OnePlus Nord N100 review: de goedkoopste OnePlus blinkt nergens in uit

De OnePlus Nord N100 is de goedkoopste smartphone van OnePlus tot nu toe, maar is ‘ie ook net zo goed als zijn duurdere broers? Helaas niet, en in deze review lees je waarom je beter een andere budgettelefoon kunt kopen.

Met de OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 en OnePlus 8T bracht de Chinese fabrikant dit jaar vlotte vlaggenschepen met uitstekende specificaties uit, allemaal met een redelijk fors prijskaartje. Daar kwam met de OnePlus Nord, een toestel van 399 euro, al verandering in en de nieuwe Nord N100 is nog goedkoper.

Sterker nog: met een adviesprijs van 199 euro is de N100 zelfs de meest betaalbare OnePlus-telefoon tot nu toe. Of je de N100 moet overwegen als je op zoek bent naar een nieuwe, betaalbare Android-smartphone lees je in deze review.

Het testtoestel voor deze OnePlus Nord N100 review is ter beschikking gesteld door Belsimpel.

Goedkoop toestel voelt ook goedkoop aan

De Nord N100 ziet eruit als een echte OnePlus-telefoon, maar is niet zo luxe als andere toestellen van de fabrikant. De behuizing is volledig van plastic en voelt nogal goedkoop aan. De matte afwerking van de achterkant is fraai, maar wel gevoelig voor vingerafdrukken.

Vooral jammer is dat je de achterkant een beetje kunt indrukken, wat het gevoel versterkt dat de N100 een goedkopere smartphone is. De behuizing kraakt ook soms een beetje als je de telefoon op een bepaalde manier vasthoudt, al kan dit liggen aan het testtoestel dat we hebben gebruikt.

De knopjes aan de zijkant voelen wel goed aan en het is fijn dat de OnePlus Nord N100 een koptelefoonaansluiting heeft. Die zit aan de onderkant, links naast de usb-c-poort, en daar weer rechts van zien we de speaker. De Nord N100 weegt verder 188 gram, is dus relatief zwaar en kun je door het grote scherm moeilijk met één hand bedienen.

Groot scherm met (soms) 90Hz

De OnePlus Nord N100 heeft een scherm van 6,52 inch met relatief dunne randen, al is de bezel aan de onderkant wel dikker. In het scherm zit een klein gat voor de selfiecamera en de resolutie bedraagt 1600 bij 720 pixels. Dit is relatief laag en beelden ogen dan ook minder scherp dan bij sommige andere budgettelefoons. Ook voor 199 euro zijn er smartphones te vinden met een full-hd-display en dat oogt simpelweg scherper.

De resolutie is echter niet dramatisch laag en bij dagelijks gebruik ziet het scherm er scherp genoeg uit. Verder kan het display behoorlijk helder en dat is fijn als je het buiten (met veel zonlicht) wil aflezen. Het cameragat is niet al te groot en daardoor heb je er in de praktijk geen last van.

Opvallend is dat de Nord N100 een 90Hz-scherm heeft, maar OnePlus repte hier bij de aankondiging van de telefoon met geen woord over. Als je de N100 eenmaal in gebruik neemt, wordt al gauw duidelijk waarom. De bescheiden processor is simpelweg niet krachtig genoeg om altijd vloeiende beelden af te leveren en dat betekent dat – ook als de 90Hz-optie is ingeschakeld – je regelmatig haperingen ziet. Soms merk je inderdaad dat animaties iets vloeiender zijn, maar veel vaker ook niet. Je hebt dus weinig ook het 90Hz-display en kan net zo goed de 60Hz-optie inschakelen.

Ook jammer: de OnePlus Nord N100 kan – ondanks het hd-scherm – geen hd-video’s van Netflix afspelen. Dit heeft te maken met Widevine, een stukje software van Google dat het digitale rechtenbeheer voor verschillende apps regelt. Om hd-films en -series te kijken met de Netflix-app heb je Widevine Level 1 nodig, maar de Nord N100 blijft steken op Level 3. Android Planet heeft bij OnePlus navraag gedaan hoe dit precies zit, maar nog geen reactie ontvangen.

Hardware en software: niet bijzonder

De OnePlus Nord N100 wordt aangedreven door een Snapdragon 460-processor, die bijvoorbeeld ook in de Nokia 3.4 en Motorola Moto E7 Plus te vinden is. Ook aanwezig is 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Dat laatste kun je uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje en dat is een handige optie. Op de achterkant zit de vingerafdrukscanner en hoewel ‘ie niet heel snel is, werkt ‘ie wel goed.

De prestaties van de N100 zijn niet geweldig, maar voldoende voor niet-veeleisende gebruikers. Apps starten redelijk vlot op en draaien prima, maar alles gaat simpelweg net wat trager dan op (iets) duurdere telefoons. Je ziet regelmatig haperingen en vooral bij multitasken heeft de OnePlus-smartphone moeite om je bij te houden. Simpele games als Among Us en Fruit Ninja 2 draaien wel weer redelijk vloeiend.

Ook op de software valt helaas het nodige aan te merken. Hoewel OxygenOS, de software die OnePlus over Android heen legt, erg fijn in gebruik is, draait de Nord N100 wel op Android 10. Deze Android-versie is al ruim een jaar oud. Dat is jammer, vooral omdat de Nord N100 verder niet op veel updates hoeft te rekenen.

OnePlus zegt dat de Nord N100 alleen wordt bijgewerkt naar Android 11, een versie die al maandenlang beschikbaar is. Daarna houdt het op en verder verschijnen alleen om de paar maanden beveiligingsupdates. OnePlus staat normaliter bekend om zijn uitstekende updatebeleid, maar bij de Nord N100 kun je hier echt naar fluiten.

Drie camera’s op achterkant zijn beperkt

Doorgaans moet je niet al te veel van de camera’s van budgetsmartphones verwachten en dat geldt ook voor de nieuwe OnePlus Nord. Op de achterkant zitten er drie: een 13 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. Een driedubbele camera klinkt misschien tof, maar in de praktijk heb je er niet enorm veel aan.

Normale camera

Macrocamera

Voorbeeldfoto met weinig licht

De 2 megapixel-macrocamera, die je gebruikt om foto’s van heel dichtbij te maken, werkt opzich aardig en is leuk om mee te spelen, maar bij slechts een beperkt aantal situaties handig. Daarnaast moest je niet te veel verwachten van de kiekjes; daarvoor is de 2 megapixel-lens simpelweg te beperkt.

De primaire camera van 13 megapixel doet het beter, maar maakt geen geweldige foto’s. Overdag, bij genoeg zonlicht, zijn de resultaten prima en zien plaatjes er best mooi uit. De camera heeft wel de neiging om kleuren iets op te blazen, waardoor ze minder natuurgetrouw ogen. Bij minder licht heeft de Nord N100 het heel lastig: er is geen nachtmodus en foto’s ogen daardoor snel donker, flets en er is veel ruis.

Accuduur is grootste pluspunt

De OnePlus Nord N100 moet het eigenlijk vooral hebben van zijn accuduur. Door de flinke batterijcapaciteit van 5000 mAh, zuinige hardware en het hd-scherm heeft de smartphone een erg lange adem. Bij normaal gebruik gaat de Nord N100 zonder problemen twee dagen mee en als je een lichte gebruiker bent, dan hoef je nog minder vaak op te laden. Bij intensief gebruik hoeft de telefoon na anderhalve dag aan het stroom en dat is alsnog uitstekend.

Het probleem is echter dat een goede accuduur in deze prijsklasse niet zo onderscheidend is. Veel budgettelefoons hebben tegenwoordig een goede accuduur en de Nord N100 gaat niet per se veel langer mee. Het uithoudingsvermogen is dus zeker een pluspunt, maar niet iets waar de Nord N100 echt in uitblinkt.

Wel ondersteunt de Nord N100 snel opladen en dat gaat met maximaal 18 Watt via de usb-c-poort. Het duurt ruim twee uur om de accu volledig bij te vullen en hoewel dat niet per se heel snel is, vinden we het netjes dat OnePlus snelladen heeft toegevoegd.

Alternatieven

Voor rond de 200 euro zijn tegenwoordig een boel goede smartphones te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de Poco X3 NFC, een toestel met een iets hogere adviesprijs dan de OnePlus N100, maar wel veel betere specificaties. Zo heeft de smartphone een snellere processor, beter scherm met 120Hz-ondersteuning en sterkere camera’s.

Wil je juist minder uitgeven, dan kun je terecht bij de Nokia 5.3 en nieuwe Poco M3. Vooral laatstgenoemde heeft een hele goede prijs-kwaliteitverhouding. Verder kun je kijken naar de Motorola Moto G9 Power die binnenkort verschijnt, maar ook de iets oudere Moto G8 Power is nog zeker de moeite waard. Deze toestellen hebben – net als de Nord N100 – een goede accuduur, maar zijn net wat completer en hebben simpelweg meer te bieden.

Conclusie OnePlus Nord N100 review

De betaalbare OnePlus Nord N100 is geen slechte smartphone, maar ook absoluut niet de beste die je voor 199 euro kunt kopen. De prestaties zijn middelmatig en daardoor heb je weinig aan het 90Hz-scherm. Ook is de software verouderd, het updatebeleid matig en de camera’s doen niets bijzonders. Ook vinden we het jammer dat de telefoon – ondanks zijn prijs – nogal goedkoop aanvoelt.

Het probleem is dat de Nord N100 op de accuduur na niets écht goed doet. Daar komt bij dat er in deze prijsklasse simpelweg betere toestellen beschikbaar zijn, met bijvoorbeeld snellere hardware én een goede prijskwaliteit-verhouding. Dat laatste heeft de OnePlus Nord N100 niet en dus kun je de telefoon beter links laten liggen.

