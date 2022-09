Oppo Reno 8 Pro review: stijlvolle middenklasser biedt te weinig waar voor zijn geld

In deze review kijken we naar de Oppo Reno 8 Pro, een stijlvolle smartphone die is gepositioneerd aan de bovenkant van het middensegment. Heeft hij meer te bieden dan een fraai uiterlijk?

Oppo Reno 8 Pro review

De Oppo Reno 8-serie bestaat uit drie modellen: de Oppo Reno 8 Lite, de Oppo Reno 8 en de Oppo Reno 8 Pro. In deze review kijken we naar de laatste en duurste variant, die zich op de scheidslijn tussen midrange en high-end bevindt. Het is de opvolger van de Oppo Reno 7 Pro, die echter niet in Nederland op de markt kwam.

Het voorlaatste model, de Oppo Reno 6 Pro, verscheen hier wél en had een adviesprijs van 799 euro. Bij de Reno 8 Pro heeft Oppo daar 50 euro van afgehaald. Wat krijg je van de Chinese smartphonebakker voor 749 euro? Je leest het in onze review van de Oppo Reno 8 Pro!

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

Niemand kan zeggen dat de Reno 8 Pro een saai uiterlijk heeft. Het camera-eiland glooit bijvoorbeeld sierlijk uit de behuizing. Dat kennen we van Oppo, want de duurdere Find X5 Pro heeft het ook. Het is een tof en onderscheidend design, al lijkt het eiland een stuk groter dan de camera’s nodig hebben.

Toch is dat niet eens de opvallendste ontwerpkeuze die bij dit toestel is gemaakt. De volledige achterkant is namelijk net zo reflecterend als een gemiddelde spiegel. Dat ziet er stijlvol uit, maar zodra je hem voor het eerst vastpakt kun je direct beginnen met poetsen. Dit is de grootste vingerafdrukmagneet die we ooit in handen hebben gehad. Je bent eigenlijk verplicht om een hoesje te gebruiken, maar dat doet het uiterlijk natuurlijk weer grotendeels teniet.

Aan de voorkant ziet het toestel er een stuk minder opvallend uit. We zijn wel blij dat Oppo de bezels dunner en min of meer symmetrisch heeft gemaakt. Dat is niet alleen esthetisch fraai, maar zorgt er eveneens voor dat hij minder groot aanvoelt dan je van een smartphone met een 6,7 inch-scherm verwacht.

Ook het gewicht valt met 183 gram erg mee. De Reno 8 Pro ligt dan ook lekker in de hand en voelt dankzij het metalen frame erg robuust aan. Een puntje van zorg is de IP54-certificatie. Daarmee is het toestel slechts beperkt beschermd tegen stof en water. Een plons in het toilet zal hij vermoedelijk niet overleven.

Scherm voldoet aan de verwachtingen

Het scherm van de Oppo Reno 8 Pro is dus 6,7 inch groot en heeft een prima resolutie van 2412 bij 1080 pixels. Het gaat om een vlak oled-display dat fraaie kleuren toont en perfecte zwartwaardes heeft. Het scherm is ook behoorlijk fel, want we hebben in het najaarszonnetje geen problemen gehad om onze appjes af te kunnen lezen. Het is verder fijn dat Oppo in de fabriek al een screenprotector aanbrengt, want zo hoef je daar niet zelf mee te klooien.

De maximale verversingssnelheid bedraagt 120Hz. Dat wil zeggen dat de pixels 120 keer per seconde worden ververst. Daardoor zien beelden er erg soepel uit. Je kunt er ook voor kiezen om het scherm in te stellen op 60Hz. Dat bespaart wat batterij, maar oogt een stuk minder mooi. Hoewel het niet in de menu’s staat, schakelt de Reno 8 Pro overigens automatisch terug naar 90 of 60Hz bij statische content. Daar merk je gelukkig niets van.

De selfiecamera huist in een klein gat centraal bovenin het scherm. De vingerafdrukscanner zit helemaal onderaan. We hadden hem liever wat hoger gezien, want het is soms lastig om hem met je duim te bereiken. Dat is wel de enige klacht die we hebben, want de scanner werkt snel en is uiterst betrouwbaar.

Hardware is snel én karig

Het kloppende hart van de Oppo Reno 8 Pro is de MediaTek Dimensity 8100-MAX processor. Dat is een iets aangepaste versie van de chip die ook in de veel lager geprijsde Poco M4 Pro zit. Qua prestaties kun je hem ongeveer vergelijken met de Snapdragon 870, die ook de Poco F4 van power voorziet.

Met de prestaties van de Reno 8 Pro is op zich weinig mis. De combinatie met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte zorgt voor een soepel werkende telefoon, al zagen we af en toe een kleine hapering. Het toestel wordt niet snel heet, ook niet als je hem stevig aan het werk zet.

Toch steekt het een beetje dat Oppo zo’n relatief goedkope chip in de Reno 8 Pro heeft gebouwd. De OnePlus 10T beschikt bijvoorbeeld over een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, die véél sneller is dan de 8100-MAX. Dat toestel is met 699 euro nog voordeliger ook. Momenteel zul je het verschil misschien niet direct merken, maar over een jaar of twee trek je met de Snapdragon zeker aan het langste eind.

Deze Oppo heeft verder stereospeakers aan boord die behoorlijk goed en hard klinken. Duurdere smartphones laten misschien wat meer bass horen, maar voor het bekijken van een YouTube-filmpje of serie in bed voldoen ze prima.

Eén goede camera is erg mager

De Oppo Reno 8 Pro heeft dus een adviesprijs van 749 euro. Voor een dergelijke som geld mag je best deftige camera’s verwachten. Het is daarom teleurstellend dat het toestel ongeveer dezelfde set-up biedt als de veel goedkopere Nord 2T van zusterbedrijf OnePlus. Je krijgt een hoofdcamera met een relatief grote sensor en een resolutie van 50 megapixel. De ultragroothoeklens moet het echter met een magere 8 megapixel doen, terwijl de 2 megapixel-macrolens zelfs een budgetcamera is. Die hoort eigenlijk niet op een toestel als de Reno 8 Pro thuis.

Oppo blaast hoog van de toren over de MariSilicon-chip, die de MediaTek-processor ontlast als je foto’s maakt. Hij zou je kiekjes met behulp van kunstmatige intelligentie bovendien flink moeten verbeteren. Laten we eens kijken of dat klopt.

Hoofdcamera

Het goede nieuws is dat de hoofdcamera prima presteert. Foto’s zien er vrij neutraal en aantrekkelijk uit, met mooie en niet al te verzadigde kleuren. De HDR-functie wordt in bijna elke situatie gebruikt en zorgt voor een evenwichtige belichting. Daarbij valt op dat de schaduwen gelukkig gewoon schaduwen mogen zijn. Ze worden niet kunstmatig opgelicht om maar zoveel mogelijk details te laten zien.

Ultragroothoeklens

Ultragroothoeklenzen laten aan de randen vaak wat onscherpte zien, maar het exemplaar op de Reno 8 Pro maak het wel héél bont. Eigenlijk is alleen het centrum van de foto’s acceptabel scherp. Daarbuiten krijg je al snel te maken met ruis en wazige vlakken. Zeker als er geen natuurlijk licht voor handen is, kun je deze camera beter links laten liggen.

Nachtmodus en andere functies

Hetzelfde beeld zien we als de avond valt. De hoofdcamera weet in combinatie met de Nachtmodus heel aardige foto’s te produceren, al moet je niet het niveau van de Oppo Find X5 Pro verwachten. Optische beeldstabilisatie ontbreekt namelijk verbazingwekkend genoeg. De ultragroothoeklens zakt na zonsondergang volledig door het ijs. De foto van het Moxy-hotel doet bijna pijn aan de ogen. Een waterverftekening ziet er nog mooier uit.

Hoofdcamera Hoofdcamera Ultragroothoek Ultragroothoek

Uiteraard heeft de Reno 8 Pro een portretmodus, die zeer wisselend presteert. Tijdens het reviewen hadden we soms moeite om hem überhaupt te activeren. Als dat wel lukte, kregen we de ene keer een geslaagde foto en de andere keer een overbelichte monstruositeit. Zie bijvoorbeeld het chemisch ogende kiekje van het standbeeld hieronder.

De macrolens tenslotte presteert zo beroerd als we al vreesden. Het is moeilijk om er een scherpe foto mee te schieten. Zelfs áls dat lukt, zijn het door de lage resolutie nooit plaatjes om over naar huis te schrijven.

Portret Portret Macro

Softwarebeleid is onder de maat

Oppo legt de eigen Color OS-schil over Android 12 heen. Die voegt veel opties toe waar je misschien niet op zit te wachten, maar gelukkig hoef je ze natuurlijk niet te gebruiken. Vervelender vinden we het dat Oppo allerlei apps van derden op het toestel zet, zoals LinkedIn en Booking.com. Je kunt deze reclame (want dat is het) wel verwijderen, maar het geeft nou niet bepaald een premium indruk.

Oppo heeft verder een middelmatig updatebeleid voor de Reno 8 Pro. Je krijgt slechts twee upgrades, naar Android 13 en 14. Daarnaast brengt het bedrijf drie jaar lang beveiligingspatches uit, die hackers buiten de deur moeten houden. Concurrent Samsung doet het een stuk beter.

Accu gaat lang mee en laadt snel op

Een batterij van 4500 mAh is niet al te groot voor een toestel van dit formaat, maar toch is de accuduur prima. We kwamen tot tijdens de reviewperiode tot zo’n 6 a 7 uur schermtijd verspreid over twee dagen. Zelfs bij intensief gebruik krijg je het toestel waarschijnlijk niet snel binnen één dag leeg.

Mocht dat toch gebeuren, dan zit de batterij zo weer vol. De meegeleverde 80 Watt-lader heeft een goed halfuur nodig om de accu volledig op te laden. Binnen een kwartier ben je al over de helft. Draadloos laden is helaas niet mogelijk. De goedkopere Samsung Galaxy S21 FE kan dat wél, al biedt dat toestel dan weer een lagere bedrade laadsnelheid.

Conclusie Oppo Reno 8 Pro review

Zoals veel smartphones van Oppo heeft de Reno 8 Pro één groot probleem: de prijs. Als het toestel rond de 500 euro kostte, zouden we hem best aan kunnen bevelen. Hij heeft een mooi scherm, een prima accuduur en is op dit moment snel genoeg voor vrijwel iedereen. Het stijlvolle design zou dan een leuke bonus zijn.

Helaas kost deze smartphone 749 euro. Voor dat bedrag vallen vooral de tekortkomingen op. De camera’s zijn onder de maat, de chip vind je ook terug in veel goedkopere toestellen en het design is wel stijlvol, maar ook een beetje vermoeiend. Je blijft aan de gang met je poetsdoekje. Bovendien is de Oppo Reno 8 Pro minder waterbestendig dan veel concurrenten en is het updatebeleid matig te noemen. Er zijn voor deze prijs simpelweg te veel concessies gedaan.

Kopen

Wil je na het lezen van deze review een losse Oppo Reno 8 Pro in huis halen? De adviesprijs van het toestel is 749 euro en daar krijg je 8GB RAM en 256GB opslagruimte voor. Je kiest uit de kleuren zwart en groen. Uiteraard is het ook mogelijk om de Reno 8 Pro in combinatie met een abonnement aan te schaffen. Via de prijsvergelijker hieronder check je de beste deals.