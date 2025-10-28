Hands-on met de Oppo Find X9 Pro: de ene innovatie na de andere

De Oppo Find X9 Pro is uit en beschikt over opvallende specificaties. Hoe bevalt het vlaggenschip in de praktijk? Wij vertellen je alvast over onze eerste indrukken.

Oppo Find X9 Pro preview

Oppo heeft zijn nieuwste vlaggenschepen aangekondigd in de Find X9-serie. Het Pro-model heeft een prijskaartje van 1299 euro. Wij hebben het nieuwe toestel al even in handen gehad en vertellen je graag over onze eerste ervaringen. Oppo gooit verschillende aspecten over een andere boeg, zoals de batterij en het ontwerp, maar hoe uniek is dat?

Nieuw ontwerp oogt en voelt premium

Oppo kiest een andere richting voor het ontwerp van de Find X9 Pro. Waar de smartphone vorig jaar nog licht afgeronde zijkanten had, met rechtere hoeken, ronde randen rondom het scherm en een centraal rond camera-eiland, is vrijwel alles anders.

Het toestel heeft juist vlakke zijkanten, het scherm is helemaal plat, de hoeken zijn veel ronder en het camera-eiland ziet en nu meer vierkant uit en is niet langer centraal geplaatst.

Wat ons betreft ziet het er strak uit. Het toestel ligt daarnaast lekker in de hand. Hij is vrij groot, maar de aluminium zijkanten en glazen achterkant geven hem een premium uitstraling. De Find X9 Pro is er in het donkergrijs en witte uitvoeringen. Ook nieuw is de zogeheten Snap Key, waarover zo meer.

Nog even over het scherm: die heeft een grootte van 6,78 inch en beschikt over een amoled-paneel. Deze heeft een hoge piekhelderheid van 3600 nits, ziet er kleurrijk uit en toont moeiteloos 120Hz. In combinatie met de superdunne schermranden van net een millimeter, geeft het de Find X9 Pro een premium uiterlijk.

Petje af voor verbeterde hardware

Binnen in de smartphone komt Oppo met misschien wel de grootste upgrade: de batterij van 7500(!) mAh. Hiermee is het de telefoon met de grootste mobiele batterij van het moment in Nederland (absurd grote toestellen zoals de 8849 Hike niet meegeteld). We hebben nog niet kunnen testen hoe lang de batterij het in de praktijk volhoudt. Wel weten we dat ‘ie tot 80 watt kan snelladen.

De Find X9 Pro draait op de Dimensity 9500 van MediaTek. Dat is de topchip van de chipmaker, die concurreert met de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hoewel hij op papier een tikkeltje minder krachtig is, lijkt het verschil verwaarloosbaar. Zeker in combinatie met 16GB aan werkgeheugen 512GB opslagruimte zul je niet snel tekort komen op de Find X9 Pro.

Achterop heeft Oppo drie camera’s geplaatst. De 50 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-telelens maken scherpe plaatjes. De nieuwe 200 megapixel-telelens steelt echter de show.

Die kan vergroten tot 13,2 keer, zonder kwaliteitsverlies. In samenwerking met de cameraspecialisten van Hasselblad zijn de kleur- en belichting-instellingen van de camera’s ingesteld. In de uitgebreide review gaan we de camera’s verder testen en delen we veel voorbeeldfoto’s.

Kwaliteit van software moet nog blijken

Oppo werkt hard aan het verbeteren van ColorOS 16, de software gebaseerd op Android 16. Het merk bracht de afgelopen jaren al functies uit die andere Android-telefoons niet hebben. Denk aan O+ Connect, waarmee je gemakkelijk gegevens deelt met andere apparaten.

Met de eerdergenoemde Snap Key start je de AI Mind Space. Dit is een verzameling van afbeeldingen, artikelen, screenshots en andere media die je wil opslaan en bundelen. Hier kun je vervolgens vragen over stellen. Het is op papier een handige manier om AI in te zetten, al is het zeker niet voor iedereen even bruikbaar. In dat geval kan de Snap Key ook ingesteld worden als sneltoets voor bijvoorbeeld je zaklamp of camera.

Het updatebeleid van Oppo belooft de komende jaren vijf grote Android-updates (tot Android 21) en zes jaar aan beveiligingspatches (tot en met 2031). Hiermee tipt Oppo niet aan het beleid van Samsung en Google, maar voldoet het wel aan de verwachtingen van telefoons in deze prijsklasse.

Oppo Find X9 Pro versus OnePlus 15

Oppo en OnePlus vallen allebei onder moederbedrijf BBK Electronics. En hoewel het nieuwe vlaggenschip van OnePlus (de OnePlus 15) alleen nog maar in China verkrijgbaar is, kunnen we ons er niet van weerhouden hem tegenover de Find X9 Pro te leggen.

Er zijn erg veel overeenkomsten tussen de smartphones. Niet gek natuurlijk, als de toestellen uit dezelfde fabriek komen. Toch maakt dat het verschil tussen de merken steeds kleiner. Een korte blik op het ontwerp zegt al genoeg. Beide telefoons hebben het nieuwe camera-eiland, met vlakke zijkanten en een plat scherm.

Oppo Find X9 Pro OnePlus 15

Net als de Oppo krijgt de OnePlus ook een gigantische batterij van meer dan 7000 mAh. En als we de camera’s vergelijken, lijken deze veel op elkaar. Wel komt de Oppo met de 200 megapixel-telelens, waar OnePlus een 50 megapixel-telelens heeft. Beide apparaten hebben overigens de nieuwe Snap Key aan boord.

Je vindt de AI Mind Space dan ook op beide telefoons. De software van het o zo geliefde OxygenOS van OnePlus is de laatste jaren sowieso steeds meer op Oppo’s ColorOS gaan lijken. We willen hier geen groot waardeoordeel aan hangen, maar we kunnen ons voorstellen dat dit voor de consument de keuze moeilijker maakt.

Conclusie Oppo Find X9 Pro preview

De Oppo Find X9 Pro brengt op papier veel innovatie. De telefoons ziet er strak uit, komt met een razendsnelle MediaTek-chip en de enorme batterij is uitzonderlijk. Hoe lang deze het volhoudt bij dagelijks gebruik kunnen we natuurlijk pas zeggen in de uitgebreide review op Android Planet. Maar, uitgaand van de eerste indrukken lijkt Oppo een fraai vlaggenschip te hebben neergezet.

Oppo Find X9 Pro kopen

Weet jij nu al dat de Oppo Find X9 Pro jouw volgende smartphone wordt? Dan kun je hem in huis halen bij verschillende Nederlandse webshops. Die zetten we hieronder voor je naast elkaar. De telefoon heeft een adviesprijs van 1299 euro, maar er gelden de eerste maanden ook verschillende acties.