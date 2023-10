OnePlus Open review: serieuze concurrentie voor Samsung

Wie een vouwbare smartphone wil, de variant met een compacte tablet aan de binnenkant, was tot nu toe op Samsung aangewezen. In deze review kijken naar de eerste echte concurrent in Nederland: de OnePlus Open. Is het een serieuze optie?

Dit is onze OnePlus Open review

Klaptelefoons zijn inmiddels in meerdere smaken te krijgen in Nederland. Naast de Samsung Galaxy Z Flip 5 kun je ook kiezen voor bijvoorbeeld een Motorola Razr 40 Ultra of de goedkopere Razr 40.

Concurrenten voor de Samsung Galaxy Z Fold 5 waren tot nu toe schaars bij ons. Deze vouwbare toestellen, met een kleine tablet aan de binnenkant, zijn erg kostbaar. Daardoor zijn er ook maar weinig mensen zijn die een dergelijk apparaat aanschaffen. Toch heeft OnePlus het aangedurfd om er eentje te maken: de OnePlus Open.

Met een adviesprijs van 1799 euro is het toestel bepaald niet goedkoop. Bovendien is de Fold 5 inmiddels voor € 1.299,- te krijgen. In deze review van de ‘Open’ kijken we of OnePlus meer te bieden heeft dan Samsung.

Stevig, maar soepel scharnier

OnePlus ontwikkelde deze smartphone in samenwerking met Oppo, dat hem in China uitbrengt als de Find N3. Er zit dus behoorlijk wat research in het toestel. Dat zie je er ook wel aan af. De OnePlus Open voelt erg premium aan. Opengeklapt geeft het scherm nauwelijks mee, maar toch is het apparaat gemakkelijker te openen dan de Fold 5. Het scharnier is fijn soepel en je zou hem een miljoen (!) keer open en dicht kunnen vouwen voor er problemen ontstaan. Dat is tien jaar lang ruim 270 keer per dag.

De randen rond beide schermen zijn redelijk dun en dat geldt zeker ook voor de smartphone zelf. De twee helften zijn slechts 5,8 millimeter dik. Dichtgeklapt meet de Open 11,7 millimeter. Dat is dikker dan een normale smartphone, maar niet eens zoveel. Bovendien is hij dunner dan de Galaxy Z Fold 5 met zijn 13,4 millimeter. Met 239 gram weegt het toestel ook 14 gram minder.

Op de plek van het enorme camera-eiland is de OnePlus Open iets dikker. Hij voelt door die grote bult ook een beetje topzwaar aan, al bestaat het gevaar dat hij voorover kukelt waarschijnlijk vooral in je hoofd. Mocht dat toch gebeuren, dan doe je er verstandig aan om hem niet in het water te laten vallen. OnePlus geeft de Open namelijk ‘slechts’ een IPX4-certificering mee. Dat betekent dat hij bestand is tegen regen, maar niet ondergedompeld mag worden. De Fold 5 overleeft een duik in het zwembad wél.

Vooral dankzij dat grote eiland ligt het toestel wel fijn in de hand. Zowel open als dicht rusten je vingers namelijk tegen de randen, waardoor hij niet gemakkelijk wegglijdt.

Nog heel even de snelste chip

Van een smartphone die 1799 euro kost, mag je de snelste hardware verwachten. Die krijg je ook, want de OnePlus Open draait op een Snapdragon 8 Gen 2-chip. Dat is de beste processor die je op dit moment kunt krijgen. Nog heel even althans, want zijn opvolger staat al te trappelen. De OnePlus 12, die in december verschijnt, heeft hoogstwaarschijnlijk een Snapdragon Gen 3 aan boord en wordt zonder twijfel goedkoper dan deze vouwbare smartphone.

Het steekt toch een beetje dat je al over twee maanden niet meer met de snelste processor op zak loopt. Misschien had OnePlus beter kunnen wachten op de nieuwe Snapdragon. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het toestel traag is. Sterker nog: we hebben amper vertragingen gezien tijdens normaal gebruik. Dat ligt ongetwijfeld ook aan de ruime 16GB werkgeheugen die de Chinese fabrikant in de Open stopt. Je hebt 512GB opslag voor al je bestanden.

De vingerafdrukscanner zit in de aan-uitknop en werkt uitstekend. We zijn minder te spreken over de luidsprekers. Die klinken vrij schel en laten weinig bas horen. Het is ook een beetje gek dat er vier speakergaten in de smartphone zitten, maar slechts drie speakers. Die vierde is er alleen voor de show.

De OnePlus Open komt in een luxe doos

Felle schermen in de juiste verhouding

Het scherm aan de buitenkant van de OnePlus Open meet 6,31 inch en heeft een beeldverhouding van 20 staat tot 9. Datzelfde geldt voor de meeste normale smartphones. Een uitstekende beslissing, want daardoor kun je ‘m ook in gesloten toestand prima gebruiken. De Fold 5 heeft aan de buitenzijde een smaller display dat benauwd aanvoelt. Dan heb je toch eerder de neiging om direct over te schakelen naar het grotere scherm aan de binnenkant.

Dat tweede display heeft bij de OnePlus Open een diagonaal van 7,82 inch en is bijna vierkant. De normale maximale helderheid bedraagt 1400 nits, maar in extreme omstandigheden kan hij liefst 2800 nits aantikken. Dat is erg handig op zonnige dagen. We hebben dan ook geen enkel probleem gehad om de smartphone in de buitenlucht af te lezen.

Je ziet de vouw in het midden vanuit sommige hoeken vrij goed zitten, maar als je de Open rest voor je neus houdt, is het eigenlijk geen probleem. We kunnen je natuurlijk niet vertellen hoe dat na een jaar is, als je hem duizenden keer open en dicht hebt gevouwen.

Beide schermen zijn iets groter dan bij de Fold 5 en hebben een maximale ververssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Dat aan de buitenkant kan terugschakelen naar 10Hz en het display aan die binnenzijde zelfs naar 1Hz. Dankzij deze zogenaamde lpto-techniek bespaar je accusap als je statische content bekijkt, zoals je thuisscherm.

We hebben wel een kritische kanttekening: het terugschakelen werkt uiteraard alleen als je het scherm de ververssnelheid automatisch laat selecteren. Dat functioneert op dit moment niet foutloos. In apps van derden is soms duidelijk te zien dat de schermen niet op 120Hz draaien wanneer je dat wel zou willen. Als je bijvoorbeeld door het nieuws scrolt, merk je dan dat het beeld niet helemaal vloeiend is.

Vermoedelijk kan OnePlus dit euvel met een software-update verhelpen, maar of en wanneer dat gebeurt weten we niet. In de tussentijd kun je het scherm wel dwingen om op 120Hz te draaien, maar dan heb je dus geen profijt van de lpto-panelen. Het toestel zal daardoor meer stroom gebruiken dan noodzakelijk.

Camera’s zijn voldoende, maar blinken niet uit

In het grote camera-eiland zitten drie lenzen: de hoofdcamera met een resolutie van 48 megapixel, een groothoeklens van eveneens 48 megapixel en een telelens die 3x optische zoom biedt. Deze camera heeft een hogere resolutie van 64 megapixel. Daardoor kan OnePlus een leuk trucje uithalen: je hebt een virtuele vierde lens waarmee je 6x inzoomt. Je gebruikt dan de middelste 16 megapixel van deze sensor.

Voor we naar de kiekjes kijken: er treedt behoorlijk wat sluitervertraging op wanneer je een foto maakt. Zeker bij mindere lichtomstandigheden zit er soms een halve seconde tussen het moment dat je op de knop drukt en het moment dat de foto wordt gemaakt. Dat is onhandig, zeker als je een bewegend object wil vastleggen. We snappen niet zo goed waar het aan ligt, want de hardware is rap zat. Hopelijk kan een software-update ook dit euvel verhelpen.

Hoofdcamera Groothoeklens 3x zoom 6x zoom

De foto’s die je met de OnePlus Open schiet, zien er over het algemeen redelijk goed uit. Ze zijn wel wat minder gestoken scherp dan je misschien van andere smartphones gewend bent. Opvallend genoeg is vooral de hoofdcamera een beetje soft. De kleuren ogen wel erg fraai. Dat hebben we vermoedelijk te danken aan Hasselblad, de camerafabrikant die de software afstelde.

De groothoeklens presteert vrij aardig, maar bij minder licht zijn de hoeken soms ietwat wazig. Natuurlijk zie je daar ook vertekening, wat normaal is bij een lens die zo wijd is.

De telelens is, bij daglicht, een aangename verrassing. Hij heeft dezelfde kleuren als de overige camera’s en doet kwalitatief ook zeker niet onder. Zelfs wanneer je 6x inzoomt, blijven de foto’s behoorlijk scherp. Dat verandert overigens bij het vallen van de nacht.

Nachtmodus

Vreemd genoeg zijn we meer gecharmeerd van de foto’s die de hoofdcamera in het donker maakt. Ze lijken dan scherper dan overdag, niet te licht en bevatten mooie, ingetogen kleuren. Bovendien worden ‘highlights’, zoals lantaarnpalen, effectief ingedamd. Prima platen.

De groothoeklens heeft het moeilijker. Er is meer ruis zichtbaar en de onscherpte in de hoeken neemt toe. Voor snelle kiekjes op sociale media is het meer dan voldoende, maar de Google Pixel 8 Pro doet het bijvoorbeeld beter.

‘s Avonds komen de beperkingen van de telelens aan het licht. Bij 3x zoom zien de foto’s er nog redelijk uit, maar bij 6x zoom worden ze zeer matig en zo goed als onbruikbaar. Je kunt het in het donker dus beter bij 3x zoom houden.

3x 6x 3x 6x

Google belooft de genoemde Pixel 8-smartphones zeven jaar lang te ondersteunen. Daar kan OnePlus niet aan tippen, maar toch is het updatebeleid prima. De Open draait op Android 13, met daaroverheen de OxygenOS 13.2-skin van het merk zelf. Je krijgt vier grote updates en zit dus goed tot en met Android 17. Daarnaast mag je vijf jaar lang, tot de herfst van 2028, regelmatig beveiligingspatches verwachten.

OnePlus heeft een aantal trucs aan de software toegevoegd die gebruikmaken van het grote scherm. Zo is onderaan een taakbalk zichtbaar met recente apps (of apps die je er zelf in plaatst), zodat je snel kan schakelen zonder terug te keren naar het thuisscherm.

Door met twee vingers over het display naar beneden te vegen, open je een tweede app waardoor multitasking mogelijk wordt. Vanuit de taakbalk kun je er zelfs nog een derde aan toevoegen. Dan is het wel priegelen geblazen.

Goede accuduur, rap opladen

OnePlus heeft ondanks de bescheiden dikte een accu van 4805 mAh in het toestel weten te proppen. Dat is bijna 10 procent groter dan de batterij van de Fold 5. De accuduur is dan ook een stukje beter.

Zelfs als je vooral gebruikmaakt van het grote scherm aan de binnenkant zul je de dag vrijwel altijd doorkomen. Wanneer je je vaak beperkt tot het display aan de buitenkant, dan moet anderhalve dag ook mogelijk zijn.

Een groot voordeel ten opzichte van de Fold 5 is de oplaadsnelheid. Je tankt accusap met 67 Watt, waardoor een lege batterij in 42 minuten weer helemaal vol zit. Dat duurt bij Samsung twee keer zo lang. Bovendien stopt OnePlus de benodigde lader gewoon in de doos. Draadloos laden bleek echter niet mogelijk, wat gezien de prijs nogal vreemd is.

Conclusie OnePlus Open review

De OnePlus Open is een waardige concurrent van de Samsung Galaxy Z Fold 5. Sterker nog: in sommige opzichten is hij simpelweg beter. De schermen kunnen feller en hebben een fijnere beeldverhouding. Het toestel is dunner en iets lichter, heeft een grotere accu en laadt een stuk sneller op.

Daar staan een paar (kleinere) minpunten tegenover. De speakers klinken vrij blikkerig, de camera’s zijn niet meer dan voldoende en dit toestel is minder waterbestendig dan de Fold 5.

Het belangrijkst pijnpunt: het toestel van Samsung is drie maanden na de release al stevig in prijs gezakt. Daardoor is de OnePlus Open op het moment van schrijven zo’n 500 euro duurder. We raden deze smartphone van harte aan, maar misschien kun je wel beter even wachten tot hij iets goedkoper wordt.

OnePlus Open kopen

Wil je de OnePlus Open na het lezen van deze review in huis halen? Er is in Nederland slechts één variant te koop. Die is groen van kleur, heeft 16GB RAM en 512GB opslagruimte.

De adviesprijs bedraagt 1799 euro. Natuurlijk kun je deze vouwbare smartphone ook in combinatie met een abonnement aanschaffen. In de koopadviseur hieronder vind je de beste deals van dit moment.

