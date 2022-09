Poco M5 review: goed, maar zeker niet de beste in zijn klasse

Als je een betaalbare smartphone zoekt, dan heb je vast eens de toestellen van Poco voorbij zien komen. We hebben de nieuwste budgettelefoon van het bedrijf getest: de Poco M5. Lees meer in deze review.

Dit is de Poco M5 review

Poco staat nu al een tijdje op eigen benen en brengt ieder jaar de nodige smartphones uit. Het bedrijf richt zich niet alleen op budgettoestellen, maar brengt ook betaalbare ‘vlaggenschepen’ uit. De nieuwe Poco M5, die we voor deze review hebben getest, is echter een echte budgettelefoon.

De goedkoopste versie van de M5 kost maar 189 euro en voor dat geld heeft de telefoon op papier een keurige lijst specificaties. Hoe de Poco in de praktijk bevalt, lees je hieronder. Laten we dus gauw beginnen.

Groot scherm en goedkoop design

De Poco M5 heeft een 6,58 inch-scherm met een resolutie van 2408 bij 1080 pixels. Dat is in deze prijsklasse prima en hoewel het display er scherp uitziet, moet je geen wonderen verwachten. De kleurweergave is bijvoorbeeld niet geweldig; het scherm oogt nogal blauw. De maximale helderheid valt ook tegen.

Daarnaast ondersteunt de Poco M5 een hogere ververssnelheid van 90Hz. Dat is op papier erg fijn, maar door de minder krachtige hardware heb je er niet altijd profijt dan. Ondanks dat pixels vaker worden ververst, zie je soms haperingen en merk je dat de telefoon het moeilijk vindt om je bij te houden.

Verder vinden we het jammer dat Poco heeft gekozen voor een waterdruppel-notch bovenin. Dat is niet per se heel storend, maar het oogt – gecombineerd met de dikkere schermranden – een beetje ouderwets. Het is dan wel weer fijn dat er een laagje Gorilla Glass aanwezig is om het display te beschermen tegen krasjes.

Ook tof is dat de Poco M5 een leerachtige achterkant heeft. Die voelt luxe en uniek aan. De overdreven grote balk achterop, met daarin de camera’s en het Poco-logo, ziet er dan weer niet zo fraai uit. Verder is de telefoon behoorlijk plastic, dus je voelt meteen dat ‘ie niet de hoofdprijs kost.

Hardware en prestaties

Op hardwaregebied is de Poco M5 niet heel bijzonder. De smartphone wordt aangedreven door een MediaTek Helio G99, een relatief nieuwe octacore-processor. Bij het instapmodel, dat wij voor deze review hebben getest, krijg je 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte.

Anno 2022 is dat een beetje karig, ook voor een telefoon van rond de 200 euro. Poco verkoopt ook een versie met meer opslagruimte, maar we hadden liever gezien dat er standaard 128GB aanwezig is. Om de beperkte opslag te compenseren, is er overigens wel een slot voor een micro-sd-geheugenkaartje aanwezig.

De prestaties van de Poco-telefoon zijn goed en precies wat je van een toestel van 200 euro zou verwachten. Apps starten snel op, multitasken gaat prima maar helemaal vlekkeloos is de ervaring niet. Wel geinig is dat de Poco M5 is uitgerust met speciale gamefuncties, zodat spellen beter draaien.

Een pluspunt van de Poco M5 is de vingerafdrukscanner. De scanner zit aan de zijkant in de aan/uit-knop en werkt simpelweg uitstekend. Hij is snel, accuraat en weigert nooit dienst. Duurdere smartphones ontgrendelen misschien een fractie sneller, maar hier kunnen we prima mee leven.

Software: MIUI blijft heftig

Van de software op Poco-telefoons zijn we bij Android Planet geen enorme fan. MIUI, dat we ook op smartphones van Xiaomi zien, is simpelweg een beetje rommelig. De software is uitgebreid, best zwaar en niet altijd logisch ingedeeld.

Op de Poco M5 draait Android 12 met versie 13 van MIUI. Hoe het updatebeleid van Poco eruitziet, is helaas onduidelijk. We verwachten echter dat de telefoon nog wordt bijgewerkt naar Android 13.



Daar komt bij dat er best wat bloatware op de Poco-smartphone staat. Zo zien we allerlei apps van de fabrikant zelf, waaronder een agenda, browser en notities-app. Die zijn stuk voor stuk niet beter dan de apps van Google zelf en dus compleet overbodig. Daarnaast installeert Poco verschillende games en allerlei extra apps op het toestel.

Hopelijk kiest Poco ervoor om bij toekomstige versies van de MIUI-software het aantal voorgeïnstalleerde in te perken. Ze nemen onnodige ruimte in beslag en het is raar dat je homescreen (bijna) helemaal volstaat met apps als je de smartphone nog moet instellen.

Camera’s: verwacht geen wonderen

Op papier beschikt de Poco M5 over een goede 50 megapixel-hoofdcamera, al valt het in de praktijk soms tegen. Zoals wel vaker het geval is bij budgetsmartphones is de camera beperkt. Bij genoeg daglicht zien foto’s er nog wel prima uit, maar als het donkerder wordt zijn de resultaten erg wisselvallig.

Hoofdcamera Macrocamera Portretmodus



Daar komt bij dat Poco de M5 ook heeft voorzien van twee (bijna) nutteloze camera’s: een 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. De resolutie van de macrolens is te laag om er mooie plaatjes mee te maken en de dieptesensor helpt alleen bij het maken van portretfoto’s. Maar, daar heb je niet per se zo’n sensor voor nodig.

In de camera-app zijn nog wel een aantal handige functies te vinden. Zo is er een nachtmodus om foto’s helderder te maken, kun je ook kiekjes in de volledige 50 megapixel schieten en is er een feature om documenten in te scannen. Niet uniek, maar wel wel mooi meegenomen.

Lange adem, langzaam opladen

De Poco M5 heeft een ruimte 5000 mAh-batterij, wat we inmiddels wel een beetje van Android-(budget)telefoons gewend zijn. De accu houdt het lang vol, mede omdat de hardware niet al te veeleisend is. Tijdens onze testperiode kwamen we makkelijk de dag door, ook als je urenlang YouTube-video’s en Netflix kijkt of veel op TikTok zit.

Het opladen duurt helaas erg lang. In het doosje zit een 18 Watt-oplader en hoewel dat niet eens onaardig is, ben je zeker twee uur aan het wachten totdat het accupercentage weer op 100 staat. Echt snelladen kun je het dus niet noemen en er zijn goedkope Android-smartphones die dit stukken beter doen.

Conclusie Poco M5 review

Al met al is de Poco M5 een prima budgettoestel met duidelijk voor- en nadelen. De telefoon doet niet per se iets nieuws of unieks, maar heel erg is dat ook niet. Hij is snel genoeg, heeft een erg goede accuduur, een aardige 50 megapixel-camera en het design is leuk afgewerkt.

We zijn minder te spreken over de schermkwaliteit, de beperkte hoeveel opslag en het trage opladen. Het is echter vooral de software die een nare nasmaak achterlaat: er is veel te veel bloatware aanwezig en MIUI is minder fijn in gebruik. Desondanks kun je de Poco M5 zeker overwegen, want je haalt er een degelijke budgetsmartphone mee in huis.

Poco M5 kopen

Ben je van plan de Poco M5 aan te schaffen? Voor de goedkoopste versie, met 4GB werkgeheugen en 64GB opslag, betaal je 189 euro. De variant met 128GB opslagruimte kost 209 euro. Je hebt keuze uit drie kleuren: zwart, geel en groen.