Poco F4 review: degelijke midranger voor entertainment en gaming

De Poco F4 is een voordelige midrange-smartphone die een hoop te bieden heeft. De opvolger van de populaire (en erg goede) Poco F3 hebben we nu getest en in deze review lees je er alles over.

Dit is de Poco F4 review

De Chinese telefoonfabrikant Poco brengt al jaren voordelige smartphones uit met goede specificaties. De eerste Pocophone F1 was dan ook ontzettend populair en een echte ‘flagschip killer’. De F4 is de nieuwste smartphone in de F-serie met een krachtige chip, fraai scherm en een adviesprijs van 399 euro.

De Poco F4 lijkt erg behoorlijk op zijn voorganger, de Poco F3. Ze hebben bijvoorbeeld precies dezelfde processor. Dit komt waarschijnlijk door het grote chiptekort dat helaas al jaren speelt in de techindustrie. Wat vinden we van de Poco F4 en is ‘ie een waardige opvolger van de F3? Tijd voor de review!

Strak, maar onopvallend design

De Poco F4 heeft een strak, maar niet opvallend design en lijkt op een gemiddelde Android-smartphone. Het is een plat toestel met een glazen voor- en achterkant. Daardoor voelt de telefoon degelijk en premium aan, maar zit hij in no-time onder de vingerafdrukken. De Poco F4 is gelukkig niet heel zwaar en ligt lekker in de hand.

Aan de rechterkant zitten de volumeknoppen en de aan- en uitknop. Die laatste heeft een vingerafdrukscanner ingebouwd en is handig gepositioneerd. Haal je de Poco F4 uit je zak, dan is ‘ie in één handomdraai ontgrendeld. Onderop de telefoon zit een usb-c-poort en aan beide smalle zijden zijn vrij luide speakers geplaatst.



Minder aangenaam is het laag doorlopende camera-eiland. Deze zit net op de plek van je wijsvinger en stoort in eerste instantie tijdens het vasthouden. Verder bevat de glazen achterkant een Poco-logo, wat tekst en reflecteert ‘ie subtiel. Ons zwarte testmodel zag er daardoor erg strak uit, maar de smartphone is ook in het groen en zilver te verkrijgen.

Helder amoled-scherm met 120Hz

Wil je heldere kleuren en goed contrast op je smartphone, dan zit je met de Poco F4 wel goed. Het 6,67 inch-amoled-display met Dolby Vision-ondersteuning geeft erg mooie kleuren weer en zwart is echt zwart. De full-hd-resolutie is niet super scherp, maar dat is normaal in deze prijsklasse. Tijdens het kijken van films op bijvoorbeeld Netflix, valt die resolutie niet op, maar schiet het beeld er echt uit.

De automatische helderheid van de Poco F4 laat nog wat te wensen over. In veel gevallen reageert de telefoon traag of helemaal niet op verandering van licht in de omgeving. Daardoor is het scherm soms te vel in het donker en te donker in fel zonlicht. Zelf de helderheid aanpassen werkt dan beter.



Wat de Poco F4 erg snel doet aanvoelen is de hoge verversingssnelheid van 120Hz. Dat betekent dat het scherm tot 120 keer per seconde kan verversen. Daardoor voelt het swipen door menu’s, webpagina’s en social media enorm vloeiend aan. Dat draagt bij aan een prettige gebruikservaring.

Degelijke hardware

De Poco F4 komt met dezelfde Snapdragon 870-chip als zijn voorganger, de Poco F3. Dat betekent dat het toestel in grote lijnen dezelfde prestaties levert en 5G-internet ondersteunt. De smartphone is over het algemeen lekker vlot, maar kan soms even stotteren.

(Het gebeurt vaker dat tijdens het wisselen van menu of app de F4 heel ff stottert. Als je dan wel doordrukt, dan zit je ineens vier menu’s verder en moet je weer terug-swipen. Het toestel registreert handelingen namelijk sneller dan dat je besef dat hij vastloopt waardoor je plotseling in een ander menu zit.)

Eens in de zoveel tijd stottert de F4 even. Terwijl dat gebeurt, registreert het toestel nog wel je handelingen. Dat heb je als gebruiker niet meteen door. Wanneer het stotteren stopt, haalt de F4 alle handelingen als het ware in. Daardoor kun je ineens vier menu’s verder zijn. Er zit dan niks anders op dan terug-swipen.

Het toestel beschikt met 128GB over genoeg opslagruimte en heeft in deze 6GB RAM-uitvoering geen moeite met multitasken. Je wisselt in no-time tussen verschillende apps en het spelen van mobiele games is ook geen probleem.

Met de nieuwe ‘LiquidCool 2.0’-technologie weet Poco het toestel goed te laten presteren bij een intensieve game. Toch wordt de behuizing na een tijdje onaangenaam warm. Iets om rekening mee te houden als je graag spellen speelt, maar we vinden het geen dealbreaker.

Software vergt wat tijd om aan te wennen

De Poco F4 draait uit de doos op Android 12. Dat is de meest recente Android-versie en komt met een hele hoop verbeteringen. Zo zie je bijvoorbeeld wanneer een app je camera of microfoon gebruikt en is je privacy beter beschermd.

De Android-ervaring is op de Poco F4 echter behoorlijk anders. Poco installeert namelijk de MIUI-schil op al zijn toestellen. In het geval van de F4 is dat MIUI 13 – en daar valt het één en ander over te zeggen.



Laten we positief beginnen: de software ziet er tof uit. De animaties zijn soepel en de iconen kleurrijk. Ook zien de gebruikte lettertypen er heel clean uit. Vooral het – van Apple afgekeken – bedieningspaneel met daarin al je knoppen en schakelaars is erg handig. Zo hoef je niet boven in je normale notificatiemenu te priegelen, maar zitten deze knoppen in een eigen sectie. Wel swipe je te makkelijk het verkeerde menu naar beneden als je de telefoon met één hand bedient.

Het toestel komt met een hele boel bloatware. Dat zijn vooraf ingestelde apps die je niet per se nodig hebt. Je moet deze apps dan zelf gaan verwijderen of ze nemen waardevolle opslagruimte in beslag.

Prima camera met geinige extra’s

Een foto maken doe je tegenwoordig voornamelijk met je smartphone. Sommige telefoons schieten bijna professionele beelden en anderen een wazig kiekje. De Poco F4 zit hier ergens tussenin, afhankelijk van welke camera je gebruikt.

De hoofdcamera maakt standaard vrij scherpe foto’s. Zeker op een heldere dag komen beelden er kleurrijk uit en heb je veel detail te pakken. Met de speciale 64 megapixel-modus schiet je in de volledige resolutie en krijg je nog meer detail in je shots. Ook met minder licht zijn de foto’s erg duidelijk.

De groothoeklens geeft je foto’s een opvallend kader en je krijgt meer in beeld. Wel zijn deze foto’s grijziger en een stuk minder scherp, want deze sensor heeft een resolutie van 8 megapixel. De macrolens valt helaas vies tegen. Die heeft maar een resolutie van 2 megapixel, geeft veel ruis en écht dichtbij een onderwerp komen, kan niet.

Hoofdcamera 64 megapixel-modus Ultra groothoeklens Macrolens Hoofdcamera



Wel heeft de camera-app van de MIUI 13-schil een aantal toffe modi in petto. Zo kun je onderwerpen klonen en film je met je voor- en achtercamera tegelijkertijd. De maximale resolutie voor video is 4k met 60fps.

Batterij gaat makkelijk een dag mee

De Poco F4 beschikt over een accu van 4500 mAh. Daarmee haal je bij normaal gebruik (werkdag en in het weekend) gemakkelijk het einde van de dag. Rond de avonduren zit het toestel op zo’n 30 procent. ‘s Nachts moet de F4 dus wel aan de oplader, maar ook even tussendoor laden gaat makkelijk.

De Poco F4 wordt immers met een snellader geleverd en kan daarmee tot 67 Watt opladen. Daarmee is je toestel binnen drie kwartier tot een uur weer helemaal vol. Ideaal als je toch een energieslurpende game hebt gespeeld en er later weer vandoor moet.

De Poco-telefoon ondersteunt helaas geen draadloos opladen. Dat is zeker geen ramp, maar we zien het steeds vaker op Android-smartphones – ook bij niet-high-end telefoons. Let er dus op dat je je draadloze oplader niet kunt gebruiken met deze Poco F4.

Conclusie Poco F4 review

De Poco F4 is een Android-smartphone met een modern uiterlijk dat lekker in de hand ligt. Het scherm is helder en geeft kleuren erg mooi weer. De Snapdragon 870-chip is wat ouder, maar nog steeds een van de beste in deze prijsklasse en levert prima prestaties. De batterij houdt het gemakkelijk een dag vol en social media bekijken of een spelletje spelen is geen probleem.

Met een adviesprijs van 399 euro is de F4 een aantrekkelijke midranger. Toch zijn de verschillen met zijn voorganger niet denderend. Wil je wat tientjes besparen, kijk dan nog eens naar de Poco F3. Wil je liever het nieuwste middenklasse-toestel van Poco, dan is deze F4 echt iets voor jou.

Poco F4 kopen

Overweeg je de Poco F4 in huis te halen? De smartphone heeft een adviesprijs vanaf 399 euro. Er zijn ook versies met 8GB RAM en 256GB opslagruimte, maar daar betaal je ook meer voor. Bestel je voor 4 juli 2022, dan krijg je ook nog eens een handige early bird-korting.