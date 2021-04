Poco X3 Pro review: fijne krachtpatser voor een bodemprijs

De Poco X3 Pro heeft een adviesprijs van slechts 249 euro, maar ook een snelle processor, scherm met hoge ververssnelheid, grote accu en meer. We hebben de smartphone uitgebreid getest en in deze review vertellen we je er alles over.

Poco staat sinds kort op eigen benen en levert toestellen in verschillende prijsklassen, waarbij de prijs-kwaliteitverhouding altijd dik in orde is. Bij de nieuwe Poco X3 Pro is het net iets beter dan normaal, onder andere door de zeer krachtige processor die niet onderdoet voor echte high-end toestellen.

Natuurlijk lever je hier en daar ook wat in, want een toestel voor 249 euro (of 299 euro als je meer opslag wil) kan niet op elk vlak de beste prestaties leveren. Benieuwd naar wat je krijgt voor dit relatief lage bedrag? Check dan deze uitgebreide Poco X3 Pro review.

Looks van duurder toestel

De Poco X3 Pro ziet eruit (en voelt aan) als een duurder toestel, onder andere dankzij het grote scherm met het kleine gat voor de frontcamera. De behuizing is gemaakt van polycarbonaat, oftewel hoogwaardig plastic, maar ook dat heb je eigenlijk niet door.

Qua stevigheid heb je niks te klagen en op de achterkant zit een glimmende baan, waar ook het Poco-logo te zien is, met een leuk kleurverloop. De cameramodule is overgenomen van de Poco X3 NFC, steekt wat uit en met het meegeleverde hoesje valt ‘ie net wat minder op. Stof hoopt zich daarnaast trouwens wel vrij snel op.

De vingerafdrukscanner zit aan de rechterkant en er is plaats voor twee simkaarten of een sim én micro-sd-geheugenkaartje. Andere fijne functies zijn de infraroodsensor, koptelefoonaansluiting, simpel notificatieledje en stereospeakers. Poco zelf noemt de X3 Pro dan ook de ‘ultieme entertainmenttelefoon’. Of dat klopt is natuurlijk de vraag en die zullen we in de conclusie dan ook beantwoorden.

Scherm heeft fijne pluspunten

De Poco X3 Pro heeft een scherm van 6,67 inch. Door die grootte en het flinke gewicht van het toestel (215 gram) is bedienen met een hand er niet goed bij. De selfiecamera vind je in een klein gaatje in het scherm. Er is gekozen voor een display met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, waardoor alles prima en scherp wordt weergegeven.

Kleuren zijn fijn om naar te kijken en ook de helderheid is redelijk in orde. Wel merk je gewoon dat het gaat om een lcd-paneel in plaats van een amoled-variant. Kleuren zijn een stuk fletser en zwart is daardoor meer donkergrijs.

In deze prijsklasse is dat een keuze die we waarderen en begrijpen. Daarnaast is de resolutie prima in orde, wat misschien nog wel belangrijker is. In het verleden zagen we bijvoorbeeld de Xiaomi Mi A3, die wel een oled-scherm had, maar waarbij de resolutie zo laag was dat niet alles scherp werd weergegeven.

Ververst 120 keer per seconde

Een fijne feature van de Poco X3 Pro is de maximale ververssnelheid van 120Hz. Daardoor gaat scrollen door al je apps, social media of het spelen van een geoptimaliseerde game erg vloeiend. Ook is er een 60Hz-modus aanwezig, wat ietsjes beter voor de accu is, maar beelden zien er dan wel een stuk minder vloeiend uit. Wij zouden daarom altijd de 120Hz-stand inschakelen.

High-end hardware voor een instapprijs

Onder de motorkap zit een Snapdragon 870-processor, die qua prestaties tussen de high-end Snapdragon 865 Plus-chip van vorig jaar en de huidige Snapdragon 888 in zit, maar dan voor een voordelige prijs. Die processor zien we ook in de (veel duurdere) Motorola Moto G100, waarvan binnenkort een review verschijnt op Android Planet.

In de praktijk betekent dit simpelweg dat het toestel rondjes draait om alles wat je ermee doet. Multitasken is ook geen probleem door de 6GB of 8GB aan werkgeheugen. De opslagruimte (128GB of 256GB) uitbreiden is ook mogelijk en een optie die we waarderen.

Verwend met extra’s

Daarnaast zijn er stereospeakers aan boord, die goed genoeg zijn voor het luisteren van muziek of kijken van een serie. Op hogere volumes klinken ze wel wat scheller, maar alsnog redelijk. Er is ook een infraroodsensor aanwezig en zo gebruik je het toestel als universele afstandsbediening.

Muziek luisteren kan trouwens ook ‘gewoon’ via de koptelefoonaansluiting en de vingerafdrukscanner zit aan de rechterkant. Die werkt snel en altijd. Tot slot is er ook een nfc-chip aanwezig: handig om gegevens uit te wisselen of draadloos te betalen. Wil je dit toestel jarenlang gebruiken, houd er dan wel rekening mee dat 5G-ondersteuning niet aanwezig is. In deze prijsklasse kunnen we daar echter prima mee leven.

Uit de doos draait de nieuwe Poco-telefoon op Android 11, de meest recente versie van het besturingssysteem. Daarnaast heeft Poco laten weten dat de smartphone Android 12 en 13 krijgt, wat fijn is. Ook updates voor de MIUI-schil en beveiliging worden regelmatig uitgebracht.

Over de MIUI-schil hebben we in afgelopen reviews over Xiaomi- en Poco-toestellen al vaak geschreven. Het werkt prima en kent veel personalisatie-opties. Wel bevat het teveel bloatware, oftewel onnodige applicaties. Denk daarbij aan apps van de fabrikant zelf, maar ook apps en games van derden, zoals verschillende games.

Dat betekent wel dat Poco de telefoon kan aanbieden voor een lagere prijs. Bij verschillende apps verschijnen standaard ook weleens advertenties, maar tijdens de eerste set-up uitschakelen verhelpt dat probleem wel. Binnenkort verschijnt ook de MIUI 12.5-update, waardoor je meer apps ook volledig kunt verwijderen.

Totaal vijf camera’s aan boord

Op de achterkant prijkt een camera-eiland met vier lenzen. Met de hoofdcamera van 48 megapixel schiet je veelal een prima plaatje (ze worden standaard in 12 megapixel opgeslagen), mits je beschikt over genoeg licht. Pixels worden samengesmolten om zo meer detail vast te leggen. Foto’s zien er over het algemeen goed uit, maar we hadden ze liever nog iets scherper gezien, bijvoorbeeld bij gras of een wolkenlucht.

Kleuren worden wel fijn weergegeven en daar is dan ook weinig op te aan te merken. Wordt het wat minder qua licht, dan worden de kiekjes dat helaas ook. Over het algemeen zien ze er redelijk uit en natuurlijk is er ook nog de nachtmodus. De resultaten daarvan zijn veelal ietsjes beter dan foto’s gemaakt in normale stand. In onderstaande vergelijkingen links de normale modus, rechts de nachtstand.

Dan is er nog de groothoeklens van 8 megapixel, waarmee je wijdere plaatjes schiet met prima resultaat. Zie het voorbeeld hieronder voor een foto gemaakt met de primaire camera en met een grotere hoek.

Tot slot zijn er nog de macrocamera en dieptesensor, maar die zijn wat ons betreft nogal overbodig. Close-ups die je maakt zijn maximaal 2 megapixel groot en tonen daarom veel te weinig detail. Een goede portretfoto kun je ook maken zonder dieptesensor, waardoor deze ‘camera’ ook niet de moeite waard is. In onderstaande galerij vind je tot slot een drietal close-ups.

Accumonster en snellader in de doos

De Poco M3, die eerder in Nederland werd uitgebracht en nog goedkoper is, wordt geleverd met een 6000 mAh-accu en heeft energiezuinigere hardware aan boord, maar de X3 Pro staat ook zeker zijn mannetje. Die komt met een 5160 mAh-accu, waardoor je makkelijk de anderhalve dag haalt met intensief gebruik.

Zo haalden we verspreid over die periode totaal zo’n 7,5 uur schermtijd, wat neerkomt op vrij zwaar gebruik. We gebruikten het toestel dan ook constant voor werk, chats en social media. Ook om veel foto’s te maken, navigeren of een serie te kijken is de Poco X3 Pro met zijn grote accu een prima keuze.

Opladen gaat met 33 Watt lekker snel en dat is erg handig. Xiaomi levert de benodigde oplader gelukkig gewoon nog mee in het doosje. Een half uur aan de lader vult de batterij al voor zo’n 50 procent. Het hele toestel opladen gaat in net iets meer dan een uur.

Conclusie Poco X3 Pro review

De accuduur is meer dan prima voor uren streaming, social media en gaming. Ook het scherm met de hoge ververssnelheid is daarbij fijn. Wisselen tussen apps is geen probleem dankzij de krachtige hardware. Op schermgebied heeft Poco gekozen voor het beste voor de adviesprijs. Op de vraag of de Poco X3 Pro de ultieme entertainmentsmartphone is, is het antwoord dan ook grotendeels: ja. De camera’s zijn echter niet het sterkste punt van de smartphone, maar goed genoeg voor wat snelle kiekjes. Tot slot is het fijn dat je weet waar je aan toe bent als koper qua updates, iets wat in het verleden nog miste bij Poco. Dat alles maakt de Poco X3 Pro simpelweg de meest interessante smartphone van het bedrijf tot nu toe.

Poco X3 Pro deals

De Poco X3 Pro heeft een adviesprijs van 249 euro voor het 6GB/128GB-model. Betaal je 299 euro, dan koop je de versie met 8GB RAM en 256GB opslag. Op zoek naar de beste Poco X3 Pro deals? Die zetten we in onderstaande prijsvergelijker op een rijtje. Natuurlijk is er ook nog onze sim only-vergelijker waarin je de beste deals vindt als je alleen op zoek bent naar een abonnement.