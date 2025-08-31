Oppo Reno 14 review: premium telefoon voor bescheiden prijs

Een kek kleurtje, modern ontwerp en degelijke hardware. Is dat genoeg om de Oppo Reno 14 aan te raden als jouw volgende telefoon? Dat lees je hier.

Dit is de Oppo Reno 14 review

Oppo heeft een nieuw model in de Reno-serie uitgebracht: de Reno 14 moet het hebben van een premium ontwerp, krachtige chip en een batterij die lang meegaat. Dat eerste punt zit op het eerste gezicht al goed, dus hoe bevalt ‘ie verder in de praktijk?

Android Planet testte de Oppo Reno 14. In deze review lees je wat je ervan mag verwachten en laten we je weten of ‘ie zijn prijskaartje van € 519,- euro waard is.

Het reviewmodel van de Reno 14 is ter beschikking gesteld door Oppo.

Oppo Reno 14 review in het kort

Op vrijwel alle vlakken biedt de Oppo Reno 14 een premium ervaring, dankzij een vlotte chip, een goede hoofdcamera, veel opslagruimte, een batterij die de hele dag meegaat en software die jaren wordt ondersteund. Er zijn een aantal kleine nadelen, zoals bloatware en snelladen wat alleen kan met de juiste adapter. Toch is onze indruk na het testen erg positief.

Camera’s maken kleurrijke plaatjes met veel contrast

Te beginnen met de camera’s van de Oppo Reno 14. De smartphone heeft drie lenzen achterop: een hoofdcamera van 50 megapixel, een 8 megapixel-groothoeklens en een 50 megapixel-telelens die tot 3,5 keer vergroot zonder kwaliteitsverlies. Een fijne complete set op papier, zeker in combinatie met de 50 megapixel-selfiecamera.

Hoofdcamera

In de praktijk bevalt de hoofdcamera vooral. Deze sensor gaat veruit het best met licht en kleuren om. Overdag schiet ‘ie in de meeste omgevingen consistent kleurrijke en goed belichte foto’s. Het contrast ligt over het algemeen aan de hoge kant en soms verscherpt de telefoons foto’s redelijk intens, maar heldere plaatjes schieten gaat hem goed af.

Hoofdcamera

Dan, de telelens die werkt zodra je verder dan 3,5x inzoomt in de camera-app. Wat ons betreft maakt ‘ie foto’s die over het algemeen redelijk overeenkomen met de resultaten van de hoofdcamera, al ogen afbeeldingen iets minder scherp. Weet wel dat zodra je digitaal verder inzoomt, de telefoon erg agressief AI-nabewerking inzet. Die is prima tot zo’n 10x vergroting, maar daarna houden foto’s niet over.

Telelens

De groothoeklens is duidelijk de minst kwalitatieve lens. Hoewel hij geinig perspectief levert vanwege de grote kijkhoek en kleuren prima ogen, blijft er een stuk minder scherpte over dan op de hoofdcamera en komt ‘ie bij minder licht al snel in nood. Er verschijnt dan snel ruis in beeld en plaatjes ogen plat.

Groothoeklens

Zowel de voorcamera als de lenzen achterop kunnen video’s opnemen in 4K-resolutie en met HDR. Dat betekent dat felle en donkere delen tijdens het filmen beter worden belicht. Dat levert kleurrijke resultaten op. De selfiecamera legt ook veel details vast en met de portret-modus werkt goed.

Strak en premium ontwerp en scherm

Waar de Reno-serie van Oppo zich in het middenklasse tot high-end segment bevindt, is de fabrikant vooral trots op het luxe ontwerp van de telefoon. De achterkant is bijvoorbeeld van mat glas, waarin het glans glazen camera-eiland overloopt. Met name deze achterkant geeft de telefoon een premium tast.

De aluminium zijkanten zijn vlak, met licht afgeronde randen. Daardoor ligt de telefoon lekker in de hand. Met een gewicht van 187 gram en een dikte van 7,42 millimeter is het geen uitzonderlijk lichte of dunne telefoon, maar ook dat helpt bij het idee dat het geen goedkope telefoon is.

Het amoled-scherm van 6,59 inch ziet er strak uit. Zo heeft ‘ie een resolutie hoger dan full-hd (2760 bij 1256 pixels) en toont hij soepele beelden tot 120Hz. Hoewel de helderheid van het scherm op papier niet concurreert met die van “echte” vlaggenschepen, is ‘ie meer dan helder genoeg om te gebruiken fel daglicht.

Het scherm oogt ook fraai vanwege schermranden die rondom evendik zijn. Wel is de optische vingerafdrukscanner die in het scherm verwerkt is vrij laag geplaatst. Afhankelijk van je vorige telefoon en of je de vingerafdrukscanner veel gebruikt, kan dit even wennen zijn.

Degelijke hardware met drukke software

Op het gebied van hardware maakt Oppo een opmerkelijke keuze. De Reno 14 draait namelijk op dezelfde MediaTek Dimensity 8350-chip als zijn voorganger, de Reno 13. Er ontbreekt op dat gebied dus vernieuwing, al is dat niet per se slecht nieuws. De chip presteert namelijk meer dan snel genoeg voor de meeste taken.

Qua uitvoeringen is er gekozen voor een 12GB aan werkgeheugen, met een 256GB- en een 512GB-model. Daar is weinig op aan te merken. Met deze hardware kan ‘ie alledaagse taken en mobiele games gemakkelijk aan, is multitasken geen probleem en draait Oppo’s eigen AI ook prima.

Qua software draait de Oppo op Android 15, met haar eigen ColorOS 15-schil. Dit is een kleurrijke software-schil, met veel personalisatiemogelijkheden die je bij ‘standaard’ Android niet hebt. Denk aan een bestandendock om snel documenten te kopieëren tussen verschillende apps en een opslagopschoner, die slim ruimte vrijmaakt op je telefoon.

Daarnaast mag je vijf updates naar nieuwe Android-versies verwachten en zes jaar aan beveiligingsupdates. Dat is erg netjes voor een Chinese telefoon in deze prijsklasse.

Natuurlijk is er ook AI, zoals de AI Studio waarmee je afbeeldingen bewerkt in verschillende stijlen. Het werkt geinig, maar in de praktijk gebruikten wij het nauwelijks. Ook staat de telefoon vol met bloatware na het instellen, oftewel een stuk of tien apps en games die standaard geïnstalleerd zijn. Het is natuurlijk persoonlijk of jij veel waarde hecht aan AI-functies en hoe erg je bloatware vindt, maar heel chique vinden we het niet.

Batterij gaat hele dag mee, laden gaat vlot

Met een accu van 6000 mAh steekt de Oppo Reno 14 uit boven de vergelijkbare middenklassers van merken als Samsung en Google. Tof, want met de Oppo kom je niet snel batterij te kort. In onze testperiode haalden we gemakkelijke het eind van de dag en in totaal haal je er zo’n 9 of 10 uur aan schermtijd uit, afhankelijk van je gebruik.

Net als OnePlus maakt Oppo gebruikt van het SuperVOOC-laadprotocol. Daarmee laad je de Reno op met maximaal 80 watt, mits je de juiste oplader in huis hebt. Daarmee is ‘ie volledig opgeladen in zo’n 50 minuten. Die lader is niet inbegrepen, maar we raden zeker aan hem wel aan te schaffen. Gebruik je een doorsnee adapter, dan duurt het uren voordat ‘ie vol is. Draadloos opladen is niet mogelijk met de Reno 14.

Oppo Reno 14 review conclusie

Waar Oppo voorheen niet bekend stond vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding, heet de Reno 14 juist een aantrekkelijk aanbod voor de prijs van 529 euro. We kunnen hem dan ook zeker aanraden. De telefoon ligt ‘ie lekker in de hand, het scherm toont kleurrijke beelden en de hardware is meer dan geschikt voor de meeste doeleinden. Hij heeft voldoende rekenkracht voor AI en games en er is meer dan genoeg opslag aan boord. De software wijkt wel flink af van andere smartphones en er is relatief veel bloatware vooraf geïnstalleerd, dus dat vergt mogelijk wat tijd om te wennen. De batterij laadt daarnaast alleen snel op als je de juiste adapter hebt. Wel gaat ‘ie makkelijk een hele dag mee op een lading en wordt de telefoon zes jaar van updates voorzien.

Oppo Reno 14 kopen

Zie jij de Oppo wel zitten? Dan haal je hem in het groen of wit in huis, met 256 of 512GB aan opslagruimte. Hij heeft een adviesprijs vanaf 599 euro, maar voor een betere deal bekijk je onze prijsverglijker hieronder.

