Poco F5 Pro review: snelheidsduivel maakt het zichzelf lastig

De Poco F5 Pro is snel, heeft een mooi scherm en kost niet de absolute hoofdprijs. Maar is dat genoeg om zijn concurrenten omver te blazen? Je leest het in deze review.

Dit is de Poco F5 Pro review

De Poco F5 Pro is het nieuwste paradepaardje van de Chinese smartphonemaker. De smartphone schurkt door zijn krachtige specificaties tegen het high-end segment aan, maar is ook een stuk duurder dan zijn voorganger. Waar de Poco F4 vorig jaar werd uitgebracht voor 399 euro, ben je voor de F5 Pro maar liefst 579 euro kwijt.

Een flink prijsverschil dus, maar is de Poco-smartphone dat waard? En hoe verhoudt het toestel zich tegenover de concurrentie? In deze prijsklasse zijn er veel interessante telefoons verkrijgbaar. Tijd voor de review!

Design is ‘gaming-achtig’

De Poco F5 Pro is er in twee kleuren (zwart en wit) en heeft een glazen achterkant. Daardoor is draadloos opladen mogelijk – waarover later meer – en het zorgt voor een gevoel van luxe. Het frame is daarentegen wel van plastic, maar dat is zeker niet storend. Het toestel ligt lekker in de hand, maar is wel een beetje glad.

Het design is verder niet heel bijzonder en lastig te omschrijven. De achterkant doet ons een beetje denken aan de gamingsmartphones van bijvoorbeeld Asus. Dat komt vooral door de witte kleuren en het wat rechte camera-eiland. Heel mooi vinden we het niet, maar het oogt wel simplistisch.

Zowel aan de boven- als onderkant van de behuizing zit een speaker. Bovenop is ook een infraroodsensor aanwezig, waardoor je de Poco F5 Pro als afstandsbediening kan gebruiken. Onderaan zien we verder een usb-c-poort en de simkaarttray. De knopjes, die prima aanvoelen, zitten aan de rechterzijde.

Goed scherm kijkt lekker weg

De Poco F5 Pro is voorzien van een erg goed scherm. Het display is 6,67 inch groot en heeft een hoge QHD-resolutie van 3200 bij 1440 pixels. Standaard staat het scherm echter ingesteld op full-hd om de accu te sparen. Wel kun je het alsnog instellen op QHD, maar eerlijk gezegd zien we nauwelijks verschil in scherpte.

Fijn is de hoge ververssnelheid van 120Hz, waardoor de Poco F5 Pro razendsnel aanvoelt en beelden erg vloeiend zijn. Door het amoled-paneel ziet alles er strak uit: kleuren komen goed tot hun recht en zwart is echt zwart. De maximale helderheid en kijkhoeken zijn ook dik in orde, wat fijn is bij zonnige dagen.

De ververssnelheid wordt overigens aangepast op basis van wat er op het scherm gebeurt, maar je kan ‘m ook instellen op 60 of 120Hz. Verder heb je verschillende opties om het kleurenschema aan te passen, als je bijvoorbeeld wil dat tinten verzadigd of juist realistischer ogen.

Vliegensvlugge hardware

Onder de motorkap van de Poco F5 Pro vinden we een Snapdragon 8 Gen 1 Plus-processor. Dit is de op één na snelste chip die we op dit moment in Android-telefoons zien en hij zit bijvoorbeeld om in high-end vlaggenschepen van vorig jaar. Geen wonder dus dat de prestaties van de Poco F5 Pro uitstekend zijn.

De processor is razendsnel en draait alle apps en games als een zonnetje. Ook als je flink gaat multitasken of een zware game speelt, krijgt de Poco-telefoon het niet snel moeilijk. Ook fijn: het toestel heeft standaard 256GB aan opslag en 8 of 12GB aan werkgeheugen, afhankelijk van welke versie je kiest. Wij hebben de duurdere 12/256GB-variant getest, al is 8GB waarschijnlijk voor de meeste gebruikers ruim voldoende.

Verder heeft de Poco F5 Pro stereospeakers die prima klinken en een vingerafdrukscanner onder het scherm. Bij de Poco F4 zat de scanner nog in de aan/uit-knop aan de zijkant, maar onder het scherm vinden we toch een fijnere plek. Je ontgrendelt de Poco F5 Pro makkelijker en veel sneller met je duim. De scanner is gelukkig ook lekker vlot.

Software valt vies tegen

Uit de doos draait de Poco F5 Pro op Android 13, de versie die later dit jaar wordt opvolger door Android 14. Poco legt over Android zijn MIUI-schil heen en daar zijn we niet zo’n fan van. Hoewel je met MIUI veel extra functies en personalisaties-opties krijgt, oogt Android ook direct veel te druk.

Vooral storend is dat Poco de F5 Pro helemaal heeft volgepropt met bloatware. Naast allerlei eigen apps – die in geen enkel geval beter zijn dan de apps van Google zelf – staan er zes games op het toestel. Dan heb je nog apps als WPS Office, Agoda, Booking.com, AliExpress, Amazon Shopping en ga zo maar door.

Bloatware is op een smartphone van 300 euro al vervelend, maar op de Poco F5 Pro – met een adviesprijs van bijna 600 euro – vinden we het simpelweg onacceptabel. Ook is niet duidelijk hoe lang de F5 Pro updates krijgt. We hebben bij Poco navraag gedaan over het updatebeleid, maar nog geen reactie ontvangen.

Camera’s zijn niet bijzonder

De Poco F5 Pro blinkt helaas niet uit met zijn camera’s. Op de achterkant zitten drie lenzen, waarvan er maar eentje de moeite waard is. De 64 megapixel-hoofdcamera, die ook optische beeldstabilisatie heeft, maakt goede foto’s en dan met name overdag. Foto’s hebben genoeg detail, kleuren zijn een beetje verzadigd en het dynamisch bereik is in orde.

Ook in het donker weet de Poco F5 Pro nog aardige plaatjes vast te leggen. Hierbij leunt de telefoon behoorlijk op de nachtmodus om het beeld helderder te maken en ruis weg te halen. Concurrerende smartphones als de Google Pixel 7, Pixel 7a en Samsung Galaxy S22 maken echter betere nachtfoto’s dan de Poco.

Hoofdcamera Groothoeklens Macro

In de camera-app is ook een 2x-zoom te vinden. Hoewel de F5 Pro geen losse telelens heeft om in te zoomen, zien kiekjes er door de hoge cameraresolutie toch prima uit. Je kan de ‘zoomfunctie’ ook gebruiken voor close-ups, want aan de losse 2 megapixel-macrocamera heb je zo goed als niets.

Ook van de 8 megapixel-groothoeklens moet je geen wonderen verwachten. Het is handig dat de camera aanwezig is en de kiekjes die hij maakt zijn niet per se slecht, maar ogen ook niet bijzonder. Het probleem is vooral dat je bij een smartphone van 600 euro meer mag verwachten dan een simpele groothoek- en macrolens.

Accuduur en opladen

Kijken we naar de accuduur van de Poco F5 Pro, dan hebben we weinig te klagen. Het toestel heeft een 5160 mAh-accu en die gaat behoorlijk lang mee. Eigenlijk hoef je je nooit zorgen te maken over de batterij, want ook op een drukke dag zul je niet naar de oplader te hoeven grijpen. Dat is een groot pluspunt.

Is de Poco-telefoon toch leeg, dan hoef je bovendien niet lang te wachten totdat de accu weer vol zit. In het doosje zit een 67 Watt-oplader (netjes!) en die pompt de telefoon in een kwartier voor de helft vol. Een volledige oplaadbeurt neemt iets meer dan 45 minuten in beslag en dat is ook prima.

Het is een fijn idee dat je de Poco F5 Pro in pak ‘m beet 30 minuten grotendeels oplaadt. Ideaal voor als je vaak vergeet ‘s nachts op te laden. Draadloos opladen is ook mogelijk en gaat met maximaal 30 Watt. Je hebt dan wel een geschikte draadloze lader nodig, die je logischerwijs los moet aanschaffen.

Conclusie Poco F5 Pro review

De Poco F5 Pro is een krachtige smartphone die best veel te bieden heeft. De processor is erg rap, het scherm ziet er goed uit en de accuduur is meer dan prima. Over het design, de software en camera’s zijn we helaas minder te spreken. Met name de software van Poco blijft een doorn in het oog.

Door de forse prijs van 579 euro durven we de Poco niet met volle overtuiging aan te raden. In deze prijsklasse kun je ook kiezen voor de completere Google Pixel 7, Samsung Galaxy S22 of OnePlus 10T, die daarnaast langer worden ondersteund. Met deze concurrentie heeft de Poco F5 Pro het simpelweg te moeilijk.

Poco F5 Pro kopen

Ben je van plan om de Poco F5 Pro in huis te halen? De smartphone is zowel los als in combinatie met een abonnement verkrijgbaar. Het instapmodel kost 579 euro en heeft 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Ga je voor de versie met 12GB RAM en 256GB opslag, dan ben je 629 euro kwijt.

