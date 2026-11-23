Ben je op zoek naar een smartphone met goede camera’s, een flinke batterij en vind je het niet erg om daar iets meer voor te betalen? Dan is de Oppo Find X10 Pro Max het overwegen waard. Je leest er alles over in deze review.

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Dit is de Oppo Find X10 Pro Max review

De Oppo Find X10 Pro Max is een smartphone waarmee Oppo duidelijk laat zien wat er mogelijk is in het hogere segment. Op papier heeft het toestel alles in huis om indruk te maken, maar daar hangt wel een stevig prijskaartje van 1799 euro aan. De grote vraag is natuurlijk: maakt de Find X10 de prijs waar?

Het reviewexemplaar van de Find X10 Pro Max is beschikbaar gesteld door Oppo.

In deze Oppo Find X10 Pro Max review

Pluspunten Drie camera’s van 200 megapixel

Drie camera’s van 200 megapixel Mooi scherm

Mooi scherm Grote batterij Minpunten Stevig prijskaartje

Stevig prijskaartje Bloatware

Minimalistisch en modern ontwerp

Als je de Oppo Find X10 Pro Max voor het eerst uit de doos haalt, heb je gelijk het idee dat je een premium toestel in je handen hebt. Het ontwerp oogt modern en, zoals we wel vaker zien bij toestellen van Oppo, is het toestel vrij minimalistisch ingestoken, zonder dat het goedkoop overkomt.

Het frame van de Oppo Find X10 Pro Max is gemaakt van aluminium. De achterkant van de telefoon is gemaakt van glas met een matte glansafwerking. Oppo noemt dit zelf Velvet Glass.

Wat gelijk opvalt, is het ontwerp van het camera-eiland. De uitsparing heeft een rechthoekige vorm met een ronde afwerking. Daarin zijn de camera’s verpakt in een vierkant met ronde hoeken. De multispectrale sensor en flitser zitten in een dunne verticale strook ernaast. Oppo heeft bij de Find X10 Pro Max geprobeerd om de camera’s vloeiend over te laten lopen in de achterkant van de telefoon. Dat is aardig gelukt.

De Find X10 Pro Max komt in Nederland uit in twee kleuren: Titanium Grey en Luna White. De smartphone is ongeveer 8,4 millimeter dik en dat is relatief slank voor een toestel met een grote accu. De smartphone weegt 228 gram. Het gewicht was voor ons geen groot probleem, maar we kunnen ons voorstellen dat dit voor sommige gebruikers aan de zware kant kan voelen.

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Het scherm doet veel goed

Oppo heeft de Find X10 Pro Max voorzien van een 6,78 inch amoled-scherm met een ververssnelheid van 144Hz en een resolutie van 2772 bij 1272 pixels. Het scherm oogt levendig en kleurrijk, zonder concessies te doen aan de zwartwaarden. Vooral bij het bekijken van films en series is dit een prettig voordeel.

Dankzij de ververssnelheid tot 144 hertz voelt het scherm ook soepel aan in het dagelijks gebruik. Dit zie je vooral terug bij animaties en als je aan het scrollen bent. De piekhelderheid van het scherm ligt op 3600 nits en dat maakt dat de telefoon goed te gebruiken is in zonnige omstandigheden.

Al met al is het scherm een van de sterke onderdelen van de Find X10 Pro Max. Of je nu foto’s bekijkt, artikelen leest of games speelt: het scherm levert.

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De chip is zowel krachtig als zuinig

Onder de motorkap zit de MediaTek Dimensity 9600 Pro-processor. Dit is een chip van 2 nanometer die is gemaakt om zware taken te verwerken zonder al te veel energie van de batterij te vragen.

De processor wordt in Nederland gecombineerd met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Alles bij elkaar is het een sterke combinatie, maar tegelijkertijd ook iets wat je mag verwachten van een toestel uit dit segment.

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Tijdens het testen hebben wij geen prestatieproblemen kunnen vinden. Zelfs niet wanneer we veel apps naast elkaar draaiden, zware games speelden en foto’s en video’s bewerkten.

Camera’s maken het verschil

Dan komen we aan bij het punt waarom de meeste mensen deze telefoon zullen overwegen, namelijk de camera’s. Niet eerder was er een smartphonefabrikant die drie camera’s van 200 megapixel op zijn toestel aanbiedt.

Natuurlijk spelen er meer factoren dan megapixels mee die ervoor zorgen dat je foto’s perfecte plaatjes worden, maar doordat alle camera’s op de Find X10 Pro Max hetzelfde aantal megapixels hebben, kun je er veel kanten mee op.

Telelens Ultragroothoeklens Hoofdcamera Telelens Telelens Telelens Hoofdcamera

Rondom de lancering van de Oppo Find X10-serie konden we de camera’s testen op een boot langs de kust van Mallorca. Een ideale omgeving om alle mogelijkheden van de camera’s te onderzoeken.

De camera die op de boot de meeste indruk maakte, was de 200. megapixel-telelens. Je kon inzoomen tot aan de kust en je zag de golven haarscherp breken op de rotsen. Als je dezelfde foto met een andere smartphone uit het topsegment zou nemen, had je waarschijnlijk een korrelige foto gekregen. De Find X10 Pro Max maakt hiermee dus wel echt verschil.

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Batterijduur is top, maar ook nodig

Een krachtige smartphone met een groot scherm en uitgebreide camera’s heeft natuurlijk ook een flinke batterij nodig. Gelukkig heeft Oppo daar rekening mee gehouden. De Find X10 Pro Max beschikt over een batterij met een capaciteit van 7150 mAh.

In theorie moet een hogere batterijcapaciteit ervoor zorgen dat je minder snel naar de oplader hoeft te grijpen. Natuurlijk hangt dit in de praktijk af van verschillende factoren. Denk aan de schermhelderheid, het gebruik van mobiele data en hoe vaak per dag je de camera’s gebruikt.

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Bij normaal dagelijks gebruik viel de batterij niet tegen. We konden er een goede twee dagen mee vooruit. Als je de Find X10 Pro Max moet opladen, is dit ook snel gedaan. Bekabeld kun je hem met de juiste lader met 80 watt opladen en draadloos met 50 watt.

De Oppo Find X10 Pro Max draait vanuit de doos op Android 17 met daaroverheen ColorOS 17. Oppo heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet met zijn softwareschil. Op het gebied van updates belooft Oppo vijf Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates. Dit betekent dat je tot 2031 en 2032 ondersteuning hebt. Dat is een prima updatebeleid, al gaan Samsung en Google nog een stapje verder.

Wat we minder vinden passen op een smartphone van dit kaliber, is de hoeveelheid vooraf geïnstalleerde apps. Oftewel: bloatware. Dat Oppo dit bij een goedkopere telefoon doet om deels uit de kosten te komen, snappen we ergens nog wel. Maar op een telefoon met een adviesprijs van 1799 euro kun je dit eigenlijk niet maken. Gelukkig is het mogelijk om de apps te verwijderen.

Wil je een korte uitleg over het verschil tussen de Oppo Find X10 en de Find X10 Pro Max. Check dan onderstaande video.

Conclusie Oppo Find X10 Pro Max review

De Oppo Find X10 Pro Max is een indrukwekkende smartphone die op vrijwel alle belangrijke onderdelen goed scoort. Het grote amoled-scherm, de krachtige processor, drie camera’s van 200 megapixel en de batterij maken het een compleet vlaggenschip.

Het grootste struikelblok is in onze ogen de prijs. Met een adviesprijs van 1799 euro is de Find X10 Pro Max écht fors aan de prijs. Toegegeven, daar krijg je veel voor terug, maar of je dit allemaal nodig hebt, hangt af van jou als gebruiker.

De Oppo Find X10 Pro Max is interessant voor gebruikers die het maximale uit hun smartphone willen halen. De camera’s en accuduur zijn sterke troeven, maar de hoge prijs maakt het lastig om de telefoon aan iedereen aan te raden. Een indrukwekkend vlaggenschip dus, maar niet voor iedereen.

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Alternatieven voor de Find X10 Pro Max

Hieronder vind je drie goede alternatieven voor de Oppo Find X10 Pro Max die vergelijkbaar zijn qua specificaties.

Google Pixel 11 Pro XL

De Google Pixel 11 Pro XL is een interessant alternatief voor de Oppo Find X10 Pro Max. Google staat vooral bekend om zijn goede camera’s en slimme software.

De Pixel maakt mooie foto’s, maar heeft met een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 48 megapixel-telelens minder indrukwekkende specificaties dan de drie camera’s van 200 megapixel van Oppo.

De Oppo wint het ook op het gebied van batterijcapaciteit. Met 7150 mAh heeft de Find X10 Pro Max een grotere accu dan de Pixel 11 Pro XL. Google heeft daarentegen een beter updatebeleid. De keuze hangt dus vooral af van wat je belangrijk vindt.

Lees onze review van de Google Pixel 11 Pro XL.

Oppo Find X9 Ultra

De Oppo Find X9 Ultra is misschien wel de lastigste concurrent voor de Find X10 Pro Max. Beide smartphones komen uit dezelfde stal, maar leggen andere accenten.

De Find X9 Ultra is vooral gericht op fotografie en beschikt over twee camera’s van 200 megapixel en twee extra camera’s, waaronder een telelens met 10x optische zoom.

De Find X10 Pro Max heeft daarentegen drie camera’s van 200 megapixel en een grotere accu van 7150 mAh tegenover 7050 mAh. De Find X9 Ultra heeft dan weer een iets sterkere processor onder de motorkap.

Beide telefoons hebben op papier veel overeenkomsten. De Find X9 Ultra is inmiddels goedkoper dan de Find X10 Pro Max en dat maakt hem dan net iets aantrekkelijker.

Lees onze review van de Oppo Find X9 Ultra.

Samsung Galaxy S26 Ultra

De Samsung Galaxy S26 Ultra is een directe concurrent van de Oppo Find X10 Pro Max. Waar de S26 Ultra gezien kan worden als een allround smartphone, is de Find X10 Pro Max meer een telefoon voor liefhebbers van fotografie.

Beide smartphones beschikken over krachtige hardware. Samsung heeft met zijn 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en twee telelenzen een veelzijdig camerasysteem. Oppo heeft met drie camera’s van 200 megapixel op papier hogere resoluties.

De Galaxy S26 Ultra heeft een handig privacyscherm, een S Pen en zeven jaar software-ondersteuning. Ook is de Samsung een interessante keuze als je veel waarde hecht aan extra functies en de software van One UI.

Lees onze review van de Samsung Galaxy S26 Ultra.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

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