Oppo Reno 15 Pro review: compacte subtopper met één grote troef

Kleine smartphones liggen lekker in de hand, maar hebben een korte accuduur. Toch? Nou, daar denkt de Oppo Reno 15 Pro die we in deze review bespreken heel anders over.

Oppo Reno 15 Pro review

Recent kondigde Oppo zijn Reno 15-serie officieel aan. De Oppo Reno 15 Pro die we in deze review aan de tand voelen, is het topmodel. Tegelijk heeft hij met 6,32 inch het kleinste scherm. Dat zit zo: in sommige andere landen heet dit toestel de Reno 15 Pro Mini en is er ook een variant met een groter display.

Oppo besloot in Nederland alleen de kleine 15 Pro uit te brengen. Dat snappen we wel, want er zijn hier relatief weinig compacte smartphones te koop. En geen enkele met een batterij van maar liefst 6200 (!) mAh. Dat moet het voor dit toestel gemakkelijker maken om zich te onderscheiden van de concurrentie. Of dat lukt? Lees snel verder.

Het reviewmodel van de Reno 15 Pro is beschikbaar gesteld door Oppo.

In het kort

De Oppo Reno 15 Pro maakt een droom waar: het is een compacte smartphone met een uitstekende accuduur. Ook de rest van het toestel mag er zijn. De chip is snel en doet in het dagelijks gebruik niet onder voor de echte toppers. Met de camera’s schiet je prima foto’s, die je bekijkt op een fraai oled-scherm. Wel staan er erg veel ongewenste apps op de telefoon.

In iedere situatie een degelijk kiekje

Oppo gaf de Reno 15 Pro drie camera’s: een hoofdcamera van 200 megapixel, een 50 megapixel-groothoeklens en een 50 megapixel-telelens waarmee je 3,5x inzoomt. Dat klinkt als een compleet pakket en dat is het natuurlijk ook. Bedenk je wel dat getallen niet alles zeggen: die hoofdcamera heeft veel pixels, maar gebruikt een relatief kleine sensor.

Niettemin schiet je er prima foto’s mee, die opvallend natuurlijk ogen. Oppo past veel minder verzadiging toe dan veel andere fabrikanten. De meeste foto’s hieronder zijn gemaakt op grauwe Hollandse winterdagen en dat zie je dan ook terug. Daar is wat ons betreft niets mis mee, maar misschien vind jij ze wat flets ogen.

Een enkele keer zijn de foto’s aan de lichte kant. Dat zie je ook terug in de eerste nachtfoto hieronder. Die scene was in werkelijkheid een stuk donkerder.

De Reno 15 Pro heeft verder een opvallend goede portretmodus, die je zelfs van een flinke afstand kunt gebruiken. De mate van vervaging stel je zelf in. Je ziet af en toe een klein foutje bij het inschatten van de diepte, maar vaak is het effect behoorlijk overtuigend.

Groothoeklens

Met 16 millimeter is de groothoeklens zeker niet de wijdste die we ooit hebben gezien. Hij schiet wél prima foto’s, die tot in de hoeken behoorlijk scherp zijn. Ook is er nauwelijks kleurverschil zichtbaar ten opzichte van de hoofdcamera. Dat stellen we altijd op prijs. ’s Nachts, zeker bij héél weinig licht, heeft hij het wel iets moeilijker.

Telelens

Ook de telelens doet het prima. De foto’s ogen niet zo driedimensionaal als bij smartphones met een grotere sensor, maar ze zijn scherp en hebben weer fijne, ingetogen kleuren.

Wel vreemd: ’s avonds passeert Oppo de telelens als er heel weinig licht is. De derde foto hieronder is gewoon met deze camera genomen. Bij de vierde foto wilden we ook inzoomen, maar Oppo heeft duidelijk een uitsnede van de hoofdcamera gebruikt. Waarom is ons niet duidelijk, want het resultaat is belabberd. We kunnen ons niet voorstellen dat de telelens het er slechter vanaf had gebracht.

In de camera-app vind je ook een optie om 7x in te zoomen. Dat gebeurt deels digitaal, maar de foto’s zien er zeker op het scherm van de telefoon zelf nog behoorlijk goed uit.

Al met al heeft de Oppo 15 Reno Pro prima camera’s voor deze prijsklasse. We vinden ze duidelijk beter dan die van de Google Pixel 10, maar ze blijven iets achter bij de Pixel 10 Pro.

High-end ontwerp met eigenwijze twist

Door de relatief compacte afmetingen (151,2 bij 72,4 millimeter, 8 millimeter dik) ligt de Oppo Reno 15 Pro heerlijk in de hand. Hij is met 187 gram ook 20 gram lichter dan de genoemde Pixel 10 Pro. Toch voelt het toestel zeer robuust aan. Sterker nog: hij doet voor geen enkele andere smartphone onder. Dat zie je ook aan de IP68/69-certificering. Daardoor is de 15 Pro niet alleen stof- en waterdicht, maar kun je ook water onder hoge druk tegen de behuizing spuiten. Als je dat zou willen.

Op het scherm ligt een laagje Gorila Glass 7i om je te beschermen tegen krasjes. Dat is minder effectief dan het Gorilla Glass Victus 2 dat we op veel high-end smartphones vinden. Wel brengt Oppo in de fabriek al een screenprotector aan, wat erg fijn is. Als die na verloop van tijd slijt, kun je hem natuurlijk altijd vervangen.

Het camera-eiland is duidelijk geïnspireerd door iPhones, maar storend is dat wat ons betreft niet. Mogelijk is het wel de reden waarom Oppo een soort noorderlicht-achtig patroon op de achterzijde heeft aangebracht. Dat is onderscheidend, maar we vinden het ook een beetje kitscherig ogen. Gelukkig kun je er altijd een hoesje omheen doen. Dat is overigens niet per se nodig. Het toestel heeft een redelijke grip en weet vingerafdrukken heel goed te weren. Je kunt je poetsdoekje dus thuislaten.

Vind je de blauwe versie niet mooi? Er is ook een bruine variant, die bovendien gevrijwaard blijft van het genoemde patroontje.

Net zo soepel als een duurdere smartphone

Oppo kiest bij de Reno 15 Pro voor een MediaTek Dimensity 8450-chip. Dat is er eentje uit de subtop. Hij is ruwweg vergelijkbaar met de Snapdragon 8 Gen 2, die we drie jaar geleden in zo’n beetje elke high-end smartphone aantroffen. Concreet betekent dat dat je over de prestaties geen zorgen hoeft te maken. In het dagelijks gebruik zul je geen enkel verschil merken met veel duurdere telefoons. Apps openen onmiddellijk en ook als je bijvoorbeeld een foto maakt, wordt die heel snel verwerkt.

De chip is op grafisch ook beduidend sneller dan de Tensor G5 die in de Pixel 10-telefoons zit. Als je veel gamet, is dat een voordeel. Qua rauwe rekenkracht blijkt de chip van Google overigens wel rapper.

Al met al is de Dimensity 8450 de perfecte chip voor de Reno 10 Pro. Oppo heeft een heel uitgebalanceerd toestel samengesteld, waarvan bijna alle onderdelen tot de subtop behoren. Dat geldt ook voor de optische vingerafdrukscanner. Die is weliswaar iets trager in het ontgrendelen van het toestel dan een ultrasonische variant, maar groot is het verschil niet.

De stereospeakers zijn eveneens heel degelijk. Misschien niet zo luid en vol als die van duurdere toestellen, maar ze klinken gewoon goed. Oppo is ook niet zuinig geweest met werkgeheugen en opslag. Er is slechts één variant van het toestel, waar 12GB RAM en liefst 512GB opslagruimte in zit. Daar kunnen we niet over klagen.

Scherm is klein, maar fijn (en fel)

We zeiden het al: het scherm van de Oppo Reno 15 Pro is met 6,32 inch relatief compact. Het is gelukkig óók erg goed. De resolutie ligt met 2640 bij 1216 pixels lekker hoog voor dit formaat en uiteraard bedraagt de ververssnelheid 120Hz. Dat zorgt voor soepele beelden. We hebben tijdens het testen geen enkele hapering gezien.

De maximale helderheid bedraagt 1800 nits, met uitschieters naar 3600 nits op kleine delen van het display. Denk aan een explosie in een hdr-film. Dat zijn prima waardes en het scherm ziet er dan ook bijzonder fraai uit. Zelfs als je buiten loopt, spatten de kleuren van het toestel af.

Het enige echte nadeel is dat het geen ltpo-paneel betreft. Een dergelijk scherm kan automatisch terugschakelen naar 1Hz om de accu te sparen. De Reno 15 Pro gaat niet verder terug dan 60Hz. Heel erg vinden we dat overigens niet, want zoals we nog zullen zien, is de batterijduur meer dan goed.

Wie de Reno 15 Pro installeert, wordt ongevraagd getrakteerd op een ronduit spectaculaire hoeveelheid bloatware. Dat zijn apps waar je niet om gevraagd hebt, maar toch op je toestel staan. Denk aan de webwinkels van AliExpress en Amazon en een heleboel slappe spelletjes. We hebben het zelden zo erg gezien. Je kunt ze wel verwijderen, maar dat zou niet moeten hoeven.

De Oppo draait uit de doos op Android 16 met daaroverheen de eigen ColorOS-schil van de Chinese fabrikant. Die past het uiterlijk aan en voegt wat extra functies aan. Het is even wennen, maar er valt prima mee te werken. De inmiddels vertrouwde AI-functies, zoals hulp bij het schrijven van teksten en het ingrijpend bewerken van foto’s, zijn natuurlijk ook aanwezig.

Oppo belooft vijf nieuwe versies van Android naar de Reno 15 Pro te brengen. Het toestel wordt dus bijgewerkt tot en met Android 21. Vanaf de release mag je verder rekenen op zes jaar beveiligingspatches die hackers buiten de deur houden. Dat is netjes, al doen Samsung en Google het nog beter met zeven jaar volledige ondersteuning.

Accukoning met lange adem

Denk je aan kleine smartphones, dan denk je waarschijnlijk aan de Samsung Galaxy S25 of de Pixel 10. Dat zijn bepaald geen telefoons die uitblinken in accuduur. De Reno 10 Pro is daarom niets minder dan een revolutie. Oppo koos voor een silicium-koolstof-accu, die een hogere energiedichtheid biedt dan traditionele batterijen.

Daardoor past er, we schreven het al, een accu van 6200 mAh in deze telefoon. Ter vergelijking: dat is 1200 mAh méér dan in de veel grotere Samsung Galaxy S25 Ultra. Dat resulteert in een geweldige accuduur. Wij hadden vaak nog 50 tot 60 procent batterij over in de avond. Bij licht tot gemiddeld gebruik moet je dus twee dagen met het toestel vooruit kunnen. Zelfs ware telefoonverslaafden zullen hun best moeten doen om hem binnen een dag leeg te trekken.

Dat maakt deze Reno tot het ideale toestel voor wie altijd al een kleine smartphone wilde, maar vanwege de batterijduur toch maar voor een groter exemplaar koos.

Opladen kan ook vrij rap: met 80 watt. Een volledige laadbeurt duurt, mits je de juiste adapter gebruikt, zo’n 54 minuten. Draadloos opladen is helaas niet mogelijk.

Conclusie Oppo Reno 15 Pro review

Een kleine smartphone met een fantastische accuduur: de Oppo Reno 15 Pro is het eerste in Nederland verkrijgbare toestel dat die droom waarmaakt. Dat alleen al maakt hem een aanrader.

Gelukkig stelt de rest van de telefoon ook niet teleur. Het scherm is fraai, de bouwkwaliteit uitmuntend en de camera’s doen hun werk naar behoren. Het updatebeleid zit net onder de top, maar is ruim voldoende. Alleen die belachelijke hoeveelheid bloatware vinden we erg jammer.

Ja, er zijn smartphones van 800 euro met een nog snellere chip. De MediaTek Dimensity 8450 is echter geen trage jongen en zal nog vele jaren voor een soepele gebruikerservaring zorgen.

