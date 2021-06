OnePlus Nord CE review: de nieuwste Nord is weer een hit

De nieuwe OnePlus Nord CE kost 299 euro en is voor dat geld echt een aanrader. In deze uitgebreide review bespreken we alle plus- en minpunten van de smartphone met je. Lees gauw verder!

Dit is de OnePlus Nord CE review

De OnePlus Nord van vorig jaar was een hit. Een woordvoerder van OnePlus laat aan Android Planet weten dat het toestel goed is verkocht en daardoor onverwacht een groot succes was. Niet zo gek, want de Nord had (en heeft nog steeds) een goede prijs-kwaliteitverhouding en was wat dat betreft een schot in de roos.

Over de Nord N10 5G, die later in 2020 verscheen, kunnen we helaas niet hetzelfde zeggen. De smartphone was slechts een paar tientjes goedkoper dan de ‘originele’ Nord, maar deed wel erg veel concessies om tot die lagere prijs te komen. In onze OnePlus Nord N10 5G review vroegen we ons dan ook af voor wie deze smartphone was bedoeld en of ‘ie überhaupt wel bestaansrecht had.

Nu komt de Chinese smartphonemaker met de Nord CE, waarbij de CE staat voor ‘Core Edition’. Het komt erop neer dat het bedrijf de populaire Nord van vorig jaar heeft gepakt, iets heeft versimpeld, maar er wel voor zorgt dat je genoeg waar voor je geld krijgt. Dat is zeker gelukt, want de OnePlus Nord CE is een goede smartphone geworden. Je betaalt er bovendien niet de hoofdprijs voor, want de adviesprijs bedraagt 299 euro. In deze review bespreken we alle voor- en nadelen van de Nord Core Edition.

Design en scherm

Het design van de OnePlus Nord CE is niet heel spannend, maar het toestel is wel netjes vormgegeven. De smartphone heeft een behuizing van plastic, maar de achterkant voelt door de afwerking bijna aan als glas. De achterzijde van ons reviewtoestel heeft een blauwe kleur en dat ziet er tof uit, al heeft de Nord CE verder wel een typisch OnePlus-design.

Wat vooral opvalt is dat de smartphone behoorlijk dun (7,9 millimeter) en licht (170 gram) is, en daardoor makkelijker in de hand ligt. In vergelijking met de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro is de Core Edition daardoor handzamer, al heb je alsnog twee handen nodig om de telefoon goed te kunnen bedienen. Hij is bovendien behoorlijk glad, dus we raden aan om een hoesje te gebruiken.

Over het scherm zijn we zeer te spreken. De OnePlus Nord CE heeft een display van 6,43 inch, met een hoge full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een amoled-paneel. Door dat laatste zien kleuren er mooi en lekker fel uit en is zwart ook echt zwart. Beelden zien er goed uit en de Nord is fijn om YouTube en Netflix op te kijken. Door het amoled-scherm is ook ook mogelijk om een always-on-functie te gebruiken, zodat je altijd de tijd en je meldingen kan aflezen.

Wel kan het display niet enorm helder, waardoor het in fel zonlicht moeilijk is om af te lezen. Het scherm heeft daarnaast een hoge ververssnelheid van 90Hz, wat betekent dat beelden 90 keer per seconde worden ververst. Dat zie je vooral als je gaat scrollen door webpagina´s of menus, maar je merkt het eigenlijk continu als je de OnePlus-telefoon gebruikt, om alles net wat sneller en vloeiender aanvoelt.

Hardware en vingerafdrukscanner

Onder de motorkap van de OnePlus Nord CE zit een Snapdragon 750G-processor en die heeft twee voordelen: de chip ondersteunt 5G-internet en is bovendien relatief energiezuinig. De prestaties zijn ook goed, want de bijna alle apps en games draaien prima op het nieuwe toestel.

Een echte krachtpatser willen we de OnePlus Nord CE echter niet noemen. Je merkt heel af en toe dat je met een goedkopere telefoon te maken hebt, omdat het opstarten en schakelen tussen apps iets langer duurt. Daarnaast zijn er in deze prijsklasse smartphones verkrijgbaar die simpelweg krachtiger (en daardoor iets toekomstbestendiger) zijn.

Denk bijvoorbeeld aan de Poco F3 (met een Snapdragon 870-processor) en Poco X3 Pro (Snapdragon 860). Dit wil overigens zeker niet zeggen dat de OnePlus Nord CE geen snelle Android-smartphone is, want voor de meeste gebruikers zijn de prestaties dik in orde. Ook fijn: de OnePlus Nord CE heeft een koptelefoonaansluiting voor je bedrade headsets, in tegenstelling tot de Nord van vorig jaar.

De vingerafdrukscanner van de OnePlus Nord CE zit onder het scherm en werkt uitstekend. De scanner is snel, accuraat en zit op een fijne plek. Ontgrendelen kan ook via gezichtsherkenning, net als bij andere OnePlus-telefoon. De Nord CE herkent je gezicht snel en ontgrendelt direct, maar omdat de gezichtsherkenning veel minder veilig is zouden we deze functie zelf niet zo snel gebruiken.

Dan de software en het updatebeleid van OnePlus. De Nord Core Edition draait op Android 11 met de bekende OxygenOS-software van de fabrikant. OxygenOS laat stock-Android grotendeels intact, maar geeft je wel veel opties om het besturingssysteem aan te passen. Bij Android Planet zijn we fan van de OnePlus-software, omdat deze snel werkt en erg overzichtelijk is.

Ook met het updatebeleid zit het (gelukkig) goed. De OnePlus Nord CE krijgt twee jaar aan Android-versie-upgrades, wat betekent dat ‘ie sowieso Android 12 en 13 ontvangt. Daarnaast kun je rekenen op drie jaar beveiligingspatches en die brengt OnePlus om de maand uit. Het updatebeleid is dus net zo goed als bij de veel duurdere OnePlus 9 en 9 Pro, en dat is erg fijn.

Wel is het zo dat OnePlus nieuwe Android-versies vaak eerst naar zijn duurste smartphones uitrolt en goedkopere toestellen – zoals de Nord CE – later aan de beurt zijn. Het kan dus zijn dat je in de toekomst iets langer op de Android 12- en 13-update moet wachten, maar we zijn desondanks blij dat OnePlus deze software-upgrades garandeert.

Drie camera’s achterop

Op de achterkant van de OnePlus Nord CE zitten drie camera´s. Allereerst een 64 megapixel-hoofdcamera en die presteert zoals we van een toestel in het middensegment gewend zijn. Foto’s zijn goed bij veel daglicht, maar ‘s avonds loop je sneller tegen de beperkingen aan. Het toestel heeft dan soms moeite om te focussen en kiekjes zijn sneller bewogen.

Hoofdcamera

Groothoeklens

Zwartwitfoto

Overdag is het gelukkig een heel ander verhaal, want dan kun je goede en detailrijke foto’s met de Nord CE maken. Handig is dat er ook een 8 megapixel-groothoeklens aanwezig is, waarmee je wijdere foto’s maakt en meer op beeld zet. Dit vinden we een fijne feature, maar de kwaliteit van de groothoeklens is wel minder dan bij de hoofdcamera. Kiekjes zijn vooral minder scherp en kleuren ogen fletser. Ook dat zien we echter vaker bij goedkopere Android-smartphones.

OnePlus heeft er een handje van om zijn smartphones te voorzien van ‘nutteloze’ camera’s, zoals een macro- of dieptelens. Deze ontbreken op de Nord CE, maar wel aanwezig is een 2 megapixel-monochroomlens. Die werkt samen met de hoofdcamera om filters over je foto’s te leggen, waardoor je bijvoorbeeld een fraaie zwartwitfoto maakt.

Hoofdcamera

Groothoeklens

Hoofdcamera

Dit is opzich een geinige feature, maar hetzelfde effect bereik je ook door achteraf een fotobewerkings-app te gebruiken om effecten toe te voegen. Veel voegt de lens daarom niet toe en OnePlus had ‘m net zo goed weg kunnen laten. De 16 megapixel-frontcamera is gelukkig wel prima en maakt prima selfies.

Goede accuduur en Warp Charge 30T Plus

Waar de camera´s van de OnePlus Nord CE dus niet weten uit te blinken, is de accuduur juist erg goed. Het toestel heeft een accu van 4500 mAh en die gaat lang mee, ook als je de hele dag met de smartphone in de weer bent. In de praktijk hoef je je nooit zorgen te maken dat je het einde van de dag niet haalt.

OnePlus-telefoons laden altijd lekker snel op en dat is ook bij de Nord CE het geval. Het toestel beschikt over de zogeheten Warp Charge 30T Plus-snellaadtechniek. Een beetje een ingewikkelde naam, maar het komt erop neer dat de accu na een half uur weer voor 70 procent vol zit. Dat is genoeg om (bijna) een hele dag door te komen.

Volledig opladen tot 100 procent duurt ongeveer een uurtje en dat is erg netjes en fijn. Daarvoor heb je wel de meegeleverde OnePlus-adapter en – kabel nodig, want met andere usb-c-opladers gaat het bijvullen van de accu een stuk langzamer. Houd hier daarom rekening mee als je de Nord CE overweegt te kopen.

Conclusie OnePlus Nord CE

De OnePlus Nord CE is misschien niet de meest spannende Android-telefoon van 2021, maar wel eentje die goed in elkaar steekt. Voor 299 euro krijg je een fijne smartphone met veel features, waar je niet de hoofdprijs voor hoeft te betalen. Veel concessies hoef je er ook niet voor te doen, want alleen de camera’s zijn niet geweldig.

Dit zien we echter vaker bij toestellen in dit prijssegment en daardoor kunnen we er prima mee leven. Met de Nord CE laat OnePlus – net als bij de Nord van vorig jaar – zien dat het weet hoe je een goede, betaalbare Android-telefoon maakt. Het zou ons daarom niet verbazen dat ook de Core Edition een hit wordt.

OnePlus Nord release en kopen

Ben je na het lezen van deze OnePlus Nord CE review enthousiast geworden en wil je de smartphone kopen? Het toestel heeft een adviesprijs van 299 euro en is vanaf 21 juni verkrijgbaar. Ook verschijnen versies met meer werkgeheugen en opslagruimte. Hieronder zetten we alle beschikbare opties voor je op een rijtje.