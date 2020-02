Honor heeft twee nieuwe toestellen gepresenteerd en Android Planet kon deze toestellen al even van dichtbij bekijken. De 9X Pro is een upgrade van de normale Honor 9X en komt ook naar Europa. Of de View 30 Pro dat ook komt is nog onbekend. Lees nu alles in deze preview.

Honor 9X Pro preview: nieuwe kleur en interne upgrades

In eerdere gesprekken met Honor liet de fabrikant Android Planet al weten het anders aan te willen gaan pakken. Ook Honor heeft namelijk te maken met het bekende handelsverbod. Het grootste gevolg daarvan is dat het bedrijf niet meer kan samenwerken met Google. Smartphones van het bedrijf worden geleverd zonder diensten en apps van Google.

Hoe we die andere aanpak gaan zien als consument in Nederland? Het antwoord daarop was een ‘lage prijsstelling voor mooie toestellen’ en daar moet ik ze gelijk in geven. De Honor 9X Pro krijgt een prijskaartje van 249 euro en dat is scherp. Onze ervaring met de eerder gelanceerde Honor 9X lees je in onze uitgebreide review. Dat toestel werd in Nederland echter aangeboden voor 199 euro. Of we die prijs ook gaan zien voor het Pro-model kon nog niemand van Honor beantwoorden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Interne upgrades van het Pro-model ten opzichte van de normale 9X zijn een verbeterde processor. Die is sneller, maar verbruikt ook minder energie. Ook bevat de 9X Pro een speciale NPU, oftewel Neural Processing Unit. Door middel van kunstmatige intelligentie wordt het toestel zo slimmer door jouw gebruik te inventariseren. Foto’s met minder licht moeten beter zijn, het toestel bevat liquid cooling en moet zo tot vijf graden koeler zijn dan zijn voorganger. Verder is de vingerafdrukscanner verplaatst. Deze zit nu in de rechter zijkant in plaats van aan de achterzijde.

Geen ondersteuning van Google

Op papier fijne upgrades, maar Honor noemde tijdens de gehele presentatie geen enkele keer het woord Google. Wel werden uiteraard Huawei Mobile Services en de AppGallery aangehaald.

Een nieuwe kleur voor de 9X Pro-variant is geïntroduceerd en deze paarsroze variant ziet er kek uit. Dat komt ook door het X-motief op de achterkant en al met al is het een fraaie telefoon qua uiterlijk. Door de vele beveiliging was het toestel helaas niet goed in de hand te houden. Het scherm is dezelfde als de 9X en bevat geen enkele inkeping dankzij de uitschuifbare selfiecamera. Dat display ziet er goed uit qua helderheid, resolutie, kleur en contrast.

AppGallery staat pontificaal op het eerste thuisscherm vastgepind en ook zijn we de instellingen ingedoken. Het toestel draait nog op Android 9.0 (Pie) en dat is gewoonweg zonde.

De bekende en eigen EMUI-schil is daar overheen gelegd. Over de interne aanpassingen kunnen we na onze korte hands-on nog niks zeggen, die zouden we in een uitgebreide één op één met de normale 9X moeten vergelijken. Datzelfde geldt voor de camera’s die ook iets betere prestaties moeten leveren, maar ook zoiets is niet te testen tijdens een evenement.

Lees ook: Honor 9X review: veel voor weinig, maar niet voor iedereen

Honor View 30 Pro: de grote onbekende

Ook presenteerde de fabrikant de Pro-variant van de Honor View 30, maar dat toestel is voor nu de grote onbekende. Een prijs werd tijdens de presentatie niet genoemd. Ook over een release in Europese landen werd niet gesproken en tot slot konden verschillende medewerkers hier ook niks over kwijt. Het enige land dat het toestel zeker gaat zien, is voor nu Rusland.

Dat terzijde komt ook dit toestel zonder diensten en services van Google, maar Android 10 staat in ieder geval wel op het toestel. Qua hardware is de 30 Pro een interessant apparaat. We zien de Kirin 990-chip met 5G-ondersteuning, veel werk- en opslaggeheugen en meerdere camera’s. De primaire variant schiet plaatjes van maximaal 40 megapixel en er is gekozen voor een nieuwe sensor, die nog meer licht opvangt.

Ook is er een camera in het toestel gestopt die volledig te gebruiken is om mee te filmen, “op professioneel niveau”, aldus de fabrikant. Ook dat was tijdens de korte impressie niet goed te testen, onder andere vanwege de belichting op de vloer.

De accu is 4100 mAh groot en ondersteunt snelladen met 40 Watt via een kabel. Draadloos opladen kan met maximaal 27 Watt en de vingerafdrukscanner is verwerkt in de zijkant. Tot slot is er een scherm aanwezig van 6,7 inch, waarin een dubbele frontcamera is verwerkt.

Conclusie Honor 9X Pro en View 30 Pro preview

De Honor 9X Pro biedt verschillende leuke upgrades ten opzichte van de normale 9X, maar de prijs mag zeker nog iets scherper. Om het toestel echt aan de man te brengen, moet deze zelfs nog een heel stuk omlaag. Het ontbreken van een volledige Android-versie is en blijft voor lange tijd een groot gemis, en dat heeft zijn prijs. De fabrikant probeert ons te laten denken dat hun eigen diensten en services net zo goed zijn. Daar hebben we sterke twijfels over.

De View 30 Pro is op papier een imposant toestel, ligt lekker in de hand en is goed afgewerkt. Veel heeft echter te maken met de prijs die het bedrijf hier gaat vragen. Dan moet je echter ook voor lief nemen dat Google-diensten zoals Maps, YouTube of de Play Store niet op dit toestel werken. Laten we voor nu eerst maar eens afwachten of de telefoon hier daadwerkelijk verschijnt.

Lees meer over Honor