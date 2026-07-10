Paperslate Pro review: Frans reMarkable-alternatief draait op Android

De Paperslate Pro is een e-ink-tablet voor het maken van aantekeningen, maar kan die op tegen de populaire reMarkable? Lees nu onze review.

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Dit is de Paperslate Pro review

De e-ink-tablets van reMarkable (en merken zoals Boox) zijn een moderne vervanger van het notitieblok. Met een stylus voelt het alsof je op papier schrijft, terwijl je aantekeningen worden gedigitaliseerd zodat je ze nooit kwijtraakt. De tablets worden onder andere geroemd om hun focus, want je ziet bijvoorbeeld niet allerlei notificaties in beeld die om je aandacht vragen.

De tablets van reMarkable zijn alleen best duur. Daarom is de Paperslate interessant: goedkopere concurrentie uit Frankrijk. Deze tablet wordt daar al meer dan een jaar verkocht, maar is vanaf nu ook in Nederland verkrijgbaar. Met niet alleen een lager prijskaartje, maar ook meer flexibiliteit door gebruik te maken van Android.

Pluspunten Notities maken zonder afleiding

Notities maken zonder afleiding Schrijven en tekenen voelt erg prettig

Schrijven en tekenen voelt erg prettig Handschriftherkenning werkt goed Minpunten Onduidelijkheid over privacy AI-handschriftherkenning

Onduidelijkheid over privacy AI-handschriftherkenning Android 11 is enorm verouderd

Android 11 is enorm verouderd Moeite met grote bestanden

Schrijven en tekenen

De Paperslate is bedoeld om aantekeningen te maken. Met de stylus schrijf je op het scherm, of je maakt tekeningen zoals grafieken. Dat werkt goed en voelt prettig, alsof je op papier tekent. Het maakt zelfs niet uit of je hand ondertussen op het scherm rust.

De druk die je uitoefent met de stylus, bepaalt hoe dik de lijn is. Handig is dat je de achterkant van de stylus kunt gebruiken om te gummen, zoals je met een potlood ook zou doen. Druk je op de knop aan de zijkant van de stylus, dan kun je ook een cirkel tekenen om een object dat je wil wissen. Daarnaast kun je via knoppen bovenin het scherm vormen maken of een toetsenbord oproepen.

Apps downloaden via de Play Store

Handschriftherkenning

Gemaakte notities kun je delen met je Google Drive of via e-mail. Je kunt er dan voor kiezen om een pdf met je handschrift te sturen, of tekstherkenning te gebruiken en die tekst via pdf of als Word-document te exporteren. De handschriftherkenning werkt verrassend goed. Mijn eigen handschrift kan ik vaak zelf niet meer begrijpen, maar de tablet maakt er toch wat van en meestal klopt het nog ook.

Toch moet je oppassen. Deze transcriptie gebeurt niet op het apparaat zelf, maar gaat via de cloud. Paperslate meldt daarover: “Momenteel kan Paperslate de volledige vertrouwelijkheid van gegevens die tijdens de transcriptie naar de cloud worden verzonden, niet garanderen vanwege het gebruik van AI-gebaseerde technologie. Daarom wordt afgeraden om gevoelige of vertrouwelijke informatie via deze functie te verzenden.” Het is dus maar de vraag hoe praktisch deze functie daadwerkelijk is voor je aantekeningen.

Android 11

Het is handig dat de tablet op Android draait, omdat je op deze manier meer flexibiliteit hebt dan bijvoorbeeld een reMarkable. Naast het maken van notities, kun je ook je favoriete app voor boeken downloaden en zo de tablet gebruiken als e-reader. Ook kun je pdf’s openen en daar aantekeningen op maken of krantenartikelen lezen. De tablet kan overweg met onder andere pdf, epub, doc, rtf, jpg en png. Een e-ink-tablet is door de trage verversingssnelheid niet geschikt voor het kijken van video’s.

De Android-kant van de Paperslate is overigens ook prima te negeren, omdat het scherm is opgedeeld tussen ‘Notitie’, ‘Document’ en ‘App’. Dus mocht jij je zorgen maken dat Android automatisch voor meer afleiding zorgt, dan is dat niet nodig.

Er is alleen wel één groot probleem: de Paperslate draait op op het zes jaar oude Android 11. Niet alleen is dat problematisch, omdat deze versie van Android geen officiële beveiligings-updates meer krijgt. Je kunt ook tegen problemen aanlopen bij het downloaden en het gebruiken van apps.

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Verschil Paperslate en Paperslate Pro

Zowel de Paperslate als de Paperslate Pro (die wij hebben getest) hebben een 10 inch-scherm met een resolutie van 1600 bij 1200 (200dpi), wat minder is dan veel concurrenten. Toch is dat meer dan prima voor het maken van aantekeningen. Een nadeel is wel dat er veel ghosting plaatsvindt: je ziet meestal nog wat van het vorige scherm op de achtergrond. Daardoor heb je zelden het gevoel van een echt mooi, leeg stuk papier.

Beide apparaten hebben dezelfde chip, die niet bepaald de nieuwste is. Dat is waarschijnlijk de reden waarom het apparaat blijft steken op Android 11 en tevens waarom de tablet wat moeite heeft met grote bestanden.

Het verschil tussen de twee modellen is dat de Pro-versie twee keer zoveel opslagruimte heeft (64GB versus 32GB), beschermd is tegen water en stof en het scherm verlicht kan worden zodat je ook in het donker vooruitkunt.

De modellen zijn goed in het Nederlands vertaald, maar hier en daar duikt er toch nog wat Frans op, zoals op het vergrendelscherm. Als je de tablet oplaadt, dan staat er “en charge” in beeld, waardoor ik elke keer toch het idee heb dat ik een zwaard moet trekken voor een duel.

Ghosting op het scherm

Conclusie Paperslate Pro review

E-ink blijft een van de leukste schermtechnologieën. Als je geen afleiding wil, van minimalisme houdt en lang met de accu wil doen: ga voor e-ink. Steeds meer partijen doen interessante dingen met deze technologie. De Paperslate (Pro) is een leuke toevoeging aan het aanbod: het is Frans, goedkoper dan veel alternatieven en het heeft Android. Hoewel je duidelijk merkt waar die lagere prijs door komt – met name door de lagere resolutie en oudere chip – werkt de Paperslate erg goed als apparaat om aantekeningen en notities te maken. De tablet heeft een prettig scherm om op te schrijven en tekenen, en tekst wordt verrassend goed herkend. Wel is het problematisch dat het bedrijf niet kan garanderen dat je handgeschreven notities privé blijven als je ze verandert in digitale tekst. Het is ook lastig om een apparaat in 2026 aan te raden dat blijft hangen op Android 11. Niet alleen qua veiligheid, maar ook omdat je in de loop van de tijd steeds meer problemen gaat krijgen met de ondersteuning van de apps die je wil gebruiken.

Prijzen en kopen

De Paperslate Pro (met stylus) is voor 429,99 euro te koop. Een magnetische hoes kun je er voor 49,99 euro bij kopen. De normale Paperslate zonder verlichting, met minder opslagruimte en geen bescherming tegen water en stof, kost 349,99 euro. De tablets zijn onder andere bij Amazon, Bol en de website van Paperslate te koop.

Android Planet

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