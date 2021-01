De telefoons van Realme zijn al een tijdje in Nederland verkrijgbaar en sinds eind vorig jaar ook officieel met een abonnement te koop. Maar wat kun je van dit relatief nieuwe merk verwachten? We hebben twee toestellen voor je getest: de Realme 7 Pro en Realme X50 5G.

Aan de slag met twee Realme-telefoons

De naam Realme zal bij niet enorm veel Nederlanders een belletje doen rinkelen, maar er zijn al de nodige smartphones van het merk verschenen. Sinds eind vorig jaar zijn de toestellen officieel in Nederland verkrijgbaar (ook met een abonnement) en daarom hebben we er twee uitgebreid getest.

Het gaat om de Realme 7 Pro, een smartphone van ongeveer 300 euro, met een amoled-scherm en supersnelle 65 Watt-oplader. De Realme X50 5G, die je ook voor zo’n 300 euro in huis haalt, moet het hebben van zijn snelle hardware en het 120Hz-scherm. In deze review vertellen we je alles over de plus- en minpunten van de telefoons en of ze de moeite waard zijn.

Opvallend design

De Realme-telefoons hebben een fraai design, met vooral een opvallende achterkant door de kleurtjes en het patroon. De 7 Pro heeft een plastic achterkant, maar voelt desondanks stevig en luxe aan. Hetzelfde geldt voor de Realme X50 5G. De toestellen zijn relatief zwaar (182 en 194 gram), maar dat vind ik zelf geen probleem.

Een belangrijk verschil is dat de Realme 7 Pro een koptelefoonaansluiting heeft en de X50 5G niet. Verder hebben beide telefoons een usb-c-poort, de volumeknoppen aan de zijkant en redelijke speakers. Wel jammer is dat de schermrand aan de onderkant nogal dik is. Dit is niet per se storend, maar zorgt er wel voor dat de voorkant minder symmetrisch oogt.

Flink verschil in schermkwaliteit

De schermen van de Realme 7 Pro en X50 5G verschillen behoorlijk van elkaar, al is de resolutie wel hetzelfde: 2400 bij 1080 pixels. Allereerst is het display van de 7 Pro iets kleiner (6,4 inch) dan dat van de X50 5G (6,57 inch). Belangrijker is dat de Realme 7 Pro een amoled-scherm heeft, dat veel mooier oogt dan het lcd-display van de X50 5G. Kleuren spatten van het scherm af, het contrast is heel hoog en zwart is ook echt zwart.

Daar moet je wel een duidelijke concessie voor doen. De 7 Pro heeft namelijk een 60Hz-scherm, maar dat van de X50 is door de hoge ververssnelheid van 120Hz veel vloeiender. Dat merk je in de praktijk direct en het verschil in ‘vloeiendheid’ is enorm: alles oogt simpelweg veel fijner en sneller op de X50. Twijfel je tussen beide telefoons, dan moet je dus kiezen tussen een betere beeldkwaliteit of hogere ververssnelheid.

Verder zijn de randen bij beide telefoons dun en er is een cameragat aanwezig voor de selfiecamera(‘s). De Realme 7 Pro heeft een enkele frontcamera van 32 megapixel, maar bij de X50 5G zijn er twee sensoren aanwezig. Naast een gewone 16 megapixel-selfiecamera zit een 2 megapixel-dieptesensor voor portretfoto’s.

Die dieptesensor is op zich geinig, maar in de praktijk nutteloos. De Realme 7 Pro voegt hetzelfde bokeh-effect aan je selfies toe door middel van software en dat werkt net zo goed. Het scherptediepte-effect is bij de X50 5G subtieler en de frontcamera levert iets scherpere kiekjes af, maar de verschillen zijn verder klein.

Hard- en software: de X50 5G is iets sneller

De Realme 7 Pro en X50 5G hebben prima hardware voor smartphones van 300 euro. Onder de motorkap van de 7 Pro zit een Snapdragon 720G-chip, bij de X50 5G is dit de Snapdragon 765G. Laatstgenoemde is sneller en vinden we bijvoorbeeld ook in de duurdere Google Pixel 5 en OnePlus Nord. Hij heeft bovendien 5G-ondersteuning en daardoor is de Realme X50 toekomstbestendiger.

Dit wil echter niet zeggen dat de prestaties van de Realme 7 Pro slecht zijn. Tijdens dagelijks gebruik draait de smartphone vrijwel iedere app of game soepel en snel. De X50 5G voelt echter sneller aan door de krachtigere processor, maar ook het 120Hz-scherm draagt hier aan bij. De Realme 7 Pro heeft overigens wel meer werkgeheugen (8GB vs 6GB) dan de X50.

De vingerafdrukscanners werken bij beide toestellen goed, al is die van de Realme X50 5G merkbaar sneller. De scanner zit bij deze toestellen aan de zijkant van het toestel en ontgrendelen gaat altijd goed en vlot. De Realme 7 Pro heeft een ‘modernere’ vingerafdrukscanner onder het scherm, maar die heeft net iets meer tijd nodig om de telefoon te ontgrendelen. Tijdens mijn testperiode hebben de vingerafdrukscanners van beide toestellen echter uitstekend gepresteerd.

Android 10 met Realme-software

Dan de software van de Realme-telefoons. Chinese fabrikanten hebben er een handje van om Android flink aan te passen en vol te proppen met overbodige functies en opties. Bij de Realme-telefoons, die draaien op Android 10 en de RealmeUI-skin, valt dit gelukkig erg mee. Sterker nog: het uiterlijk van de software blijft dichtbij stock-Android, de instellingen-app is overzichtelijk en de software erg fijn in gebruik.

Het updatebeleid van Realme is helaas onduidelijk, want de fabrikant geeft hierover geen informatie. We verwachten dat de telefoons sowieso worden bijgewerkt naar Android 11, maar het is moeilijk te zeggen of ze ook een Android 12-update krijgen. Beveiligingsupdates lijken wel regelmatig te verschijnen; tijdens mijn testperiode kreeg ik er op beide toestellen meerdere binnen.

Camera’s zijn redelijk

De camera’s van de Realme 7 Pro en Realme X50 5G weten helaas niet te overtuigen. Beide toestellen hebben achterop een viervoudige camera en lijken dus heel veelzijdig, maar zijn dat niet echt. Twee camera’s – de macrocamera en dieptesensor (allebei van 2 megapixel) – zijn zeer beperkt en voegen niet echt iets toe.

Realme 7 Pro: normale camera

Realme 7 Pro: groothoeklens

Realme 7 Pro: macrocamera

De Realme 7 Pro heeft een primaire camera van 48 megapixel en de X50 5G heeft er zelfs eentje van 64 megapixel. Beide camera’s voegen pixels samen voor meer detail en betere foto’s bij slechte lichtomstandigheden. De resultaten zijn redelijk, maar soms ook inconsistent.

Bij genoeg daglicht kun je prima foto’s maken, met veel detail, mooie kleuren en een goed dynamisch bereik. De smartphones hebben soms wel de neiging om kleuren een beetje op te blazen, waardoor foto’s minder realistisch ogen. In het donker maken de Realme’s matige foto’s. De camerasoftware is niet geweldig en de aanwezige nachtmodus – die foto’s iets helderder en scherper maakt – werkt een beetje, maar niet genoeg.

Realme X50 5G: normale camera

Realme X50 5G: normale camera

Realme X50 5G: groothoeklens

Wel handig is de 8 megapixel-groothoeklens, die bredere foto’s maakt en daardoor in veel situaties van pas komt. Wel merk je verschil in fotokwaliteit tussen de groothoeklens en primaire camera, maar dat zien we vaker bij goedkopere smartphones. Het detail is minder en alles oogt donkerder. Al met al zijn de camera’s van de Realme-telefoons dus aardig, maar ze blinken zeker niet uit.

Grote accu’s laden (heel) snel op

De Realme-telefoons weten wél te overtuigen met de accuduur. De 7 Pro heeft een 4500 mAh-batterij, terwijl de X50 5G het moet doen met 4200 mAh. Beide telefoons gaan zonder problemen een volledige dag mee, ook als je ze intensief gebruikt. Tijdens mijn testperiode moest ik zowel de Realme 7 Pro als X50 5G pas na anderhalve dag aan het stroom leggen, en dat is netjes.

Vooral tof is de oplaadsnelheid van de 7 Pro. De smartphone heeft een 65 Watt-adapter en daarmee laadt het toestel in iets meer dan een half uur volledig op. Leg je de smartphone voor tien minuten aan de oplader, dan zit ‘ie weer voor 50 procent vol en daarmee kun je weer heel wat uren vooruit. Door deze rappe oplaadsnelheid hoef je je nooit zorgen te maken over de accu van de Realme 7 Pro: als de telefoon bijna leeg is, dan zit ‘ie ook weer in mum van tijd weer vol.

De Realme X50 5G laadt met maximaal 30 Watt op en hoewel dat een stuk minder indrukwekkend klinkt, is het alsnog erg netjes voor een smartphone van zo’n 300 euro. Een half uur opladen vult de smartphone weer voor ongeveer 70 procent en van 0 tot 100 laden duurt ongeveer een uur. Ook dat is keurig.

Conclusie Realme 7 Pro & X50 5G review

De Realme 7 Pro en X50 5G zijn prima midrangers en hebben voor relatief weinig geld genoeg te bieden. De 7 Pro moet het vooral hebben van zijn scherm en de oplaadsnelheid en onderscheidt zich iets meer dan de X50 5G. Deze smartphone heeft wel een 120Hz-display, snellere hardware en 5G, maar is iets minder spannend.

Duidelijke minpunten zijn de middelmatige camera’s en het onduidelijke updatebeleid van Realme, al is de software fijn in gebruik. Desondanks is de basis dik in orde en daardoor kun je deze twee Realme’s prima overwegen als je een smartphone zoekt en niet teveel wil betalen.

Realme 7 Pro of Realme X50 5G kopen?

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Realme 7 Pro of X50 5G kopen? Beide toestellen zijn bij Belsimpel verkrijgbaar. Check de kooplinks en prijsvergelijker hieronder voor de actuele deals.

→ Bekijk en bestel de Realme 7 Pro bij Belsimpel (299 euro)

→ Bekijk en bestel de Realme X50 5G bij Belsimpel (289 euro)