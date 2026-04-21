Oppo Find X9 Ultra preview: álles draait om de camera’s

We hebben al even met de Oppo Find X9 Ultra mogen spelen en delen in deze preview onze eerste gedachten. Voor wie is deze smartphone van 1700 euro bedoeld?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oppo Find X9 Ultra preview

Dit jaar brengt Oppo zijn allerbeste smartphone, de Find X9 Ultra, voor het eerst ook in Nederland uit. Dat heeft alles te maken met het aantreden van Elvis Zhou, de nieuwe Europese ceo van het bedrijf. Die wil zich meer richten op de high-end producten van Oppo. En dát heeft dan weer alles te maken met de goede verkoopcijfers van de normale Find X9 en Find X9 Pro.

Bij Android Planet zijn we daar uiteraard blij mee, want Chinese Ultra-smartphones onderscheiden zich vooral op cameragebied van bijvoorbeeld Samsung en Google. Om de vraag uit de inleiding maar direct te beantwoorden: de Find X9 Ultra is vooral interessant als je de beste camerasmartphone wil.

Wie minder geeft om fotografie kan waarschijnlijk beter kiezen voor bijvoorbeeld de OnePlus 15. Die biedt, op de camera’s na dus, grotendeels vergelijkbare specificaties voor veel minder geld. Waar de Find X9 Ultra een adviesprijs heeft van 1699 euro, koop je de OnePlus al voor € 743,-.

Alle ogen op de achterkant

Het draait bij de Oppo Find X9 Ultra dus allemaal om dat grote camera-eiland op de achterkant. Dat steekt uiteraard een flink eindje uit de behuizing, al is het niet zo erg als wij verwachtten. En hoewel het toestel met 236 gram behoorlijk zwaar is, heeft Oppo het gewicht in ieder geval prima verdeeld. De Find X9 Ultra voelt niet tópzwaar aan en ligt best lekker in de hand.

De meest bijzondere van de vier camera’s is de tweede telelens. Hoewel deze de kleinste sensor gebruikt, kun je er 10x optisch mee inzoomen. Dat kan geen enkele andere smartphone op dit moment. De Samsung Galaxy S23 Ultra kon het een paar jaar geleden wél, maar de Oppo gebruikt betere hardware.

We hebben een paar foto’s met deze camera geschoten en hadden gemengde gevoelens. Het bereik is indrukwekkend, maar zodra de lichtomstandigheden minder goed worden, zijn je kiekjes vrij snel bewogen of aan de softe kant. Als je buiten loopt, lijkt de lens wel naar behoren te presteren. Dan kun je zelfs 20x inzoomen met ‘optische kwaliteit’ belooft Oppo. We gaan deze camera uiteraard beter testen voor onze uitgebreide review en stellen onze conclusie dus nog even uit.

10x zoom 20x zoom

Twee 200 megapixel-camera’s

De hoofdcamera van de Find X9 Ultra én de telelens gebruiken allebei een grote 200 megapixel-sensor. Het is de eerste smartphone in Nederland die dat kan zeggen. Je hoeft uiteraard niet die volledige resolutie te benutten, want dat levert enorme bestanden op. Met de standaardinstellingen schiet je foto’s van zo’n 25 megapixel. Dat geldt ook voor de 50 megapixel-groothoeklens.

Hoofdcamera Groothoeklens

Foto’s ogen op het eerste gezicht prima, met veel details en volle kleuren. Je ziet, vooral door de zeer evenwichtige belichting en hdr-achtige uitstraling, wel onmiddellijk dat ze met een smartphone zijn gemaakt.

Dat is eigenlijk jammer, want je koopt een toestel als de Oppo Find X9 Ultra waarschijnlijk vooral als vervanging van een ‘echte’ camera. Daar horen iets realistischere kiekjes bij. Gelukkig biedt Oppo de ‘Hasselblad Master Mode’ waarmee je de nabewerking (en AI) tot een minimum beperkt. Die gaan we in onze uitgebreide review natuurlijk ook voor je testen.

Binnenkort lees je dus meer over Oppo Find X9 Ultra op Android Planet. Niets missen? Klik dan op de knoppen hieronder!