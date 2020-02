Samsung presenteerde deze week de Galaxy Z Flip, het tweede toestel van de fabrikant met opvouwbaar scherm. Android Planet heeft de eerste indrukken op kunnen doen en in deze preview lees je er alles over.

Samsung Galaxy Z Flip preview: voor een breder publiek

De Samsung Galaxy Z Flip moet je niet zien als opvolger van de eerder uitgebrachte Galaxy Fold. Het toestel heeft een heel andere vorm en is beschikbaar voor een breder publiek. Toen de Samsung Galaxy Fold werd aangekondigd, waren er geen duidelijke plannen om het toestel uit te brengen in Nederland. Inmiddels is het apparaat hier toch te bestellen voor een bedrag van 2020 euro voor een losse variant.

Met de Galaxy Z Flip kiest Samsung voor een andere weg, want het toestel is vlak na de wereldwijde presentatie te koop en kost een stuk minder; 1500 euro. Waar de Fold voor een specifiek publiek bedoeld is, moet de Galaxy Z Flip een wat breder publiek aanspreken. Dat komt niet alleen door de lagere prijs, maar ook door de vormfactor. Opgevouwen is het toestel namelijk klein en compact en zo makkelijk mee te nemen in een broekzak of tas.

De ‘clamshellvorm’ van de Z Flip kennen we nog van eerdere smartphones van Samsung, maar ook van de recent gepresenteerde Motorola Razr. Onze eerste ervaringen met deze klaptelefoon check je dan ook in de Samsung Galaxy Z Flip preview.

Specs: high-end van de vorige generatie

Laten we beginnen bij de interne hardware van het toestel, voordat we verdergaan met onze eigen ervaringen. Op papier is de Samsung Galaxy Z Flip een imposant toestel. De Snapdragon 855 Plus-chip is gekozen als kloppende hart, samen met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. Dat is niet uit te breiden; een designkeuze die Samsung heeft moeten maken om het toestel nog enigszins compact te houden.

Het scherm heeft uitgeklapt een diagonaal van 6,7 inch, dat daarmee hetzelfde is als de Samsung Galaxy S20 Plus. Het gaat om een amoled-paneel met een resolutie van 2636 bij 1080 pixels, wat in twee delen opgevouwen kan worden. In het scherm is een selfiecamera van 10 megapixel verwerkt. Een fysieke vingerafdrukscanner zit aan de rechterzijkant en die werkt ook als aan- en uitknop.

Aan die zijkant zijn ook de volumeknoppen te vinden, terwijl de onderkant plaats biedt aan de usb c-poort en speaker. Een koptelefoonaansluiting is niet aanwezig op de Galaxy Z Flip. Op de achterkant zijn tenslotte nog twee 12 megapixel-camera’s geplaatst en een tweede schermpje. Dit kleine display gebruik je voor notificaties, als viewfinder tijdens het maken van een foto of om informatie te zien van binnenkomende notificaties.

De totale accucapaciteit is 3300 mAh en het toestel heeft twee losse batterijen, geplaatst in beide gedeeltes van het toestel. Opladen kan bedraad met maximaal 15 Watt of draadloos met 9 Watt. Ook is Wireless Powersharing aanwezig, waarmee je andere telefoons of bijvoorbeeld oordopjes kunt opladen door deze op het toestel te leggen. Al met al: een high-end specificaties in een unieke vormfactor.

Klap maar in je handjes

De Samsung Galaxy Z Flip is anders dan de Fold van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De Z Flip klap je namelijk verticaal dicht en daardoor heeft het scherm opengevouwen een diagonaal van 6,7 inch. Het scharnier is erg stroef afgesteld en het openen met een enkele hand is daardoor bijna niet te doen. Het scherm heeft een verhouding van 22 staat tot 9, waardoor deze erg langwerpig is. In de praktijk is het daardoor lastig om bijvoorbeeld de notificatiebalk naar beneden te trekken.

Dat stroeve scharnier zorgt er wel voor dat de twee klappende delen robuust aanvoelen. Samsung zegt dat het zo’n 200.000 keer open en dicht kan worden gedaan zonder problemen. Ook kan stof zich nauwelijks ophopen in het scharnier, doordat dit is afgeschermd. Tot slot zijn er kleine borsteltjes aanwezig in het scharnier, die ervoor zorgen dat interne viezigheid toch wordt weggeveegd als dit zich ophoopt.

Dankzij het Freestop-systeem klap je het toestel open in verschillende hoeken, waardoor je allerlei extra mogelijkheden krijgt. In de praktijk kun je het toestel op tafel leggen en zo makkelijk videobellen in een hoek van 90 graden. Ook kun je door foto’s scrollen of deze bewerken. Zo toon je foto’s op het bovenste gedeelte van het scherm, terwijl aan de onderkant alle bewerkingstools te vinden zijn. Een beschikbare sdk (Software Development Kit) moet ervoor zorgen dat ontwikkelaars ook met andere toepassingen komen.

Zwart of trendy paars

In Nederland komen twee van de vier gepresenteerde kleurvarianten van de Samsung Galaxy Z Flip op de markt. De eerste versie is een veilige zwarte. De tweede keuze is een trendy paarse variant, die er in elke hoek anders uitziet qua kleur. Soms lijkt het toestel wit, roze of helemaal blauw. Beide versies zien er strak afgewerkt uit en voelen ook zo aan.

De randen rondom het scherm zijn een stukje breder dan die van andere toestellen van de fabrikant, maar dat is een logische keuze en niet storend. Wat fijn is, is dat deze overal even breed zijn, wat de symmetrie ten goede komt. Wat daar ook voor zorgt is de frontcamera. Die is geplaatst in een gaatje aan de bovenkant van het display, precies in het midden.

Wat opvalt is dat er nog enkele millimeters ruimte is tussen de twee opgeklapte delen als het toestel gesloten is. Met wat zand of stof in de broekzak of tas is het nog de vraag hoe krasvast het scherm is. Er is een laagje ultradrun glas aanwezig op het scherm, maar het geheel voelde weinig anders dan bij de Fold, waar plastic is gebruikt.

Vouw is zicht- en voelbaar, maar niet storend

Bij de Fold van Samsung is de ‘vouw’ in het scherm duidelijk te zien en bij de Galaxy Z Flip is dat wat minder het geval. Door de andere vorm van het toestel is de vouw ook letterlijk een stuk kleiner. Wel is het heel licht te voelen als je er echt met je vinger overheen veegt, maar dat is niet storend.

Het scherm zelf is weer een pareltje, zoals we gewend zijn van Samsung. Het gaat om een amoled-paneel waardoor alles kleurrijk wordt weergegeven en zwart echt zwart is. Samen met de hoge resolutie zorgt dat ervoor dat alles er goed uitziet. Als je filmpjes kijkt in een 16:9-formaat moet je wel wat inzoomen om het volledige scherm te gebruiken, maar dat zien we ook bij andere toestellen met een langwerpige verhouding.

Aan de buitenkant is nog een tweede schermpje aanwezig, het ‘Cover Screen’. Dit display heeft een diagonaal van slechts 1,06 inch en resolutie van 300 bij 116 pixels. Dat klinkt niet alleen klein, maar dat is het ook. Wel is het handig voor zaken als notificaties, de tijd en datum of het accupercentage.

Ook kun je het gebruiken als viewfinder voor de camera’s ernaast, maar daarvoor vond ik het tijdens de hands-on echt aan de kleine kant. Het is een aanraakgevoelig scherm en dat is wél handig. Als je een notificatie binnenkrijgt, die aanklikt en het toestel opent, kun je gelijk gebruikmaken van desbetreffende applicatie. Dat zagen we eerder ook bij de Fold en gelukkig heeft Samsung dat ook hier doorgevoerd.

Meer hands-on ervaringen en camera’s

Tijdens mijn hands-on sessie merkte ik geen haperingen en vertraging op, maar met deze processor en hoeveelheid werkgeheugen verwachten we dit ook niet. Daarnaast zijn er genoeg dingen die niet volledig getest konden worden tijdens de previewsessie. Dan heb ik het onder andere over de kwaliteit van de drie camera’s.

De selfiecamera in het scherm schiet plaatjes van maximaal 10 megapixel en is voorzien van autofocus. Aan de buitenkant zijn nog eens twee 12 megapixel-camera’s aanwezig, waarvan eentje met een groothoeklens. Naast het schieten van wat snelle kiekjes tijdens de hands-on, moeten we dit verder testen in onze reviewperiode. Wel gaf Samsung zelf al aan tijdens de presentatie dat dit niet dé telefoon is die je moet kiezen als je de beste foto’s wil kunnen schieten. Wil je dat wel, check dan de Galaxy S20-lijn, aldus de fabrikant.

Dat testen geldt ook voor de accuduur van het toestel, die er op papier wel goed tot redelijk uitziet. Samsung gebruikt in de Galaxy Z Flip twee losse batterijen met een totale capaciteit van 3300 mAh. De fysieke vingerafdrukscanner aan de zijkant werkt tot slot fijn en snel en fungeert ook als aan- / uitknop.

Conclusie Samsung Galaxy Z Flip preview

Met de Galaxy Z Flip zet Samsung in op het bereiken van een groter publiek met een opvouwbare smartphone. Dat doen ze met de vormfactor, die wat meer mensen zal aanspreken dan de Fold, en het prijskaartje. Die is nog steeds niet mis met 1500 euro, maar daarvoor krijg je op veel vlakken wel high-end specificaties. Kijk je op dit moment naar deze vormfactor en wil je de beste specs, dan kun je niks anders dan de Motorola Razr links laten liggen.

Het toestel voelt erg robuust aan en er lijkt goed nagedacht over het scharnier en de werking ervan. Ook de mogelijkheid om het bovenste gedeelte van het scherm in verschillende hoeken te kunnen gebruiken, is fijn. Wel is de Z Flip bedienen met een hand erg lastig. Dat komt door het stroeve mechanisme om hem open te klappen en het langwerpige scherm.

De camera’s, accuduur en verdere prestaties moeten we uitgebreid testen tijdens onze reviewperiode, en ook dat is een fijn gegeven. We weten namelijk zeker dat het toestel op 21 februari naar Nederland komt. Tijdens die periode zullen we ook verder kijken naar het gebruik van het buitenste schermpje.

Samsung Galaxy Z Flip en prijs

De pre-order van de Samsung Galaxy Z Flip begint op 21 februari. De adviesprijs in Nederland bedraagt 1500 euro en je hebt keuze uit zwart en paars. Het toestel is los te koop, maar zal vanaf eind februari ook te koop zijn in combinatie met een abonnement.

