OPPO Reno6 review: drie Android Planet-lezers aan de slag (ADV)

Drie fervente Android Planet-lezers zijn aan de slag geweest met de gloednieuwe OPPO Reno6. Hun gebundelde ervaringen check je in deze gebruikersreview.

OPPO Reno6 gebruikersreview: drie lezers aan de slag

Begin september plaatsten we een oproep waarin we op zoek gingen naar drie potentiele testers voor een nog onbekende smartphone van OPPO. Wat later maakten we bekend om welk toestel het precies ging, de OPPO Reno6.

Dat toestel met een adviesprijs van 499 euro werd uitvoerig getest. Ook ging het trio aan de slag met een setje draadloze oordopjes, de perfecte match natuurlijk. Alle ervaringen van Wietske, Rajeev en Thomas check je in deze gebundelde gebruikersreview.

Getest op deze punten

Maar zo’n review schrijven is nogal wat, daarom hebben we eerst een reviewguide gestuurd. Zo wisten de testers precies waar ze op moesten letten en ook gaven we wat handvatten voor de perfecte reviews. De drie lezers hebben onder andere gekeken naar de camera’s van de OPPO Reno6, inclusief de selfiecamera en de videomogelijkheden.

Ook is er uitgebreid gekeken naar het design en natuurlijk de performance van het toestel. Daarbij is gekeken naar rauwe processorkracht, maar ook naar de accuprestaties, het scherm en snelladen. Natuurlijk vergeten we ook de software niet, inclusief de eigen ColorOS-schil die over Android heen ligt.

Uitpakken: “Ik was op slag verliefd”

Foto van Wietske

De meningen over het uiterlijk van de lichtblauwe OPPO Reno6 zijn hetzelfde voor alle drie de testers. Ranjeev vind het een verfijnd toestel en Wietske was op slag verliefd. Thomas moest de kleur en afwerking wat op zich laten inwerken, maar vond ‘m na een paar dagen toch wel erg mooi.

Wietske maakt de vergelijking met een iPhone wat betreft de rechte opstaande randen en vindt het fijn dat er een screenprotector is voorgeplakt. Rajeev spreekt over een ‘sutbtiele stijl’ en Thomas vindt de plaatsing van de knoppen fijn en intuïtief. Het toestel voelt robuust aan, maar de meningen over het gewicht zijn wat verdeeld onder de testers.

Zo vindt Rajeev het gewicht wat zwaar (182 gram), maar dat straalt ook wel weer luxe uit. Hij vindt de knoppen stevig en fijn aanvoelen, terwijl Thomas dat net wat minder vond. Door het gebruik van metaal en glas is het toestel wel wat gladjes aldus Wietske, maar gelukkig wordt er standaard een transparant hoesje meegeleverd.

Fijn scherm, krachtig genoeg voor bijna elke taak

Tijdens de eerste keer opstarten viel Rajeev het al op hoe goed het scherm eruit zat. De resolutie is fijn en zorgt voor scherp beeld en ook de ververssnelheid van 90Hz is duidelijk te merken. Wietske sluit zich daarbij aan. Daarbij vindt ze de kleuren fris van het scherm fijn en de helderheid ervan meer dan genoeg.



Foto’s van Wietske

Met het scherm zit het dus zeker goed en dat geldt ook bijna altijd voor de algemene prestaties van het toestel. Thomas vindt het toestel snel genoeg en ook multitasken is geen probleem aldus Wietske. Applicaties installeren, wisselen van apps of het spelen van een simpel spel gaat prima.

Een zwaardere game zoals Call of Duty: Modern Warfare is wat teveel van het goede zo merkt Rajeev op. Spelen op de hoogste instellingen is niet mogelijk en het toestel wordt ook wat warm na wat potjes gespeeld te hebben. Bij het open hebben staan van meerdere apps merkte hij ook weleens wat vertraging op bij de Reno6.

Foto van Wietske

Accuduur is prima, snelladen is verrassend

Alle gebruikers konden makkelijk een dag toe op een enkele acculading. Bij Thomas was dat met gemak en Rajeev haalde zo de twee dagen met gematigd gebruik. Wietske had na 24 uur intensief gebruik nog 19 procent accu over. Wat het trio verder positief opviel is het snelladen. Na een half uurtje is het hele toestel weer volledig opgeladen, een verademing aldus Thomas.

Software en ColorOS-schil: prima om mee te werken

De OPPO Reno6 wordt geleverd met Android 11, met daaroverheen de ColorOS 11.3-schil. Rajeev vindt dat ColorOS prima is afgeschaald en een stuk vloeiender werkt en sneller is dan voorheen. Hij noemt de schil licht en snel, maar ook vind je er allerlei fijne opties.

Thomas vindt de schil niet echt een voor- of nadeel bieden, omdat ‘ie aansluit op wat hij kent van zijn huidige Samsung. Wietske vloog van instelling naar instelling, kon makkelijk alles vinden wat ze zocht en ze heeft de telefoon snel en vlotjes ‘ingericht’.



Foto’s van Thomas

Camera’s: maken het niet op elk punt waar

OPPO zet hoog in op de camera’s bij de Reno6-serie, maar de testers hebben daarover verdeelde ervaringen. Zo vinden ze het alle drie overbodig dat de fabrikant kiest voor een losse macrocamera voor close-ups. De kwaliteit daarvan laat simpelweg te wensen over door de te lage resolutie.

De hoofdsensor heeft een resolutie van 64 megapixel en maakt in goede lichtomstandigheden prachtige plaatjes. Zo kon Wietske de zomer bijna voelen bij het maken van haar zonnige kiekjes. Thomas is het hier mee eens en Rajeev vindt ook het vastleggen van de kleuren fijn. Dat laatste ging niet altijd goed, want op een wat bewolkte dag vielen de kiekjes wat tegen. Zo werden plaatjes, in vergelijking met de werkelijkheid, wat te grauw en donker vastgelegd aldus Wietske.





Foto’s van Wietske

Met mindere lichtomstandigheden gaat de kwaliteit van de foto’s wel snel achteruit noemt het trio en dat is zonde. Wietske merkte dat ook bij binnenshuis filmen, iets dat ze regelmatig gebruikt voor haar werk. Wel is er natuurlijk nog de nachtmodus noemt Thomas “die het wel goed doet”. Die stel je echter weer niet in voor een spontange foto van de kinderen zegt ‘ie. Rajeev noemt tot slot ook dat de groothoekcamera niet al te beste kiekjes schiet, wat ook te maken heeft met de resolutie van 8 megapixel. Hij is zelfs wat teleurgesteld over de camerakwaliteit in het algemeen, terwijl OPPO hier toch hoog op inzet.



Foto’s van Thomas

De selfies vindt hij te artificieel, maar Thomas en Wietske hadden hier geen problemen mee, misschien ook een kwestie van het beautyfilter uitschakelen. Eerstgenoemde vindt de selfiecamera de beste die die ooit gebruikt heeft.

Dan is er nog de speciale filmmodus met het Bokeh Flare-effect. Daarmee blijft het onderwerp scherp in beeld, terwijl de achtergrond wat vervaagd is. Dat effect ziet er goed uit en levert mooie resultaten op. Wietske noemt dat ze naar ‘professionele filmpjes’ keek terwijl ze die zelf geschoten had en beide testers gaan deze modus ook in de toekomst zeker gebruiken. Tot slot noemt Thomas nog dat de beeldstabilisatie absurd goed werkt en hij vindt het fijn dat de zoomfunctie geleidelijk z’n werk doet.





Foto’s van Wietske

Conclusie OPPO Reno6 gebruikersreview

Met de OPPO Reno6 op zak kom je flitsend voor de dag aldus Wietske en ze is zelfs een beetje verliefd geworden op het toestel. Voor haar is het feestje bijna compleet, maar de cameraprestaties met minder licht, die laten echt wel wat te wensen over.



Thomas sluit zich daarbij aan noemt het toestel fijn en mooi om mee te werken. Rajeev deelt die mening ook en hij noemt het een fantastisch toestel. De camera-ervaring vindt hij echt wel jammerlijk en ook had hij graag een wat krachtigere processor gezien.

De accuduur van de Reno6 is prima en het snelle opladen is helemaal fijn. Ook het scherm qua kleuren en verversfrequentie scoort de nodige punten.

Draadloos genieten van de OPPO Enco Free2

Koppelen van de OPPO Enco Free2-oordopjes doe je makkelijk, snel en binnen enkele seconden met je smartphone noemen de testers. Kwestie van het doosje openen en de verbinding wordt al gelegd. Thomas vindt de dopjes er premium uitzien en Wietske vindt het handig dat de dopjes direct op gaan laden als je ze in het doosje stopt.

Foto van Wietske

Dan de geluidswaliteit: die is simpelweg fantastisch aldus Ranjeev. Hij luistert veel jazz, hip-hop en blues, terwijl Thomas weer meer van metal en rockmuziek houdt. De bas klinkt helder, diep en rommelend en is haast voelbaar. Alle vinkjes voor een draadloze headset worden makkelijk afgevinkt noemt Thomas.

Ook is er natuurlijk nog de actieve ruisonderdrukking, iets wat Wietske nog nooit had ervaren. Dat werkt fijn, je voelt je wat meer afgesloten van de wereld. Thomas en Rajeev noemen dit ook als grote plus van de dopjes. Wietske moest wel even wennen aan de bediening van de Enco Free2, maar dat was na even oefenen geen probleem meer. Zo kun je dus snel het volume regelen of naar het volgende nummer skippen.

Afsluiten doen ze met de goede accuduur van de dopjes. Thomas gebruikte de dopjes niet al teveel uur per dag, maar na een week was er nog steeds genoeg accu over. Ranjeev luisterde uren per dag en ook Wietske vroeg zich regelmatig af: wanneer ze nou eens leeg zouden zijn. Al met al dus nog een grote plus van deze draadloze dopjes.