Dit zijn de populairste Android-reviews van 2022

We hebben dit jaar heel veel telefoons getest, maar deze reviews van Android Planet waren het populairst.

De populairste Android-reviews van 2022

Er komen jaarlijks tientallen nieuwe Android-telefoons uit en het is dus niet vreemd dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Daar komen wij om de hoek kijken, want in onze reviews vertellen we alles over de voor- en nadelen van een toestel. Ook geven we aan of een Android-telefoon (niet) het kopen waard is.

Maar, we testen ook een hoop andere producten. Denk maar aan smartwatches, fitnesstrackers of smart home-gadgets. Ook streamingdiensten komen soms voorbij.

Hieronder staan de vijf populairste reviews van Android Planet in 2022. Dit wil dus niet direct zeggen dat dit ook de beste toestellen zijn; deze reviews zijn simpelweg het meest gelezen. Onder de conclusie staat een link naar de gehele review.

2022 was het jaar van Nothing. Dit merk is opgezet door één van de initiatiefnemers achter OnePlus en bracht in de zomer haar eerste telefoon uit. De Nothing Phone (1) werd al snel een internethype, maar wist niet helemaal aan de verwachtingen van redacteur Colin te voldoen. Wel blijkt dat het toestel ontzettend populair was, want hij staat in deze lijst met stipt op de eerste plek.

De Phone (1) biedt qua interne hardware niks bijzonders ten opzichte van de goedkopere concurrentie. De verkrijgbaarheid is vooralsnog een heikel punt en de software kan nog wel wat updates gebruiken.

Ja, de achterkant en ledjes zijn inderdaad anders dan anders en dat verdient een compliment. Nothing geeft echter aan weg te willen blijven van ‘onnodige poespas’ en dan is die keuze wel erg opmerkelijk te noemen.

We hadden gehoopt op een nieuwe frisse speler op de smartphonemarkt, maar vooralsnog is de hypetrain gestrand en zijn de lichten daarvan voor nu gedoofd.

→ Lees de volledige Nothing Phone (1) review

De middenklassers van Samsung behoren al jaren tot de populairste Android-smartphones, dus het is allesbehalve verrassend dat de Galaxy A53 hoog in deze lijst eindigt. Hoewel redacteur Mike redelijk positief is over het toestel, had ‘ie volgens hem absoluut een snellere processor moeten hebben.

De Samsung Galaxy A53 doet veel goed. De bouwkwaliteit is prima, de accuduur uitstekend en hoewel de camera’s wat inconsistent zijn, vallen ze binnen deze prijsklasse niet uit de toon. Bovendien geniet je van een fijn scherm dat voor veel mensen amper te onderscheiden is van absolute toptoestellen.

Om de illusie van een vlaggenschip hoog te houden, heeft Samsung wel moeten bezuinigen op de processor. Dat is een compromis waar we grote vraagtekens bij zetten. Dankzij het uitstekende softwarebeleid kun je de A53 in theorie lang gebruiken.

We vrezen echter dat het toestel over een jaar of drie al te traag aan zal voelen. Als je deze telefoon overweegt, zouden we daarom zeker ook naar zijn voorganger kijken. De A52s wordt minder lang ondersteund, maar is een stuk sneller én voordeliger.

→ Lees de volledige Samsung Galaxy A53 review

Het zilver gaat niet naar een Android-telefoon, maar naar een streamingdienst. Viaplay werd aan het begin van dit jaar gelanceerd en blies hoog van de toren, maar wist destijds niet helemaal te overtuigen. De thuisbasis van onder meer de Formule 1-wedstrijden kwam allesbehalve lekker uit de startblokken.

Ikzelf betaal dus vijf tientjes voor het eerste jaar Viaplay, voor voornamelijk de Formule 1. Alles wat ik erbij krijg, zoals af en toe een leuke film of voetbalwedstrijd, neem ik voor lief en zie ik als een extra. Dat betekent echter niet dat we blij worden van de huidige kwaliteit van de streams of het aanbod van films en series.

Vooralsnog moet Viaplay op meerdere vlakken flink aan de bak om dat recht te zetten. Vooralsnog is het voor velen ook wachten hoe de streams gaan zijn in het eerste F1-raceweekend. Of ik mijn abonnement volgend jaar verleng? Als het niveau zo blijft zeker niet, maar Viaplay heeft wel een volledig jaar om hun zaken op orde te brengen en me te overtuigen om wel te blijven.

→ Lees de volledige Viaplay review

Samsung bracht dit jaar officieel geen Note-telefoon uit, maar fans hoefden niet te treuren. De Zuid-Koreanen hadden de Galaxy S22 Ultra, hét vlaggenschip van 2022, namelijk net zo goed de Galaxy S22 Note kunnen noemen. Je merkt namelijk aan alles dat dit toestel heftig leunt op de Note-serie, die inmiddels is stopgezet.

Samsung had de Galaxy S22 Ultra ook de Galaxy S22 Note kunnen noemen. Dit is een directe erfgenaam van de beroemde Note-serie en zal fans daarvan zeker bekoren. De hardware is snel, het grote scherm erg mooi, de camera’s zeer goed én hij heeft een verbeterde S Pen aan boord. Het is daarmee één van de meest complete smartphones die je momenteel kunt kopen.

Grote minpunten heeft dit toestel niet. Kleintjes wel, zoals de net niet fantastische accuduur en speakers die iets minder klinken dan bij de concurrentie. Dat zijn echter zeker geen dealbreakers. Als je de hoge prijs voor lief neemt, raden we de Samsung Galaxy S22 Ultra dan ook volmondig aan. Dankzij het uitstekende updatebeleid zul je er jarenlang plezier van hebben.

→ Lees de volledige Samsung Galaxy S22 Ultra review

De top vijf van populairste Android-reviews wordt tot slot aangevuld door de Poco F4 GT. Deze smartphone is met gamers in het achterhoofd ontwikkeld en zit boordevol snufjes om mobiel gamen fijner te maken. Wij waren (en zijn) behoorlijk positief over dit verrassend betaalbare toestel.

De Poco F4 GT is uniek in zijn soort en dat is een groot compliment voor de fabrikant die normaal goedkopere toestellen uitbrengt. Het design is flitsend, de hardware enorm krachtig en de unieke game-mogelijkheden zijn een toffe extra. Ook als je niet per se op zoek bent naar een gametelefoon, is de F4 GT een prima keuze als je een krachtige smartphone wil.

De accu is een prima middenmoter, Poco levert natuurlijk ook een zeer krachtige oplader mee en het scherm is prima voor deze prijsklasse. Wel moet je er rekening mee houden dat de camera’s niet allemaal even bruikbaar zijn. Tot slot klinken de plannen voor het updatebeleid fijn, maar de toekomst zal moeten uitwijzen of we echt jarenlange updates gaan zien.

→ Lees de volledige Poco F4 GT review

Android in 2023

Ook in 2023 gaan er weer heel veel mooie Android-telefoons uitkomen. Het jaar wordt afgetrapt met de lancering van de Samsung Galaxy S23-serie, de vlaggenschepen van Samsung.

Verder kijken we uit naar de OnePlus 11 en Nord 3 en als we de geruchten mogen geloven, brengt Google in 2023 de Pixel Fold uit. Deze opvouwbare telefoon is al jaren onderwerp van geruchten maar het lijkt erop alsof dit unieke apparaat halverwege volgend jaar eindelijk echt uitkomt.

Lees verder: Vooruitblik: 5 smartphones om in 2023 naar uit te kijken

