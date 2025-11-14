Hands-on met Realme GT 8 Pro: toptoestel met unieke camera’s

Realme komt op 2 december met de GT 8 Pro naar Nederland. Wij hebben de smartphone al even in gebruik en delen onze eerste ervaringen.

Realme GT 8 Pro preview

De Realme GT 8 Pro is al eventjes uit in China, maar Europa moet nog wachten. De telefoon komt op 2 december officieel in Nederland uit. Desondanks hebben wij het toestel al even in gebruik. We mogen de adviesprijs nog niet benoemen, maar we kunnen je wel alvast laten zien wat er allemaal nieuw is aan de telefoon en wat onze eerste indrukken zijn.

Herkenbaar ontwerp, opvallend camera-eiland

Realme is één van de smartphonemerken die valt onder de BBK Electronics-coöperatie uit China. Dat is aan het ontwerp van de telefoon maar al te goed zichtbaar. Net als de Oppo Find X9 Pro en OnePlus 15 van Realme’s zustermerken komt de GT 8 Pro met een nieuw ontwerp. De vlakke zijkanten, matglazen achterkant en het platte scherm aan de voorkant lijken bijna identiek, ook qua afmetingen.

Dat de Realme veel lijkt op de toppers van de zustermerken niet per se een probleem, maar daardoor valt de smartphone minder op. Althans, dat zou helemaal zo zijn als Realme geen uniek camera-eiland had bedacht voor de GT 8 Pro.

Het toestel heeft namelijk twee schroeven naast de lenzen, die je kunt losdraaien om het camera-eiland te vervangen. Zo kies je zelf voor een rond of een rechthoekig ontwerp. We kunnen ons ook wel voorstellen dat er handige Harry’s zijn die zelf een uniek ontwerp gaan 3D-printen.

Verder is er weinig op het ontwerp van het Realme-toestel aan te merken. De telefoon ligt lekker in de hand en voelt degelijk aan. Hij heeft geen extra knoppen aan boord, zoals de Snap Key en cameraknop op de Oppo Find X9 Pro, maar dat is geen minpunt. Wat ons betreft ziet de Realme GT 8 Pro er fraai uit.

Snelste hardware van het moment

Interessanter is de hardware die Realme in de GT 8 Pro heeft gestopt. De telefoon draait namelijk op de snelste chip van het moment: de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Daarmee voelt de smartphone razendsnel aan en hoef je je geen zorgen te maken over haperingen of lange laadtijden bij het opstarten van apps en games.

Ook bij het scherm lijkt Realme zich op maximale snelheid te richten. De GT 8 Pro heeft een amoled-paneel met een ververssnelheid van 144Hz, wat hoger is dan de meeste smartphones met 120Hz. Daarnaast ligt de resolutie met 3136 bij 1440 pixels ook lekker hoog. De schermranden zijn een tikkeltje dikker dan op bijvoorbeeld de Oppo Find X9 Pro, maar hier valt niet over te klagen.

Voor de camera’s werkt Realme dit jaar samen met de specialisten van Ricoh. Zij leveren een speciale cameramodus op het toestel met verschillende kleurfilters die passen bij de stijl van Ricoh-camera’s. Verder heeft de Realme een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en een 200 megapixel-telelens. Selfies maak je in 32 megapixels.

Flinke batterij laadt ontzettend snel op

Net als OnePlus en Oppo maakt ook Realme een enorme sprong qua accucapaciteit. De GT 8 Pro heeft een batterij van 7000 mAh. Heel uitgebreid hebben we de batterijduur nog niet kunnen testen, maar voor nu ziet het ernaar uit dat de telefoon gemakkelijk de twee dagen aantikt, zelfs bij intensief gebruikt.

Zo’n grotere capaciteit weerhoudt Realme er niet van om weer voor een laadsnelheid van 120 watt te kiezen. Gebruik je SuperVOOC-lader, dan is de enorme batterij binnen drie kwartier helemaal opgeladen. Draadloos laden gaat met maximaal 50 watt, maar ook daarvoor heb je een specifieke AirVOOC-oplader nodig.

Verwachtingen: prijs en mogelijke aanrader

Verder draait de smartphone op Realme’s versie van Android 16: Realme UI 7. Dit is eigenlijk precies hetzelfde als ColorOS 16 en OxygenOS 16 van Oppo en OnePlus. Begrijpelijk, want het scheelt de merken vast een hoop ontwikkelingskosten. Menu’s en animaties zien er daardoor hetzelfde uit en de Mind Space – om afbeeldingen, audio-opnames en andere documenten slim op te slaan met AI – is ook aanwezig.

De grote vraag is: hoeveel gaat de Realme GT 8 Pro kosten? Daar mogen we nog niets over zeggen. Al kunnen we natuurlijk wel kijken naar de adviesprijs van Realme’s vorige telefoon. De GT 7 Pro kwam in Nederland met een prijskaartje van 785 euro. Ter vergelijking: de OnePlus 15 kost nieuw 949 euro en de Find X9 kost 999 euro.

Als de fabrikant deze Realme GT 8 Pro aankomende december rond dezelfde prijs als zijn voorganger verkoopt, kan het nog wel eens een erg aantrekkelijke optie worden. Softwarematig is het praktisch hetzelfde als de zustermerken, hij draait ook op de snelste chip van het moment, heeft een vrijwel een evengrote enorme batterij en een prachtig scherm, net als de andere vlaggenschepen.

Als het zover is, laten we je precies weten hoeveel de Realme GT 8 Pro kost en waar hij verkrijgbaar zal zijn. Benieuwd hoe de nieuwste telefoons van Oppo en OnePlus ons bevallen?