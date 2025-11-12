Oppo Find X9 Pro review: absolute topper biedt (te) weinig extra’s

Weet de Oppo Find X9 Pro zich genoeg te onderscheiden van de concurrentie om zijn hoge prijskaartje te rechtvaardigen? Dat zoeken we uit in deze review.

Dit is de Oppo Find X9 Pro review

Oppo’s Find X9-serie lanceert met twee telefoons: de Find X9 en Find X9 Pro. Het instapmodel biedt een strak nieuw ontwerp, een uitgebreide set camera’s, prachtig scherm en een enorme batterij. Maar, met zo’n rijk uitgeruste instapper; wat heeft de Find X9 Pro dan nog te bieden?

Daar gaan we in deze uitgebreide review ontdekken. We hebben het vlaggenschip twee weken in onze broekzak gehad om te ondervinden hoe snel hij is, welke (AI-)functies écht de moeite waard zijn en om te zien hoe de camera’s presteren in verschillende situaties. En: is ‘ie zijn prijskaartje van 1299 euro waard?

Het reviewmodel van de Find X9 Pro is beschikbaar gesteld door Oppo.

Oppo Find X9 Pro review in het kort

Wie op zoek is naar een absolute toptelefoon, is bij de Oppo Find X9 Pro aan het juiste adres. Het toestel is razendsnel, heeft een prachtig scherm met dunne randen en met de enorme batterij haal je gemakkelijk meerdere dagen uit één lading. Daarnaast maakt de 200 megapixel-telelens scherpe foto’s en zijn de extra knoppen aan boord handiger dan gedacht. Met een adviesprijs die 150 euro hoger is dan de voorganger stelt Oppo hoge verwachtingen. Wie een smartphone zoekt met de beste specificaties voor de beste prijs, moet daarom niet bij de Find X9 Pro zijn. Deze telefoon is er eentje voor de Oppo-liefhebber die het beste van het beste wil en daarvoor bereid is flink te betalen.

Uitgebreide set camera’s doet (vaak) wat ‘ie moet doen

Oppo doet op het gebied van camera’s één stap terug en twee vooruit. Waar de voorganger vier camera’s achterop had, waaronder twee telelenzen, heeft de Find X9 Pro één specifieke telelens, maar met een veel hogere resolutie van 200 megapixel. Daarnaast is er natuurlijk een hoofdcamera en telelens, die beide een sensor van 50 megapixel hebben.

Laten we beginnen met de hoofdcamera, waar weinig op aan te merken is. In de meeste situaties gaat de camera goed om met kleuren en contrast, wat mooie eindresultaten oplevert. Kom je in uitdagende situaties, zoals shots in de avond, dan weet de camera echter moeilijk balans te vinden te vinden tussen donkere en lichte delen. Dat zorgt ervoor dat de hemel vaak te licht is, of schaduwen te donker.

De groothoeklens op de Find X9 Pro presteert op veel vlakken gelijk aan de hoofdcamera. Zo zijn scherpte en kleuren dik in orde, maar heeft ‘ie ook moeite met het belichten van afbeeldingen in uitdagende situaties.

De lens gaat opvallend goed om met vervorming in de randen van foto’s, want die valt bijna niet op. Wel geeft dat een verminderd fish eye-effect dan op concurrerende smartphones, wat sommigen juist graag zien.

Van groothoeklens naar telelens (automatisch verscherpt met AI)

Dan de lens waar het allemaal om draait: de 200 megapixel-telelens die tot 3x optisch inzoomt. Dankzij die hoge resolutie is achteraf inzoomen op foto’s in hoge kwaliteit ook prima mogelijk. Je moet hier wel de specifieke 200 megapixel-modus voor gebruiken, die er op zijn beurt erg lang over doet om een foto te verwerken. Gebruik je de ‘normale’ fotomodus, dan maakt de lens snel kleurrijke foto’s met prima belichting.

Dankzij de samenwerking met de cameraspecialisten van Hasselblad heeft de Find X9 Pro filters ingebouwd die je foto’s een klassieke uitstraling geven. Kleuren ogen daarmee dramatischer en schaduwen en hooglichten bieden meer contrast. Het is een geinige manier om snel interessante foto’s te maken, maar of je het vaak gebruikt verschilt natuurlijk per persoon.

(Zoom)shots tijdens concerten, sport en in het donker

Daarnaast is de camera-app volgepropt met handige modi voor specifieke situaties. Denk hierbij aan een speciale podium-modus om tijdens concerten betere foto’s te maken. In onze testen vonden we die niet per se betere resultaten opleveren, zeker als de artiesten veel over het podium bewegen. In die situaties zijn beelden vaak alsnog bewogen.

Voorop de X9 Pro vind je een selfiecamera van 50 megapixel. Deze lens weet in situaties met voldoende licht scherpe plaatjes vast te leggen, mits je de camera-app van Oppo gebruikt. Tijdens belletjes op WhatsApp en in het donker houdt de lens niet over. Over de kwaliteit van video’s is verder weinig te klagen, want de 4K-beelden zijn scherp en goed belicht.

Nieuw ontwerp oogt strak maar bekend

Oppo kiest met de Find X9 Pro voor een nieuwe ontwerpstijl. Waar vorige Find X-toestellen vooral afgeronde randen en schermhoeken hadden, is de Oppo Find X9 opvallend strak ontworpen. Dit valt meteen op als je de smartphone in de hand neemt: de aluminium zijkanten zijn vlak, de matglazen achterkant is plat en ook het scherm heeft niet langer aflopende zijkanten. Veel fabrikanten kozen de afgelopen jaren al voor deze stijl en of het je ligt is persoonlijk. Wij vinden het de Oppo fraai staan.

Net als zijn voorganger heeft de Find X9 Pro een speciale cameraknop aan de zijkant van de behuizing. Deze capacitieve knop werkt als snelknop om de camera-app te openen, waarna je er vervolgens foto’s mee maakt alsof het de sluiterknop op een camera is. Ook kun je vegen over de cameraknop om in en uit te zoomen. Hoewel het een geinige functie is, vinden we het niet per se beter dan de normale touchbediening.

Dan is er nog de nieuwe Snap Key. Liefhebbers kennen ‘m misschien al van de OnePlus 13s of OnePlus 15. Het is een sneltoets die je gebruikt om de AI Mind Space te openen, waarover later meer. Wie die functie niet of weinig gebruikt, kan ook een andere sneltoets instellen, zoals de zaklamp of een schakaar om het volume aan en uit te zetten.

Verwacht overigens geen dunne, lichte of kleine smartphone als je de Oppo Find X9 Pro in huis haalt. Wel is het een goede keuze van Oppo om mee te gaan met het moderne ontwerp. De telefoon ligt goed in de hand en met een gewicht van 224 gram, voelt ‘ie degelijk aan.

Scherm heeft alles wat je wil

Op het scherm van de Find X9 Pro valt vrij weinig aan te merken. Oppo heeft het toestel uitgerust met een amoled-paneel van 6,78 inch. Het display ondersteunt een soepele 120Hz, wat al een paar jaar de standaard is voor toptelefoons, en dankzij ltpo-techniek past de verversnelheid zich aan op de content van het scherm. Bekijk je een statische pagina, dan zakt het aantal hertz om stroom te besparen.

Daarnaast oogt het scherm ontzettend premium. Dat heeft ‘ie te danken aan een hoge resolutie van 2772 bij 1272 pixels, de dunne schermranden van 1,15 millimeter en de kleurrijke afstelling van het display. De piekhelderheid van 3600 nits en een beschermlaag van Gorilla Glass Victus 2 (voor betere kras- en stootbestendigheid) maken het scherm uitmuntend.

Krachtige hardware heeft moeite met hitte

Oppo werkt al jaren nauw samen met MediaTek. Deze chipfabrikant concurreert met zijn Dimensity 9500 met de Snapdragon 8 Elite Gen 5 van Qualcomm. Op papier zijn beide chips enorm aan elkaar gewaagd. Het is dan ook geen nadeel dat de Oppo Find X9 Pro draait op de nieuwste MediaTek-chip.

Je moet ook je stinkende best doen om de limieten van de Find X9 Pro op te zoeken. De telefoon is razendsnel en kan vrijwel alle apps en games moeiteloos aan. In combinatie met de genereuze 16GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslagruimte kan het toestel ook prima overweg met AI en heb je lokale opslag genoeg voor al je apps, games, documenten, foto’s en video’s.

Wel belangrijk is de hitte van de Find X9 Pro. Hoewel Oppo trots is op de ingebouwde Vapor Chamber die de smartphone moet koelen tijdens zware processen en snelladen, bevalt dat eerste ons minder goed.

Maak je in een klein half uurtje veel foto’s met de X9 Pro, dan wordt ‘ie al gauw erg warm. Afhankelijk van je gebruik komt dit vaak voor (of juist niet), maar het was voor ons een onaangename verassing.

Kleurrijke software is soms té gelikt

Met de komst van de Find X9 Pro verschijnt ook Oppo’s versie van Android 16: Color OS 16. De software lijkt erg op de vorige versie, maar introduceert ook nieuwe andere handige functies, zoals AI Portrait Glow in de camera-app, die onderbelichte foto’s bewerkt alsof ze met een flitser zijn gemaakt. En dan is er de AI Mind Space, die bestanden voor je opslaat en slim ordent.

Hoewel ik aan het begin sceptisch was over het nut van AI Mind Space, ben ik het steeds meer gaan gebruiken. Door de Snap Key ingedrukt te houden sla je snelle audio-opnames op, zoals je bestelling voor bij de frietjes of een to-do voor een later moment. Als iemand je een bericht stuurt met een afspraak, hoef je maar één keer op de sneltoets te klikken, waarna de Mind Space de afspraak toevoegt aan je Google Agenda.

Bloatware AI Mind Space Instellen van Snap Key

Color OS 16 focust ook op soepele animaties. Hoe mooi die overgangen bij het wisselen van apps en menu’s er ook uitzien, snel zijn ze niet. Wie een beetje vlot met zijn telefoon omgaat, zal merken dat ze zelf sneller zijn dan de software. Gelukkig kun je in de ontwikkelaarinstellingen deze animatiesnelheid aanpassen, dus dat raad ik iedereen aan.

Oppo verpakt Android met Color OS 16 wel enorm in een door-iPhone-geïnspireerd jasje. De eerder benoemde cameraknop werkt zoals op een iPhone, het menu waarmee je de Snap Key-sneltoets instelt lijkt er enorm op, sommige knoppen hebben een glazen effect (wat Liquid Glass heet op iOS) en ook de snelle instellingen zijn vrijwel identiek. Het is dus schaamteloos na-apen vanuit Oppo’s kant, al levert het stiekem toch fijne software op.

Oppo belooft vijf grote Android-versie-upgrades voor de X9 Pro. Dat betekent dat de telefoon nog tot Android 21 wordt ondersteund. Daarnaast wordt het toestel zes jaar lang voorzien van beveiligingsupdates, die zorgen dat het zelfs in 2031 nog veilig te gebruiken is. Dat is meer dan voldoende voor de meeste gebruikers en misschien zelfs genoeg om ‘m een tweede leven te geven bij een volgende eigenaar.

Enorme batterij laadt vlot

De meest opvallende feature van de Oppo Find X9 Pro is de enorme batterij. Met een capaciteit van 7500 mAh is ‘ie groter dan vrijwel alle andere Android-smartphones, zonder enorm dik te zijn. En eerlijk is eerlijk: zo’n enorme batterij laat je jouw telefoon ineens compleet anders gebruiken.

Waar ik doorgaans een dag uit mijn Android-telefoon haal en deze vervolgens ’s nachts aan de lader leg, is dat bij deze Oppo Find X9 Pro niet eens nodig. Zelfs op de langste dagen van ’s morgens vroeg tot diep in de nacht, eindigde ik met meer dan 50 procent batterij. Een lichte gebruiker haalt dan ook gemakkelijk twee dagen uit de accu.

Wat ook meehelpt is de oplaadsnelheid van 80 watt. Hiermee is de telefoon in een uurtje volledig opgeladen, al gaat de eerste 80 procent een stuk sneller. In combinatie met een juiste SuperVOOC-snellader ben je met een kwartier al 30 procent rijker, wat je zelden met een lege batterij laat zitten. Heb je een passende AirVOOC-draadloze oplader, dan gaat dat met maximaal 50 watt.

Hoge snelheiden dus, mits je de juiste opladers gebruikt. Toch weet Oppo ook op dat gebied verbetering te boeken. Heb je namelijk al een “normale” PD-oplader thuis liggen, dan ondersteunt de Oppo die ook tot 55 watt. In het verleden lag deze snelheid bij Oppo-telefoons met niet-SuperVOOC-laders veel lager.

Conclusie Oppo Find X9 Pro review

Door de hoge adviesprijs van 1299 euro hebben we ook hoge verwachtingen van de Oppo Find X9 Pro. Op verschillende gebieden maakt Oppo duidelijk dat dit een Pro-telefoon is. Natuurlijk is de batterij van 7500 mAh een enorm pluspunt, de 200 megapixel-telelens is mooi meegenomen en de dunne schermranden, het strakke ontwerp en de extra knoppen geven de smartphone een premium uitstraling. Toch lijkt het ons niet voor iedereen de slimste koop. Zeker omdat de reguliere Find X9 op veel belangrijke punten de Pro zo goed als evenaart. Ook de toptoestellen van Oppo’s zustermerken, zoals de Realme GT 8 Pro leveren vrijwel gelijke prestaties, voor veel lagere prijzen. Het is dus niet zozeer dat de Find X8 Pro geen toptoestel is, in tegendeel. Hij is ontzettend fijn in gebruik, heeft standaard veel werkgeheugen, veel opslagruimte en voelt aan als een echte premium telefoon. Je moet het alleen nagaan of je de extra’s van de Pro de meerprijs waard vindt.

Oppo Find X9 Pro kopen

Zie jij de Oppo Find X9 Pro wel zitten? Hij is er enkel in de variant met 16GB aan werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Wel komt ‘ie in twee kleuren: wit en grijs. Hieronder vind je de beste deals voor een los toestel en met abonnement.

Alternatieven voor Oppo Find X9 Pro

Is de Oppo Find X9 Pro net niet wat je zoekt? Overweeg dan deze alternatieven.

Oppo Find X9

De Oppo Find X9 is het goedkopere broertje van deze Pro. Hij heeft hetzelfde premium ontwerp en dezelfde Dimensity 9500-chip. Wel moet ‘ie de 200 megapixel-telelens missen en is de – nog steeds grote batterij van 7020 mAh – kleiner dan die van de Find X9 Pro. Het is een slimme middenweg voor wie een topmodel zoekt zonder de Pro-prijs.

Xiaomi 15T Pro

De Xiaomi 15T Pro heeft een betere prijs-kwaliteitverhouding en is een echte ‘all-rounder’. Deze telefoon combineert een hoge ververssnelheid van 144Hz met een snelle Dimensity 9400 Plus-chip. Ook laadt de Xiaomi 15T Pro met 90 watt sneller op dan de Oppo, al is de batterij “maar” 5500 mAh groot.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.