Oppo Find X9 Ultra review: perfectie heeft een prijs

Zestienhonderdnegenennegentig euro. Dat betaal je voor de smartphone die we in deze review bespreken: de Oppo Find X9 Ultra. Lees snel verder als je wil weten waarom we het tóch een aanrader vinden.

Oppo Find X9 Ultra review

Het kan verkeren. Lange tijd bracht Oppo in Nederland alleen midrangers en budgetsmartphones uit. Vorig jaar verraste het bedrijf door de Find X8 Pro in onze winkels te leggen. Dit keer lanceert Oppo zelfs zijn absolute vlaggenschip voor het eerst buiten China: de Find X9 Ultra, die zich vooral onderscheidt met zijn camera’s.

De fabrikant verwacht waarschijnlijk geen honderdduizenden exemplaren van dit toestel te slijten. Daar is hij met een adviesprijs van 1699 euro simpelweg te duur voor. Wie het geld ervoor over heeft, koopt wel één van de beste smartphone die we ooit in handen hebben gehad… Dit is onze review van de Oppo Find X9 Ultra!

Het reviewexemplaar van de Find X9 Ultra is beschikbaar gesteld door Oppo.

In het kort

Op de prijs na hebben we heel weinig te zeuren over de Oppo Find X9 Ultra. De camera’s zijn super, het toestel ziet er gelikt uit en hij gaat heerlijk lang mee voor je hem weer moet opladen. Meer high-end dan dit wordt het niet.

Dit vinden we goed

Schitterend ontwerp

Geweldige accuduur en rap opladen

Geweldige accuduur en rap opladen Ontzettend snel Dit vinden we minder goed Allejezus duur

Eindelijk je spiegelreflex de deur uit?

“Your next camera”. Dat is de slogan die Oppo gebruikt in zijn reclame voor de Find X9 Ultra. Het is dus wel duidelijk waar de focus ligt. Smartphonemakers proberen je al jaren te overtuigen om je spiegelreflex- of systeemcamera de deur uit te doen. Wie de allerhoogste kwaliteit wil, zal daarom lachen. Ook de Find X9 Ultra is geen magisch wonderapparaat dat de fysieke voordelen van veel grotere lenzen en sensoren kan compenseren. Zeker uit een full frame-camera pers je veel meer details.

Dat gezegd hebbende: als enthousiast amateurfotograaf is dit wel de eerste smartphone die me aan het twijfelen brengt. De foto’s die hij maakt zijn niet alleen erg goed, je hebt ook een enorm bereik. Dit zijn de vier camera’s achterop het toestel:

200 megapixel-hoofdcamera (23mm, 1/1.12 inch, f/1.5)

200 megapixel-telelens (70mm, 1/1.28 inch, f/2.2)

50 megapixel-telelens (230mm, 1/2.76 inch, f/3.5)

50 megapixel-groothoeklens (14mm, 1/1.95 inch, f/2.0)

Vooral de tweede telelens, met 10x optische zoom, is bijzonder. De laatste smartphone waarmee je het beeld zo dichtbij kon halen, was de Samsung Galaxy S23 Ultra. Deze Oppo gebruikt echter een grotere sensor die meer licht binnenlaat. Dat belooft wat.

Hoofdcamera

Een paar jaar geleden had iedere Chinese Ultra-telefoon een hoofdcamera met een grote 1 inch-sensor. Daar stappen de meeste fabrikanten momenteel weer van af. De primaire camera van de Find X9 Ultra is met 1/1.12 inch net iets kleiner, maar heeft wel een zeer hoge resolutie van 200 megapixel.

Dat laatste geldt ook voor de Samsung Galaxy S26 Ultra. Die gebruikt echter een kleinere 1/1.3 inch-sensor. De Oppo presteert dan ook een stuk beter. Hoewel je met de standaardinstellingen ziet dat foto’s misschien net iets té scherp en verzadigd ogen, hebben ze wel de uitstraling van een ‘echte’ camera. Het mooie is bovendien dat je die scherpte en verzadiging heel eenvoudig kunt aanpassen zonder dat je in RAW hoeft te schieten of lang bezig bent met nabewerking. Daarover later meer.

Portret

De grote sensor presteert ook in het donker uitstekend. De meeste sterke lichtbronnen houdt het toestel goed onder controle, al is de maan hem toch net iets te machtig. Portretten zien er top uit.

Telelens (3x zoom)

Ook de eerste telelens, met 3x optische zoom, biedt een resolutie van 200 megapixel. Hij heeft bovendien de grootste sensor die ooit voor een telelens in een smartphone is gebruikt. De foto’s die je ermee schiet, zijn amper te onderscheiden van die van de hoofdcamera. Door de brandpuntafstand van 70 millimeter (en minimale focusafstand van 15 centimeter) is deze lens ook zeer geschikt voor portretten en close-ups.

In de nachtfoto’s zie je wederom dat de maan iets overbelicht is, maar verder ogen ook deze platen erg indrukwekkend. Omdat hij zo lichtsterk is, heeft de lens maar weinig tijd nodig om een foto te maken in het donker.

Portret

In de camera-app tref je de mogelijkheid aan om 6x in te zoomen. Het gaat daarbij om digitale zoom, waarbij je slechts een gedeelte van de sensor gebruikt. Omdat die sensor zo groot is, levert dat zeker overdag geen grote nadelen op. Onderstaande foto’s zijn misschien iets minder ragscherp dan die hierboven, maar dramatisch is het verschil zeker niet.

6x zoom 6x zoom 6x zoom 6x zoom

Telelens (10x zoom)

Een paar weken geleden stond ik in het kantoor van Oppo om kennis te maken met de Find X9 Ultra. Toen leek de tweede telelens, met 10x optische zoom, op het eerste gezicht een beetje tegen te vallen. De foto’s waren een pak minder gedetailleerd dan die van de eerste. Heel gek is dat niet, want de sensor is beduidend kleiner. Anders zou hij nooit in een smartphone passen.

Toch lijkt Oppo in de tussentijd een software-update te hebben doorgevoerd die de resultaten verbetert. Nog steeds zijn de foto’s wel net iets minder goed dan die van de andere telelens, maar ze ogen bij daglicht nu behoorlijk indrukwekkend. Vergelijk ze maar eens met de foto’s in onze review van de Galaxy S23 Ultra, het laatste toestel dat een vergelijkbare zoomcamera had. De resultaten van deze Oppo zijn onvergelijkbaar veel beter.

Tijdens het testen werd het al snel mijn favoriete camera. Hij is zeer geschikt voor bijvoorbeeld straatfotografie als je een beetje op afstand wil blijven. En hoewel de minimale focusafstand van 1 meter niet zo indrukwekkend is, kun je er door de hoge zoomfactor toch ook prima planten en bloemen mee vastleggen.

In het donker

Bij mindere lichtomstandigheden heeft de lens het lastiger. Dat is gezien de relatief kleine sensor ook niet zo vreemd. Toch zijn vooral de tweede en derde foto hieronder wat mij betreft zeker acceptabel.

Je kunt in de app ook voor 20x of 30x (deels digitale) zoom kiezen. Bij die laatste zit je op een brandpuntsafstand van 690 (!) millimeter. Je ziet dan zeker dat de software alle zeilen bijzet om je foto’s kunstmatig te verscherpen. Toch doet de Oppo het beter dan welke andere smartphone dan ook. Vergelijk de foto van de kratjes pils maar eens met de plaat die de Google Pixel 10 Pro daarvan produceerde. Het verschil is vooral bij de kleinere letters op de kratten zeer groot.

20x zoom 30x zoom 30x zoom 30x zoom – Pixel 10 Pro

Groothoeklens

De laatste camera is uiteraard een groothoeklens. De sensor die Oppo daarvoor gebruikt is groter dan bij de meeste concurrenten, waaronder de Xiaomi 17 Ultra, maar kleiner dan die van de hoofdcamera en eerste telelens. Dat zie je vooral terug in de hoeken, die soms ietwat wazig zijn. De lens valt zeker niet dramatisch uit de toon, maar is (met name ’s nachts) wel de zwakste schakel van dit toestel.

Camera-app en filters

Er zijn ongetwijfeld mensen die nu denken: allemaal leuk en aardig, maar de kiekjes die de Oppo Find X9 Ultra maakt, zien er nog steeds uit als verscherpte en oververzadigde smartphonefoto’s. Gelukkig biedt Oppo een met Hasselblad ontwikkelde ‘Master Mode’ aan in de camera-app waarmee je de soms agressieve beeldverwerking grotendeels uit kunt schakelen.

Het mooie is dat je daarvoor niet in RAW hoeft te schieten, al kan dat natuurlijk wel als je de foto’s wil bewerken in een app als Lightroom. In de Master Mode stel je onder meer zelf in hoeveel verscherping en verzadiging je wil in je foto’s. Daarnaast zijn er verschillende profielen met elk een eigen ‘look’. Als je voor ‘Natuurlijk’ kiest, zijn kleuren bijvoorbeeld veel neutraler en schaduwen een stuk donkerder.

Normaal Natuurlijk Zwart-wit Klassiek

Ook andere profielen als zwart-wit en klassiek zijn leuk om mee te spelen. Met die laatste boots je de uitstraling van ouderwetse filmcamera’s na. Als je een profiel helemaal naar jouw smaak hebt aangepast, kun je hem trouwens opslaan als nieuw profiel. Dat kun je vervolgens snel oproepen om andere foto’s mee te maken.

De camera-app van Oppo is dus zeer uitgebreid en werkt erg fijn. Het is in alle verschillende standen bijvoorbeeld erg makkelijk om de belichting aan te passen. Ook is er nauwelijks sprake van sluitervertraging.

Fel scherm, chic ontwerp

Slechte schermen bestaan eigenlijk niet meer, zeker niet als je flink de buidel trekt voor je nieuwe smartphone. Het 6,82 inch-oled-scherm van de Oppo Find X9 Ultra is dan ook een plaatje. 3168 bij 1440 pixels, een verversingssnelheid van 144Hz en een piekhelderheid van 3200 nits: het resulteert in een display dat er altijd en overal fraai uitziet. De automatische helderheid werkt daarbij opvallend goed. Ik had nooit de behoefte om het toestel feller of minder fel in te stellen. Dat is weleens anders.

Het ontwerp dan. Dat is gebaseerd op de legendarische camera’s van het al genoemde Hasselblad. Smaken verschillen, maar ik vind het de mooiste smartphone van dit moment. Door de onderverdeling in twee vlakken heeft de X9 Ultra inderdaad iets weg van een camera met grip, maar dat is erg subtiel. Net zo subtiel als de grillige vorm van het camera-eiland, dat de sluitende lamellen van een cameralens voorstelt.

Het is genoeg om de smartphone een eigen smoel te geven zonder dat het een kermisapparaat wordt. Uiteraard is de bouwkwaliteit uitstekend en het kunstleer zorgt voor een goede grip. Dankzij de IP68/69-certificatie is het toestel verder stof- en waterbestendig.

Deze lof voor het ontwerp betreft de grijze variant. De Find X9 Ultra is ook verkrijgbaar in het oranje. Tenzij je erg gesteld bent op het koningshuis (en je daar niet voor schaamt) kun je die beter links laten liggen.

Groot camera-eiland

Het camera-eiland neemt bijna de helft van de achterzijde in en steekt een flink stuk uit de behuizing. Gezien de indrukwekkende hardware vind ik het echter nog meevallen. De smartphone is zwaar (235 gram), maar niet overdreven tópzwaar. Ik heb nooit het idee gehad dat hij voorover zou kukelen.

Naast de gebruikelijke knoppen zit er aan de linkerzijde van de telefoon een zogenaamde ‘Snap Key’. Standaard sla je hiermee de inhoud van je scherm op in in ‘Mind Space’, één van de AI-functies van Oppo. Die inhoud wordt automatisch geanalyseerd en gecategoriseerd, zodat je die makkelijk terug kunt vinden. Indien gewenst kun je er overigens ook een andere functie aan toewijzen.

Aan de rechterzijde zit een cameraknop. Die gebruik je om de app te openen of een foto te maken. Ook kun je tussen de lenzen wisselen door eroverheen te vegen. Helaas zit de knop wat mij betreft net iets te hoog om erg nuttig te zijn. Ook veeg je er soms per ongeluk overheen, waardoor de lenzen verspringen. Deze functie kun je gelukkig wel uitschakelen.

De snelheid die je mag verwachten

Van een smartphone met deze prijs mag je de snelste processor verwachten. Die krijg je dan ook, want de Find X9 Ultra draait op een Snapdragon 8 Gen 5 Elite-chip. Daar zit 512GB opslag bij en 12GB werkgeheugen. Dat laatste is stiekem aan de lage kant. Veel andere high-end telefoons, waaronder Oppo’s (goedkopere) Find X9 Pro hebben 16GB.

Dat heeft natuurlijk alles te maken met het huidige tekort aan werkgeheugen. Door de bouw van datacentra voor AI liggen de prijzen momenteel erg hoog. Een versie met 16GB RAM was nóg duurder geweest.

Gelukkig presteert de Find X9 Ultra ook met 12GB werkgeheugen formidabel. De software is goed geoptimaliseerd en alles wat je met de smartphone doet voelt ontzettend vloeiend aan. Hij wordt wel enigszins warm als je gamet of veel foto’s maakt, maar dat geldt voor vrijwel ieder toestel.

Oppo koos voor een ultrasonische vingerafdrukscanner die uitstekend werkt en op de juiste hoogte in het scherm zit. De stereospeakers klinken eveneens uitstekend, al laat de Samsung Galaxy S26 Ultra net iets meer bas horen.

Oppo legt zijn eigen softwareschil, ColorOS, over Android 16 heen. Zoals gezegd voelt die heel erg soepel aan, al zijn er mensen die hem te veel op Apple’s iOS vinden lijken. Wij vinden het niet zo’n probleem. Wat wel een probleem(pje) is, is dat Oppo weer flink wat dubieuze apps als Amazon en AliExpress op het toestel installeert. We klagen daar al jaren over, maar er verandert helaas niets aan. Gelukkig zijn ze eenvoudig te verwijderen.

Het al genoemde Mind Space is de meest vooraanstaande AI-functie die Oppo aanbiedt. Hij werkt goed, al verschilt het per persoon of je hem echt veel zult gebruiken. Andere basics zoals schrijfhulp zijn ook aanwezig, maar Oppo gooit je niet dood met tientallen verschillende features. Dat is wat ons betreft alleen maar fijn.

Oppo belooft vijf nieuwe versies van Android naar het toestel te brengen. Je mag daarnaast zes jaar lang beveiligingspatches verwachten. Samsung en Google doen het met zeven jaar volledige ondersteuning nog beter, maar ook met het updatebeleid van Oppo kunnen we prima leven.

Uitstekende accuduur, zeer snel opladen

Het klinkt gek: de Oppo Find X9 Ultra heeft een iets kleinere batterij dan de (goedkopere) Find X9 Pro. Dat heeft alles te maken met de ruimte die de betere camera’s van de Ultra innemen. Daardoor blijft er minder plek over voor de accu. Toch is de capaciteit van 7050 mAh niks om over te klagen. Het is nog altijd meer dan de Ultra’s van Samsung (5000 mAh) en Xiaomi (6000 mAh).

In de praktijk is de batterijduur dan ook zeer goed. Bij gemiddeld gebruik kun je twee dagen vooruit met de Find X9 Ultra. Hou er wel rekening mee dat de camera-app een echte stroomvreter is. Als je op vakantie veel fotografeert, zal het toestel ’s avonds wel aan de lader moeten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het spelen van games.

Opladen is gelukkig zo gepiept. Met de juiste (Super VOOC)-lader zit je binnen een halfuur op 75 procent. Volledig opladen kost ongeveer 50 minuten. Zeker gezien de hoge capaciteit van de batterij is dat erg netjes. Ben jij fan van draadloos laden? Dat kan natuurlijk ook en gaat met 50 watt eveneens behoorlijk rap.

Conclusie

De perfecte smartphone bestaat… niet. Maar de Oppo Find X9 Ultra komt er wel griezelig dicht bij in de buurt. Natuurlijk, het toestel is door zijn hoge prijs vooral interessant voor wie de beste camera’s wil. Die krijg je ook, zeker als je bereid bent om met de Master Mode aan de slag te gaan. Dat raden we je trouwens aan, want de creatieve mogelijkheden zijn eindeloos.

De rest van het toestel is al net zo goed. Het ontwerp is robuust, onderscheidend en chic. Het scherm behoort tot de top. De prestaties zijn uitstekend. De accu gaat lang mee. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Laat de Find X9 Ultra dan helemaal geen steekjes vallen? Jawel, maar die zijn zo klein dat je goed moet kijken om ze te zien. Het enig objectieve nadeel is de torenhoge prijs. Heb je die ervoor over? Dan is het de allerbeste smartphone van dit moment.

Kopen

Heb je een flinke spaarpot en wil je ontzettend goede foto’s maken met je volgende smartphone? Dan wil je de Oppo Find X9 Ultra na het lezen van deze review misschien wel kopen. De adviesprijs bedraagt zoals gezegd 1699 euro. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. Andere varianten zijn er niet. Wel kies je uit de kleuren grijs en oranje (niet doen!).

Tot en met 4 juni krijg je bij aankoop van het toestel gratis een Oppo Pad SE (t.w.v. 279 euro) en een 100 watt-lader (t.w.v. 79 euro) cadeau. Hieronder check je of de prijs al een beetje is gedaald.

Alternatieven

Vind je 1699 euro toch net iets te gortig? Dat snappen we. Onderstaande smartphones zijn enigszins vergelijkbaar met de Find X9 Ultra, maar een stuk(je) voordeliger.

Xiaomi 17 Ultra

Het enige (hier verkrijgbare) toestel dat qua camera’s in de buurt komt van de Oppo Find X9 Ultra is de Xiaomi 17 Ultra. We schrijven in de buurt, want de Oppo staat door zijn telelenzen wat ons betreft nog net een treetje hoger. De Xiaomi is inmiddels wel honderden euro’s goedkoper: voor € 1.195,- wordt hij naar je opgestuurd.

De Xiaomi is verder net zo snel als de Oppo, heeft een vergelijkbaar scherm en krijgt precies even lang updates. De batterij is met 6000 mAh wel een stukje kleiner. Zeker als je lange dagen aan het fotograferen bent, kan dat een verschil maken.

Oppo Find X9 Pro

Ook de Oppo Find X9 Pro heeft erg goede camera’s, al moet je het wel stellen zonder die bijzondere telelens met 10x optische zoom. Het scherm is vrijwel net zo goed als dat van de Ultra en de MediaTek Dimensity 9500 maakt hem slechts een fractie langzamer. We vinden het design van de Ultra wel een stuk mooier.

Daar staat tegenover dat de accu van de Pro met 7500 mAh nog groter is dan die van de Ultra. Bovendien betaal je minder voor dit toestel: € 1.059,-. Het updatebeleid is hetzelfde: vijf nieuw versies van Android, zes jaar lang beveiligingspatches.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Vind je de camera’s iets minder belangrijk? Dan is de al genoemde Samsung Galaxy S26 Ultra ook een prima optie. De foto’s die eruit rollen zijn voor de meeste mensen goed genoeg en hij draait op dezelfde Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Een bloedsnelle smartphone dus, die bovendien zeven jaar updates krijgt.

De accuduur is wel minder goed dan bij Oppo en de standaardversie heeft slechts 256GB opslag. Daar staat tegenover dat Samsung een S Pen meelevert om aantekeningen te kunnen maken én een privacyscherm biedt. Dat maakt het voor omstanders moeilijker om mee te kijken met wat je aan het doen bent. Je betaalt momenteel € 996,- voor de S26 Ultra.

