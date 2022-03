Oppo Find X5 Pro review: prachtig design, erg hoge prijs

Oppo biedt heel goedkope, maar ook heel dure smartphones aan. In deze review kijken we naar het absolute vlaggenschip van 2022, de Oppo Find X5 Pro. Is hij de hoge adviesprijs van 1299 euro waard?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is onze review van de Oppo Find X5 Pro

De Oppo Find X5 Pro is de beste, snelste en waarschijnlijk ook mooiste smartphone die de Chinese fabrikant in 2022 lanceert. Hij moet opboksen tegen andere zwaargewichten uit het topsegment, zoals de Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi 12 Pro en OnePlus 10 Pro.

Om dat voor elkaar te krijgen, trekt Oppo alles uit de kast. Daar betaal je wel flink voor, want de Find X5 Pro kost maar liefst 1299 euro. Dat is 150 euro meer dan zijn voorganger, de Oppo Find X3 Pro. Voor een dergelijke som geld wil je als consument natuurlijk in de watten gelegd worden. In deze review lees je of de Oppo Find X5 Pro aan de hoge verwachtingen voldoet.

Mocht je je trouwens afvragen waar de X4 is gebleven: die heeft Oppo overgeslagen. In China is 4 een ongeluksgetal en bijgeloof een erg serieuze zaak.

Oppo Find X5 Pro review Design Hardware Scherm Camera’s Software Accu Conclusie Kopen

Prachtig design streelt de ogen

De Oppo Find X3 Pro onderscheidde zich door een camera-eiland dat glooiend uit de behuizing stak. Datzelfde geldt voor zijn opvolger, die bovendien ook de symmetrie vaarwel zegt. Het eilandje heeft een speelse vorm waar de camera’s volledig in wegzakken. Een uniek ontwerp dat we zeker kunnen waarderen. Bovendien moet het ervoor zorgen dat je wijsvinger de lenzen niet bevuilt.

De glimmende achterkant van de Oppo Find X5 Pro, die je kunt kopen in wit of zwart, is vervaardigd uit keramiek. Dat is een duur en sterk materiaal, waardoor je minder snel krassen zou zien. Desondanks levert Oppo een doorzichtig hoesje mee. Dat zouden we zeker gebruiken, want het toestel is behoorlijk glad.

De bouwkwaliteit is uitmuntend. De behuizing geeft nergens mee en het toestel ligt prima in de hand. Het is ook erg fijn dat Oppo in de fabriek al een screenprotector aanbrengt, zodat je dat zelf niet meer hoeft te doen.

Hardware laat weinig te wensen over

Van een smartphone als deze mag je verwachten dat hij op de allerbeste hardware draait. Gelukkig is dat ook zo. De Oppo Find X5 Pro heeft een Snapdragon 8 Gen 1-chip aan boord. Dat is de snelste processor die fabrikant Qualcomm momenteel maakt. Hij wordt bijgestaan door 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Andere varianten zijn er niet en je kunt ook geen micro-sd-kaartje in het toestel kwijt.

Dit is dus een zeer krachtige telefoon, die zonder haperingen door de software vliegt. Bedenk je wel dat het vorige model ook al erg rap was. Je zult in het dagelijks gebruik geen enorme verbeteringen merken. Wel houdt de X5 Pro die vloeiende ervaring in de toekomst mogelijk langer vast.

De Oppo Find X5 Pro heeft verder een IP68-certificering, wat betekent dat hij niet schrikt van stof of een onverhoopte duik in het zwembad of toilet. Daarnaast beschikt de smartphone over stereospeakers. Die klinken goed, maar niet geweldig. Je mist vooral wat bass. Apple’s iPhone 13 is op dit gebied nog altijd koning. De vingerafdrukscanner ten slotte bevindt zich onder het scherm en werkt prima.

Scherm is verfijnd ten opzichte van vorig jaar

Op het eerste gezicht heeft de Oppo Find X5 Pro precies hetzelfde scherm als zijn voorganger. Het gaat om een 6,7 inch-oled-paneel met licht gebogen randen en een maximale resolutie van 3216 bij 1440 pixels. Net zoals bijvoorbeeld Samsung doet met de S22 Ultra stelt Oppo het toestel standaard in op een lagere full-hd-resolutie. Dat spaart de accu en tenzij je met een vergrootglas aan de slag gaat, zie je vermoedelijk geen verschil.

Toch heeft Oppo het scherm, met gaatje voor de 32 megapixel-selfiecamera, wel degelijk verbeterd. Bij de Find X3 Pro kun je kiezen tussen een verversingssnelheid van 60Hz of 120Hz. Met die laatste instelling ziet het beeld er erg soepel uit, maar gebruikt de batterij wel meer stroom.

Het display van de X5 Pro is dynamisch. Het paneel kiest automatisch voor een snelheid tussen 1 en 120Hz, afhankelijk van wat je doet. Dat is gunstig voor de accu en je geniet toch altijd van een vloeiend display. Je kunt er ook voor kiezen om het scherm vast te zetten op 60Hz, maar we zien geen goede reden om dat te doen.

Extra opties maken weinig verschil

Oppo voegt in de menu’s een aantal extra schermopties toe, zoals ‘Beeldverscherper’ en ‘Kleurversterker’. We hebben er even mee gespeeld, maar een groot verschil maken ze niet. Er is ook een ‘Heldere hdr-videomodus’ die zorgt voor fellere beelden bij het bekijken van hdr-content. Hier zagen we de helderheid inderdaad iets toenemen, maar het is vrij subtiel.

Over helderheid gesproken, ook bij direct zonlicht kun je het scherm van de Oppo Find X5 Pro gewoon aflezen. Wel valt op dat de Samsung Galaxy S22 Ultra nog iets feller kan. Concluderend kunnen we dus zeggen dat de Oppo Find X5 Pro een prima scherm heeft, dat nét onder de absolute top zit.

Camera’s maken verwachtingen (nog?) niet helemaal waar

De Oppo Find X5 Pro beschikt over drie camera’s op de achterkant. De hoofdcamera en groothoeklens hebben een resolutie van 50 megapixel. Bijzonder is dat het in beide gevallen om dezelfde, grote sensor gaat. Vaak gebruiken fabrikanten een kleinere sensor voor de extra wijde lens.

Met de derde camera kun je 2x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Dat is vrij mager. Veel andere smartphones in dit prijssegment laten je het beeld een stuk dichterbij halen. Sterker nog, met Oppo’s eigen Find X2 Pro uit 2020 had je nog 5x optische zoom. Ook de unieke microscoopcamera van de Find X3 Pro is weer spoorloos verdwenen. Oppo voert op dit gebied een warrig en inconsistent beleid.

De camera’s van de Find X5 Pro zijn ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad. De eigen MariSilcon X-chip moet bovendien zorgen voor betere nachtfoto’s en -video’s. Dat belooft dus veel goeds. Laten we eens kijken naar de resultaten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoofdcamera

Als je vooral binnen of bij bewolkt weer fotografeert, zal de Oppo Find X5 Pro je niet teleurstellen. De kleuren, het detailniveau en het contrast zijn in die scenario’s uitstekend. Je kiekjes hebben bovendien een prettige natuurlijke, uitstraling.

Wanneer het zonnetje schijnt, zien we helaas een ander beeld. Veel foto’s lijken dan iets overbelicht te zijn en ook met de kleuren gaat het af en toe mis. Die worden te sterk verzadigd, waardoor je platen juist iets plats krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de foto van de rondvaartboot.

Groothoeklens

De groothoeklens heeft hetzelfde probleem. Het eerste kiekje hieronder is geen accurate weergave van wat het blote oog zag. Vooral het water ziet er vreemd uit. De camera lijkt te veel zijn best te doen om de scène ‘mooier’ te maken. We denken dat Oppo dit euvel met een software-update moet kunnen verhelpen, want de andere afbeeldingen ogen een stuk beter.

Door de flinke sensor bevatten de foto’s veel detail. Dat is erg fijn, want de groothoeklens is misschien wel de leukste camera op een smartphone. Dit exemplaar is met 15mm overigens wel iets minder wijd dan de 13mm-groothoeklens van bijvoorbeeld de iPhone 13 Pro.

Telecamera

2x optische zoom, heb je daar eigenlijk wel iets aan? Nou ja, het is beter dan niets, maar de 13 megapixel-telecamera van de Oppo Find X5 Pro is niet heel spannend. De Samsung Galaxy S22 Ultra heeft een 3x telelens én 10x telelens, waardoor je veel flexibeler bent tijdens het fotograferen.

Kwalitatief is deze camera bovendien wat minder goed dan de andere twee lenzen. Dat is op zich niet erg, maar hij levert door het beperkte bereik ook geen spannend nieuw perspectief op. Daarom lieten wij hem tijdens het testen vaak onbewust links liggen.

Nachtmodus

Gelukkig is er ook goed nieuws, want in het donker presteert de Find X5 Pro uitstekend. Sterker: het is één van de beste nachtcamera’s op een smartphone die we ooit hebben getest. Foto’s die je met de primaire lens schiet, hebben een vrijwel perfecte belichting. Ook de kleuren ogen zeer naturel.

Het is bovendien fijn dat de Oppo weinig tijd nodig heeft om de kiekjes te maken. Waar je veel smartphones in het donker een seconde of vijf stil moet houden, is dit toestel doorgaans binnen twee tellen klaar.

We zien hetzelfde beeld bij de groothoeklens. Zelfs de middelste foto, die in vrijwel totale duisternis is genomen, ziet er erg goed uit. De rechterfoto is geschoten vanuit een hotelkamer. De vlekjes zaten op het raam en zijn dus niet de schuld van de Find X5 Pro.

Wanneer je in het donker foto’s maakt met de telecamera, zie je de kwaliteit behoorlijk teruglopen. De belichting en kleuren blijven prima, maar het detailniveau ligt een stuk lager.

Speciale functies

Uiteraard heeft de Find X5 Pro een portretfunctie, waarmee je de achtergrond van je foto’s vervaagt. Die hebben we niet op grote fouten kunnen betrappen. Wel zie je dat de vacht van de poes weer behoorlijk overbelicht is.

Portret Portret Macro Macro

Maak je graag foto’s van bloemen of insecten? Dat gaat deze Oppo prima af. Zodra je met de groothoeklens dichtbij je onderwerp komt, wordt namelijk de macrofunctie geactiveerd. Die levert betere resultaten dan de aparte macrocamera’s die we op veel andere smartphones vinden.

Software

De Oppo Find X5 Pro draait op Android 12, met daaroverheen de eigen Color OS-schil. Die voegt een karrenvracht aan extra opties toe, die je gelukkig niet hóeft te gebruiken. De schil is verder vrij druk, maar wel overzichtelijk en biedt veel mogelijkheden om je toestel te personaliseren.

Helaas krijg je ook een stapel apps cadeau waar je vermoedelijk niet op zit te wachten, zoals AliExpress, LinkedIn en Booking.com. Die reclame is ronduit beschamend voor een toestel van 1300 euro.

Net als veel andere fabrikanten heeft Oppo zijn updatebeleid de laatste tijd verbeterd. De Find X5 Pro krijgt drie versie-updates en wordt in de toekomst dus bijgewerkt naar Android 13, 14 en 15. Daarnaast mag je vier jaar lang beveiligingspatches verwachten, die hackers buiten spel moeten zetten. Daar zijn we behoorlijk tevreden over, al heeft concurrent Samsung een nog beter updatebeleid.

Grote accu laadt rap op

Snel, sneller, snelst. Het opladen van smartphones gaat steeds rapper. De Oppo Find X5 Pro tankt accusap met 80 Watt (zijn voorganger bleef steken op 65 Watt), waardoor je lege toestel na ongeveer 36 minuten weer helemaal vol zit. Als je je tevreden stelt met een halfvolle tank ben je overigens na een minuut of 12 al klaar.

Dat is heel erg handig. Ook fijn is dat de benodigde lader gewoon in de doos zit. Draadloos laden is eveneens mogelijk en gaat met 50 Watt behoorlijk snel. Daar moet je overigens wél zelf een lader voor aanschaffen.

De Find X3 Pro had een accucapaciteit van 4500 mAh, de Find X5 Pro doet er met 5000 mAh een schepje bovenop. We hebben over de batterijduur dan ook niks te klagen. Gemiddeld ging de smartphone ongeveer 1,5 dag mee met een schermtijd tussen de 6 en 7 uur. Zelfs zware gebruikers hoeven dus zelden voor het einde van de dag naar de lader te grijpen.

Conclusie Oppo Find X5 Pro review

Het is moeilijk om de Oppo Find X5 Pro te beoordelen zonder naar die wel erg stevige prijs te kijken. Het is in bijna elk opzicht een prima toestel, maar voor 1299 euro koop je ook een Samsung Galaxy S22 Ultra of iPhone 13 Pro Max.

Voor dat geld mag je iets spectaculairs verwachten. Het design is dat absoluut en ook over de prestaties van de camera’s in het donker zijn we erg te spreken. Bij daglicht laten ze echter steekjes vallen en de telecamera is te beperkt. Ook de speakers zijn net niet top en de vele gesponsorde apps op het toestel kunnen écht niet.

Verder doet de Oppo Find X5 Pro wat een vlaggenschip anno 2022 moet doen. Niks minder, maar ook niks meer. We vinden het toestel daarom te duur om hem volmondig aan te kunnen raden.

Oppo Find X5 Pro kopen

Wil je na het lezen van deze review een losse Oppo Find X5 Pro kopen? De adviesprijs van het toestel is 1299 euro en daar krijg je 12GB RAM en 256GB opslagruimte voor. Uiteraard is het ook mogelijk om de Find X5 Pro in combinatie met een abonnement aan te schaffen. Via de prijsvergelijker hieronder check je de beste deals.