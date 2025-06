OnePlus Pad 3 review: krachtpatser met weinig concessies

De OnePlus Pad 3 is op papier een toptablet met een schappelijke prijs. Ervaren we dat ook zo in de praktijk? Lees het in deze OnePlus Pad 3 review.

Dit is de OnePlus Pad 3 review

Met een tablet kun je verschillende kanten op, van entertainment tot productiviteit en van gaming tot creativiteit. OnePlus doelt met de Pad 3 op al deze scenario’s, zonder te besparen op hardware én met een aantrekkelijk prijskaartje van 599 euro. Waar bespaart de fabrikant op en wat maakt de tablet zijn vraagprijs waard? Dat vertellen we je in deze OnePlus Pad 3 review.

Het testmodel van de Pad 3 is opgestuurd door OnePlus.

Pluspunten Groot scherm met hoge resolutie

Groot scherm met hoge resolutie Razendsnelle chip

Razendsnelle chip Dagenlange batterijduur

Dagenlange batterijduur Fijne optimalisatie voor toetsenbord

Fijne optimalisatie voor toetsenbord Android 15 met OxygenOS Minpunten Lcd-scherm, geen amoled

Lcd-scherm, geen amoled Camera’s niet van hoge kwaliteit

Camera’s niet van hoge kwaliteit Speakers klinken matig

Fris ontwerp, groter scherm

OnePlus kiest bij de Pad 3 voor een nieuw ontwerp, voor zover dat met een tablet kan. De randen zijn vlak en het camera-eiland is niet langer rond en midden achterop geplaatst, maar nu pilvormig en zit in de hoek.

De tablet krijgt hier een iets generieker uiterlijk van, al is het natuurlijk erg persoonlijk of dit je aanspreekt of niet. Met een dikte van 6 millimeter en gewicht van 675 gram is ‘ie redelijk handzaam.

Het scherm heeft een opvallende 7 bij 5 beeldverhouding

Het scherm is flink gegroeid ten opzichte van de Pad 2. Het heeft nu een diagonaal van 13,2 inch, zo groot als een relatief compacte laptop dus. Die extra ruimte is fijn, want het maakt multitasken, content kijken en werken op het apparaat makkelijker, zonder te groot te zijn om mee op weg te nemen.

Het gaat opvallend genoeg om een lcd-scherm, dus geen amoled. Dat valt wel op tijdens het gebruik. Hoewel alles er kleurrijk uitziet, is zwart niet echt zwart. Ook is de maximale helderheid van 900 nits niet super. Het lijkt erop dat dit de manieren zijn waarop OnePlus de prijs wil drukken, aangezien de rest van de specificaties wel indrukwekkend zijn: een resolutie van 2400 bij 3392 pixels en 144Hz voor soepele beelden.

Hardware, accessoires en camera’s

Waar je bij Android-smartphones niet vaak een apparaat ziet met de snelste chip onder de 600 euro, heeft deze tablet dat wel gewoon. Het gaat om de Snapdragon 8 Elite, die tegen vrijwel alle taken is opgewassen.

Ook is er standaard 12GB aan werkgeheugen met 256GB opslagruimte aan boord en voor 100 euro extra krijg je een 16/512GB-variant.

Het is een echt werkpaard dus, en wat daarbij helpt is het nieuwe toetsenbord, in combinatie met de magnetische stand. Hiermee gebruik je de tablet als een laptop. De trackpad voelt premium aan, reageert vlot en ondanks het dunne profiel klikken de toetsen lekker diep. De tablet ondersteunt ook de OnePlus Stylo-pen, al hebben we die niet kunnen testen.

Ondanks zijn dunne behuizing heeft de Pad 3 acht speakers aan boord, waarvan vier woofers en vier tweeters. Deze produceren een luid volume, maar klinken ook redelijk hol in de middentonen. Ook wijzen ze naar buiten, in plaats van naar voren, wat de ervaring tijdens een film minder meeslepend maakt.

Tablets staan doorgaans niet bekend om de camera’s en ook op de Pad 3 is dat het geval. Achterop is namelijk één cameralens van 13 megapixel aanwezig, die een prima kiekje schiet wanneer je niets beters hebt.

De frontcamera zul je vaker gebruiken, bijvoorbeeld voor videobellen. Met 1080p heeft ‘ie een acceptabele beeldkwaliteit, al heeft ‘ie bij te weinig licht al snel last van ruis.

De OnePlus Pad 3 draait op Android 15, met daarop OxygenOS, geoptimaliseerd voor tablets. En dat blijkt, want de software werkt uitstekend in zowel horizontale, als verticale modus. Onder in beeld is een taakbalk te vinden, met je favoriete en recent geopende apps.

De software staat je toe tot drie apps tegelijk te openen en te splitsen op het scherm, al gebruikten wij vaker twee apps tegelijk. Zeker in combinatie met het fysieke toetsenbord waarop de software goed is afgestemd. OnePlus installeert vooraf een opvallend klein aantal eigen apps, dus van bloatware is geen sprake.

En natuurlijk zijn er verschillende AI-functies aanwezig op de Pad 3. Gemini en Circle to Search zijn aanwezig, waarmee je snel informatie vergaart, met dank aan Google. Ook heeft OnePlus eigen AI, zoals het samenvatten en vertalen van pdf’s en voorwerpen uit foto’s verwijderen.

Andere softwarefuncties zijn het Bestandendock om snel documenten te kopiëren en met de O+Connect-app deel je bestanden tussen je pc, smartphone en zelfs Apple-apparaten.

OnePlus geeft de Pad 3 een langer updatebeleid dan de Pad 2. Je kunt rekenen op drie grote Android-updates en zes jaar aan beveiligingsupdates. Of je nou een casual gebruiker bent die er jaren mee vooruit wil of een intensieve gebruiker die de tabelt elke dag opstart, tot 2031 kun je de Pad 3 nog veilig gebruiken.

Accuduur en opladen

Op het gebied van accuduur stelt de OnePlus Pad 3 niet teleur. Hij komt met een batterijgrootte van 12140 mAh, wat ons in de paktijk zo’n twee volle werkdagen opleverde. Dat is vooral browsen en tekstueel werk, met een klein beetje videobewerking. Bij het spelen van grafisch intense games neemt de batterijduur af. Gebruik je de tablet relatief kort per keer, dan kan hij weken mee op een lading.

Ook opladen gaat de tablet goed af, namelijk met maximaal 80 watt. Dat betekent dat ‘ie met ongeveer anderhalf uur volledig is opgeladen. Let er wel op dat je hiervoor een speciale SuperVOOC-lader nodig hebt, die OnePlus niet in de doos meelevert. Bij traditionele usb-adapters neemt het laadvermogen af tot zo’n 25 watt.

Conclusie OnePlus Pad 3 review

Even de voordelen op een rijtje: de OnePlus Pad 3 is een tablet met een adviesprijs vanaf 599 euro met een 13,2 inch scherm, hoge resolutie en ververssnelheid, de snelste chip van het moment, een flinke batterij die dagen meegaat, hoge laadsnelheden en met handige accessoires. Zet daar het kleine aantal nadelen tegenover, zoals het lcd-paneel met relatief lage maximale helderheid, matig klinkende speakers en camera’s die eerder praktisch zijn dan kwalitatief. Ze wegen simpelweg niet af tegen de lange lijst aan voordelen. De tablet heeft een fijne prijs-kwaliteitverhouding en biedt een premium-ervaring voor de prijs.

OnePlus Pad 3 kopen

Ben jij wel gecharmeerd door de prijs-kwaliteitverhouding van de OnePlus Pad 3? Vind dan de voordeligste prijs via onze prijsvergelijker hieronder. Bestel de OnePlus Pad 3 bij OnePlus zelf.

