Realme GT 2 Pro review: betaalbare high-ender zonder poespas

De Realme GT 2 Pro is de snelste smartphone van het bedrijf tot nu toe, gaat de concurrentie aan met bekendere merken en kost 749 euro. In deze review lees je of hoe ‘ie er het vanaf brengt in de strijd in deze overvolle markt.

Realme GT 2 Pro review

Realme staat pas enkele jaren op eigen benen, maar is inmiddels ook alweer even te vinden op de Europese markt. De fabrikant biedt smartphones aan in allerlei prijsklassen, maar je kunt er ook terecht voor tablets, oordopjes, rugzakken, powerbanks, slimme stofzuigers, accessoires en meer.

Voor deze review zijn we aan de slag geweest met de Realme GT 2 Pro, het 2022-vlaggenschip. Met het toestel gaat Realme de strijd aan met merken als Xiaomi, OnePlus en natuurlijk Samsung. Hoe die ‘t er vanaf brengt? Lees snel verder.

Design en display: prachtig en uniek

De Realme GT 2 Pro valt direct op door de aparte achterkant, zowel qua kleur als materiaalgebruik. Wij zijn aan de slag geweest met de lichtgroene versie. Het zachte materiaal voelt aan als papier of leder en ziet er uniek uit. Het is daarbij ook nog beter voor het milieu, wat ook geldt voor de recyclebare verpakking van de smartphone.

Het camera-eiland steekt enkele millimeters uit en bevat verschillende camera’s, waarover later meer. Aan de voorzijde zien we het grote amoled-schem van 6,7 inch. Dat heeft een erg hoge 2K-resolutie, toont prachtige kleuren en heeft een hoog contrast.

Daarbij ververst het maximaal 120 keer per seconde voor een soepele ervaring. Het gaat om een zogenaamd LTPO-paneel, waarbij de ververssnelheid wordt aangepast aan de content op het scherm. Speel je een geoptimaliseerde game, dan loopt alles soepel op 120Hz. Kijk je een film dan wordt die frequentie verlaagd, wat weer beter is voor de accu.

Hardware om je vingers bij af te likken

Niet alleen het scherm is erg goed, dat geldt ook voor de overige hardware. De gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1-chip zorgt voor de nodige processorkracht voor multitasking, gaming en alles wat je er maar mee wil doen. Er bestaan verschillende versies qua werk- en opslaggeheugen, maar wij hebben de 12/256GB-variant getest. Het uitbreiden van de opslagruimte is trouwens niet mogelijk.

Op- of aanmerkingen over de kracht en soepelheid van dit toestel hebben we dan ook niet. Hij vliegt razendsnel door elk menu, je wisselt makkelijk tussen apps en ook een zware game als PUBG of Call of Duty: Mobile spelen gaat altijd vloeiend.

Ook kun je twee simkaarten in het toestel kwijt en bevat ‘ie stereospeakers. Die klinken prima, helder en dat is ook zo op hogere volumes. Wel raden we ‘m aan niet op maximaal te zetten, dan wordt het geluid wat schel. Een koptelefoonaansluiting ontbreekt en verwacht ook geen andere extra’s. Zo is de GT 2 Pro niet stof- en waterdicht, zien we geen afgeronde schermranden en ook draadloos opladen mist. Geef je wel veel om zulke mogelijkheden, dan kun je wel terecht bij concurrerende toestellen.

Voordat we het eigen Realme UI-laagje bespreken dat over Android 12 heen ligt, focussen we eerst even op het updatebeleid. Bij de start van Realme richtte het bedrijf zich daar een stuk minder op, maar is daar inmiddels flink op teruggekomen.

Fijn voor de consument, want de GT 2 Pro en de reguliere Realme GT 2 krijgen beide drie grote Android-updates. Zo kun je aankomende jaren ook genieten van Android 13, 14 en 15. Ook ontvangen de toestellen vier jaar lang beveiligingsupdates. Al met al doet Realme daarbij dus niet onder voor veel andere spelers op de markt.

De Realme-schil voelt fris aan en lijkt veel op stock-Android, maar wel zien we steeds meer eigen apps en bloatware verschijnen bij toestellen van de fabrikant. Een eigen muziekspeler, galerij, klok, kompas, video-app en rekenmachine zijn aanwezig. Ook een voicerecorder, weer-app of een applicatie om games mee te optimaliseren zijn voorgeïnstalleerd. Helaas kun je ze niet verwijderen, maar wel uitschakelen.

Ook staan Amazon Shopping, Facebook, Booking.com, LinkedIn of PUBG Mobile al op het toestel. Deze apps en games zijn gelukkig wél te verwijderen. Al met al is de skin een van de lichtste die te vinden is in Android-land en kun je ook nog eens van alles personaliseren. Denk daarbij aan de kleuren van de knoppen of menu’s dankzij Material You van Google.

Camera’s: unieke features en net even anders

In het kleine gaatje in het scherm vind je een 32 megapixel-frontcamera en op de achterzijde zijn er nog eens drie camera’s te vinden. Realme doet het net even anders dan de ‘rest’. Twee camera’s hebben een resolutie van 50 megapixel. Daarbij gaat het om de normale camera en groothoeklens. Laatstgenoemde schiet plaatjes in een maximale beeldhoek van 150 graden, wat we niet eerder hebben gezien. Hieronder zie je echter eerst foto’s die zijn gemaakt met de hoofdcamera.

Foto’s zien er prima uit, kleuren komen overeen met de werkelijkheid en ook over de details heb je niks te klagen. In de schemering en het donker verandert dat wel. Details zijn minder te zien en als je de ‘nachtmodus’ activeert worden foto’s juist een stuk donkerder dan in de normale modus.

Onderstaande foto’s zijn gemaakt in de (late) schemering. De bovenste rij bestaat uit kiekjes in de normale modus, de ‘nachtmodus’ is geactiveerd bij de foto’s eronder.

In onderstaande galerijen zie je van links naar rechts een foto gemaakt in de normale stand, met de groothoeklens in een hoek van 120 graden en tot slot met de 150 graden-modus. Je kunt dus nog heel wat meer mee op de foto zetten dan vaak bij andere toestellen het geval is, maar let er dan ook op dat de buitenkanten flink vervormen.

Of je veel plaatjes schiet in deze stand? Vast niet, maar het is een leuke gimmick. Datzelfde geldt voor een ‘fisheye-effect’, wat je kunt gebruiken in combinatie met die sensor. Wat daarbij negatief opvalt is dat de scherpte ver te vinden is.

Op de achterkant zijn meerdere ledjes aanwezig en die worden geactiveerd als je de derde camera gebruikt. Realme noemt het een ‘micro-lens’ en daarmee kun je objecten tot 40 keer vergroten.

In alles lijkt ‘ie daarmee op een van de camera’s die we zagen in de Oppo Find X3 Pro. Check dus ook nog even de Oppo Find X3 Pro review. Hieronder zie je een spijkerbroek, haar en stukje hout met respectievelijk 20 en 40 keer vergroting.

Grote accu, razendsnel opladen

Met veel browsen, social media, streaming, gechat en wat belletjes haalden we het einde van de dag nog steeds makkelijk. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en als je het toestel minder intensief gebruikt, tik je de anderhalve dag ook wel aan.

Als gezegd kan de telefoon niet draadloos opladen, maar wel levert Realme nog een oplaadblok mee. Opladen gaat daarmee met maximaal 65 Watt. Een half uur aan de lader zorgt ervoor dat het toestel al voor 90 procent is opgeladen. De laatste 10 procent is bijgeladen in nog eens 9 minuten extra.

Conclusie Realme GT 2 Pro review

De Realme GT 2 Pro is erg interessant als je op zoek bent naar een snelle smartphone met een uniek uiterlijk, prima accuduur en mooi scherm. De software is fijn in gebruik en Realme heeft het updatebeleid flink verbeterd. Op het gebied van de camera’s kiest de fabrikant gedeeltelijk voor een andere opzet dan veel concurrenten. Dat zorgt voor unieke mogelijkheden, maar of je die vaak gebruikt is de vraag. Al met al moet je de GT 2 Pro zeker overwegen als je op zoek bent naar een high-end smartphone. Door geen dure extra’s toe te voegen als waterdichtheid, gebogen schermranden of draadloos opladen is de telefoon ook nog eens scherp geprijsd.

Realme GT 2 Pro kopen

De Realme GT 2 Pro is hier te koop in verschillende kleuren en meerdere geheugenvarianten. Het 8/128GB-model kost 749 euro en is verkrijgbaar in drie kleuren. De versie met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag moet 849 euro opleveren.

De smartphone kopen kan via de eigen webhop van Realme of bijvoorbeeld Belsimpel. Bij laatstgenoemde kun je het toestel los kopen, maar combineer je de Realme GT 2 Pro ook met abonnement. Voor de beste prijzen, check je natuurlijk onderstaande prijsvergelijker.