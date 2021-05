Poco F3 review: voordelig vlaggenschip doet bijna alles goed

Ben je op zoek naar een snelle smartphone met een uitstekend scherm, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Lees dan snel verder. In onze review van de Poco F3 lees je waarom dit voordelige vlaggenschip misschien dé smartphone voor jou is.

Lees de Poco F3 review

Wat mag je anno 2021 verwachten van een smartphone die 349 euro kost? Het antwoord dat Poco geeft met de F3 is luid en duidelijk: heel veel. Het toestel heeft een processor die tegen de top aanschurkt, een mooi scherm, prima accu en een fijne vingerafdrukscanner.

Deze vier eigenschappen tillen deze midranger, net als de nog goedkopere Poco X3 Pro, boven zijn prijsklasse uit. Het is een voordelig vlaggenschip dat op sommige vlakken iets inlevert om betaalbaar te blijven. In deze review van de Poco F3 lees je alles over de plus- en minpunten.

Stevige behuizing is een magneet voor vingerafdrukken

Als je de Poco F3 vasthoudt, merk je niet dat het om een telefoon van minder dan 400 euro gaat. Hij voelt veel steviger aan dan bijvoorbeeld de OnePlus Nord, die ook in deze prijsklasse zit. Het toestel is gemaakt van polycarbonaat, oftewel hoogwaardig plastic, en geeft nauwelijks mee.

Het camera-eiland ziet er fraai uit en steekt niet al te ver uit de behuizing. Wel is de Poco F3 enorm glad. De kans bestaat dat je hem als een stuk zeep uit je handen laat schieten. Ook is de glanzende achterkant erg gevoelig voor vingerafdrukken. We raden daarom aan om het toestel in een hoesje te stoppen, anders blijf je poetsen.

De Poco F3 biedt ruimte aan slechts één simkaart, terwijl je er in de goedkopere X3 Pro twee kwijt kunt. Dat is een beetje jammer, net als het ontbreken van een koptelefoonaansluiting. Poco levert overigens wel een verloopstukje mee, waarmee je je bedrade headset gewoon in de usb-c-poort kunt prikken.

Veel smartphonefabrikanten stoppen de vingerafdrukscanner tegenwoordig onder het scherm. Dat is lekker futuristisch, maar werkt nog niet zo goed als een fysiek exemplaar. Poco vaart gelukkig zijn eigen koers. De scanner zit in de aan/uit-knop op de zijkant en is ontzettend snel. Als je het toestel oppakt, ontgrendelt hij in een fractie van een seconde.

Helder scherm is een lust voor het oog

Over het scherm van de Poco F3 kunnen we kort zijn: niks mis mee. Natuurlijk, de peperdure Samsung Galaxy S21 Ultra heeft een nóg beter display. Dat verschil is echter lang niet zo groot als je zou denken. Het gaat om een 6,67 inch-amoled-scherm met een maximale helderheid van 1300 nits. Zelfs in direct zonlicht is het prima af te lezen. De minimale helderheid is bovendien lekker laag, zodat je ‘s avonds in bed geen pijn aan je ogen krijgt. In een klein gaatje vind je de 20 megapixel-selfiecamera.

De resolutie van het display bedraagt 2400 bij 1080 pixels. Dat zorgt voor scherpe tekst en plaatjes. Zoals we van oled gewend zijn, is het contrast hoog en spatten kleuren van het scherm af. Geef je de voorkeur aan minder verzadigde beelden? Je kunt op de F3 kiezen uit vier verschillende standen. Er zit er altijd wel eentje tussen die bij jou past. Als je wil, kun je het scherm zelf helemaal aan jou wensen aanpassen.

De Poco F3 heeft een ververssnelheid van maximaal 120Hz. Dat betekent dat pixels 120 keer per seconde worden ververst. Scrollen door je sociale media of favoriete websites ziet er daardoor erg soepel uit. Je kunt ook kiezen voor 60Hz, waarmee de accu iets langer meegaat. Een vloeiend scherm is echter zo fijn dat wij daar graag een beetje batterijduur voor opofferen. Wel hadden we het fijn gevonden als Poco ook een 90Hz-optie had aangeboden. Dat is vriendelijker voor de accu en oogt al een stuk beter dan 60Hz.

Vliegensvlugge hardware kan alles aan

Onder de motorkap van de Poco F3 vinden we een Snapdragon 870-processor. Dat is de één na snelste chip die momenteel verkrijgbaar is voor Android-smartphones. Het gaat om een opgevoerde versie van de Snapdragon 865, die vorig jaar in veel toptoestellen zat. De F3 is dan ook erg rap. Het basismodel van 349 euro beschikt over 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. Voor 50 euro meer krijg je respectievelijk 8 en 256GB. 5G is op beide modellen aanwezig, zodat je klaar bent voor de toekomst.

Welke variant je ook kiest, over snelheid zul je niets te klagen hebben. De Poco F3 vliegt door menu’s en apps heen alsof het niets is. Ook als betaalbare gamingsmartphone doet hij uitstekend dienst. Er zijn momenteel geen spellen die het toestel niet aan kan. Vermoedelijk blijft dat nog wel even zo.

De Poco F3 beschikt daarnaast over stereospeakers. Dat is natuurlijk fijn, maar je moet er geen wonderen van verwachten. Op laag volume klinken ze nog redelijk, maar zodra je iets harder gaat, komt er erg blikkerig geluid uit. Op dit vlak verraadt de F3 zijn prijs en legt hij het duidelijk af tegen duurdere toestellen.

Software bevat wat foutjes

De Poco F3 draait op Android 11, de meest recente versie van het besturingssysteem. De telefoon zal in ieder geval twee grote updates ontvangen naar Android 12 en 13, wat in deze prijsklasse netjes is. Daarnaast krijg je regelmatig beveiligingsupdates om virussen en ongewenste indringers buiten de deur te houden.

Poco legt de MIUI-schil over Android heen. Die geeft de software een ander uiterlijk en voegt diverse personalisatie-mogelijkheden toe. Helaas staan er op het toestel ook allerlei apps van derden, zoals Amazon en Booking.com. Dat helpt Poco om de prijs laag te houden, want deze bedrijven betalen voor de installatie. Fijn is anders, maar gelukkig kun je de meeste apps wel verwijderen.

Af en toe kwamen we tijdens het testen kleine foutjes tegen in de software. Toen we een bepaalde app op het thuisscherm wilden zetten, gaf de telefoon aan dat er onvoldoende opslagruimte zou zijn. Dat was duidelijk niet het geval. Heel storend zijn deze kwalen overigens maar zelden.

Camera’s zijn de zwakste schakel

Wie alleen af en toe een plaatje op sociale media wil posten, kan prima uit de voeten met de Poco F3. Toch is het duidelijk dat de fabrikant hier wat water bij de wijn heeft moeten doen. De drie camera’s op de achterkant zijn namelijk geen hoogvliegers.

De primaire camera heeft een resolutie van 48 megapixel, hoewel foto’s standaard opgeslagen worden in 12 megapixel. Dat zorgt in theorie voor betere kiekjes, maar de scherpte laat wat te wensen over. Ook zijn de foto’s soms een beetje flets, alsof er een waas overheen ligt. Bij bewolkt weer valt dat extra op.

AI maakt weinig verschil

De camera-app van de Poco F3 bevat een AI-functie. Kunstmatige intelligentie belooft je plaatjes automatisch te verbeteren. De verschillen zijn echter vrij klein, zoals je in het onderstaande voorbeeld kunt zien. De foto rechts heeft een iets hoger contrast en neutralere kleuren, maar schokkend is het niet.

Normaal

AI

De Poco F3 beschikt uiteraard over een portretfunctie, waarmee je de achtergrond onscherp kunt maken. Dat werkt prima, zolang je niet ál te kritisch naar het resultaat kijkt. Je kunt de mate van onscherpte achteraf aanpassen, wat wel heel handig is.

Ook kun je aan de slag met een 5 megapixel-macrocamera, die je in staat stelt om erg dicht bij bijvoorbeeld bloemen te komen. De resultaten zijn niet onaardig, maar we hadden liever een telecamera gehad om het beeld dichterbij te halen. Een macrolens gebruik je in onze ervaring minder vaak.

Portret

Portret

Macro

De derde camera is een groothoeklens met een resolutie van 8 megapixel. Die is fijn om gebouwen of groepen mensen op plaat vast te leggen, maar de kwaliteit is matig. Vooral in de hoeken is de lens erg soft en de kleuren zijn vaak te verzadigd. Dat zien we bij goedkopere toestellen echter vaker.

Normale camera

Groothoek

Zoals elke zichzelf respecterende smartphone beschikt de Poco F3 over een nachtmodus. Die is bedoeld om betere foto’s te maken bij weinig licht. Veel telefoons laten een dramatisch ander plaatje laten zien als je deze modus activeert. Hier lijken de verschillen op het eerste gezicht vrij klein. Als je goed kijkt is de foto rechts wel iets lichter en een stuk scherper. In werkelijkheid was het overigens veel donkerder dan deze kiekjes suggereren.

Normale camera

Nachtmodus

Een drukke dag is geen probleem voor de accu

De Poco F3 heeft een accu van 4520 mAh. Dat is vrij gemiddeld voor een smartphone van deze omvang. De goedkopere Poco X3 Pro en Poco X3 NFC zijn met 5160 mAh rijker bedeeld en gaan ook iets langer mee. Toch hoef je je geen zorgen te maken over de batterij. Na een drukke dag met ongeveer 6 uur schermtijd hadden we ‘s avonds nog een kleine 10 procent accu over. Minder zware gebruikers moeten zelfs twee dagen kunnen halen.

Helaas kun je de Poco F3 niet draadloos opladen. Dat is één van de concessies die Poco doet om de prijs te drukken. Wel vind je een 33 Watt-snellader in de doos. Daarmee krijg je een lege batterij in ongeveer 55 minuten weer helemaal vol, en dat is erg netjes.

Conclusie Poco F3 review

Zoals wel uit deze review blijkt, zijn we behoorlijk enthousiast over de Poco F3. Je krijgt een razendsnelle processor, prachtig scherm en prima accu. Daarmee voldoet de smartphone aan de belangrijkste eisen. Het updatebeleid is ook in orde. Voor verreweg de meeste mensen is dit toestel dan ook een echte aanrader.

Alleen als je veel belang hecht aan de camera’s zouden we even verder kijken. Ze volstaan voor snelle kiekjes op sociale media, maar schieten tekort voor serieuze fotografie. De andere minpuntjes, zoals het wat schelle geluid en kleine foutjes in de software, kunnen we gezien de lage adviesprijs makkelijk vergeven.

Poco F3 kopen

Enthousiast geworden? De Poco F3 heeft een adviesprijs van 349 euro. Daarvoor krijg je 6GB RAM en 128GB opslagruimte. Ons reviewmodel heeft 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. Daarvoor betaal je 399 euro. Liever een Poco F3 met abonnement? Dat kan natuurlijk ook. In onderstaande prijsvergelijker zetten we de beste Poco F3 deals op een rijtje.