Oppo A-serie review: drie smartphones bieden veel van hetzelfde

Android Planet is aan de slag gegaan met drie toestellen in Oppo’s A-serie. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen en welk toestel past eventueel het beste bij jou? Dat en meer lees je in deze Oppo A-serie review.

Oppo A-serie review: A54, A74 en A94

Begin april presenteerde Oppo drie nieuwe toestellen met adviesprijzen tussen de 249 en 369 euro. Inmiddels zijn de smartphones wat in prijs gedaald, zodat ze nog voordeliger zijn. In deze review leggen we ze alle drie kort naast elkaar, bekijken we wat ze allemaal te bieden hebben en geven we ons eindoordeel over de A-serie.

Schermen: kiezen wat jij belangrijk vindt

De Oppo A54, Oppo A74 (ook verkrijgbaar als 4G-versie) en Oppo A94 zijn alle drie flinke jongens. De eerste twee hebben een scherm van 6,5 inch, de A94 van 6,43 inch. De resolutie is met 2400 bij 1080 pixels gelijk bij alle toestellen, maar we zien ook wat verschillen. De A54 en A74 hebben een lcd-display, terwijl de A94 een amoled-scherm heeft.

Het display van de A94 is veel kleurrijker en het mooist van het drietal. Dat is dus een voordeel, maar wel is het weer de enige van de drie met een ververssnelheid van 60Hz. De schermen van de goedkopere toestellen verversen 90 keer per seconde, wat dus weer in hun voordeel is. Je moet zelf kiezen wat voor jou het belangrijkste aspect is van het display in een smartphone.

Qua helderheid valt direct op dat de A94 het makkelijk wint van de A52 en A74. Daarbij is de duurste van het trio de enige met een vingerafdrukscanner achter het scherm; bij de andere twee modellen is de scanner fysiek verwekt in de aan- / uitknop. Het gaatje voor de selfiecamera bij de A94 is trouwens ook een fractie kleiner.

Processor: krachtig genoeg voor alledaagse taken

Oppo heeft gekozen voor processors van Qualcomm en MediaTek. Die zijn krachtig genoeg voor alledaagse taken als browsen, social media-apps of het spelen van een simpele game. Op papier is de Oppo A94 de snelste van het trio, maar dat merk je alleen als je de drie toestellen direct naast elkaar gebruikt.

Wel zien we verschil in werkgeheugen per smartphone. Zo zien we respectievelijk 4GB, 6GB en 8GB RAM bij het trio. Met al deze toestellen kun je (in de toekomst) aan de slag met 5G en de opslagruimte is uitbreidbaar. De A54 heeft 64GB aan boord, de andere twee modellen 128GB.

Leg je de toestellen naast elkaar, dan lijken ze vrijwel identiek. Zo hebben ze allemaal een koptelefoonaansluiting, usb c-poort en een strakke behuizing met een matte afwerking.

Accuverschillen

Onder de motorkap zien we grotere verschillen bij de accu’s, alhoewel de capaciteit bij de Oppo A54 en A74 wel hetzelfde is: 5000 mAh. Die van de duurdere A94 is wat kleiner met 4310 mAh, maar die laadt wel weer het snelste op.

Dat gaat namelijk via de bijgeleverde lader met maximaal 30 Watt. De A74 laadt op met 18 Watt en de A54 sluit de rij met zijn ondersteuning voor 10 Watt laden. In de praktijk is de A94 dan ook het snelste opgeladen en druppelt de A74 ook nog relatief snel vol. Het opladen van de A54 gaat door de combinatie van grote accu en trage oplaadsnelheid ronduit langzaam.

Qua accuduur ligt het uiteraard aan alles wat je met een toestel doet, maar bij alle drie de smartphones kwamen we makkelijk anderhalve dag door. We gebruiken elke telefoon vrij intensief voor chat-apps, social media, mails en bellen. Is dat minder, dan is een accuduur van twee dagen (of iets langer) zeker mogelijk.

Camera’s: veel, maar niet allemaal nodig

Net als veel andere fabrikanten zet ook Oppo flink in op de camera’s. Naast de selfiecamera (bij elk van deze toestellen 16 megapixel) hebben alle toestellen nog eens vier camera’s. De primaire lens heeft een resolutie van 48 megapixel en schiet bij alle smartphones (mits de lichtomstandigheden goed zijn) prima plaatjes.

Ook de groothoeklenzen zijn handig om te gebruiken, maar de resolutie is veelal te laag om veel detail vast te leggen. Onderstaande foto’s zijn gemaakt met de A94. In de eerste galerij zie je de foto’s met de normale camera, daaronder die met de groothoeklens.

De overige camera’s verschillen wat tussen de toestellen, maar zijn wat ons betreft overbodig. Je gebruikt ze voor bijvoorbeeld close-ups, het vastleggen van diepte-informatie voor portretfotografie of om wat meer contrast toe te voegen aan foto’s.

De Oppo-smartphones draaien uit de doos op Android 11. In de toekomst verwachten we sowieso de Android 12-update, onderdeel van het updatebeleid van Oppo. Daarbij worden ook drie jaar lang beveiligingspatches uitgerold. Deze verschijnen ieder kwartaal, waardoor het kan zijn dat je soms achterloopt.

Over Android heen ligt ColorOS en zoals we ook al schreven in onze Oppo Find X3 Pro review wordt deze Android-skin steeds volwassener. De software is wat minder intens dan jaren geleden, maar biedt wel veel instelmogelijkheden. Wel zijn er nog wat eigen apps op de smartphones te vinden, oftewel bloatware. Ook zijn bijvoorbeeld Netflix of Facebook standaard voorgeïnstalleerd.

Conclusie Oppo A-serie review

De smartphones in de Oppo A-serie bieden veelal hetzelfde qua uiterlijk, specificaties, mogelijkheden en updatebeleid. Het zijn echter interessante en betaalbare toestellen. Wat voor jou de beste keuze is ligt meer aan je budget en voorkeur qua kleur. Op het moment van schrijven is de A74 goedkoper dan de A54 en is het verschil met de A94 opgelopen tot zo’n 85 euro.

De A94 ontstijgt de andere twee modellen iets door zijn snellere processor, mooiere scherm (niet vloeiender), optische vingerafdrukscanner en het sneller kunnen opladen. Wel heeft de A94 weer de kleinste accu van het trio. Al met al maak je met elk van deze Oppo’s een prima keuze.

Oppo A54, A74 en A94 prijzen

De Oppo A54 werd op de markt geïntroduceerd voor 269 euro, de A74 5G voor 319 euro. De adviesprijs van de Oppo A94 bedraagt 369 euro. Inmiddels zijn de prijzen (flink) gezakt en de beste deals scoor je via onderstaande links.

