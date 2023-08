Oppo Reno 10 Pro review: ziet er high-end uit, maar is dat niet

In deze review kijken we naar de Oppo Reno 10 Pro. Dat is een beetje een wolf in schaapskleren: op het eerste gezicht lijkt het een high-end smartphone, maar bij nadere beschouwing valt dat een tikje tegen…

Oppo Reno 10 Pro review

De Oppo Reno 10-serie bestaat uit drie toestellen: de Reno 10, de Reno 10 Pro en de Reno 10 Pro Plus. Die laatste variant verschijnt helaas niet bij ons op de markt. Daarmee is de Oppo Reno 10 Pro die we in deze review bespreken de beste smartphone die Oppo dit jaar in Nederland uitbrengt. Ook de absolute vlaggenschepen van het Chinese bedrijf, die in de Find X6-serie, zullen we namelijk niet in Europa zien.

De Oppo Reno 10 Pro met 12GB RAM en 256GB opslagruimte heeft een adviesprijs van 659 euro. Dat is goedkoper dan de Oppo Reno 8 Pro van vorig jaar, die voor 749 euro over de toonbank ging. Bovendien geeft het toestel een prima eerste indruk dankzij zijn strakke uiterlijk. Maar er zitten een paar addertjes onder het gras…

Ontwerp kan zich meten met de top

Wat een lekker toestel. Dat was onze eerste gedachte toen we de Reno 10 Pro in handen kregen. Hij voelt stevig, maar toch vrij licht aan. De achterkant heeft een fijn patroontje dat er sjiek uitziet en goed bestand is tegen vingerafdrukken. Ook over de zilvergrijze kleur en de ovale vorm van het camera-eiland zijn we te spreken. Het oogt misschien zakelijk, maar tegelijk erg strak.

Ook de tweede indruk is prima, want de smartphone heeft erg dunne schermranden, die aan de zijkanten afgebogen zijn. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat de Reno 10 Pro een echt vlaggenschip is. Het ontwerp bevalt ons beter dan dat van de Oppo Reno 8 Pro, maar vreemd genoeg is dit nieuwe model officieel niet meer waterbestendig. Hij heeft namelijk geen IP-rating.

Fijn en vloeiend scherm

De Oppo Reno 10 Pro heeft een 6,7 inch-oled-scherm met een resolutie van 2412 bij 1080 pixels. Dat ziet er in bijna alle omstandigheden prima uit. Alleen als de zon heel hard schijnt, wat hij deze zomer zelden doet, kun je wat moeite hebben om het display af te lezen. De maximale helderheid bedraagt 950 nits, maar dat geldt alleen voor kleine delen van het scherm. Het gehele display komt niet verder dan 800 nits.

De verversingssnelheid bedraagt 120Hz, wat betekent dat de pixels 120 keer per seconde verversen. Dat oogt erg vloeiend. Je kunt er ook voor kiezen om het scherm zelf te laten bepalen hoe vaak de pixels verversen. Dan schakelt hij terug naar 60Hz als je bijvoorbeeld een email tikt. Dat spaart de batterij enigszins. Het is zelfs mogelijk om het display altijd op 60Hz te laten draaien, maar dat ziet er erg stotterig uit en raden we dan ook af.

Er zit geen laagje Gorilla Glass op het scherm, zoals bij veel andere smartphones, maar wel Asahi Glass AGC DT-Star2-glas. Dat moet je beschermen tegen krasjes. Daarnaast breng Oppo in de fabriek al een screenprotector aan, wat natuurlijk erg fijn is.

Hardware is ondermaats voor de prijs

Tot dusver waren we behoorlijk enthousiast over de Oppo Reno 10 Pro, maar dat gaat nu helaas veranderen. Het toestel draait namelijk op een Snapdragon 778G-processor. Dat is een oud beestje, dat twee jaar geleden al in de Samsung Galaxy A52s zat. Een smartphone die toen, in 2021 dus, 449 euro kostte. De Oppo Reno 8 Pro had een veel rappere MediaTek Dimensity 8100 MAX-chip.

Waarom Oppo een midrange processor van twee generaties geleden in een smartphone van 659 euro durft te stoppen, weten we niet precies. Misschien wilde het bedrijf een luxe ogende telefoon maken voor mensen die niet veel om prestaties geven. Dat is de enige reden die we kunnen verzinnen: Oppo moest bezuinigen op de hardware omdat het zoveel aandacht aan de buitenkant besteedde.

Is de Reno 10 Pro dan een slome telefoon? Dat ook weer niet. De meeste taken verwerkt hij op dit moment vlotjes, al zagen we soms een kleine vertraging tijdens het wisselen tussen apps. Met zware games krijgt hij het al een stukje lastiger en we vragen ons af hoe dit toestel over twee jaar presteert. Het steekt vooral dat een veel goedkopere concurrent als de OnePlus Nord 3 in diverse tests 50 tot bijna 90 procent (!) sneller is.

Het is ook al best lang geleden dat we een smartphone in deze prijsklasse zagen zonder stereospeakers. Toch heeft de Reno 10 Pro echt maar één luidspreker. Die kan hard, maar klinkt erg schel waardoor je eigenlijk gedwongen bent om oordopjes te gebruiken. Draadloze dan, want een koptelefoonaansluiting ontbreekt. De vingerafdrukscanner onder het scherm werkt gelukkig wel goed.

Prima hoofdcamera

Achterop de Reno 10 Pro vinden we drie bruikbare lenzen en dat is vrij bijzonder voor een midrange smartphone. Naast de 50 megapixel-hoofdcamera gaat het om een groothoeklens (8 megapixel) en een telecamera (32 megapixel).

Die laatste haalt het beeld overigens ‘slechts’ 2x dichterbij. Volgens Oppo is dat een bewuste keuze. Zo heeft de camera namelijk een brandpuntsafstand van 46 millimeter. Daarmee komt hij dicht in de buurt van de 50 millimeter-lens die veel straatfotografen gebruiken.

Of je dat gelooft is natuurlijk de vraag. Mogelijk is de camera ook gewoon iets goedkoper dan een exemplaar dat 3x of 5x inzoomt.

Hoofdcamera

Met de hoofdcamera is helemaal niets mis. Foto’s hebben een mooi contrast, schaduwen blijven gelukkig redelijk donker en ook de hdr-functie werkt prima. Daarnaast ogen de kleuren erg fraai.

Groothoeklens

Daar steekt de groothoeklens wat schril bij af. Door de lage resolutie valt het detailniveau tegen en in de hoeken zijn de foto’s ronduit wazig. Het is een leuke lens voor erbij, maar meer dan plaatjes voor sociale media kun je er niet mee schieten. Omdat de software de kleine sensor probeert te compenseren, hebben ze een kunstmatige uitstraling.

Telelens

De telelens zit kwalitatief tussen de hoofdcamera en de groothoeklens in. Hij schiet best goede foto’s, maar we hebben altijd onze bedenkingen bij een camera die slechts 2x inzoomt. Met een goede hoofdcamera, zoals die van deze Oppo Reno 10 Pro, kun je prima 2x digitaal inzoomen zonder enorm kwaliteitsverlies. We hadden liever een lens gezien die het beeld 3 of 4x dichterbij haalt. De app biedt ook de optie om 5x in te zoomen, maar dat is puur digitaal en ziet er niet fraai uit.

5x

Portretfunctie

Daar staat tegenover dat de Oppo Reno 10 Pro een uitstekend portretmodus heeft die voor fijne, onscherpe achtergronden zorgt. Zelfs de foto rechts ziet er prima uit, terwijl het voor de software geen gemakkelijke klus moet zijn om de lagen daarin van elkaar te scheiden.

Nachtmodus

Als de avond valt, zien we hetzelfde patroon als overdag. De hoofdcamera schiet veruit de mooiste foto’s, maar ook de telelens doet het best redelijk. De groothoeklens valt door de mand. Die foto is erg onscherp en bovendien heeft de software hem veel te licht gemaakt.

Hoofdcamera Groothoek Telelens

Vrij korte software-ondersteuning

De Oppo Reno 10 Pro draait op Android 13 met daaroverheen de eigen ColorOS-skin van Oppo zelf. Die past veel aan en oogt erg druk. Bovendien staan er weer veel apps op de telefoon voorgeïnstalleerd waar je vermoedelijk niet op zit te wachten. We zullen ze niet noemen, want dan maken we nóg meer reclame. Dat is het natuurlijk: reclame, waar deze bedrijven Oppo waarschijnlijk flink voor betalen.

Je krijgt slechts twee grote upgrades, naar Android 14 en 15. Dat is karig, net als de drie jaar aan beveiligingspatches die Oppo belooft. Concurrenten als Samsung en OnePlus doen het beter. De al genoemde OnePlus Nord 3, die een adviesprijs van 449 euro heeft, krijgt bijvoorbeeld drie nieuwe Android-versies en vier jaar beveiligingspatchees.

Lekker snel laden, prima accuduur

De accu van de Reno 10 Pro heeft een capaciteit van 4600 mAh. We haalden een schermtijd van ongeveer 7 uur, verspreid over 1,5 dag. Deze cijfers zijn natuurlijk afhankelijk van je gebruik en hoe fel je het scherm zet. Toch durven we wel te zeggen dat er niets mis is met de accuduur. Zelfs als je de hele dag met je smartphone bezig bent, zul je het einde van de dag vrijwel altijd halen.

Mocht dat nou toch niet lukken, dan is er nog geen man overboord. Oppo stopt namelijk een 80 Watt-lader in de doos, die het toestel van 0 naar 100 procent batterij brengt in zo’n 35 minuten. Een kwartier aan de lader betekent dus dat je alweer flink wat uurtjes vooruit kunt. Draadloos accusap tanken is helaas niet mogelijk.

Conclusie Oppo Reno 10 Pro review

Vorm over functie. Zo kun je de Oppo Reno 10 Pro het best omschrijven. De eerste indruk van het toestel is erg goed, want het ontwerp en het scherm zijn prima. Als je wat beter gaat kijken, blijkt de smartphone helaas niet zo high-end als gehoopt.

Vooral de Snapdragon 778-chip is een teleurstelling. Die is een stuk trager dan de processor van zijn directe voorganger én die van zijn voornaamste concurrenten. Daarnaast heeft de Reno 10 Pro geen stereospeakers meer en moet hij het stellen zonder officiële IP-rating.

Als je erg gecharmeerd bent van het uiterlijk, kun je dit toestel natuurlijk best overwegen. Hij heeft een goede hoofdcamera en laadt lekker snel op. Hou wel rekening met het matige updatebeleid. Slechts twee nieuwe Android-versies en drie jaar beveiligingspatches is in deze prijsklasse aan de magere kant.

Kopen

Wil je de Oppo Reno 10 Pro na het lezen van deze review in huis halen? Het losse toestel, met 12GB RAM en 256GB opslagruimte, heeft een adviesprijs van 659 euro, maar sommige webwinkels bieden hem al goedkoper aan. De smartphone is alleen verkrijgbaar in de kleur zilvergrijs. Uiteraard kun je deze Reno ook in combinatie met een abonnement aanschaffen.

