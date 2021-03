Oppo Find X3 Pro review: elegantie komt met flinke prijs

In deze Oppo Find X3 Pro review lees je alles over het nieuwste vlaggenschip van de Chinese fabrikant. De smartphone heeft snelle hardware, een nieuw camerasysteem aan boord, maar kost ook 1149 euro. Of het toestel die prijs waard is, lees je hier.

Oppo Find X3 Pro review: alles op een rij

De Oppo Find X3 Pro is het absolute vlaggenschip van de fabrikant en samen met de Find X3 Neo en X3 Lite gepresenteerd. Met een prijs van 1149 euro gaat Oppo de strijd aan met de Samsung Galaxy S21 Ultra en OnePlus 9 Pro (die nog moet verschijnen) en Xiaomi Mi 11 Pro.

Het toestel biedt op veel punten het beste van het beste qua hardware en mogelijkheden, maar op cameragebied zijn er wat keuzes gemaakt waar niet iedereen achter zal staan. Check ook onderstaande inhoudsopgave, zodat je weet wat we in deze review bespreken.

Design is verfijnd en net iets anders dan de rest

De Oppo Find X3 Pro is verkrijgbaar in twee kleuren: glanzend zwart en matblauw. Er is gekozen voor een laagje Gorilla Glass 5 op de voor- en achterzijde en het frame is van metaal. Bij ons blauwe testmodel heeft dat een glimmende finish.

Aan de onderzijde zit de usb c-poort, één van de speakers en de simkaartsleuf. De linkerkant biedt plaats voor de volumeknoppen en rechts is de aan/uit-knop geplaatst. Oppo levert ook een plastic hoesje mee in de kleur van het toestel; net wat leuker dan een transparante case zoals bij veel andere fabrikanten.

Het scherm is 6,7 inch groot, waardoor het bijna onmogelijk is om de smartphone met één hand te bedienen. Bij het camera-eiland zien we dat Oppo het net iets anders doet dan andere fabrikanten. De cameramodule bevat vier lenzen, een dubbele flitser, microfoon én een glimmende afwerking. Het uiterlijk is anders dan bij veel concurrenten, want alle sensoren gaan op in de glooiende behuizing.

Scherm: Oppo trekt ook alles uit de kast

Bij de Oppo Find X3 Pro is veel aandacht besteed aan het scherm en dat is te zien. Het gaat om een amoled-display van 6,7 inch met licht afgeronde randen en een hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels. Dat kan een miljard kleuren weergeven, waar dat bij standaardschermen ‘slechts’ 16 miljoen kleuren zijn.

Het helderheidsniveau varieert van erg laag tot enorm hoog. Met een fel zonnetje is het soms toch nog steeds wat lastig af te lezen. Uiteraard is er een donkere modus aanwezig, waarbij je zelf ook nog wat aanpassingen kunt doen. Ook kun je aan de slag met de kleurtemperatuur of het -profiel van het scherm, zodat je dit naar eigen smaak kunt regelen.

Net als bij veel high-end smartphones kun je de resolutie handmatig instellen, waarbij je twee vaste keuzes hebt. Schakel je de resolutie naar de lagere full hd-stand, dan bespaart dat stroom. De Find X3 Pro kent ook een automatische modus, waarbij het toestel zelf de juiste resolutie kiest die goed past bij de content op het scherm.

Dynamische ververssnelheid en optische vingerafdrukscanner

Als het om de ververssnelheid van het het scherm gaat, is de Find X3 Pro ook een hoogvlieger. Die is namelijk maximaal 120Hz, waarbij het scherm dus 120 keer per seconde ververst. Scrol je door je social media-feeds of speel je een geoptimaliseerde game, dan wordt alles heel soepe weergegeven.

Ook kun je kiezen voor een 60Hz-stand, waarmee je dus wat batterij bespaart, maar het toestel ook veel minder snel aanvoelt. Wel wordt dit dynamisch geregeld, dus als het niet nodig is wordt het nog wat teruggeschaald.

Beveiliging werkt onder andere via gezichtsherkenning, maar een vingerafdruk is vele malen veiliger. Een optische scanner vind je daarom onder het scherm en die is vrij laag geplaatst, waar we wel aan moesten wennen. Gelukkig werkt de vingerafdrukscanner goed, al zijn er high-end telefoons die net iets sneller ontgrendelen.

De frontcamera van 32 megapixel zit in een gaatje in het scherm en ook is er een always-on-functie aan boord. Daardoor check je altijd snel de tijd, binnenkomende notificaties of het accupercentage.

Snelle processor en minder opslag dan voorganger

De Oppo Find X3 Pro maakt gebruik van de nieuwe Snapdragon 888-chip, die weer een stukje krachtiger is dan zijn voorganger. Samen met 12GB werkgeheugen zorgt dat ervoor dat het toestel enorm krachtig is.

Ook ben je met deze processor klaar voor de komst van 5G. Hoewel de Find X3 Pro een pontificaal een 5G-icoontje in beeld toont, gebruikt ‘ie ‘achter de schermen’ nog steeds een 4G-verbinding. Dat zagen we bijvoorbeeld ook in onze Xiaomi Mi 11 review en is iets wat bij meerdere fabrikanten en providers speelt.

Het toestel kost 50 euro minder dan de Find X2 Pro van vorig jaar en dat is natuurlijk mooi meegenomen. Dat toestel kwam echter met 512GB interne opslag, terwijl de 3X Pro het moet doen met 256GB. Voor de meeste mensen meer dan genoeg, maar voor slechts 50 euro minder vind ik het toch een flinke downgrade.

Het geheugen uitbreiden is niet mogelijk, maar wel kun je twee simkaarten kwijt in het toestel. Muziek luisteren kan via de stereospeakers en ook is het toestel officieel stof- en waterdicht dankzij de IP68-certificering. Het geluid van de speakers klinkt tot ongeveer de helft van het volume prima, maar wordt daarna wat blikkerig en hol.

ColorOS wordt volwassen

Qua software heeft Oppo in de afgelopen jaren flinke stappen in de goede richting gezet. Waar de ColorOS-schil eerst bekend stond om de flinke hoeveelheid bloatware en veel onnodige extra’s is dat nu gelukkig een stuk minder.

Er zijn zeker nog wat eigen apps voorgeïnstalleerd zoals een recorder, muziek- of weer-app. Ook zijn Facebook en Netflix op het toestel aanwezig, maar dat is het dan ook. Hier en daar spot je nog wel een wat scheve Nederlandse vertaling, maar ook dat is inmiddels eigenlijk te verwaarlozen.

Wil je het toestel personaliseren? Naast de genoemde donkere modus kun je onder andere aan de slag met het uiterlijk van iconen, animaties voor de vingerafdruk, de accentkleuren van de software en thema’s. Zo zorg je ervoor dat het toestel helemaal naar jouw smaak is ingericht.

Het toestel draait op Android 11 en Oppo zegt dat ook Android 12 en 13 in de toekomst worden uitgerold. Daarnaast ben je twee jaar verzekerd van beveiligingspatches. Dat is redelijk te noemen, maar er zijn fabrikanten die een beter updatebeleid bieden.

Veel megapixels en 1 miljard kleuren

Selfies maak je met de enkele frontcamera in een resolutie van 32 megapixel, waardoor een fotootje al snel enkele MB’s groot is. Op de achterkant vind je een arsenaal aan verschillende lenzen. Oppo kiest voor twee camera’s met een resolutie van 50 megapixel. Het gaat om de relatief nieuwe IMX766-sensoren van fabrikant Sony, die we zien in veel meer (aankomende) high-end toestellen.

Eén van de camera’s schiet ‘normale’ plaatjes, terwijl je de andere sensor gebruikt voor foto’s in een wijdere hoek. Ze leggen maximaal één miljard kleuren weer en aangezien het scherm die ook kan weergeven, is dat een fijne combinatie. Foto’s gemaakt met die twee camera’s zien er prima uit als het om kleur, contrast en detail gaat.

In onderstaande galerij zie je een foto gemaakt met de groothoeklens, normale camera, twee keer digitale zoom en vijf keer hybride zoom. Wat opvalt is het kleurverschil tussen de twee 50 megapixel-camera’s terwijl ze dezelfde sensor hebben. Ga je zoomen, dan zie je een stuk duidelijker dat de kleuren wat fletser worden.

Zoomen is minder dan voorganger

De Find X2 Pro van vorig jaar had een periscopische lens, waardoor je goed kon zoomen. Bij zijn opvolger ontbreekt zo’n lens en dat komt het zoomniveau niet ten goede. Je kunt twee keer optische zoom gebruiken, vijf keer hybride zoom en ‘slechts’ 20 keer digitale zoom.









Een toestel zoals de Samsung S21 Ultra biedt 10 keer optische zoom en de Oppo X2 Pro van vorig jaar kon tot zestig keer objecten digitaal dichterbij halen. Voor een toestel van 1149 euro is dat een keuze die niet iedereen zal begrijpen. Voor 799 euro koop je immers ook de Oppo Find X3 Neo, die dezelfde zoommogelijkheden heeft als de X3 Pro.

Wel details op microscopisch niveau

De vierde camera is dan wel weer uniek en nog in geen enkele smartphone te vinden. Die gebruik je niet voor close-ups oftewel macrofotografie, maar gaat nog heel wat stapjes verder. Oppo noemt het zelf een ‘microscoopcamera’, waarbij je minuscule objecten tot 60 keer kunt vergroten. Gebruik je die camera, dan wordt er ook een ring van led’jes geactiveerd voor de juist belichting.

Het is even wennen hoe dat precies werkt, maar het komt erop neer dat je de camera nagenoeg op het object ‘drukt’ wat je wil fotograferen. Oefening baart kunst en dan maak je foto’s zoals je ziet in onderstaande galerij. De functie is tof, uniek en werkt zeker goed. Hieronder zie je drie foto’s van respectievelijk een stukje hout, spijkerbroek en enkele haren.

Nachtmodus en afgeladen met mogelijkheden

Foto’s maak je standaard in 12,5 megapixel, maar je kunt ook de volledige resolutie benutten. Filmen kan in een hoge 4k-resolutie vol detail en er is een nachtmodus aanwezig. Daarmee maak je in slechte lichtomstandigheden ook prima foto’s. De Find X3 Pro biedt voor de rest alle functies die je wenst. Van een pro-mode, waarin je zelf alles kunt instellen op foto- en videogebied tot optische beeldstabilisatie.

Accuduur is wisselvallig

De accuduur van de Find X3 Pro fluctueert en waar dat precies aan ligt durven we niet te zeggen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om drie kwartier een filmpje kijken, waarbij de accu op 100% blijft staan. Maar na een halve dag gebruik met in totaal twee uur schermtijd was er dan opeens nog maar 30% accusap over.

Grote energieslurpende apps en diensten hebben we niet gezien. In de afgelopen testperiode haalden we gemiddeld zo’n vijf uur schermtijd op een volle dag van 24 uur. Daarbij stond alles op de maximale stand qua scherm: de hoogste resolutie en 120Hz-modus, met daarbij een redelijk hoge helderheid.

Ook is er uiteraard getest met de lagere resolutie die standaard is ingesteld. Op het moment van schrijven is er dan weer 50 procent accu over met een schermtijd van zo’n 3,5 uur bij ruim 12 uur gebruik. Trek je dat door, dan moet je er dus zo’n 7 uur uit kunnen persen.

Opladen doe je met SuperVooc

De batterij is 4500 mAh groot en bestaat uit twee delen. Dat zorgt ervoor dat je het toestel op kunt laden met 65 Watt en dat is razendsnel. De juiste lader levert Oppo gewoon mee, zodat je het toestel altijd kunt voorzien van stroom. Opladen gaat binnen 5 minuten met 15 procent en volledig opladen duurt net wat langer dan een half uurtje.

Draadloos opladen is ook aanwezig en gaat met maximaal 30 Watt. Dat is op papier een stuk trager dan bijvoorbeeld de Xiaomi Mi 11, maar alsnog erg rap. Wel heb je daarvoor een los verkrijgbare oplader nodig. Een leuk feitje is dat draadloos opladen ook prima werkt met de oplader van OnePlus, die geïntroduceerd werd voor de OnePlus 8 Pro. De Find X3 Pro laadt daarmee gewoon op met 30 Watt, het maximale wat die lader kan leveren.

Conclusie Oppo Find X3 Pro review

De Oppo Find X3 Pro is op meerdere punten een hoogvlieger. Het scherm is prachtig en de hardware biedt het beste van het beste. Op cameragebied maak je er veelal mooie plaatjes mee en de microscoopcamera is tof, maar wel een gimmick. Wel is het jammer dat je met de X3 Pro niet flink kan zoomen, helemaal omdat zijn directe voorganger dat wel kon. De ColorOS-schil heeft een niveau bereikt wat prima is om mee te werken en wordt alsmaar fijner in gebruik. De accuduur fluctueert wel veel, maar wat dat precies aan ligt is de vraag. Opladen daarentegen is een genot vanwege de snelheid en kan nu ook eindelijk draadloos. Al met al is de Find X3 Pro een elegant toestel, maar daar betaal je wel flink voor. Daardoor is de smartphone zeker niet voor iedereen weggelegd. Heb je niet het beste van het beste nodig, maar ben je wel op zoek naar een high-end toestel? Check dan ook de Oppo Find X3 Neo eens: die kost ‘slechts’ 799 euro en biedt ook een mooi pakket aan hardware en features.

Oppo Find X3 Pro kopen

Het toestel heeft een adviesprijs van 1149 euro (12GB RAM / 256GB opslag) en is te koop in het blauw en zwart. De Oppo Find X3 Pro is per direct te koop, waarbij ook een interessante pre-order actie loopt. Je kunt het toestel natuurlijk los aanschaffen of de Find X3 Pro met een abonnement combineren. Op zoek naar de beste deals? Bekijk dan onderstaande prijsvergelijker.