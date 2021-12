Hands-on: Oppo Find N is kleine en volwassen vouwsmartphone

Oppo’s eerste toestel met een opvouwbaar scherm is de Find N. Het toestel is half december gepresenteerd voor de Chinese markt. Toch kon Android Planet er alvast mee aan de slag.

Oppo Find N hands-on: vouwen maar

De Oppo Find N werd half december gepresenteerd en Oppo Nederland gaf ons de kans om toch enkele dagen met de Find N op zak te lopen. In deze hands-on check je dan ook onze eerste indrukken van het toestel. Een volledige review laten we door de korte testperiode achterwege. Tevens draait het vouwbare toestel logischerwijs nog op Chinese software.

Dat betekent onder andere dat de Nederlandse taal nog niet te selecteren is en ook de Play Store (en andere apps en diensten van Google) niet geïnstalleerd zijn. Om het toestel wat eigen te maken, zijn we dan ook zelf aan de slag geweest met losse installatiebestanden om apps te installeren. Natuurlijk is er een eigen appwinkel aanwezig, maar daar is lang niet alles te vinden.

Kleine fijne foldable

De Find N beschikt over twee schermen, die allebei relatief klein zijn. Het buitenste display heeft een grootte van 5,49 inch. Daardoor voelt het toestel (ondanks zijn dikte en gewicht) toch een stuk kleiner aan dan we inmiddels gewend zijn – en dat is fijn. Vouw je het toestel open, dan zie je een scherm van 7,1 inch.

Het gaat in beide gevallen om een amoled-scherm, maar dat aan de binnenzijde biedt wel de betere specificaties. Zo ververst het display maximaal 120 keer per seconde (het buitenste scherm maar 60 keer) en is de resolutie een stuk hoger. Ben je ergens mee bezig op het buitenste scherm en klap je de Find N open, dan kun je direct weer verder op het grote display.

Opvallend is de vouw in het midden van het scherm, want hij is juist heel ónopvallend. Je voelt nog steeds dat die er is als je er overheen wrijft, maar het is een heel stuk minder dan bij bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3. Dat heeft te maken met een ander type scharnier dat Oppo heeft gebruikt. Ook is er geen opening aanwezig tussen beide schermhelften als het toestel gesloten is. Zo kan vuil minder snel binnendringen of beschadigingen veroorzaken.

Het scharnier kan open blijven staan in hoeken tussen de 50 en 120 graden. Oppo komt later met software-updates voor meer functionaliteit als het toestel deels is geopend. Wij hebben de zwarte versie getest, waarvan de achterkant beschikt over een matte afwerking. De camera-module is glimmend en bevat drie cameralenzen. De middelste daarvan is afgewerkt met een rode ring, wat een leuk detail is.

Groter scherm: meerdere apps naast elkaar

Waar het buitenste scherm juist heerlijk klein is voor eenhandig gebruik, is het bijna vierkante binnenste scherm fijn voor multitasking. Je kunt makkelijk meerdere apps naast elkaar gebruiken en zo een mailtje beantwoorden terwijl je wat opzoekt op het internet. Dat doe je makkelijk en snel door met twee vingers vanaf boven naar beneden te vegen. Sommige apps kunnen ook geopend worden in een zwevend venster. Dat werkt door met vier vingers naar binnen te vegen.

Ontwikkelaars moeten hun applicaties wel voorbereiden voor dit schermformaat en de beeldverhouding. Zo resulteert een filmpje kijken op YouTube in het zien van brede zwarte balken, wordt Instagram in portretstand weergegeven en is er bij de camera ook nog veel zwart te zien.

Toch zijn er ook apps die vlekkeloos werken en een verademing zijn in combinatie met het grotere scherm. Zo schaalt Google Chrome goed mee en hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld WhatsApp en Slack of een galerij-app met foto’s en filmpjes.

Vijf camera’s en overige hardware

De Oppo Find N beschikt over twee selfiecamera’s. Eén daarvan is geplaatst in een gaatje in het buitenste scherm. Ook het scherm aan de binnenkant is voorzien van een camera voor zelfportretten. Op de achterkant vind je nog eens drie stuks. De primaire camera heeft een resolutie van 50 megapixel en schiet prima kiekjes. De andere twee lenzen gebruik je voor foto’s in een wijdere hoek (16 megapixel) en om in te zoomen (13 megapixel).

Wat wel opvalt is dat de kleuren van de primaire camera en groothoeklens wat verschillen. In onderstaande voorbeelden zie je links een foto gemaakt met een wijdere hoek en rechts met de normale camera. Dat is zonde en iets wat we vaker zien bij Android-toestellen. Ook het detailniveau van de 13 megapixel-camera is een stuk minder.

Tijdens onze testperiode hebben we niks te klagen gehad over de overige hardware. De smartphone heeft een snelle Snapdragon 888-chip, 12GB en 512GB interne opslag. Over de batterijduur kunnen we weinig concreets zeggen, omdat we de Find N maar kort hebben getest.

De accu is 4500 mAh groot en opladen doe je met de meegeleverde snellader met maximaal 33 Watt. Helemaal opladen duurt daarmee zo’n vijf kwartier. Draadloos de batterij bijvullen is ook mogelijk, maar gaat met maximaal 15 Watt.



De vingerafdrukscanner bevindt zich in de fysieke aan-/uitknop aan de rechterzijkant en werkt snel en prima. Er zijn twee speakers aan boord, beide te vinden aan de onderkant van het toestel. Dat zorgt ervoor dat het geluid wat vlak klinkt.

Conclusie hands-on Oppo Find N

Dat Oppo zich ook mengt in de strijd van vouwbare telefoons is tof. Vooralsnog zijn het Huawei en Samsung die zulke smartphones hebben uitgebracht in Nederland. Of we de Find N snel gaan zien in Europa is nog de vraag. Wat ons betreft gebeurt dat zo snel mogelijk. Hoe meer fabrikanten hiermee aan de slag gaan, hoe sneller de ontwikkeling zal plaatsvinden. Oppo’s eerste vouwbare toestel is wat ons betreft direct een volwassen stap in het onvolwassen land van foldables.

