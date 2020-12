Poco M3 review: voor een schijntje op de eerste rang

Hoor je Poco, dan associeer je vast en zeker Xiaomi. Het merk staat inmiddels echter op eigen benen en heeft onlangs de M3-smartphone gepresenteerd. Dat budgettoestel is te verkrijgen vanaf 149 euro. Wat je voor die prijs kunt verwachten, check je in onze Poco M3 review.

Poco M3 review

Ben je op zoek naar een smartphone voor simpele taken, heb je een bescheiden budget of ben je op zoek naar je eerste Android-toestel? Veel fabrikanten bieden wel betaalbare toestellen aan, maar dan lever je vaak wel in op verschillende vlakken. De Poco M3 gooide bij de introductie al hoge ogen door de goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Dat was echter op papier en wij hebben het toestel nu aan de tand gevoeld door ‘m ruim twee weken op zak te hebben. Hoe deze betaalbare smartphone presteert, wat de echte pluspunten zijn en of het toestel ook valkuilen kent? Dat lees je in onze Poco M3 review.

Leuke vlotte verschijning

Het toestel is te verkrijgen in het geel, zwart en blauw en de achterkant is gemaakt van plastic. Wel voegt Poco daar een leuk reliëf aan toe, waardoor het geheel aanvoelt als (en lijkt op) leer. Een fijne bijkomstigheid, helemaal in deze prijsklasse. Op de achterkant vind je ook de immense cameramodule en de merknaam die pontificaal in beeld is.

Aan de bovenzijde zijn de infraroodsensor en koptelefoonaansluiting te vinden. De linkerkant biedt plaats voor het simkaart- en micro-sd-kaartslot. Je kunt twee simkaarten én een geheugenkaart kwijt in de Poco M3: dat is ruim. De rechterkant is voorzien van de volumeknop en de aan-/uit-knop. Daarin is ook de vingerafdrukscanner te vinden. Die werkt snel en nagenoeg elke keer dat je het toestel wilt ontgrendelen.

Een usb c-poort vind je aan de onderkant, samen met een van de speakers. Het toestel heeft een relatief groot scherm van 6,53 inch en bevat afgeronde zijkanten. Daardoor ligt de Poco M3 prima in de hand, maar om ‘m goed te bedienen heb je beide handen nodig.

Scherm met prima resolutie

Qua scherm heb je voor deze prijs niks te klagen. Er is gekozen voor een lcd-paneel met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en dat ziet er prima uit. De helderheid is voldoende, maar verwacht geen wonderen. Met een goede zonnige dag, is het display wat lastiger af te lezen. Aan de bovenzijde is een kleine waterdruppel-notch geplaatst, waarin de 8 megapixel-selfiecamera is verwerkt.

In de MIUI-software vind je ook mogelijkheden om het scherm wat aan te passen qua kleurtemperatuur of profiel. Zo kun je kiezen om wat meer rood- of bijvoorbeeld blauwtinten te laten zien. Verversen doet het scherm 60 keer per seconde, wat voor deze prijsklasse meer dan prima is. Duurdere toestellen hebben vaak een hogere verversfrequentie, waardoor een scherm en toestel nog soepeler aanvoelt.

Prima pakket aan hardware

Rekening houdend met de adviesprijs van 149 euro zijn de prestaties van de Poco M3 ‘gewoon goed’ te noemen. Er is 4GB RAM aan boord en 64GB (of 128GB) uitbreidbare opslag.

Met dat pakketje aan hardware onder de motorkap kun je prima multitasken. Een app opstarten duurt soms een fractie langer en het spelen van zware 3D-games is ook iets teveel van het goede. Gebruik je de Poco M3 voor chat-apps, social media, wat simpele games en voor webbrowsing, dan staat die zeker z’n mannetje.

Fijne extra’s voor het geld

Qua overige hardware heb je ook niks te klagen. Zoals genoemd is er een infraroodsensor aanwezig. Zo bedien je allerlei apparaten via de vooraf geïnstalleerde applicatie.

Ook is er een koptelefoonaansluting aanwezig en bevat het toestel stereospeakers. Verwacht van dat laatste niet teveel. Het is een leuke functie om mee te pronken in het marketingmateriaal, maar de kwaliteit ervan laat vaak te wensen over. Een nfc-chip is trouwens niet aanwezig, dus draadloos betalen met deze smartphone is er niet bij.

Android 10 met MIUI 12-schil

Poco en Xiaomi zijn nog steeds aan elkaar gelinkt en we zien dan ook de bekende MIUI-schil op het toestel, ontwikkeld door Xiaomi. Het gaat om versie 12, die over Android 10 is gelegd. Of en wanneer de smartphone Android 11 kan verwachten is nog onbekend. Die vraagt ligt al een tijdje bij Xiaomi Nederland, maar het antwoord is tot nu toe helaas uitgebleven.

De software is en blijft niet favoriet op de Android Planet-redactie, al is er goed mee te werken. Wel lijkt het erop alsof er steeds meer bloatware wordt meegeleverd. Daarbij kun je denken aan apps die al op het toestel staan zoals Amazon Shopping of Agoda. Ook Netflix of LinkedIn vind je al op de Poco M3. Daarnaast levert Xiaomi allerlei eigen apps mee, om bijvoorbeeld muziek of films mee af te spelen.

Dit is onnodig en jammer, maar dat drukt vast en zeker de prijs van het toestel. Door deals te sluiten met zulke partijen zijn vaak grote geldbedragen gemoeid, waardoor een apparaat voor een wat lagere prijs in de markt gezet kan worden. Advertenties worden ook vaak genoemd in combinatie met MIUI, maar die heb ik op de Poco M3 dan weer niet gezien. Dit is een kwestie van goed de set-up doorlopen als je het toestel voor het eerst aanzet.

Wil je het toestel wat personaliseren? Dan kun je kiezen uit allerlei verschillende thema’s. De laatst beschikbare beveiligingspatch tijdens de testperiode was die van november 2020, wat prima is. Hier en daar is nog wel een gek vertaalfoutje te vinden als je het toestel in het Nederlands gebruikt, maar ook dat niveau wordt steeds beter.

Camera’s: focus liever op één camera

Selfies schiet je in 8 megapixel en dat zorgt met goed licht voor een prima foto. Zijn de lichtomstandigheden wat minder, dan lijkt een selfie al snel op een aquarel schilderij. Daar heeft ook de hoofdcamera last van, die een resolutie heeft van 48 megapixel. Je kunt er prima plaatjes mee maken, maar dat is geen vast gegeven.

Een foto maken in de schemering? Gebruik dan de nachtmodus, want die is voor dit toestel zeker goed te noemen. Zie onderstaande voorbeelden van een normale foto en een kiekje gemaakt met de nachtmodus.

In het pikkedonker maak je met de Poco M3 niet meer dan vage kiekjes. Foto’s zijn standaard trouwens 16 megapixel groot, omdat vier pixels worden samengesmolten tot één. Dat moet zorgen voor foto’s met meer details, contrast en betere kleuren.

De andere twee camera’s gebruik je voor close-ups en om diepte-informatie op te slaan. Foto’s van dichtbij bevatten door de schamele resolutie van 2 megapixel weinig detail en dat is zonde.

Het scherptediepte-effect creëren bij foto’s is een leuke functie en werkt goed. In onderstaande galerij zie je links een macrofoto en aan de rechterzijde een foto gemaakt in portretstand. Hoe vaak je dat in de praktijk gebruikt is echter de vraag. Wat ons betreft had een beter presterende primaire camera meer dan genoeg geweest in deze prijsklasse.

Accuduur is de grootste plus

Poco levert de M3 met een grote accu van 6000mAh en dat is heerlijk om op zak te hebben. Dankzij de hoge capaciteit en redelijk energiezuinige hardware kom je zo makkelijk twee dagen door met intensief gebruik. Zo is het toestel hier twee dagen achter elkaar meegenomen bij verschillende hikes en fietstochten.

Daarbij werd regelmatig een foto of filmpje gemaakt, de route bekeken via Google Maps en muziek geluisterd. Reken ook op uren aan schermtijd, want ‘s avonds werd er ook gekeken naar Netflix of Videoland.

Opladen gaat voor de prijs vrij rap, namelijk met maximaal 18 Watt. In het doosje vind je daarvoor een snellader met een maximale output van 22,5 Watt. Na een uurtje was de accu voor ongeveer de helft opgeladen. Het hele toestel opladen kost een kleine drie uur. Dat kan uiteraard een stuk sneller, maar dan heb je het over een heel andere prijsklasse.

Conclusie Poco M3 review

Met de Poco M3 staat het merk op eigen benen en dat is wat ons betreft positief. Het toestel scoort prima op het gebied van algemene prestaties, biedt een enorme accuduur en ziet er prima en luxueus uit voor zijn prijs. Het scherm voldoet, de resolutie is fijn en de M3 ligt prima in de hand.

Daarnaast is het toestel vrij compleet, behalve als je draadloos wil betalen. Wil je ook graag en in elk scenario foto’s maken, dan is de Poco M3 gewoonweg niet jouw toestel. Je kunt er een prima kiekje mee schieten, maar dan moet het licht wel goed zijn.

De software is prima om mee te werken. Wel is de schil vrij druk en daardoor niet voor iedereen weggelegd. Tot slot had het Poco wel gesierd als ze tijdens de presentatie alvast lieten weten wanneer en of het toestel de Android 11-update krijgt..

Poco M3 kopen

De Poco M3 is vooralsnog alleen te koop via de eigen webwinkel van het bedrijf. Aanschaffen met een abonnement is er dan ook helaas nog niet bij. Koop je het toestel los, dan kun je natuurlijk wel kijken naar een sim only-abonnement om daarmee te combineren.

