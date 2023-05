OnePlus Pad review: manusje van alles voor een redelijke prijs

Negen jaar na zijn eerste smartphone komt OnePlus nu met een eigen tablet. Het lijkt de volgende stap op weg naar een compleet ecosysteem van het merk. In deze review van de OnePlus Pad kijken we of het ook een góede stap is.

Dit is onze OnePlus Pad review

OnePlus verkocht in de eerste jaren van zijn bestaan alleen smartphones, maar inmiddels timmert het bedrijf op veel meer terreinen aan de weg. Zo biedt men draadloze oordopjes aan in diverse prijsklassen en sinds twee jaar ook een eigen smartwatch. De volgende logische stap? Een tablet, uiteraard. Langzaam ontstaat er zo een ecosysteem als dat van concurrent Apple.

De fonkelnieuwe OnePlus Pad die we in deze review bespreken, heeft een adviesprijs van 499 euro. Er verschijnt bovendien een aantal accessoires: voor een gewoon hoesje, de OnePlus Folio Case, ben je 59 euro kwijt. Een hoes met ingebouwd toetsenbord kost 149 euro. De stylus om (aan)tekeningen mee te maken heeft een prijskaartje van 99 euro.

Ontwerp met plus- en minpunten

Wie de filosofie achter de OnePlus Pad wil begrijpen, moet beginnen bij de schermdiagonaal. Die bedraagt 11,6 inch. Dat is een echte middenmaat. De Samsung Galaxy Tab S8 is bijvoorbeeld 11 inch, terwijl de Galaxy Tab S8 Plus een 12,4 inch-scherm heeft.

OnePlus biedt (voorlopig) slechts één tablet aan en dat moet dus een manusje van alles zijn. Daar slaagt deze 552 gram wegende Pad goed in. Door de dunne randen is hij niet overdreven groot en kun je hem prima op de bank gebruiken. Toch is het scherm ruim genoeg om ook comfortabel foto’s te bewerken of licht kantoorwerk te doen als je een toetsenbord hebt.

Het ontwerp is verder vrij sober, al lopen er wel subtiele ronde lijnen over de groene achterkant. Opvallend is de centraal op de lange kant geplaatste cameramodule. Bij de meeste tablets zit deze in de hoek. Volgens OnePlus moet deze positie ervoor zorgen dat je de lenzen niet bevuilt met je vingers wanneer je het apparaat in handen hebt. Dat hangt nogal van je grip af, maar het ziet er wat ons betreft best fraai en symmetrisch uit.

Veel minder symmetrisch zijn de zijkanten. Aan drie zijdes vind je afgeronde randen die prettig vasthouden, maar de vierde is juist helemaal vlak. Daar is namelijk ruimte om de optionele stylus magnetisch vast te klikken en op te laden. Hoewel het best praktisch is, ziet dat er gewoon vreemd uit.

Geen oled, geen (groot) probleem

Niet alleen qua formaat, maar ook wat betreft prijs en features is de OnePlus Pad duidelijk bedoeld als gulden middenweg. Hij kost meer dan de instapmodellen van Apple en Samsung, maar is een stuk goedkoper dan hun high-end versies. OnePlus hoopt vermoedelijk de juiste afwegingen te maken, zodat ook de doelgroep van een iPad Pro in de verleiding komt om een OnePlus Pad aan te schaffen.

Het scherm moest dus goed zijn, maar mocht niet al te veel kosten. Vermoedelijk vielen oled en mini-led om die reden af. Dat is jammer, want wie een smartphone met een oled-display gewend is, ziet best wat verschil met het lcd-scherm van deze tablet. Het contrast ligt net iets lager, de kleuren sprankelen iets minder.

Toch is het scherm van de OnePlus Pad beter dan dat van instap-iPads. De verversingssnelheid bedraagt namelijk 144Hz. Dat wil zeggen dat de pixels maximaal 144 keer per seconde verversen en de tablet botersoepel aanvoelt. iPads van deze prijs blijven steken op slechts 60Hz. Daardoor lijken ze ondanks de snelle hardware altijd een beetje te stotteren.

We willen overigens zeker niet beweren dat het scherm net zo goed is als dat van tablets die twee keer zo duur zijn. Als je snel door pagina’s met veel tekst scrollt, is die maar moeizaam te lezen. Dat gaat op een iPad Pro veel gemakkelijker.

OnePlus zal dus geen prijzen winnen met dit display, maar er valt prima mee te werken. De helderheid van 500 nits is ruim voldoende en ook over de resolutie van 2800 bij 2000 pixels hebben we niets te klagen. De marketingtaal over de ‘unieke’ beeldverhouding van 7 staat tot 5 mag je wel direct vergeten. Daardoor zou het scherm beter geschikt zijn voor productiviteit, maar het verschil met een iPad is minimaal.

Snelle chip zorgt voor veel mogelijkheden

Vorig jaar publiceerden we een vergelijking tussen twee Android-tablets uit het budgetsegment: de Oppo Pad Air vs de Xiaomi Redmi Pad. Die hadden beiden een adviesprijs van 329 euro en bleken niet al te rap. Hoeveel extra performance krijg je voor 170 euro meer?

Heel veel, zo blijkt. De OnePlus Pad draait op een MediaTek Dimensity 9000-chip en die kun je gewoon high-end noemen. Hij is vergelijkbaar met een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Dat was de snelste chip van 2022, die onder meer in de OnePlus 10T zat. Er zit verder 8GB RAM bij en 128GB opslagruimte. Het is helaas niet mogelijk om die uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Deze tablet voelt in de praktijk erg rap aan. Apps openen vrijwel onmiddellijk, multitasking verloopt zonder haperingen en het besturingssysteem als geheel is zeer responsief. Je kunt deze Pad daarom niet alleen gebruiken voor mediaconsumptie, maar zeker ook om bijvoorbeeld foto’s op te bewerken. Vooral in combinatie met de Stylo werkt dat bijzonder prettig. Gamen is eveneens goed mogelijk, al zijn de meeste spellen wel beter geoptimaliseerd voor apparaten met een Snapdragon-processor.

Speakers, verbindingen en camera

Er zitten vier speakers op de OnePlus Pad: twee aan elke korte zijde. Ze zijn voorzien van een Dolby Atmos-label, maar dat is wederom vooral marketingpraat. Echt ruimtelijk geluid hoef je niet te verwachten. Ze kunnen wél lekker hard en bieden aardig wat bas. In vergelijking met (duurdere) tablets van de concurrentie missen we detaillering in de hogere tonen. Vooral muziek klinkt soms wollig.

Zoals gezegd verschijnt er slechts één versie van deze tablet en die heeft alleen wifi aan boord. Daarom heeft OnePlus een functie genaamd ‘Cellular Data Sharing’ ingebouwd. Als je een OnePlus-smartphone hebt, wordt je mobiele verbinding automatisch met de Pad gedeeld als deze in de buurt is. Dat klinkt als een veredelde hotspot, maar het zou volgens het bedrijf een stuk betrouwbaarder zijn én minder energie verbruiken.

Van de camera op een tablet moet je geen hoge verwachtingen hebben. Toch is het 13 megapixel-exemplaar van de OnePlus Pad niet eens heel beroerd. Bij goed licht schiet hij prima kiekjes. Aan de voorkant vinden we nog een 8 megapixel-selfiecamera voor videovergaderingen of een beeldbelletje naar je tante. Hij zit, zoals het hoort, aan de lange zijde. Chapeau.

Prima accuduur, maar waar is die snelle lader?

Waar smartphones steeds sneller kunnen opladen, blijven tablets nog een beetje achter. OnePlus is er dan ook behoorlijk trots op dat hun Pad accusap tankt met een snelheid van 67 Watt. Daarmee zou je de batterij, die een capaciteit heeft van 9510 mAh, in ongeveer 80 minuten volledig kunnen vullen.

We geloven het graag, maar die lader zit helaas niet in de doos. Dat is om meerdere redenen erg vreemd. Bij zijn smartphones levert OnePlus, in tegenstelling tot sommige concurrenten, die snelle oplader wél altijd mee. Waarom dan niet bij deze tablet? Daarnaast is het vreemd dat je extra moet betalen om een feature te kunnen gebruiken waar zo nadrukkelijk reclame mee wordt gemaakt.

Genoeg gezeurd. Met de batterijduur zelf is niets mis. Volgens OnePlus gaat de tablet in stand by-modus een maand mee, maar veel belangrijker is dat je er dag mee doorkomt. OnePlus zegt dat je bijna 12,5 uur video kunt kijken met hun Pad. We hebben geen reden om daar aan te twijfelen, want we zagen het batterijpercentage tijdens onze reviewperiode maar heel langzaam teruglopen. Als je zwaardere taken uitvoert, zoals het bewerken van foto’s, gaat het natuurlijk wel wat sneller.

Beperkte mogelijkheden, lange ondersteuning

Het is een bekend probleem van Android-tablets: er zijn minder geoptimaliseerde apps voor beschikbaar dan voor iPads. Die van Google zelf werken prima, maar veel anderen rekken het beeld gewoon op. Dat ziet er vaak vreemd uit en bovendien is het zonde dat het grote scherm niet volledig wordt benut.

OnePlus heeft wel een paar softwarefeatures toegevoegd om de Pad bruikbaarder te maken. We noemden al het delen van de internetverbinding van je OnePlus-smartphone. Een andere is de mogelijkheid om apps naast elkaar te gebruiken. Door met twee vingers naar beneden over het scherm te vegen, kun je een tweede app openen. Dat is een vrij basale manier van multitasken, maar het werkt prima.

De OnePlus Pad draait op Android 13 met daaroverheen OxygenOS. Deze skin lijkt inmiddels behoorlijk op ColorOS van Oppo en is minder overzichtelijk dan voorheen. Toch valt er best aan te wennen. Je krijgt in de toekomst verder drie grote nieuwe versies van Android en mag vier jaar lang beveiligingspatches verwachten om hackers te weren. Dat is, zeker gezien de adviesprijs, heel schappelijk.

Accessoires

OnePlus heeft lang gewacht met zijn eerste tablet. Nu de kogel door de kerk is, kun je wel direct een totaalpakket krijgen. Ons reviewmodel werd geleverd met een OnePlus Magnetic Keyboard en de OnePlus Stylo. Dat is uiteraard een stylus waarmee je (aan)tekeningen maakt op het scherm.

OnePlus Magnetic Keyboard

Het OnePlus Magnetic Keyboard heeft volgens onze weegschaal een gewicht van 352 gram. Je klikt hem met een magnetische driepuntsaansluiting eenvoudig aan de tablet vast. De hoes voelt stevig en de toetsen bieden redelijk wat travel. Ze laten zich dus goed indrukken en geven prima feedback. Helaas ontbreekt achtergrondverlichting. Het trackpad is uiteraard erg klein, maar werkt zonder problemen.

Perfect is het Magnetic Keyboard echter zeker niet. Zo is er slechts één kijkhoek mogelijk, waar je bij veel concurrenten uit minstens twee opties kiest. Je moet het toetsenbord een behoorlijk eindje van je af houden om goed zicht op de tablet te hebben. Omdat er weinig afstand is tussen de toetsen en het scherm raakten wij dat regelmatig aan met onze vingers. Irritant, want dan kun je per ongeluk de cursor verplaatsen, waardoor je op de verkeerde plek verder typt.

Met een beetje oefening wen je daar mogelijk wel aan, maar wij zaten toch wat verkrampt te tikken. Apple verhelpt dit probleem op zijn Magic Keyboard door het scherm boven het toetsenbord te laten zweven. Daar staan natuurlijk wel een hogere prijs (en gewicht!) tegenover.

OnePlus Stylo

De OnePlus Stylo lijkt bijna een kopie van de Apple Pencil. Hij is net zo lang en heeft ook één vlakke kant waarmee je hem magnetisch aan de OnePlus Pad vastklikt. Als je dat de eerste keer doet wordt het pennetje automatisch herkend en met de tablet verbonden. Dit is ook de methode om de stylus op te laden. Een pop-up vertelt je hoeveel percentage batterij je nog over hebt.

Wie een iPad gewend is, moet wel even opletten. Omdat de selfiecamera op de OnePlus Pad aan de lange zijde in het midden zit, is de magnetische strip iets lager geplaatst. Als je de Stylo in het midden probeert te bevestigen blijft hij wél zitten, maar zal hij niet verbinden. Als je dat eenmaal weet, is het verder natuurlijk geen enkel probleem.

De stylus heeft een erg lage latency van 2ms. Dat wil zeggen dat er vrijwel geen vertraging optreedt tijdens het tekenen. Ook in de praktijk werkt hij heerlijk soepel. De penpunt is aan slijtage onderhevig. OnePlus levert daarom één extra punt bij de Stylo, zodat je hem na verloop van tijd kunt vervangen.

Conclusie OnePlus Pad review

De OnePlus Pad voelt als een zorgvuldig doordacht product. Hij weet zich precies tussen de instapmodellen en de high-end tablets van de concurrentie te nestelen. Voor 499 euro krijg je een prima processor, een heel aardig scherm en een lange accuduur. Dat zijn voor veel mensen vermoedelijk de belangrijkste eigenschappen van een dergelijk apparaat.

Wie een iPad Pro-killer hoopt te kopen, komt wel bedrogen uit. Het display en de speakers kunnen zich niet meten met duurdere alternatieven. Bovendien is het aanbod van geoptimaliseerde apps voor Android-tablets nog altijd vrij klein.

De accessoires zijn redelijk geprijsd, maar alleen de stylus wist ons echt te overtuigen. Het toetsenbord heeft slechts één kijkhoek, mist verlichting en zit bovendien te dicht op het scherm. Daardoor zit je toch een beetje verkrampt te typen.

Voor productiviteit kunnen we de OnePlus Pad daarom moeilijk aanbevelen. Wil je echter een rappe tablet om te surfen, Netflix te kijken, foto’s te bewerken en wat games te spelen? Dan zou dit apparaat zomaar jouw beste vriend kunnen worden.

