Oppo Pad SE review: lange adem en veel updates voor weinig

De nieuwste tablet van Oppo is een accumonster, maar wat krijg je nog meer voor de 269 euro die je betaalt? Tijd voor de beknopte review!

Dit is de Oppo Pad SE review

Wie nu een betaalbare Android-tablet zoekt, heeft genoeg om uit te kiezen. De Galaxy Tab A-apparaten van Samsung zijn door de prima prijs-kwaliteitverhouding voor de hand liggende opties, maar er zijn natuurlijk meer merken die goedkopere tablets maken.

Oppo introduceerde onlangs de Pad SE, met een adviesprijs van 269 euro. De tablet ziet er op het eerste oog niet heel spannend uit, maar heeft toch een aantal interessante features. Zo is de accu bijvoorbeeld lekker groot. Wij hebben de Oppo Pad SE voor je getest en vertellen in deze review of je ‘m moet overwegen.

Het reviewmodel van de Pad SE is ter beschikking gesteld door Oppo.

Ontwerp en scherm

Met een adviesprijs van 269 euro is de Oppo Pad SE niet heel duur, maar de tablet is toch fraai ontworpen. Het apparaat heeft een metalen behuizing die luxe en stevig aanvoelt en is in het blauw (Twilight Blue) verkrijgbaar. De tablet wel een beetje aan de zware kant (527 gram), zeker als je ‘m ook nog in een hoes stopt.

De achterkant heeft een matte afwerking en afgeronde hoeken, wat goed aanvoelt. Houd er wel rekening mee dat de achterkant gevoelig is voor vlekken en vegen. Daarnaast voelt de knoppenindeling niet helemaal logisch.

Houd je de Pad SE in de landschapsmodus vast, dan zit de aan/uit-knop aan de linkerkant en de volumeregelaars bovenop. Tijdens mijn testperiode drukte ik regelmatig op het verkeerde knopje om de tablet uit te zetten, maar wellicht heb jij daar geen last van.

Het scherm van de Oppo-tablet is 11 inch groot en heeft een resolutie van 1920 bij 1200 pixels. Dat is niet bijzonder, maar gangbaar bij goedkopere Android-tablets. De 90Hz-ververssnelheid zorgt ervoor dat animaties vloeiender ogen en dat is mooi meegenomen. De maximale helderheid van 500 nits valt helaas tegen, waardoor het moeilijk is om het beeld af te lezen bij fel zonlicht.

Redelijk snel

Goedkopere Android-tablets staan er niet om bekend erg vlot te zijn en we hadden daarom onze bedenkingen bij de hardware van de Oppo Pad SE. Het apparaat heeft een MediaTek Helio G100-chip met 6GB aan werkgeheugen. Niet indrukwekkend, maar gelukkig vallen de prestaties niet tegen.

De tablet voelt bij dagelijks gebruik best vlot aan en draait de belangrijkste apps zonder problemen. De Pad SE is natuurlijk niet zo rap als een duurdere Samsung-tablet of iPad, maar hij is snel genoeg. Wel zie je af en toe haperingen, als je bijvoorbeeld in Chrome browst of een zwaardere app opstart.

Verder heeft de Oppo Pad SE 128GB aan opslagruimte, wat meer dan voldoende is voor de meeste gebruikers. Het is niet mogelijk om de opslag uit te breiden met micro-sd-kaartje, maar de tablet is wel uitgerust met een simkaartslot. Hierdoor kun je ook via een 4G-verbinding internetten.

De Oppo Pad SE draait uit de doos op Android 15 met de ColorOS 15-software van de fabrikant. Het lijkt wel om een iets uitgeklede versie van de ‘schil’ te gaan, al zijn er alsnog extra apps van Oppo aanwezig en ColorOS past het uiterlijk van Android flink aan.

Dat neemt niet weg dat de software fijn in gebruik is. Alles oogt overzichtelijk, werkt vlot en instellingen zijn makkelijk te vinden. We prefereren een ‘schone’ versie van Android, maar met ColorOS valt absoluut prima te werken op de Pad SE.

Het updatebeleid van Oppo is bovendien opvallend goed. De fabrikant laat aan ons weten dat de Pad SE vier grote Android-updates en daarnaast zes jaar lang beveiligingspatches ontvangt. Dat vinden we voor een budgettablet erg netjes. Je kan ‘m dus zeker tot 2031 veilig blijven gebruiken.

Camera’s en ontgrendeling

Aan zowel de voor- als achterkant van de Oppo-tablet is een 5 megapixel-camera aanwezig. Veel moet je daar niet van verwachten, al zul je waarschijnlijk ook niet snel deze tablet gebruiken om een foto te maken. De frontcamera is prima om een videogesprek te voeren, maar de fotokwaliteit is verder bedroevend.

De Oppo Pad SE beschikt niet over een vingerafdrukscanner, maar kun je wel via een gezichtsscan ontgrendelen. Dit werkt aardig, mits je de tablet goed voor je gezicht houdt en er genoeg omgevingslicht is. De tablet gebruikt alleen de selfiecamera, dus erg veilig is de feature niet. In het donker ben je daarnaast al snel aangewezen op je pincode of patroon.

Accuduur en opladen

Een groot pluspunt van de Oppo Pad SE is de relatief grote batterij. De tablet heeft een accu met een capaciteit van 9340 mAh, wat fors meer is dan de meeste concurrenten. De Samsung Galaxy Tab A9 Plus, die ongeveer even groot is als de Pad SE, moet het bijvoorbeeld doen met een 7040 mAh-batterij.

De accuduur van de Oppo-tablet is dan ook erg goed. Tijdens mijn testperiode kon ik dagenlang met een enkele lading doen. Gebruik je het apparaat de hele dag door, dan hoef je ‘m waarschijnlijk pas na twee dagen aan het stroom te leggen. Kijk je af en toe een filmpje en browse je wat, dan gaat de Pad SE veel langer mee.

De Oppo Pad SE kan ‘snel opladen’ met maximaal 33 watt, al zit er geen oplader in de verpakking om die snelheid ook echt te halen. Met de juiste stekker ben je meer dan twee uur bezig om de tablet helemaal vol te pompen. Niet echt rap dus, maar dat zijn we wel gewend van Android-tablets.

Oppo heeft een aantal extra functies toegevoegd om de accuduur te rekken. Zo is er een energiebesparingsmodus die de Pad SE in een slaapstand zet als je ‘m langere tijd niet hebt gebruikt. Volgens Oppo is de tablet ook na liefst 800 dagen inactiviteit klaar voor gebruik, al hebben we dat natuurlijk niet kunnen testen.

Conclusie Oppo Pad SE review

De Oppo Pad SE is een degelijk tablet met weinig poespas. Hij ziet er prima (maar niet heel spannend) uit, heeft redelijk vlotte hardware en moet het vooral hebben van zijn goede accuduur.

Een ander groot pluspunt is het updatebeleid, want de Pad SE krijgt de komende zes jaar software-ondersteuning. Hij is op dit moment nog wel duurder dan zijn belangrijkste concurrenten, dus het loont om nog even te wachten tot de prijs is gezakt. Dan haal je een prima tablet in huis die nog wel een tijdje vooruit kan.

Oppo Pad SE kopen

Zoek je een betaalbare tablet en wil je de Oppo Pad SE in huis halen? In de prijsvergelijker hieronder zetten we de actuele prijzen en deals op een rijtje. De tablet heeft een adviesprijs van 269 euro.

Oppo Pad SE prijzen vergelijken

