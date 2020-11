OnePlus Nord N10 5G review: opgeslokt door eerste Nord-smartphone

De Nord was OnePlus’ eerste smartphone in jaren voor het middensegment. Nu is er ook de Nord N10 5G, een toestel dat vijf tientjes minder kost. Hoe de smartphone is en presteert in vergelijking met de normale Nord? Je leest het in deze review.

De OnePlus Nord-familie bestaat nu uit drie toestellen, waaronder de Nord N10 5G die we in deze review bespreken. Het toestel heeft een adviesprijs van 349 euro en valt daarmee tussen de Nord N100 van 199 euro en eerder gepresenteerde OnePlus Nord. Die is verkrijgbaar vanaf 399 euro en is daarmee dus 50 euro duurder dan zijn N10-broertje.

Inhoudsopgave OnePlus Nord N10 5G review Design Scherm Prestaties Software Camera’s Accuduur Conclusie

Design voelt wat simpel aan

De N10 is te verkrijgen in slechts een kleurvariant: donkerblauw. Het toestel is gemaakt van plastic, net als de normale Nord. Toch oogt en voelt het geheel wat minder luxe aan, ook omdat de behuizing erg vingerafdrukgevoelig is. Grote pluspunten zijn de koptelefoonaansluiting en het geheugenkaartslot.

Een kernmerk van OnePlus-smartphones is echter niet meer aan boord: de Alert Slider. Met dit fysieke schuifje wissel je snel tussen geluidsprofielen. Aan de onderzijde vind je de speaker, koptelefoonaansluiting en usb c-poort. De achterkant biedt plaats aan de vingerafdrukscanner en het camera-eiland. Die steekt minimaal uit, wat ervoor zorgt dat hij een stuk minder opvalt.

Wel zorgt de module ervoor dat het toestel net niet plat op een ondergrond ligt en daardoor wat wiebelt. OnePlus levert in de doos geen hoesje, waarschijnlijk om kosten te besparen. Wel wordt er een snelle oplader meegeleverd, daarover later meer.

Prima scherm, maar geen amoled

Het scherm is 6,5 inch groot en heeft een prima resolutie van 2400 bij 1080 pixels, waardoor alles er scherp uitziet. Tekst is goed te lezen, maar ook een game spelen of een filmpje kijken ziet er fijn uit. Wel gaat het om een lcd-paneel en dat is iets wat zeker opvalt. Kleuren zien er niet zo spectaculair uit als bij de normale OnePlus Nord met z’n oled-scherm.

De kijkhoeken zijn echter prima en ook de helderheid is genoeg voor bij een herfstzonnetje. Wat ook punten scoort is de ververssnelheid, die is namelijk 90Hz. Daardoor ververst het scherm vaker dan een normaal scherm, wat de soepelheid ten goede komt.

Hardware: tandje minder dan normale OnePlus Nord

Onder de motorkap van de OnePlus Nord N10 5G zit een Snapdragon 690-processor en 6GB werkgeheugen. Dat is een chip voor toestellen in een prijsklasse van zo’n 250 tot 400 euro. Met deze processor brengt fabrikant Qualcomm 5G dus ook naar de betaalbare Nord N10.

In de praktijk is het toestel snel genoeg voor elke taak en multitasken, maar soms zie je wat haperingen. De normale Nord kost vijf tientjes meer, maar de processor en hoeveelheid werkgeheugen zijn ook een tandje beter.

Wel heeft de Nord N10 een functie die we graag bij elke OnePlus-smartphone zien: een micro-sd-kaartslot. Zo kun je het interne geheugen van 128GB makkelijk en relatief goedkoop uitbreiden. Bij duurdere OnePlus-modellen heb je die optie niet, maar uiteraard kun je wel kiezen tussen meerdere opslagvarianten. Daar betaal je dan wel fors voor.

OnePlus levert de Nord N10 met Android 10 en de eigen OyxgenOS-schil. Dat laagje over Android heen zorgt er voor dat je de software naar wens kunt aanpassen. Denk daarbij aan de vorm van de icoontjes, de accentkleur die overal terugkomt in de software of bijvoorbeeld de klokstijl, oftewel de vorm en het type van de klok op je vergrendelscherm.

De onlangs gepresenteerde OnePlus 8T komt standaard met Android 11, “maar dat is dan ook een premium toestel”, aldus OnePlus. De N10 5G krijgt die update wel, maar wanneer precies is onbekend. Het is daarnaast de enige Android-update voor het toestel, met daarbij twee jaar beveiligingsupdates.

De normale OnePlus Nord is alleen daarom al de betere keuze, ondanks dat ‘ie iets duurder is. Dat toestel draait ook standaard op Android 10, maar krijgt twee grote updates en drie jaar beveiligingspatches. Het is onduidelijk hoe vaak en snel de Nord N10 5G die kleinere (maar wel belangrijke) updates krijgt.

Zoveel camera’s hoeven we niet

In totaal zijn er vijf camera’s aan boord, waaronder de 16 megapixel-selfiecamera. Op de achterkant zitten vier lenzen, maar die zijn zeker niet allemaal even bruikbaar. De hoofdcamera heeft een sensor van 64 megapixel, de hoogste ooit in een OnePlus-smartphone. Dat betekent niet automatisch dat je er ook de beste foto’s mee schiet.

Foto’s zien er qua detailniveau goed uit, maar zijn soms wat flets. Zo worden blauwe luchten een tikkeltje onderdrukt en dat is ook zo bij bijvoorbeeld grasvelden of gekleurde herfstbomen.

Ook is er weer een nachtmodus aanwezig en die perst er prima foto’s uit. Wil je dus een foto maken in bijvoorbeeld de avonduren, dan is het zeker aan te raden om deze modus aan te zetten. Er zijn meer details te zien en kleuren komen beter overeen met de werkelijkheid. Wat opvalt is dat foto’s gemaakt in die stand iets zijn ingezoomd. In de voorbeelden hieronder zie je links foto’s gemaakt in de normale stand, rechts met de nachtmodus.

De tweede camera is de groothoeklens met een resolutie van 8 megapixel. Handig voor wijdere foto’s van bijvoorbeeld architectuur, landschappen of een grote groep mensen. De resolutie is echter iets te laag voor echt mooie plaatjes en dat is zonde.

Dan zijn er nog twee camera’s aan boord, maar dat zijn beide geen hoogvliegers. De ene bevat een monochrome lens en zorgt daarmee voor meer contrast bij foto’s. Wil je een close-up maken dan gebruik je daarvoor de vierde camera. Die heeft echter een redelijk onbruikbare resolutie van 2 megapixel.

Hetzelfde dus als bij de originele Nord, wat we ook schreven in onze OnePlus Nord review. OnePlus heeft er een handje van om toestellen uit te rusten met zulke ‘onbruikbare’ camera’s, en dat is zonde.

Accuduur en opladen is meer dan fijn

De capaciteit van de accu is 4300 mAh en daarmee een beetje groter dan die van de normale OnePlus Nord. De prestaties zijn dan ook om het even, of zelfs iets beter. In de praktijk kom je makkelijk een intensieve dag door. Ook bij het gebruik van veel social media, chat- en navigatie-apps en bijvoorbeeld streamingdiensten of YouTube, staat de N10 zijn mannetje.

Moet je toch de deur nog uit of ben je vergeten het toestel aan de lader te leggen? Dankzij de eigen snellaadtechniek, bijgeleverde oplader en usb-kabel, laadt het toestel razendsnel op. Volledig opladen van 0 tot 100 procent duurt dan ook slechts 70 tot 75 minuten.

Conclusie OnePlus Nord N10 5G review

De normale OnePlus Nord was een slimme keuze van de fabrikant en dat toestel gooide hoge ogen. Dat er meer OnePlus Nord-smartphones zouden komen wisten we, maar het bestaansrecht van de Nord N10 5G is twijfelachtig. Het is namelijk zo dat de reguliere Nord de grootste concurrent van de N10 is. Voor slechts vijf tientjes meer koop je een toestel met een mooier scherm, snellere hardware, betere camera’s en veel beter updatebeleid. De koptelefoonaansluiting en het geheugenkaartslot zijn fijne mogelijkheden, maar daarmee redt de N10 zich niet. Al met al kun je beter doorsparen voor de ‘normale’ OnePlus Nord, want de N10 is geen echte aanrader.

OnePlus Nord N10 5G kopen en adviesprijs

De OnePlus Nord N10 5G kopen kan vanaf vrijdag 20 november. De adviesprijs van het toestel bedraagt 349 euro. Vanaf dat moment is het ook mogelijk de N10 5G te combineren met een abonnement. Ga je voor een los toestel? Bekijk dan ook onze sim only-prijsvergelijker voor de beste deals.

