Poco X4 Pro review: prima smartphone is geen volwaardige opvolger

De Poco X4 Pro is duurder dan zijn voorganger – de populaire Poco X3 Pro – maar op sommige punten geen vooruitgang. Daardoor maakt ‘ie minder indruk dan vorige Poco’s. Hoe zit dat precies? Je leest het in deze uitgebreide review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Poco X4 Pro review

Poco-telefoons staan bekend om de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het begon met de Pocophone F1, die in 2018 uitkwam en voor een adviesprijs van 350 euro enorm veel wist bieden. Het was eigenlijk een volledig vlaggenschip, maar dan voor een fractie van de prijs.

Ook de Poco-smartphones die daarna verschenen wisten te imponeren. Denk aan de Poco X3 NFC, Poco F3 en Poco X3 Pro. Nu is er een opvolger voor laatstgenoemde: de Poco X4 Pro. Omdat de X3 Pro zo goed was, hebben we stiekem best naar de X4 Pro uitgekeken. Overigens niet alleen wij, want de Poco X3 Pro was onder onze lezers één van de populairste Android-telefoons van vorig jaar.

Het eindresultaat valt helaas een beetje tegen, want de Poco X4 Pro laat iets te veel steekjes vallen. We vragen ons bovendien af of Poco de smartphone wel heeft bedoeld als een échte opvolger van de X3 Pro. In deze review lees je waarom, dus laten we beginnen.

Kijk je liever? Check dan de video hieronder!

Het testmodel van deze Poco X4 Pro review is ter beschikking gesteld door Belsimpel.

Design: plastic fantastic

Dat de Poco X4 Pro een goedkopere smartphone is, merk je wel aan het design. Hoewel de telefoon stevig is, is ‘ie wel volledig van plastic. Dat voelt simpelweg wat goedkoop aan. Wel is het fijn dat de behuizing niet glad is; de Poco glipt dus niet zo snel uit je handen. Met een gewicht van 205 gram is het apparaat wel relatief zwaar.

Prettig is de IP53-certificatie waardoor de X4 Pro tegen een spatje water kan, al is hij overigens niet waterdicht. Het toestel komt in verschillende kleurtjes (zwart, blauw en geel) en zoals je op de foto’s in deze review ziet, hebben wij de blauwe versie getest. De telefoon ziet er strak uit, maar we vinden het grote camera-eiland niet zo mooi.

Aan de rechterkant van het toestel zitten de vingerafdrukscanner (tevens de aan/uit-knop) en de volumeknopjes. Onderaan zit de usb-c-poort en bovenaan vind je de koptelefoonaansluiting. Oordopjes en headsets met een kabeltje kun je dus gewoon aansluiten op de Poco X4 Pro en dat is fijn.

Beter scherm

Poco heeft de X4 Pro voorzien van een veel beter scherm dan zijn voorganger. Het display is opnieuw 6,67 inch groot, maar heeft nu een amoled-paneel in plaats van lcd. Klinkt misschien technisch, maar het komt erop neer dat kleuren veel mooier zijn, zwart ook echt zwart is en het contrast hoger ligt.

De schermkwaliteit is dan ook uitstekend en beter dan bij de meeste smartphones in deze prijsklasse. Alles oogt lekker scherp, kleurrijk en het scherm kan erg helder. Daarnaast is het cameragat bovenin, waar de selfiecamera in zit verwerkt, erg klein. De schermranden zijn dun, al is de kin (de zwarte balk aan de onderkant) wel fors. Echt storend vinden we dat overigens niet.

Het display van de Poco-telefoon heeft verder een hoge ververssnelheid van 120Hz. Deze feature moet je wel handmatig inschakelen, want standaard staat het display op 60Hz. De 120Hz-functie zorgt voor hele vloeiende beelden en is een erg fijne feature. De 60Hz-optie is dan weer handig als je de accu wil sparen, al zouden we dat zelf niet zo snel doen.

Hardware: minder indrukwekkend

De Poco X3 Pro van vorig jaar wist te onderscheiden door de hele krachtige processor. Dat is bij de X4 Pro iets anders. De Snapdragon 860-chip is vervangen door een Snapdragon 695-processor, die op papier beduidend minder snel is. De 695 heeft daarentegen wel 5G-ondersteuning, een functie die bij de Poco X3 Pro ontbreekt.

In de praktijk zul je echter weinig verschil in snelheid merken. De Poco X4 Pro is een rappe smartphone die alle apps vloeiend draait en voor de meeste gebruikers meer dan krachtig genoeg is. Alleen als je veel games speelt, zul je af en toe merken dat de hardware tegen z’n limieten aanloopt.

De vingerafdrukscanner aan de zijkant werkt uitstekend en is razendsnel. Tijdens onze testperiode heeft hij nooit dienst geweigerd en ontgrendelde de Poco X4 Pro altijd direct. De scanner zit ook niet te ‘hoog’ in de behuizing, wat we bij andere Android-toestellen nog wel eens zien. Je kan ‘m dus altijd makkelijk met je duim bereiken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oude software kan echt niet

Op de software van de Poco X4 Pro is helaas het een en ander aan te merken. Allereerst draait de smartphone nog op Android 11, een inmiddels anderhalf jaar(!) oude versie van Android. We zien vaker dat fabrikanten nog toestellen met oudere software uitbrengen, maar anno 2022 kan dit echt niet meer – ook niet als je ‘maar’ 299 euro voor een telefoon betaalt. Android 12 is immers ook alweer een halfjaar oud, dus Poco had deze versie prima op de X4 Pro kunnen zetten.

Daarnaast is het updatebeleid van Poco nogal onduidelijk. Het bedrijf communiceert niet duidelijk hoe lang de X4 Pro wordt ondersteund en dus heb je niet een echte garantie op updates. We verwachten echter dat de Poco X4 Pro twee grote Android-upgrades (naar versie 12 en 13) krijgt en drie jaar beveiligingspatches.

De Poco X4 Pro draait op de MIUI-software, die we kennen van Xiaomi-telefoons. Deze ‘skin’ is niet onze favoriet, vooral omdat het geheel rommelig oogt. Daarnaast staat er best wat bloatware op het toestel, naast de vele Xiaomi-apps die worden meegeleverd. Zoek je een vlotte, kale Android-ervaring, dan is deze Poco niet voor jou.

Camera’s zijn niets bijzonders

Op papier zet de Poco X4 Pro een flinke stap vooruit op cameragebied. Op de achterkant zit nu een 108 megapixel-hoofdcamera, tegenover de camera van ‘slechts’ 48 megapixel bij de Poco X3 Pro. In de praktijk is de fotokwaliteit maar een klein beetje verbeterd en alsnog niet denderend.

In de prijssegment kunnen we daar echter mee leven; de meeste Android-telefoons van rond de 300 euro maken niet de mooiste foto’s. Voor veel gebruikers is de Poco X4 Pro-camera echter goed genoeg; je kan er prima plaatjes voor social media mee maken, en bij genoeg daglicht zien beelden er scherp uit.

Verder beschikt de Poco X4 Pro over een 8 megapixel-groothoeklens, die we erg vaak zien bij toestellen in het middensegment. De camera produceert geen geweldige kiekjes, maar doet waar ‘ie voor bedoeld is. Je zet makkelijk meer op beeld en hoewel je minder details ziet, zijn foto’s zeker niet slecht.

De 2 megapixel-macrocamera is veel minder nuttig en had Poco net zo goed weg kunnen laten. De resolutie is erg laag en bij weinig licht is de camera helemaal onbruikbaar. Zo’n derde cameralens is marketingtechnisch misschien leuk, maar als gebruiker heb je er niets aan.

Batterij zit heel snel vol

Hoewel de Poco X4 Pro niet op elk gebied een vooruitgang is ten opzichte van zijn voorganger, is dit duidelijk wél het geval bij de accu. De batterij is iets gekrompen (5000 in plaats van 5160 mAh), maar gaat gelukkig erg lang mee. Bij normaal gebruik kun je prima twee dagen zonder opladen, en dat is erg netjes.

Over het opladen gesproken: dit gaat nu stukken sneller dan bij de Poco X3 Pro. In het doosje van de X4 Pro zit een 67 Watt-oplader en die zorgt voor indrukwekkende oplaadtijden. Twintig minuten aan de stroom zorgt ervoor dat de accu voor ongeveer 70 procent vol zit. De batterij helemaal bijvullen neemt zo’n drie kwartier in beslag.

Dit is één van de fijnste features én verbeteringen van de Poco X4 Pro. Twintig minuten opladen is in de praktijk genoeg om de telefoon een hele dag te gebruiken. Zorg overigens wel dat je de meegeleverde stekker gebruikt, want anders duurt het veel langer voordat de batterij vol zit.

Conclusie Poco X4 Pro review

De Poco X4 Pro is een goede smartphone, maar helaas geen volwaardige opvolger van de X3 Pro. De telefoon is minder snel, draait op oude software en maakt ondanks de nieuwe camera niet per se betere foto’s. Bij de accu en het scherm zien we gelukkig wel forse verbeteringen.

Voor de 299 euro die Poco vraagt is de X4 Pro nog steeds een prima deal, maar niet meer een absolute aanrader. Bij voorgaande Poco-telefoons concludeerden we in de review vaak dat ze met afstand de beste keuze in hun prijssegment waren; helaas gaat die vlieger niet op voor de X4 Pro.

Poco X4 Pro kopen

Overweeg je de Poco X4 Pro in huis te halen? Via de prijsvergelijker hieronder zetten we de actuele deals op een rijtje. Het toestel heeft een adviesprijs van 299 euro en kun je ook in combinatie met een abonnement in huis halen.