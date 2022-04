Realme 4K Smart TV Stick review: de beste in druk speelveld

In deze Realme 4K Smart TV Stick review lees je alles over het slimme apparaatje met een adviesprijs van zeven tientjes. Dankzij Google TV en de handige afstandsbediening stream je namelijk alles wat je maar wil naar een groter scherm.

Review van de Realme 4K Smart TV Stick

Slimme hdmi-sticks zijn inmiddels te krijgen van allerlei merken. Heb je nog een ‘domme’ televisie en gebruik je zo’n dongle, dan is je scherm gelijk een stuk slimmer. Zo kun je apps downloaden en installeren en allerlei fijne content streamen. Heb je al een slimme televisie, dan is een hdmi-stick ook niet altijd een overbodige luxe. Zo draaien veel sticks van tegenwoordig op Android TV of Google TV. Dat geeft een boost aan de snelheid, overzicht en mogelijkheden.

Enkele bekende voorbeelden zijn natuurlijk de Chromecast van Google. Ook zijn we onlangs aan de slag geweest met de Xiaomi TV Stick 4K en Amazon Fire TV Stick. Nu is het tijd voor de Realme 4K Smart TV Stick, een soortgelijke dongle die je koopt voor 70 euro.

Dit zit er in de doos

Ook de Realme 4K Smart TV Stick lijkt op een grote usb-stick, die je in een hdmi-poort van je televisie steekt. Realme levert ook een verlengkabeltje en kabeltje om het apparaatje van stroom te voorzien mee. Je kunt daarvoor een usb-poort van de tv gebruiken of natuurlijk gewoon een adapter die je nog hebt liggen.

In het doosje zit ook een afstandsbediening, maar helaas geen batterijen. De afstandsbediening heeft zachte, maar responsieve knoppen. Zo blader je door de menu’s en instellingen. Ook vind je er vier knoppen om direct specifieke apps te openen. Leuk en handig, mits je de diensten ook daadwerkelijk gebruikt.

Het volume is makkelijk te bedienen en ook kun je de Google Assistent oproepen. De knoppen zijn logisch geplaatst en zonder te kijken doe je zo een stapje terug in een menu, ga je naar het thuisscherm of open je alle instellingen.

Installeren in enkele minuten

Je hebt geen handleiding nodig om de Realme 4K Smart TV Stick te installeren. Je steekt de dongle in een hdmi-poort, sluit een stroombron aan en selecteert het juiste hdmi-kanaal. Vervolgens krijg je op het scherm te zien welke stappen je precies moet volgen. Opvallend is dat we geen Nederlands konden selecteren als land, maar wel België. De interface wordt overigens in perfect Nederlands weergegeven.

Zo moet je verbinding maken met je thuisnetwerk en kun je de dongle verder configureren in de Google Home-app. Je kunt al aangeven of je direct bepaalde apps wil downloaden en dan is het even wachten. Vervolgens kun je aan de slag met het verder instellen van ‘jouw interface’. Zo kun je apps downloaden uit de Play Store of juist verwijderen en natuurlijk inloggen, zodat al je streamingavonturen kunnen beginnen.

Google TV is een verademing

Het apparaatje draait op Google TV, net als de Chromecast met Google TV, en de stick is krachtig genoeg voor elke taak. Menu’s worden snel geladen, ‘zappen’ met de afstandsbediening werkt zoals je wil en apps openen direct. Wel kost het opstarten van het apparaatje zelf een seconde of 30, maar dan heb je wel genoeg tijd om alvast wat drinken of popcorn te pakken.

Aan de bovenzijde heb je enkele tabbladen waaronder ‘Zoeken’, ‘Home’, ‘Apps’ en ‘Bibliotheek’. Je zult het meeste ‘home’ gebruiken en kunt dat scherm redelijk eigen maken. Zet apps in de juiste volgorde, verwijder ze of check aanbevelingen van diensten waarop je geabonneerd bent. Opvallend is dat je wel regelmatig Disney-content krijgt aangeraden, ook als je geen Disney Plus-abonnement hebt.

Van diensten als HBO Max of Pathé Thuis – waar we wel veel naar kijken – kregen we dan weer geen aanbevelingen te zien. Zo konden we The Matrix Resurrections huren voor 14,99 euro via Play Films, een film die ‘gratis’ te zien is bij HBO. Wat ons betreft mag Google hier nog wel wat werk verrichten, zodat je de interface nog wat meer naar je eigen hand kunt zetten.

Het ‘Apps-tabblad’ toont aanbevelingen van allerlei applicaties en oogt erg chaotisch. Als je Google TV voor het eerst ontdekt is het leuk om te zien wat voor apps en games er allemaal beschikbaar zijn, maar tijdens de set-up installeer je toch al wat je echt wil. In de Bibliotheek zie je bijvoorbeeld films die je ooit gekocht hebt en met de zoekfunctie, zoek je naar een film, series of documentaire bij de diensten waarop je bent ingelogd.

Beeldkwaliteit en casten

Opvallend is dat de menu’s van bijvoorbeeld Netflix donkerder worden weergegeven, ten opzichte van de normale Android TV-interface van een slimme Philips-televisie. Dat was gelukkig niet te zien bij het kijken van films en series. De door ons geteste Realme TV Stick is de 4K-versie, waardoor beelden er perfect uitzagen, mits we natuurlijk de juiste content aanzetten. Hdr-content ziet er nog mooier uit, maar dat ligt natuurlijk ook aan de televisie zelf.

Tot slot heeft het slimme apparaatje Chromecast-ondersteuning. Zo kun je alles wat je maar wil op het grote scherm toveren via je smartphone. Dat is anders dan bij bijvoorbeeld de Amazon Fire TV Stick, waar dat alleen kan bij specifieke apps.

Conclusie Realme 4K Smart TV Stick review

Deze slimme hdmi-dongles vallen veelal in het zelfde prijssegment, waardoor het om tientjeswerk gaat om de beste prijs te bieden. De adviesprijs van deze Realme-stick valt daarin met zijn 70 euro erg positief op. Google TV is een prima besturingssysteem, de afstandsbediening werkt goed en heeft een fijne lay-out. De Realme 4K Smart TV Stick is dan ook een handige toevoeging in huis of op kantoor, mits je een oudere of tragere televisie in gebruik hebt. Wel hopen we dat de stick snel in meerdere (web)winkels wordt aangeboden, want het is nog een beetje lastig om ‘m te kopen.

Realme 4K Smart TV Stick kopen?

De Smart TV Stick van Realme heeft een adviesprijs van 69,99 euro en is te koop via de eigen website van het bedrijf. Heb je interesse, maar is 4K-ondersteuning nog niet nodig? Er is ook een variant die maximaal beelden in een 2K-resolutie toont. Dit apparaatje is met een prijs van 54,99 euro bovendien goedkoper. Ook kun je terecht via AliExpress voor zo’n vijf tientjes. Houd dan wel rekening met extra kosten (inklaring en BTW) en een langere levertijd.

