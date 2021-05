Review-update: OnePlus Nord heeft iets van zijn glans verloren

De OnePlus Nord verscheen vorig jaar zomer en was toen één van de beste midrangers op de markt. Hoe zit dat tien maanden later? Je lees het in deze review-update van de OnePlus Nord.

De smartphones van OnePlus zijn de laatste jaren steeds duurder geworden. Ooit stond het bedrijf bekend als prijsvechter, maar inmiddels schurken ze tegen het topsegment aan. Met de OnePlus Nord verscheen na lange tijd weer eens een echt betaalbare telefoon van het merk, bedoeld om meer klanten te bedienen.

Het toestel was een behoorlijk succes. Ook wij waren in onze review van de OnePlus Nord erg enthousiast. De concurrentie in dit prijssegment is sindsdien echter behoorlijk toegenomen. Bovendien is de prijs van de Nord maar een klein beetje gedaald. Je kocht hem tien maanden geleden voor 399 euro. Nu leg je er nog steeds minimaal 350 euro voor neer. Zijn we nog steeds zo te spreken over deze smartphone? Je leest het in onze review-update van de OnePlus Nord.

OnePlus Nord review-update Design Scherm Hardware Software Camera’s Accu Conclusie Kopen

Design is voortal gewoontjes

Het meest unieke aan het ontwerp van de OnePlus Nord is de kleur, als je kiest voor de blauwe variant tenminste. De frisse tint geeft het toestel een eigen smoel, hoewel het waarschijnlijk geen allemansvriend is. Verder is het design vooral gewoontjes. OnePlus koos voor een plastic frame om de prijs te drukken. Het toestel is dus minder stevig dan concurrenten met een metalen behuizing, al moet je veel kracht zetten om daar iets van te merken.

Dat plastic snoept ook iets van het gewicht af en daar zijn we blij mee. De OnePlus Nord ligt prima in de hand. Een hoesje is wel aan te raden, want het toestel blijkt behoorlijk glad. Als je hem bijvoorbeeld op een kussen legt, glibbert hij daar gemakkelijk van af. Ook zijn we geen fan van de dubbele frontcamera. Die zorgt voor een behoorlijk grote inkeping in het scherm. Daar raak je wel aan gewend, maar een enkele selfiecamera had wat ons betreft volstaan.

Scherm is bijna altijd goed af te lezen

Het 6,44 inch-display in de OnePlus Nord staat absoluut zijn mannetje. De resolutie is met 2400 bij 1080 pixels dik in orde en zowel tekst als afbeeldingen zien er scherp uit. Omdat het een amoled-panel betreft, is het contrast uitstekend en spatten kleuren van het scherm af. Erg fijn is ook dat de ververssnelheid 90Hz bedraagt. Dat betekent dat beelden 90 keer per seconde worden ververst. Scrollen door je sociale media ziet er daardoor erg soepel uit.

Inmiddels zijn er smartphones in deze prijsklasse met een nóg hogere ververssnelheid van 120Hz, maar met dit scherm is weinig mis. Als we al een minpunt aan moeten wijzen, is dat de maximale helderheid. In veruit de meeste gevallen kun je ermee uit de voeten, maar in de volle zon is de Nord soms toch wat lastig af te lezen.

Wél heel positief: hoewel we niet erg voorzichtig met het toestel omgaan, bevat het scherm na tien maanden nog geen enkel krasje. Gorilla Glass 5, dat zowel de voor- als de achterkant beschermt, doet zijn werk dus prima.

De vingerafdrukscanner zit onder het display. Dat werkt nooit zo snel als een knop aan de zij- of achterkant, maar het exemplaar in de OnePlus Nord is behoorlijk betrouwbaar. Vier op de vijf keer ontgrendelt de telefoon direct, maar soms moet je je vinger een tweede keer aanbieden.

Vlotte processor heeft moeite met Chrome

De OnePlus Nord was één van de eerste smartphones met een Snapdragon 765G-chip. Fabrikant Qualcomm positioneerde deze processor net onder de 8xx-reeks die we in vlaggenschepen aantreffen. In de meeste gevallen voelt de Nord dan ook vlot aan. Multitasken gaat de smartphone goed af en ook het spelen van de meeste games is geen enkel probleem.

Wat we wel hebben gemerkt, is dat Google Chrome veel van de processor vraagt. Als je tijdens het browsen naar de vorige pagina terug wil gaan, duurt dat vaak een seconde of twee, drie. Dat is een tikkeltje irritant. Er zijn inmiddels ook smartphones in deze prijsklasse met een nog snellere chip. De Poco F3 bijvoorbeeld heeft een Snapdragon 870 aan boord. Dat is een opgevoerde versie van de Snapdragon 865, het topmodel van vorig jaar. Die heeft veel minder moeite met Chrome.

Android 11 met OxygenOS

OnePlus leverde de Nord met Android 10, maar inmiddels draait het toestel op Android 11. Je mag in ieder geval ook een update naar Android 12 verwachten, de volgende grote versie van het besturingssysteem. Daarnaast ontvangt de OnePlus Nord nog ruim twee jaar beveiligingsupdates. Voorlopig zit je dus wel goed met deze smartphone.

OnePlus legt een eigen, veelgeprezen schil over Android heen: OxygenOS. Dat is een strakke, overzichtelijke skin met veel aanpassingsmogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld de vorm van die icoontjes veranderen, net als accentkleuren in de menu’s.

Camera’s kunnen nog prima mee

De OnePlus Nord heeft vier lenzen op de achterzijde, maar je hoeft er maar twee te onthouden. De primaire camera met een resolutie van 48 megapixel schiet in vrijwel alle omstandigheden prima foto’s. Het is dezelfde camera die in de OnePlus 8 zit. Hoewel die zich niet kan meten met de duurste Samsungs en iPhones heb je weinig te klagen. Het contrast is goed en de kleuren stevig, maar niet té verzadigd.

De groothoeklens heeft een lagere resolutie van 8 megapixel. Zoals vaak bij dit soort camera’s ogen de hoeken wat soft, maar verder zijn de foto’s dik in orde. In onze originele review van de OnePlus Nord schreven we dat er kleurverschil zichtbaar was in vergelijking met de primaire camera. Mogelijk heeft OnePlus hier met een software-update aan gesleuteld. In de meeste gevallen komen de kleuren van de twee camera’s nu namelijk behoorlijk goed overeen. Wel zijn foto’s die je met de groothoeklens maakt soms iets donkerder.

Hieronder staan wat foto’s die met de OnePlus Nord zijn gemaakt. Links steeds het kiekje van de primaire camera, rechts hetzelfde tafereel maar dan bezien door de groothoeklens.

We hebben nog twee camera’s over, maar die hoef je als gezegd niet te onthouden. De macrocamera heeft een resolutie van 2 megapixel en dat is te weinig om mooie foto’s op te leveren. De vierde lens wordt alleen gebruikt voor diepte-informatie. Die moet de primaire camera helpen om betere portretfoto’s te maken met een vervaagde achtergrond.

Macro

Portretmodus

Accu trekt je door de dag heen

De acucapaciteit van de OnePlus Nord bedraagt 4115 mAh. Dat is tegenwoordig vrij gemiddeld voor een Android-telefoon en zo zouden we de batterijduur ook omschrijven. Je komt er een intensieve dag vrijwel altijd mee door, al hebben we rond 22.00 uur weleens een kleine vloek gelaten toen het toestel er opeens mee stopte. Minder zware gebruikers halen misschien anderhalve dag.

Draadloos laden ontbreekt op de Nord, maar gelukkig levert OnePlus wel een puike snellader mee. Dankzij de Warp Charge 30T-techniek tank je accusap met 30 Watt. Een half uurtje aan het stopcontact en de lege batterij zit weer voor 70 procent vol. Volledig opladen duurt ongeveer een uur.

De OnePlus Nord is nog steeds een aantrekkelijke smartphone. Het toestel scoort op elke vlak een dikke voldoende en dat is knap. Toch zijn we niet meer zo enthousiast als tien maanden geleden. Dat ligt niet aan de Nord zelf, maar aan de toegenomen concurrentie in dit prijssegment. De OnePlus Nord is bovendien nauwelijks goedkoper geworden.

Voor hetzelfde geld koop je nu bijvoorbeeld een Poco F3 en dat is in de meeste opzichten een fijnere smartphone. Hij heeft een snellere processor en mooier scherm. Als je fotograferen belangrijk vindt, is de OnePlus Nord nog wél een betere keuze. De camera’s zijn duidelijk superieur.

OnePlus Nord kopen

Ben je na deze review-update van de OnePlus Nord enthousiast en wil je het toestel kopen? Je haalt de smartphone in huis voor ongeveer 350 euro. In de prijsvergelijker hieronder zie je de actuele prijzen voor een losse OnePlus Nord. Uiteraard kun je de OnePlus Nord ook met een abonnement aanschaffen.