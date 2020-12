Dit zijn de populairste reviews van 2020 op Android Planet

We hebben het afgelopen jaar een heleboel reviews op Android Planet gepubliceerd. Nu 2021 voor de deur staat, is het tijd om terug te blikken en daarom zetten we de vijf populairste reviews op een rijtje.

De populairste reviews van 2020 op Android Planet

Naast het laatste Android-nieuws, handige tips, achtergronden en veel meer ken je Android Planet natuurlijk ook van de uitgebreide reviews. In 2020 hebben we weer een heleboel toestellen getest, van de goedkoopste budgettelefoons tot de duurste high-end smartphones van dit moment.

Maar welke reviews zijn de afgelopen 12 maanden het meest gelezen en naar welke smartphones waren jullie dus vooral benieuwd? In dit artikel zetten we de vijf populairste Android Planet-reviews op een rijtje. Bij ieder toestel zie je de conclusie van de recensie met daarbij een linkje naar het volledige artikel; handig als je meteen verder wil lezen.

1. Samsung Galaxy A51: overtuigende opvolger van populaire midranger

De Galaxy A51 is net als de populaire A50 een uitstekende midranger, maar met minder duidelijke nadelen. Het scherm is uitstekend, het design ziet er prima uit en over de accuduur hoef je je geen zorgen te maken. Verder heb je standaard veel opslag, snelladen, prima camera’s en draait de smartphone direct op Android 10.

De vingerafdrukscanner is verbeterd, maar wint het nog steeds niet van een normale scanner. We hadden vooral gehoopt dat de Galaxy A51 een stukje sneller was geweest en de macrocamera scherpere foto’s had afgeleverd, want af en toe loop je tegen de beperkingen van deze hardware aan. Kun je hier mee leven, dan haal je een fijne smartphone in huis waarvoor je niet al te diep in de buidel hoeft te tasten.

→ Lees de volledige Samsung Galaxy A51 review

2. Samsung Galaxy A71: complete en snelle smartphone is iets te duur

De Samsung Galaxy A71 is een compleet toestel met een prachtig en groot scherm, goede accuduur en fijne cameramogelijkheden. Met de software valt inmiddels goed te werken, maar is soms wat druk en de behuizing is te vingerafdrukgevoelig. De uitbreidingsmogelijkheden en koptelefoonaansluiting zijn daarentegen een grote plus.

De overige hardware is ook in orde, maar voor een adviesprijs van 469 euro verwachten we inmiddels wel wat meer. Wel is het zo dat de prijzen van Samsung-toestellen in het algemeen vrij snel dalen. Als die trend ook inzet bij de Galaxy A71 en je op zoek bent naar een compleet toestel met groot scherm, dan is het de moeite waard om nog eventjes te wachten met je aankoop.

→ Lees de volledige Samsung Galaxy A71 review

3. Motorola Moto G8 Power: uitstekende accuduur in een voordelig jasje

De Motorola Moto G8 Power is – net als zijn voorganger – een erg goede budgetsmartphone die veel waar voor zijn geld biedt. De prestaties zijn in orde, de software is fijn in gebruik en de accuduur opnieuw uitstekend. Door het verbeterde scherm moet je de Moto G8 Power iets sneller aan de oplader leggen dan de G7 Power, maar dit is geen ramp.

Helaas zijn de camera’s beperkt, zeker bij weinig licht. Daarnaast voelt de smartphone soms een beetje traag aan en is het jammer dat Motorola zo onduidelijk is over het updatebeleid. Desondanks is de Moto G8 Power de adviesprijs van 229 euro zeker waard. Zoek je een betaalbare smartphone met een goede accuduur, dan kun je niet om deze telefoon heen.

→ Lees de volledige Motorola Moto G8 Power review

4. Xiaomi Poco X3 NFC: de beste smartphone voor weinig geld

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: een smartphone van 229 euro met een snelle processor, groot 120Hz-scherm, forse accu en uitstekende accuduur, prima camera’s en handige extra’s als een koptelefoonaansluiting en stereospeakers. Desondanks weet de smartphone op vrijwel alle punten te overtuigen en heeft ‘ie eigenlijk geen echte nadelen.

De Poco X3 NFC is een uitstekende midranger en laat door zijn prijs-kwaliteitverhouding vrijwel alle andere smartphones in deze prijsklasse achter zich. De advertenties in de software en beperkte cameramogelijkheden in het donker zijn kleine minpunten, maar verder is er nauwelijks iets op het toestel aan te merken. Zoek je een smartphone van rond de 200 euro, dan kun je niet om de nieuwe Poco heen.

→ Lees de volledige Xiaomi Poco X3 NFC review

5. Samsung Galaxy S20: klein qua formaat, groots qua prestaties

De Galaxy S20 biedt een compleet plaatje voor mensen die op zoek zijn naar een high-end smartphone in een compact formaat. De hardware zorgt ervoor dat alles makkelijk wordt uitgevoerd. Ook het prachtige 120 Hz-scherm zorgt daarvoor. Wel blijft het jammer dat dat nog niet kan in combinatie met de hoge resolutie.

Dat zal waarschijnlijk wel zorgen voor een nog mindere accuduur. Het snelle opladen van de accu is erg fijn en ook draadloos opladen is handig. Qua camera’s heb je een veelzijdig toestel in handen met de S20, die daardoor in veel situaties een prima foto maakt. Het uiterlijk van het toestel had wel wat spannender gemogen, maar functioneel is het wel.

→ Lees de volledige Samsung Galaxy S20 review

