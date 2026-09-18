Poco F9 Ultra review: is duurste Poco ooit ook de allerbeste ooit?

Met een adviesprijs van 1099 euro betalen kopers van de Poco F9 Ultra de absolute hoofdprijs. De specificaties liegen er niet om, maar hoe zit het met de prijs-kwaliteitverhouding?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poco F9 Ultra review

Poco is niet het bekendste smartphonemerk, maar kenners weten wat dit zelfstandige merk binnen het Xiaomi-ecosysteem in huis heeft. Poco richt zich op het bieden van veel prestaties voor relatief weinig geld, met focus op de chip, batterijduur en het scherm. Dat betaalbare imago is met de komst van de F9 Ultra wel wat afgebrokkeld.

Deze premium smartphone is begin september gelanceerd met een adviesprijs van 1099 euro, de duurste Poco tot nu toe. De F9 Ultra volgt de F8 Ultra op, die nog geen jaar geleden uitkwam voor 829 euro. Er is dus ook nog eens sprake van een fikse prijsstijging. Wij vertellen je in hoeverre de Poco F9 Ultra zijn prijskaartje waarmaakt.

Het reviewmodel van de F9 Ultra is beschikbaar gesteld door Poco.

Pluspunten Lekker snel

Lekker snel Goede camera’s

Goede camera’s Batterijduur dik in orde

Batterijduur dik in orde Fraai scherm

Fraai scherm Opvallend goede speaker Minpunten Oogt wat plomp (maar over smaak…)

Oogt wat plomp (maar over smaak…) Bloatware en irritante appmeldingen

Bloatware en irritante appmeldingen Updatebeleid kan ietsjes beter

Korte mededeling vooraf: Als we de F9 Ultra in deze review vergelijken met de F8 Ultra, dan doen we dat met de zwarte uitvoering. Die lijkt qua materiaal en ontwerp een stuk meer op de F9 Ultra dan de iets zwaardere en grotere blauwe uitvoering van de F8 Ultra.

Fijne camera’s maken fraaie, realistische foto’s

Een hoofdcamera van 200 megapixel schept grote verwachtingen. Zeker als je bedenkt dat de F8 Ultra het moest doen met een 50 megapixel-hoofdcamera. Overigens schiet je niet ieder kiekje standaard met 200 megapixel; het is een instelling in de camera-app.

De Poco F9 Ultra heeft een selfiecamera van 32 megapixel en nog drie camera’s op de achterkant. De hoofdcamera wordt vergezeld door een 50 megapixel-periscooptelelens (met 5x optische zoom) en groothoeklens van evenveel megapixels. Op voorhand een droom-setup. Laten we eens kijken wat de camera’s weten te presteren.

Hoofdcamera

In een zonnig, maar mistig Nijmegen was het fijn fotograferen. De kleuren komen goed naar voren, zonder overdreven te ogen. Er is ook sprake van een prettig contrast. Dat zorgt ervoor dat zelfs een kiekje van een spinnenweb met dauw netjes oogt. Ook eten krijg je smakelijk op beeld, wat zeker niet altijd gemakkelijk is.

Uiteraard hebben we ook foto’s genomen van 200 megapixel. Ze hebben zichtbaar meer detail, maar zijn tegelijkertijd wat donkerder. Je kunt wel lekker ver inzoomen vergeleken met de ‘normale’ beelden van 50 megapixel. Het is een leuke optie om extra scherpe foto’s te kunnen maken, maar vanwege de bestandsgrootte (vaak >50MB) is het minder praktisch.

Zoom

1x 5x 25x

1x 5x 20x

1x 10x 40x

Met een periscooplens waarmee je tot 5x zonder kwaliteitsverlies kunt zoomen, hebben hobbyfotografen niks te klagen. Maar zelfs als je stukken verder gaat, blijven er prima foto’s over. Erg knap, want bij veel telefoons gaat de AI dan te veel met de kiekjes aan de haal, wat zelden goed uitpakt. Dat lijkt bij de Poco gelukkig mee te vallen.

Portretmodus

Portret Portret

Ook de portretmodus voegt zeker wat aan je plaatjes toe. Je kunt objecten op de achtergrond sterk vervagen, waardoor elementen op de voorgrond de aandacht krijgen. Bij de verrekijkerfoto zorgde de mist toevallig al voor een onscherpe achtergrond, maar de portretmodus doet daar nog een schepje bovenop.

Groothoeklens

Groothoeklens

Met de groothoeklens krijg je net wat meer op beeld. Je hoeft verrassend weinig in te leveren aan scherpte in de hoeken. Ook het kleurverschil valt mee. Dat maakt de extra brede foto’s nuttig als je niet genoeg afstand kunt nemen tot het onderwerp van je foto.

Avondfotografie

Een nachtmodus konden we niet vinden in de camera-app. Foto’s van een binnenstad in de late uurtjes kunnen echter nog steeds lukken, mits er genoeg licht is. De foto’s van de bands zijn gemaakt met 10x zoom en zowaar nog best fraai. Avondfotografie is dus een uitdaging voor deze Poco, terwijl je overdag moeiteloos de mooiste foto’s maakt.

Groot toestel oogt (in het zwart) beetje plomp

De nieuwste Poco is gegroeid in dikte (van 7,9 naar bijna 8,8 millimeter) en in gewicht (van 218 naar 235 gram). Jammer, want de F8 Ultra was al niet bepaald compact. Je haalt dus ook met de F9 Ultra een flinke jongen in huis. Voor gamen en het consumeren van media is een groot toestel met dito scherm (6,9 inch) natuurlijk fijn. En in het grote toestel past ook de nodige hardware, maar daarover later meer.

Wij vinden de telefoon er eerlijk gezegd een tikkeltje plomp uitzien, zeker in het zwart. De F9 Ultra in de kersenrode variant oogt stijlvoller. De F9 Ultra heeft een mat achterpaneel van glasvezel met een licht verhoogd camera-eiland. Een zeker bedrijf uit Cupertino heeft een vergelijkbaar ontwerp op de nieuwste telefoons. Het eiland strekt zich uit over bijna de volledige breedte van het toestel. Dat is ook wel nodig, want naast de camera’s zit een geïntegreerde speaker.

Je ziet op de foto hierboven ook het Dynamic Light (wit puntje). Dit is led-verlichting die kan reageren op muziek, meldingen, inkomende oproepen en games. Het werkte helaas (nog) niet op ons testtoestel, want dit is regiogebonden.

Speaker is feest voor je oren

Net als bij de voorganger heeft Poco samengewerkt met audio-expert Bose voor de geluidsafstemming. Ook op de F9 Ultra luister je met een fors volume naar je favoriete muziek terwijl dit aangenaam en helder blijft. Bij veel andere smartphones klinkt het dan al snel schel en blikkerig.

Het meegeleverde hoesje vormt zich mooi om het camera-eiland en zorgt er uiteraard voor dat de speaker vrij blijft zodat het geluid optimaal naar je oren gaat. Dit hoesje voelt wat goedkoop aan, maar eenmaal om het toestel zit het best stevig. Ook zonder bescherming is de Poco degelijk. De IP68-rating maakt ‘m stofvrij en waterbestendig.

Prachtig scherm kan lekker fel en goed gedimd

Het scherm op de Poco F9 Ultra is op meerdere punten premium te noemen. Dit 6,9-inch amoled-display heeft een maximale ververssnelheid van 185Hz (alleen bij bepaalde games), een forse stijging vergeleken bij de 120Hz van de voorganger. Uiteraard is de ververssnelheid dynamisch, zodat die aangepast kan worden aan wat er op het scherm gebeurt.

Het scherm toont niet alleen zeer vloeiende beelden, het is ook nog eens erg helder. Het heeft een helderheid van 2200 nits en voor hdr-content kan het scherm lokaal pieken tot 4500 nits. ’s Avonds in bed schakel je de leesmodus in voor kleuren die zacht zijn voor je ogen. Er is nog meer goed: de vingerafdrukscanner is vliegensvlug. Vrijwel direct na het plaatsen van je vinger ontgrendelt je telefoon.

Rappe hardware en nóg luxere configuratie

Je had bij de F8 Ultra twee ruime configuraties (256+12GB RAM en 512+16GB RAM). Met de nieuwste telg kan het nog luxer: de toevoeging van een 1TB/16GB-model is voor de grootgebruikers. Welke uitvoering je ook aanschaft, je toestel wordt standaard aangedreven door het beste op chipgebied: de Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Dit snelheidsmonster heeft helemaal nergens moeite mee. Apps openen, door je social-feeds scrollen, screenshots maken, multitasken, foto’s en video’s maken, gamen. Noem het op en de Poco doet het soepel en rap. Hier komt het karakter van Poco als bouwer van powerhouses goed naar voren. Snel door naar de software van de F9 Ultra.

Op dit punt in de review zijn alleen het forse formaat en plompe design mogelijk minpunten voor je. Toch koersen we niet af op een 9 of 9,5 als eindcijfer. Dat komt met name door onze software-ervaring.

Ons reviewmodel van de F9 Ultra draait uit de doos op Android 16, terwijl Android 17 al even uit is. Met vier jaar aan verwachte Android-versies zit je tot Android 20 gebakken. Niet slecht, maar dat doen bepaalde concurrenten beter. Beveiligingspatches worden naar verwachting wel zes jaar lang uitgerold (tot 2032).

Als je niet langer dan vier jaar met deze Poco gaat doen, dan is bovenstaande natuurlijk geen echt minpunt. De bloatware is dat wat ons betreft wel. De hoeveelheid vinden we niet passend bij een premium toestel van ruim duizend euro. AliExpress, Prime Video, Amazon Shopping, Netflix, TikTok: wij kunnen goed zonder. Daarmee is de kous niet af.

Standaardinstellingen zijn niet altijd fijn

Ook de meldingen van de Mi Browser vonden we overbodig. Nee, we willen het spelletje Rebels Clash niet downloaden en nee, we hebben ook geen interesse in een recept voor sappige hamburgers. Het is slim om deze ‘Permanente meldingen’ gelijk uit te zetten.

Poco maakt gebruik van de softwareschil HyperOS, bekend van telefoons van Xiaomi. Wij hebben gemengde gevoelens over HyperOS 3.0. Op zich zijn er veel mogelijkheden om de schil te personaliseren, wat fijn is. Zo kun je apps in de applade zelfs op kleur groeperen. Tegelijkertijd is het nodig om van alles naar je hand te kunnen zetten.

Zo zijn zaken als app-categorieën boven apps standaard ingeschakeld (screenshot 2). Dat maakt het geheel iets te druk. Daarentegen stonden er in eerste instantie geen namen bij de icoontjes van de snelle instellingen, waardoor we het geheel weer te minimalistisch vonden. Je moet dus even de tijd nemen om alles in te stellen. Gelukkig is dat een eenmalig klusje.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nóg minder vaak laden door batterij-upgrade

De F8 Ultra was al een prettig toestel met anderhalf tot twee dagen gebruik op één lading. Alsof dat nog niet genoeg was, is de batterijcapaciteit opgeschroefd van 6500 naar 8050 mAh. De nieuwe accu zorgt ervoor dat we meestal genoeg accusap hadden voor twee volle dagen met de Poco. Alleen op dagen waarop we veel fotografeerden en filmden liep de batterij sneller leeg.

Laden doe je bedraad met maar liefst 100 watt. Poco belooft dat je maar 50 minuten nodig hebt voor een volle tank. Draadloos snelladen kan met maximaal 50 watt. Ook aan omgekeerd laden is gedacht. Dat kan zowel bekabeld (27 watt) als zonder draadje (22,5 watt).

Conclusie Poco F9 Ultra review

Een joekel qua formaat en (voor Poco-begrippen) ook qua prijs. Ja, de Poco F9 Ultra is véél. Daarmee is hij niet voor iedereen. Fans van een compacte, betaalbare telefoon met een schone schil en het allerbeste updatebeleid zullen er niet warm voor lopen. Die missen dan wel de zeer rappe chip, geweldige camera’s, uitstekende accuduur en het luide, maar toch aangename geluid dat uit de speaker van de F9 Ultra knalt. Voor de adviesprijs van 1099 euro is dat al een behoorlijke deal, maar de huidige laagste prijs van € 789,90 maakt het toestel een interessante alleskunner. Terugkomend op de vraag in de reviewtitel: ja, dit is de beste Poco ooit! Persoonlijk zouden wij voor de rode F9 Ultra gaan, even moeite doen om de bloatware te lozen en alles goed in te stellen om daarna lekker lang te luisteren naar onze favoriete muziek.

Prijzen en deals

Zie jij de nieuwe Poco F9 Ultra wel zitten? Je bestelt ‘m sinds 12 augustus bij diverse webshops. De adviesprijs van 1099 euro is zoals gezegd gedaald naar € 789,90. Daarvoor krijg je het ‘instapmodel’ met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De fabrikant heeft ook versies met 16/512GB en 16GB/1TB. Verder heb je de keuze uit zwart en kersenrood. Hieronder vind je de voordeligste abonnementen.

Alternatieven

Er zijn genoeg alternatieven voor de Poco F9 Ultra. We bespreken er drie.

Poco F8 Ultra

De veelvuldig genoemde voorganger is extra voordelig geprijsd omdat die al een jaartje uit is. Momenteel zit ‘ie op € 629,-. Voor dat bedrag krijg je nog altijd een zeer krachtige smartphone.

De F8 Ultra heeft onder andere drie 50 megapixel-camera’s, een 6500 mAh-accu en standaard 12GB RAM en 256GB opslag. Ook de Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip zit erin, waardoor de prestaties weinig onderdoen voor die van de F9 Ultra.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Het paradepaardje van Samsung is ook een interessante optie. Dit kost tegenwoordig nog € 925,-. Daarvoor krijg je praktisch dezelfde chipset, een accu van 5000 mAh en ook standaard 12/256GB.

De S26 Ultra heeft eveneens een 200 megapixel-hoofdcamera. Het unieke privacyscherm (6,9 inch) is ook een echte troef. De prettige software en het sterke updatebeleid maken de Samsung verder tot een geduchte rivaal.

→ L ees onze review van de Samsung Galaxy S26 Ultra

Xiaomi 17T Pro

Het derde alternatief komt van moederbedrijf Xiaomi. Dat maakt de 17T Pro wellicht de meest directe concurrent van de F9 Ultra. Voor de huidige prijs van € 649,- krijg je een strak vormgegeven smartphone met MediaTek Dimensity 9500-chip, 12GB RAM en 256GB opslag.

Het 6,83 inch-amoled-scherm ververst met 144Hz. De 7000 mAh-accu is eveneens een pluspunt. Voor het camerasysteem werkte Xiaomi samen met specialist Leica.

→ L ees onze review van de Xiaomi 17T Pro

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van absolute budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of nog meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de smartphonewereld actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal één week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

Lees meer reviews: