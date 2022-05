Poco F4 GT review: uniek toestel voor aangename prijs

Mobiele gamers opgelet! De duurste smartphone van Poco tot nu toe is de Poco F4 GT, die bomvol high-end hardware zit en vernuftige gamefuncties biedt. In deze review vertellen we je of het toestel de prijs waard is.

Poco F4 GT review: high-end met unieke functies

De Poco F4 GT is de nieuwste aanwinst van de Chinese fabrikant. Ken je Poco een beetje, dan weet je dat het bedrijf smartphones biedt voor relatief lage prijzen. Met de F4 GT gooit Poco dit volledig overboord, want de telefoon kost minimaal 599 euro.

Voor dit bedrag krijg je wel een high-end smartphone met interessante functies voor mobiele gamers. Denk aan een scherm dat vaak ververst, een koelingssysteem voor tijdens gamesessies en magnetische triggers. Met de fysieke knoppen kun je bepaalde handelingen in games nog beter besturen, waarover later meer in deze Poco F4 GT review.

Behuizing van metaal, flitsend uiterlijk

De Poco F4 GT heeft een ander design dan de smartphones die we recent hebben getest. Zo is de behuizing van metaal, iets wat we steeds minder zien. Aan de voorzijde is het grote scherm te vinden, waarbij opvalt dat de randen behoorlijk dik zijn. De frontcamera zit in een klein gaatje in het scherm.

De vingerafdrukscanner zit niet onder het scherm, maar is verwerkt in de aan/uit-knop aan de zijkant. Aan die zijde zijn nog twee andere knoppen te vinden, die je met behulp van een fysiek schuifje activeert. Vervolgens gebruik je ze tijdens games of om snel een bepaalde handeling uit te voeren. Zie het kopje ‘Gaming’ van deze review voor meer info over deze triggers.

Aan de linkerkant zit een simkaartslot (voor twee simkaarten), net als de volumeknoppen. Aan de bovenkant vind je een van de speakers en de infraroodpoort. De onderkant is de plek voor de tweede speaker en usb c-poort.

De achterkant heeft een leuk patroon en het camera-eiland is vrij bescheiden. Wel opvallend is de flitser, die de vorm heeft van een bliksemflits. We hebben het zwarte model getest, wat meer neigt naar donkergrijs. De Poco F4 GT is ook verkrijgbaar in het zilver en geel.

De zijkanten zijn vrij plat afgewerkt en het toestel voelt glad aan, maar gelukkig levert Poco een transparant hoesje mee. Houd trouwens ook rekening met het gewicht van 210 gram, waardoor het wel een flinke jongen is.

Scherm: juiste concessies gedaan

Het platte scherm is 6,67 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het gaat om een amoled-display dat meer dan een miljard kleuren kan weergeven en maximaal 120 keer per seconde ververst. Het beeld ziet er kleurrijk uit, details zijn goed te zien en ook het contrast is prima in orde.

Schermen van telefoons als de Xiaomi 12 Pro of Samsung Galaxy S22 Ultra zijn wel een stukje beter. Zo schaalt de verversingssnelheid daarvan mee met de content op het scherm, wat beter is voor de accu. Ook hebben deze telefoons afgeronde schermranden en ligt de resolutie hoger.

Deze features missen we echter niet, want met de prijs in het achterhoofd is het logisch dat Poco deze keuzes heeft gemaakt. De touch sampling rate ligt trouwens op 480Hz en dat is weer fijn voor tijdens het gamen. Aanrakingen van het scherm worden zo nog sneller gedetecteerd.

Hardware: snel, uniek en fijn

Het kloppende hart van de Poco F4 GT is de Snapdragon 8 Gen 1, de snelste processor van dit moment. Daarbij is er 8GB of 12GB werkgeheugen aanwezig en 128GB of 256GB niet-uitbreidbare opslag. In alles wat je met de smartphone doet steelt de Poco F4 GT de show. Haperingen komen niet voor, apps en games starten snel op en ook multitasken gaat vlekkeloos.

Fijn zijn de stereospeakers, die een prima en vol geluid bieden – ook op hogere volumes. Het gaat om twee woofers en twee tweeters, waarbij het geluid gebalanceerd klinkt. Aan de bovenkant zit een infraroodsensor; handig om verschillende apparaten mee te bedienen. Ook heeft de vingerafdrukscanner ons nooit in de steek gelaten.

Noemenswaardig is de trilmotor die in dit toestel zit. Die is groot en krachtig, waardoor trilsignalen fijn aanvoelen. Het maakt niet uit of je typt, een e-mail binnenkrijgt of crasht tijdens een racegame: hij behoort gewoonweg tot één van de beste trilmotoren die je in een Android-telefoon kunt vinden.

Gaming en extra’s: waslijst aan unieke functies

Als gezegd is de Poco F4 GT afgeladen met gamefuncties. Zo zijn er drie microfoons aanwezig, wat handig is als je een spelletje speelt in landscape-modus en met teamgenoten wil babbelen. Ook zit er een L-vormige oplaadkabel in de doos, zodat die niet uitsteekt tijdens het gamen terwijl je de smartphone van stroom voorziet.

Onder de motorkap vinden we verschillende koelsystemen om de temperatuur aangenaam te houden. Toch kan de Poco-telefoon warm worden tijdens een intensieve gamesessie. Verder zijn er speciale ‘gamingantennes’ aan boord, voor de optimale verbinding tijdens een potje online racen, schieten of aanvallen.

Dan zijn we er nog niet, want het toestel heeft ook twee ‘magnetische triggers’. Dat zijn twee fysieke knoppen die uit de behuizing steken als je ze activeert. Vervolgens gebruik je die in tientallen games om bepaalde handelingen uit te voeren. Zo zijn we onder andere aan de slag geweest met Asphalt 9: Legends.

Per spel moet je de twee knoppen configureren, wat makkelijk en snel werkt. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat je nitro gebruikt of remt. Welke games er precies ondersteuning hebben voor deze knoppen is de vraag; Poco zegt hierover zelf niks. In een populair spel als Call of Duty: Mobile, kregen wij ze niet aan de praat.

Het werkt dus soms aardig en is een grappige extra. Wel is het zo dat de knoppen geen feedback geven. Je drukt ze direct volledig in of niet. Als je geen spelletje speelt kun je ze trouwens ook gebruiken. Door er twee keer op te klikken of één van de knoppen even ingedrukt te houden, zet je de Poco op de trilstand of stille modus, open je de camera of zet je bijvoorbeeld de zaklamp aan en uit.

Verder kun je aan de slag met een speciale gamemodus. Daarmee zet je notificaties uit en maak je screenshots of een video-opname. In de camera-module zijn tot slot verschillende ledjes geplaatst. Die lichten op als je een belletje of notificatie krijgt, of als je de Poco aan de lader hangt. De kleur van de lichtjes kies je zelf in de instellingen, zoals een echte gamer wil.

Software: Android 12 en eigen MIUI-schil

Uit de doos draait de Poco F4 GT op Android 12, met daaroverheen de MIUI 13-schil van Xiaomi. De skin past Android flink aan en dat merk je eigenlijk aan alles. Icoontjes zijn aangepast, er zijn apps van Poco en andere partijen aanwezig en de snelle instellingen of binnenkomende notificaties zien er anders uit.

Dat is niet anders dan bij andere smartphones van Poco, maar het blijft een heikel punt. Apps als TikTok, Agoda of Amazon Shopping zijn ook standaard geïnstalleerd en dat is irritant. Er worden vaker deals gesloten tussen partijen waarmee flinke sommen geld gemoeid zijn. Voor de consument zorgt dat voor lagere adviesprijzen, maar wel meer bloatware.

Over het updatebeleid meldt Poco het volgende:

Op dit moment voert het team gesprekken met zowel Google als het MIUI-team over het updatebeleid. Het team streeft ernaar POCO’s performance toestellen te voorzien van drie jaar Android updates en 4 jaar beveiligingsupdates.

Als dit klopt kun je in de toekomst aan de slag met Android 13, 14 en 15. Daarmee is het updatebeleid anno 2022 gemiddeld te noemen. Fabrikanten als Samsung of Google bieden nog meer updates aan. Er zijn echter ook genoeg spelers op de markt die telefoons juist minder goed ondersteunen.

Camera’s: leuk voor de snapshots

Met een relatief lage prijs voor de snelle hardware, het prima scherm en de leuke game-extra’s moet Poco natuurlijk ergens op besparen. Eén van die onderdelen is duidelijk: de camera’s. De F4 GT beschikt over vier lenzen, waaronder de 20 megapixel-selfiecamera.

Op de achterkant zitten drie camera’s, maar slechts eentje is bruikbaar. We hebben het over de primaire camera met een resolutie van 64 megapixel. Die schiet heldere plaatjes met fijne details en natuurgetrouwe kleuren. Foto’s hebben trouwens een resolutie van 16 megapixel, want vier pixels worden samengesmolten tot een enkele. Een nachtmodus is ook aanwezig, waarmee beelden iets helderder worden, maar verwacht geen wonderen.

De andere twee camera’s gebruik je voor wijdere shots van 8 megapixel of voor close-ups. De groothoeklens is een fijne feature, maar de resolutie is te laag om veel details vast te leggen. Wel zien de plaatjes er qua kleur en contrast prima uit. Zoomen is ook mogelijk, maar gaat digitaal en daardoor met verlies van kwaliteit. Hoe foto’s gemaakt met de macrocamera (2 megapixel) eruit zien, kun je wel raden. Je ziet heel weinig detail en dus is die lens niet meer dan een simpele gimmick.

Accuduur is gemiddeld, razendsnel opladen

De batterij van de Poco F4 GT is 4700 mAh groot en gaat bij normaal tot intensief gebruik makkelijk een dag mee. Ben je van plan om dagelijks urenlang te racen, dan loopt de accu uiteraard sneller leeg. Tijdens onze testperiode hebben we altijd de 120Hz-stand gebruikt, waarbij we zo’n 5,5 tot 6,5 uur schermtijd haalden, voordat we de lader weer moesten opzoeken.

Poco zelf noemt dat je de accu (terwijl die nog twee procent vol is) kunt opladen in slechts 17 minuten. Daarvoor moet je wat wel trucjes uithalen, waaronder de instellingen induiken. Daarin kun je namelijk de functie: ‘verhoog de oplaadsnelheid’ inschakelen. Ook moet je het toestel volledig uitschakelen om dat te bereiken.

Al met al maakt het ons niet heel erg uit of het nou 17 minuten of 20 minuten duurt, opladen gaat gewoonweg razendsnel. In het doosje vind je trouwens ook gewoon de 120 Watt-oplader en de speciale oplaadkabel.

Conclusie Poco F4 GT review

De Poco F4 GT is uniek in zijn soort en dat is een groot compliment voor de fabrikant die normaal goedkopere toestellen uitbrengt. Het design is flitsend, de hardware enorm krachtig en de unieke game-mogelijkheden zijn een toffe extra. Ook als je niet per se op zoek bent naar een gametelefoon, is de F4 GT een prima keuze als je een krachtige smartphone wil. De accu is een prima middenmoter, Poco levert natuurlijk ook een zeer krachtige oplader mee en het scherm is prima voor deze prijsklasse. Wel moet je er rekening mee houden dat de camera’s niet allemaal even bruikbaar zijn. Tot slot klinken de plannen voor het updatebeleid fijn, maar de toekomst zal moeten uitwijzen of we echt jarenlange updates gaan zien.

Poco F4 GT kopen

De Poco F4 GT is te krijgen in drie kleuren en twee geheugenvarianten. De 8/128GB-versie kost 599 euro, terwijl het 12/256GB-model een adviesprijs heeft van 699 euro. De early-bird verkoop start vanaf 9 mei aanstaande, waarbij je ook nog eens 100 euro korting scoort. Zodoende betaal je respectievelijk 499 of 599 euro voor het toestel.

