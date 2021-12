Poco M4 Pro review: de belangrijkste plus- en minpunten

Poco-smartphones gooien vaak hoge ogen door de uitstekende prijskwaliteit-verhouding. Is dat ook zo bij de nieuwe Poco M4 Pro? Je leest het in de review van Android Planet.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lees de Poco M4 Pro 5G review

Op Android Planet zijn we doorgaans fan van de smartphones die Poco uitbrengt. Het merk staat bekend om zijn goede en betaalbare toestellen, die erg veel waar voor hun geld bieden. Zo waren we heel enthousiast over de Poco X3 NFC, Poco F3 en Poco X3 Pro, maar ook de goedkopere Poco M3 kon op een positieve review rekenen.

De nieuwste telefoon van het bedrijf is de Poco M4 Pro. In deze review kijken we naar de belangrijkste features en of de smartphone de moeite waard is. Dit doen we aan de hand van de belangrijkste plus- en minpunten, dus laten we gauw beginnen.

Pluspunt 1: Lekker vlot

Onder de motorkap van de Poco M4 Pro zit een MediaTek Dimensity 810-processor, met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ook is een goedkopere 4/64GB-versie beschikbaar, maar omdat het prijsverschil slechts twee tientjes is, raden we je aan om altijd voor de 128GB-variant te gaan. Die is simpelweg krachtiger en 64GB aan opslag is anno 2021 nogal karig.

Hoewel je natuurlijk geen wonderen moet verwachten van de hardware, is de Poco M4 Pro toch lekker vlot. Apps starten snel op, multitasken gaat soepel en ook games kun je prima spelen. Af en toe zie je een kleine hapering, maar we hebben het idee dat dit komt door de zware software – waarover later meer.

De vingerafdrukscanner vind je aan de zijkant in de aan/uit-knop. Dit vinden we één van de fijnste plekken voor zo’n scanner en hij werkt dan ook snel en accuraat. 5G-ondersteuning is ook aanwezig en hoewel dat mooi is meegenomen, heb je er vooralsnog weinig aan. 5G is in Nederland nauwelijks sneller dan 4G, maar hier komt in de toekomst verandering in.

Pluspunt 2: Erg goede batterij + opladen

Op accugebied is de Poco M4 Pro een echte uitblinker. De smartphone heeft een forse 5000 mAh-batterij en die gaat lekker lang mee. Eigenlijk hoef je je nooit zorgen te maken om de accu, ook als je een intensieve smartphonegebruiker bent. Tijdens mijn testperiode haalde ik altijd makkelijk het einde van de dag. De meeste mensen zullen echter twee dagen vooruit kunnen.

Ook heel fijn: de accu kan heel snel opladen. De Poco M4 Pro ondersteunt snelladen met 33 Watt en dat is voor een budgettoestel erg netjes. Volgens Poco gaat de batterij in een uur van 0 naar 100 procent, al duurde het tijdens onze testperiode een minuut of 10-15 langer. Dat is echter alsnog behoorlijk rap.

Pluspunt 3: 90Hz-scherm

Zoals we inmiddels gewend zijn – ook bij budgetsmartphones – heeft de Poco M4 Pro een scherm met een hogere ververssnelheid. Het gaat om een 90Hz-display van 6,6 inch, met een prima resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Hierdoor ziet alles er scherp uit en is de telefoon prima geschikt om je favoriete series mee te bingewatchen.

De schermranden zijn wat dikker: vooral aan de onderkant is een forse zwarte balk (de zogeheten ‘kin’) aanwezig. Daar kunnen gezien de prijsklasse echter mee leven. Wel is het jammer dat het display niet heel helder kan. Voor binnenshuis is de helderheid prima, maar buiten is het soms moeilijk om de telefoon af te lezen.

Pluspunt 4: Complete telefoon

Verder valt op dat de Poco M4 Pro van veel extra features is voorzien. Zo heb je een koptelefoonaansluiting voor je bedrade headsets, stereospeakers die aardig klinken, bluetooth 5.1 en een infraroodsensor. Met laatstgenoemde kun je de telefoon gebruiken als afstandsbediening voor je televisie.

Het design van de M4 Pro is prima, al zijn we minder fan van het grote Poco-logo op de achterkant. Ook voelt het toestel behoorlijk goedkoop aan door de plastic behuizing, en dat merk je eigenlijk direct als je de telefoon voor het eerst vasthoudt. Het geheel is simpelweg niet zo stevig en luxe als een duurdere smartphone, al zit in het doosje een hoesje om ‘m te beschermen.

Wel is het geinig dat je de Poco M4 Pro in felle kleurtjes kan kopen, zoals geel en blauw. Hierbij heeft het camera-eiland een zwarte afwerking en dat oogt opvallend en uniek. De volledig zwarte versie (Power Black) die wij hebben getest, ziet er daarentegen een stuk minder spannend uit.

Minpunt 1: MIUI-software

Tot nu toe zijn we dus zeer positief over de Poco M4 Pro. Toch zijn er ook onderdelen waarin de smartphone minder uitblinkt. Eén daarvan is de software, een aandachtspunt dat we vaker benoemen bij reviews van Poco-toestellen. De M4 Pro draait op Android 11 met daaroverheen de MIUI-software.

MIUI is een flink aangepaste versie van Android en vooral erg druk en onoverzichtelijk. Ook visueel past Xiaomi de software flink aan, waardoor alles een beetje kinderlijk oogt. Je hebt een heleboel extra opties om Android aan te passen, maar velen daarvan zitten flink verstopt in het instellingenmenu. Soms moet je dus goed zoeken.

Ook propt Poco de software vol met bloatware, oftewel: voorgeïnstalleerde apps waar je weinig tot niets aan hebt. Zo staan de applicaties van AliExpress, Agoda, Booking.com en Amazon op het toestel, maar ook zeven games. Gelukkig kun je de apps verwijderen, maar we zien liever dat ze niet standaard op het toestel staan. Poco belooft overigens dat iedere telefoon twee grote Android-updates krijgt, en drie jaar aan beveiligingspatches.

Het zorgt er al met al voor dat MIUI veel minder fijn in gebruik is dan de standaardversie van Android, zeker als je stock-Android gewend bent. Voor Android Planet test ik ieder jaar veel smartphones en iedere keer duurt het weer eventjes voordat ik gewend ben aan MIUI. Als je schone software belangrijk vindt, dan is de Poco M4 Pro niet je beste keuze.

Minpunt 2: Camera’s kunnen beter

Over de camera’s hebben we gemengde gevoelens. Op de achterkant zitten ‘maar’ twee camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens. Hoewel dat op papier misschien een beetje tegenvalt, vinden we het juist verfrissend. Veel smartphonefabrikanten geven hun toestellen tegenwoordig een derde en vierde camera achterop, maar deze zijn bijna altijd nutteloos.

Denk aan de macrocamera’s met een hele lage resolutie (2 of 5 megapixel), waardoor foto’s nauwelijks detail hebben. Of de dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s, terwijl dit effect ook prima met software kan worden toegevoegd. We vinden het daarom een slimme keuze van Poco om het bij slechts twee camera’s te houden. Dit zijn immers de lenzen waar je ook echt iets aan hebt.

Over de kwaliteiten van de Poco M4 Pro-camera’s kunnen we kort zijn: die zijn prima, mits je het de smartphone niet te moeilijk maakt. Bij veel daglicht en een zonnetje schiet de Poco-telefoon goede kiekjes, met veel detail en mooie kleuren. Is het donker, dan moet je niet teveel van de M4 Pro verwachten, want het toestel moet erg veel moeite doen om goede plaatjes te maken.

Hetzelfde geldt voor de 8 megapixel-groothoeklens. Bij genoeg daglicht zien foto’s er redelijk, maar zeker niet geweldig uit. Hierbij valt ook op dat kiekjes duidelijk anders zijn dan die van de hoofdcamera; vooral de kleuren zijn bij de groothoeklens minder waarheidsgetrouw. In het donker stelt de lens helemaal teleur, omdat ‘ie duidelijk moeite heeft om genoeg licht op te vangen.

Conclusie Poco M4 Pro review

Poco snapt waar een goede budgetsmartphone aan moet voldoen en dat laat het bedrijf ook weer met de M4 Pro zien. Het toestel heeft – zoals we van het merk gewend zijn – een prima prijs-kwaliteitverhouding en is met een prijs van 239 euro een prima koop. Om tot deze lage prijs te komen heeft het bedrijf wat concessies moeten doen, maar daar kunnen we mee leven.

Denk aan de goedkope plastic behuizing, de beperkte camera’s en de matige software. Dit wordt meer dan goed gemaakt door de zaken die de Poco M4 Pro wél aantrekkelijk maakt. De telefoon weet te imponeren door zijn prima prestaties, geweldige accuduur, snelle opladen en alle extra features die je krijgt. Zoek je een smartphone die veel biedt voor weinig, dan is de M4 Pro een aanrader.

Poco M4 Pro prijzen (en winnen!)

De Poco M4 Pro is in twee versies beschikbaar: met 4GB RAM en 64GB opslagruimte, of met 6GB RAM en 128 opslagruimte. Voor het goedkoopste model betaal je 229 euro. Kies je voor meer werk- en opslaggeheugen, dan ben je 249 euro kwijt. De Poco M4 Pro is er in drie kleuren: blauw, zwart en geel.

Het reviewtoestel van Android Planet geven we trouwens weg! Houd de Instagram-pagina van Android Planet in de gaten om te kiezen hoe je de Poco M4 Pro kan winnen.