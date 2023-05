Poco F5 review: serieuze snelheid in een budgetvriendelijk jasje

De Poco F5 is een Android-smartphone uit het middensegment met snelle hardware. Daarnaast heeft ‘ie verschillende camera’s achterop en gaat hij een ruime dag mee op één lading. Wij hebben de telefoon voor je getest.

Dit is de Poco F5 review

Met een prijskaartje van 429 of 479 euro valt de Poco F5 in het middensegment van Android-smartphones. Op papier ziet ‘ie er goed uit: een snelle chip, flinke accu en scherpe camera, maar hoe bevalt het toestel in de praktijk? Kiest Poco voor kwaliteit of snelheid met de F5? Je leest het in deze review.

Ontwerp met subtiele details

De Poco F5 is de directe opvolger van de Poco F4, en die voorganger ziet er een stukje saaier uit dan de F5. Hoewel de nieuwe smartphone geen echte eye catcher is, zijn er toch een aantal subtiele ontwerpkeuzes toegepast die de F5 goed staan. Zo is er op de achterkant een subtiel verloop te vinden met een koolstofvezelpatroon. Ook zijn er rondom de hoofd- en groothoeklens cirkels die iets iriseren (veranderen van kleur als je te telefoon beweegt). Wel kruipt er gemakkelijk stof langs deze randen.

Ook zijn we fan van de manier waarop de speakers in de behuizing zijn verwerkt. De bovenste luidspreker van de smartphone richt namelijk zowel naar de buitenkant van de smartphone, als naar je oor voor een belletje. Dit zorgt voor een gelijk verdeeld en helder stereogeluid.

De smartphone is echter niet gemaakt van premium materialen. Zo zijn de achterkant en zijkanten van plastic. In die zijkant zijn de volumeregelaars en aan/uit-knop verwerkt. Die laatste bevat ook een snelle vingerafdrukscanner. Deze is handig geplaatst, wat ontgrendeling erg soepel maakt. De telefoon ligt verder prima in de hand.

Snelle en nieuwe hardware

De chip in de Poco F5 is nieuw. Dat is bijzonder, aangezien de Poco F4 dezelfde chip gebruikte als zijn voorganger. De Snapdragon 7 Plus Gen 2 die we in de F5 vinden, is een nieuwe chip van Qualcomm. Deze is zowel krachtiger als energiezuiniger en ondersteunt natuurlijk 5G.

Hoewel de chip niet per se de snelste van de markt is, voelt de smartphone meteen rap aan. De Poco F5 stottert zelden en de algemene snelheid waarmee apps opstarten is heel vlot. Een afgesloten app openen duurt maximaal een seconde en hoewel we het niet zoals Poco ‘de oorsprong van snelheid‘ zouden noemen, zijn we wel positief verrast.

Wij testten voor deze review de Poco F5 met 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Hoewel 12GB RAM voor de meesten meer dan voldoende zal zijn, is deze ook digitaal uit te breiden. Je levert dan een stukje opslagruimte in voor extra werkgeheugen. Daarmee heb je ineens tot 19(!)GB aan werkgeheugen. Wisselen tussen – en het draaien van – apps is echt een eitje.

Degelijk scherm

Dat de smartphone zo snel aanvoelt is – naast de chip – te danken aan het 120Hz-scherm. Vooral in de verschillende menu’s en op het thuisscherm maakt dit een groot verschil. Sommige apps ondersteunen de 120Hz-ververssnelheid echter niet, waardoor deze ineens weer ‘langzaam’ aanvoelen. Het is geen ramp, maar valt wel op.

Verder ziet het scherm er redelijk scherp uit. Het display heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, maar app-iconen ogen een beetje wazig. Ook zijn de kleurinstellingen uit de doos voor ons te fel. Gelukkig is dit gemakkelijk via de instellingen-app aan te passen naar een natuurlijker kleurprofiel. Het scherm is niet optimaal af te lezen in direct zonlicht.

Midden bovenin het scherm vind je de uitsnede voor de selfiecamera, die redelijk klein is, en ook de randen rondom het scherm zijn relatief dun. Het display rond niet af naar de zijkanten, maar is vlak. Dat vinden we prima.

Prima hoofd- en groothoekcamera, macro is minder

Je ziet het steeds vaker: smartphones met gigantische camera’s. Kijk je echter in de lens, dan zie je een piepklein lensje erachter. Dat geldt ook voor de Poco F5. Het draagt wel bij aan een premium ogend ontwerp, maar geeft je ook een soort valse hoop. Open je de camera-app van de Poco, dan zie je snel hoe de vork echt in de steel zit.

Hoofdcamera sterk afhankelijk van AI-modus

De hoofdcamera van de Poco F5 heeft een resolutie van 64 megapixel. Je kunt ervoor kiezen om in deze volledige resolutie te schieten, maar een aantal camera-opties verdwijnen dan en je foto’s zullen veel meer opslagruimte in beslag nemen. In de normale fotomodus gaan de plaatjes vriendelijker om met je opslag.

Wat vooral opviel tijdens de testperiode is het verschil tussen kwaliteit bij het gebruik van de AI-modus. Vrijwel alle smartphones maken foto’s mooier met kunstmatige nabewerking, maar op de F5 maakt de AI-modus tijdens het schieten al een groot verschil. Foto’s zonder deze modi zien er een stuk waziger uit, dus we raden aan om deze feature te gebruiken.



In donkere ruimtes is de camerakwaliteit ook niet optimaal. In schaduwen ontstaat snel ruis en strakke lijnen zijn snel minder scherp. De hoofdcamera levert dus prima prestaties overdag, maar vooral bij voldoende licht.

Groothoeklens en macrocamera

Groothoeklenzen zien we op vrijwel alle moderne smartphones en vaak hebben deze een lagere resolutie en andere sensor dan de hoofdcamera. Dat geldt ook bij de Poco F5, die een groothoeklens heeft van 8 megapixel. Het verschil is niet super groot, maar de kleuren wijken in veel gevallen af. Voor een incidenteel kiekje met meer in één foto is dit echter een prima optie.

De macrocamera kun je beter niet gebruiken. Hij heeft een resolutie van maar 2 megapixel en maak je een close-up van een object, dan is de foto een stuk waziger dan de hoofdcamera. Je kunt beter met de hoofdcamera een plaatje schieten en de foto bijsnijden.



Uiteraard kun je ook filmen met de Poco F5. Dat gaat met maximaal in een 4K-resolutie. De videokwaliteit is niet slecht, maar ook niet erg goed. Het is meer dan genoeg om leuke momenten mee vast te leggen, maar geen vervanger voor een echte videocamera.

Drukke en onwennige software

De Poco F5 draait op Android 13. Dat is de nieuwste Android-versie van het moment, waardoor hij uitgerust is met de laatste functionaliteiten. Daaroverheen ligt de MIUI-schil. Daarmee valt er een hoop te personaliseren en zijn er verschillende functies die je niet op iedere Android-smartphone vindt. Zo is het controlepaneel gescheiden van je notificatiemenu, is het app-menu automatisch in categorieën onderverdeeld en meer.

Deze andere indeling van Android vergt zeker wat tijd om aan te wennen. Zo veeg ik na een week nog steeds aan de verkeerde kant van het scherm naar beneden om de snelle instellingen te bereiken. Heb je het eenmaal onder de knie, dan is het helemaal niet zo’n onhandig systeem. Daarnaast is de vormgeving lekker kleurrijk en modern.



Wel onprettig is de grote hoeveelheid vooraf geïnstalleerde apps op de Poco F5. Bij het openen van de smartphone vind je ongeveer negen apps van derden die je niet zelf hebt gedownload, waarvan acht simpele mobiele spelletjes zijn. De MIUI-schil is eigenlijk het tegenovergestelde van de software op Googles eigen Pixel-smartphones.

Batterij voor de hele dag

Wat heb je aan een snelle smartphone als ‘ie geen dag meegaat? Wees daar bij de Poco F5 maar niet bang voor. Met een accu van 5000 mAh houdt de smartphone het gemakkelijk een dag vol. Wij haalden er gemakkelijk 10 uur normaal gebruik uit. Doe je heel voorzichtig met je batterij, dan kun je er misschien nog anderhalf tot twee dagen mee doen.

Is ‘ie toch leeg? Pak dan de meegeleverde oplader erbij. Deze ondersteunt een snelheid van maximaal 67 Watt en dat is een prima snelheid in deze prijsklasse. De smartphone laadt binnen een half uurtje van 0 tot 100 procent op.

Heb je maar een aantal minuten om op te laden, dan ben je weer tientallen procenten rijker. Draadloos laden gaat helaas niet met de Poco F5, maar daar kunnen we mee leven.

Conclusie Poco F5 kopen

We vinden de Poco F5 een aanrader. De smartphone gaat lang mee op een lading en voelt snel aan, wat te danken is aan de Snapdragon 7 Plus Gen 2-chip. Ook ziet het toestel er tof uit, ondanks de goedkopere materialen. Verder schiet je met de camera’s prima kiekjes overdag. Minder aangenaam is de de drukke MIUI-schil die over de software ligt. Deze zit vol met onnodige apps en games en kost een tijd om aan te wennen. Of de andere besturing en extra functionaliteiten bevallen, verschilt natuurlijk per persoon. Onze voorkeur gaat in ieder geval uit naar een schone Android-ervaring. Geef je veel om premium materialen en ontwerp, dan is de Poco F5 niet de beste optie. Als je vooral een snelle smartphone wil en de tijd hebt om de software te leren kennen, dan is de Poco F5 echter een goede keuze in het middensegment.

Poco F5 kopen

Lijkt de Poco F5 je wat? Dan heb je keuze uit twee verschillende varianten, namelijk met 8 of 12GB aan werkgeheugen. Beide hebben 256GB aan opslagruimte. Er zijn drie kleuruitvoeringen: zwart, blauw en wit.

Het 8GB-model heeft een adviesprijs van 429 euro en voor 12GB RAM betaal je 479 euro. Check de prijsvergelijker hieronder voor de beste deal.