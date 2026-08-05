Oppo Reno 16 Pro review: een toestel met een identiteitscrisis

Als je op zoek bent naar een smartphone waarvan de camera en batterijduur de show stelen, dan is de Oppo Reno 16 Pro zeker een telefoon om te overwegen. Je leest er alles over in deze review.

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Dit is de Oppo Reno 16 Pro review

De Oppo Reno-serie staat al jaren bekend om de goede prijs-kwaliteitverhouding. Maar, daar wijkt de serie voor het eerst een beetje van af. Voor een stevige prijs van 1099 euro krijg je een vrij complete telefoon, met een paar echte uitblinkers. Hierdoor bungelt de nieuwe smartphone gevoelsmatig tussen een midrange- en een premiumtoestel. De Oppo Reno 16 Pro mist één functie die je voor deze prijs wel had mogen verwachten.

Het reviewexemplaar van de Reno 16 Pro is beschikbaar gesteld door Oppo.

Pluspunten Premium ontwerp en goede afwerking

Premium ontwerp en goede afwerking Helder amoled-scherm

Helder amoled-scherm Veelzijdige camera’s

Veelzijdige camera’s Goede batterijduur Minpunten Geen draadloos opladen

Geen draadloos opladen Niet de krachtigste processor in deze prijsklasse

Vertrouwd en premium ontwerp

Als je de Reno 16 Pro uit de doos haalt, dan is de eerste indruk positief. Oppo heeft duidelijk aandacht besteed aan de afwerking van de Reno 16 Pro. Het toestel voelt stevig aan en heeft een luxe uitstraling, zonder overdreven opvallend te zijn. De cameramodule loopt netjes over in de behuizing en voelt minder als een los onderdeel dan bij veel andere smartphones. Daardoor oogt het geheel verzorgd.

De Reno 16 Pro is relatief slank en ligt daardoor prettig in de hand. Tijdens het testen heb ik geen moment gehad dat hij log of onprettig aanvoelde, ook niet bij langdurig gebruik.

Het design zal niet iedereen omverblazen, omdat hij wellicht te veel op zijn voorganger lijkt. Toch is dit in mijn ogen geen groot bezwaar. De fabrikant kiest voor een evolutie en niet voor een schreeuwerige opvolger van de Oppo Reno 15 Pro.

Een scherm dat weinig fout doet

Wanneer je de telefoon voor het eerst aanzet en hebt geïnstalleerd, valt het amoled-scherm meteen op. De kleuren zijn levendig en zwart oogt ook echt als zwart. Door een ververssnelheid tot 144Hz voelt het gebruik van het scherm soepel en snel aan. Ook de piekhelderheid van 3600 nits komt het gebruik ten goede. Zeker tijdens de zonnige dagen die we de afgelopen weken hebben gehad.

Ook films en series zien er goed uit dankzij het hoge contrast en de hdr-ondersteuning. Alles bij elkaar opgeteld valt er weinig negatiefs te melden over het scherm. Het is dan ook één van de sterkere punten van de 16 Pro.

De chip verraadt het prijssegment

Een processor kan veel zeggen over het type smartphone en waar die voor bedoeld is. Is het een telefoon die complexe AI-functies moet kunnen verwerken of een smartphone die gebruiksvriendelijk moet zijn in het dagelijks gebruik?

Voor de Reno 16 Pro heeft Oppo duidelijk gekozen voor dat laatste. Onder de motorkap zit een MediaTek Dimensity 8550-chip en dat is niet de krachtigste processor van dit moment. Maar, als je de telefoon gewoon normaal gebruikt, dan merk je daar weinig van.

De Reno 16 Pro voelt voor de gemiddelde gebruiker snel aan en presteert prima als je zwaardere games draait of veel handelingen tegelijkertijd wilt uitvoeren. Ja, je kunt beter krijgen, maar veel gebruikers zullen dit niet nodig hebben. De processor verraadt wel een beetje dat de Reno 16 Pro meer een telefoon uit het middensegment had moeten zijn dan uit het hogere segment.

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De camera’s stelen de show

Waar de processor doet vermoeden dat de Reno 16 Pro een smartphone uit het middensegment is, zou je aan de hand van de camera’s zeggen dat het een echt vlaggenschip is.

Waar sommige toestellen weleens de neiging hebben om de kleuren van je foto’s extreem te verzadigen, maakt de hoofdcamera op de smartphone juist gebruik van een natuurlijke kleurweergave. De hoofdcamera heeft een 200 megapixel-lens die zorgt voor veel detail in je foto’s.

Zowel de groothoeklens als telelens heeft 50 megapixel. Nu zegt het aantal megapixels niet alles over de kwaliteit van de camera’s zelf, maar in dit geval pakt het goed uit. De telelens met 3,5x optische zoom doet er langer over voordat ingezoomde foto’s korrelig worden. En dat betekent dat je zoomlens zo ook echt een meerwaarde krijgt. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor je groothoeklens: die maakt duidelijkere wijde foto’s dan je gewend bent bij andere merken.

Wat ik zelf een fijne toevoeging vind, is de 50 megapixel-selfiecamera. Het is niet alleen handig om scherpere zelfportretten te maken, maar het doet ook wat voor de kwaliteit van je videogesprekken. Aan de camera-setup van de Reno 16 Pro kunnen meerdere merken een voorbeeld nemen.

Selfiecamera 100x Zoom Portretmodus Groothoeklens Zoom 3,5 x Hoofdcamera

Batterijduur is een groot pluspunt

De accuduur is één van de grootste verrassingen van de Reno 16 Pro. Bij normaal gebruik haal je zonder moeite een volledige dag en vaak zelfs iets langer. Al doet een batterijcapaciteit van 6000 mAh wel vermoeden dat je er langer mee zou kunnen doen.

Tijdens het testen heb ik de Reno 16 Pro zonder al te veel ‘laadstress’ kunnen gebruiken. Na een dag sociale media, navigeren, appen en muziek luisteren hield ik vaak genoeg stroom over. Als ik dan in een situatie kwam dat ik moest opladen, dan was dit ook snel geregeld. Binnen ongeveer 45 minuten tot een uur was de batterij zo goed als vol. Dan moet je wel een geschikte 80 watt-lader hebben die de SuperVOOC-laadtechniek ondersteunt.

Draadloos opladen: gemiste kans

Voor sommige gebruikers zal het weinig uitmaken of een smartphone draadloos kan opladen. Toch is het best een kwalijke zaak dat Oppo dit niet mogelijk maakt op dit toestel.

Als je de Reno 16 Pro helemaal in het middensegment had kunnen scharen, dan hadden we het wellicht minder erg gevonden dat de functie niet aanwezig is. Smartphones zoals de Samsung Galaxy A37 of Galaxy A57 ondersteunen dit bijvoorbeeld ook niet.

Als een midranger meerdere premiumfuncties biedt en een adviesprijs van 1099 euro heeft, dan hadden we op z’n minst verwacht dat er een vorm van draadloze ondersteuning was. Als de Google Pixel 10a het kan, voor ongeveer de helft van de prijs, dan had Oppo dit ook gekund.

De telefoon draait op Android 16 met daaroverheen de softwareschil van Oppo, ColorOS. De software voelt natuurlijk aan en is niet al te druk aanwezig. Wel krijg je diverse vooraf geïnstalleerde apps, waarvan de vraag is of je ze allemaal nodig hebt.

Qua updates doet de fabrikant het netjes in vergelijking met de concurrentie. Zowel grote Android-versie-updates als beveiligingspatches worden de komen zes jaar ondersteund. Dit betekent dat je de Reno 16 Pro tot 2032 veilig kan gebruiken.

Conclusie Oppo Reno 16 Pro review

De Oppo Reno 16 Pro is geen smartphone die één onderdeel volledig opnieuw uitvindt. Het is juist een toestel dat laat zien hoe belangrijk de balans tussen verschillende onderdelen is. Het scherm is uitstekend, de camera’s behoren tot de betere in deze prijsklasse en de batterijduur is goed.

De processor doet wat hij moet doen, maar voor een telefoon met dit prijskaartje hadden we een betere chip verwacht. Het ontbreken van draadloos opladen voelt als een gemiste kans voor een telefoon van boven de 1000 euro.

Waar de Reno-serie voorheen duidelijk bestond uit midrange-smartphones, lijkt die nu een lichte identiteitscrisis te hebben. Op veel punten voelt de 16 Pro te goed voor een middenklasser, maar een volwaardige premiumtelefoon kun je het ook weer niet noemen.

Toch blijft de Reno 16 Pro een indrukwekkend compleet toestel. Wie vooral een smartphone zoekt die er goed uitziet, lang meegaat en bij dagelijks gebruik nauwelijks tekortschiet, heeft aan de Reno 16 Pro een prima keuze.

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Alternatieven voor de Oppo Reno 16 Pro

Hieronder vind je drie goede alternatieven voor de Oppo Reno 16 Pro die vergelijkbaar zijn qua specificaties, maar goedkoper in prijs.

Nothing Phone 4(a) Pro

De Nothing Phone 4(a) Pro wint het van Oppo als je kijkt naar de originaliteit van het ontwerp. Waar Nothing over het algemeen kiest voor een opvallende uitziende ontwerpen, gaat Oppo bij de Reno 16 Pro meer voor een vertrouwt en bescheiden uiterlijk. De Nothing Phone 4(a) Pro verliest het echter van de Reno 16 Pro als je kijkt naar de camera’s.

Hoewel de prijzen ver uit elkaar liggen, je betaalt 1099 euro voor de Reno 16 Pro en 520 euro voor de Nothing Phone 4(a) Pro, voelt de Oppo wel meer als een volledige telefoon dan het Nothing-toestel.

Lees onze review van de Nothing Phone (4a) Pro

Samsung Galaxy S26

Het is misschien niet helemaal eerlijk om de het Oppo-toestel met de Samsung Galaxy S26 te vergelijken. Want je vergelijkt immers een instapmodel van een premium-serie met een midrange-telefoon op steroïden. Maar aangezien de Reno last heeft van een identiteitscrisis, vind ik het kunnen.

Ook in dit geval is de Samsung Galaxy S26 voordeliger dan de Reno 16 Pro. Qua camera’s vinden we dat ze beide goede foto’s maken, maar met de Reno 16 Pro maal je meer veelzijdige foto’s. Hoewel het beeldscherm van Oppo op papier beter is, zijn ze in de praktijk vergelijkbaar. De ververssnelheid is hoger, maar de kwaliteit van het beeldscherm van Samsung is beter.

Lees onze review van de Samsung Galaxy A57

Google Pixel 10a

De Google Pixel 10a kun je bestempelen als een midrange-telefoon die een afgeslankte versie is van de Google Pixel 10-serie. De camera’s van de Reno 16 Pro zijn iets veelzijdiger dan op de Pixel 10a. Ook wint Oppo het op het gebied van batterijcapaciteit, maar verliest het met opladen. De Pixel 10a ondersteunt namelijk wel draadloos opladen.

De Google Pixel 10a is daarentegen aantrekkelijker geprijsd. Voor ongeveer 400 a 500 koop je de Pixel 10a al, wat bijna de helft minder is dan de Reno 16 Pro. Beide telefoons hebben een vergelijkbaar update- en beveiligingsbeleid. Zowel de Oppo als Google zijn voorzien van updates tot 2032.

Lees onze review van de Google Pixel 10a

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

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