Realme GT Master Edition review: reislustig ontwerp en snelle prestaties

Het Chinese Realme is vrij nieuw op Nederlandse bodem. Smartphones van Realme focussen zich op een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De GT Master Edition is geen uitzondering: het toestel is snel, stijlvol en zeker betaalbaar.

Realme GT Master Edition door de ogen van Android Planet

De gloednieuwe Realme GT Master Edition is het goedkopere broertje van de Realme GT. Het grootste verschil tussen de twee smartphones is de processor. De Snapdragon 888-chip in de GT is krachtiger dan de Snapdragon 778G in de GT Master Edition. Hierdoor betaal je voor de Master Edition echter ook een stuk minder: voor 349 euro haal je het toestel in huis.

Met zo’n prijsstelling gaat Realme de strijd aan met de gevestigde orde zoals Samsung, OnePlus, Xiaomi en Oppo. Het toestel biedt veel waar voor het geld en is op veel vlakken een goede keuze. Hij scoort echter niet op elk gebied de volle punten. Nieuwsgierig geworden naar het hele verhaal? Lees dan snel verder.

Design: is het een koffer of een smartphone?

Het design van de Realme GT Master Edition is op het eerste gezicht niet heel spannend. Het scherm heeft dunne randen en de selfiecamera is verwerkt in een klein cameragaatje. Het ziet er allemaal strak uit, maar wint geen originaliteitsprijs.

De achterkant van het toestel is echter een heel ander verhaal. Realme wilde met de GT Master Edition het fijne gevoel van reizen oproepen bij gebruikers. Daarom heeft de achterkant een koffer-achtig ontwerp gekregen, gemaakt van zacht namaakleer. Hier moet je van houden – gelukkig zijn er ook andere, meer traditionele uitvoeringen te koop.

De aansluitingen van de smartphone zijn weggewerkt in een plastic-chromen rand. Aan de onderkant vinden we een usb c-poort en een – inmiddels zeldzame – 3.5 millimeter-aansluiting voor oortjes en koptelefoons. Dat is altijd een welkome bonus. Ook bevindt zich aan de onderkant de enkele speaker, die helaas behoorlijk tegenvalt.

Display en hardware

Een uitblinker van de GT Master Edition: het 120Hz-oled-scherm. Het scherm oogt kleurrijk, scherp en enorm vloeiend, vanwege de rappe ververssnelheid. Wel had het scherm iets helderder gemogen – in fel zonlicht is de boel slecht zichtbaar.

Het scherm is met 6,43 inch niet gigantisch, maar ook zeker niet klein. Vanwege de dunne schermranden en afgeronde hoeken is de telefoon relatief compact gebleven. Onder het scherm is een vingerafdrukscanner weggewerkt, die snel en betrouwbaar is. Tijdens het testen werkte de scanner naadloos.

De snelheid van GT Master Edition is mede te danken aan de Snapdragon 778G. De chip is minder krachtig dan de Snapdragon 888 in de standaard GT, maar daar merk je in de praktijk weinig van. Bladeren door de UI, internetten, films streamen en gamen gaat ontzettend soepel.

Software: bijna kaal-Android

Realme levert het de GT Master Edition met Android 11. Daar overheen ligt de Realme UI, een eigen schil met een aantal kleine aanpassingen. Visueel verschilt de software weinig van stock-Android. Dat is in onze ogen erg positief.

Ook de hoeveelheid eigen apps of bloatware valt mee, waardoor je al met al een kale ervaring krijgt voorgeschoteld. Voorgeïnstalleerde apps als Agoda, HeyFun, SoLoop of WPS Office zijn ook direct te verwijderen. Dat siert de fabrikant en is anders dan bij onder andere Samsung, Oppo of Xiaomi, waarbij de schil nauwelijks meer op Android lijkt.

In een reactie op onze vraag over het precieze updatebeleid van het toestel liet Realme het volgende weten. Het bedrijf levert naar eigen zeggen twee jaar plus één jaar extra aan Android-upgrades. Qua beveiligingspatches krijg je het eerste half jaar maandelijks een update, daarna gaat de frequentie naar eens per twee maanden.

Dit is echter een nogal warrige uitleg en dus hebben we wedervragen gesteld. Hoeveel updates voor Android gaan we precies zien? Huidige Realme-toestellen krijgen er namelijk twee, niet drie. Volgens Realme krijgt de GT Master Edition echter drie volle jaren aan software-ondersteuning. Je kunt dus rustig een update naar Android 12, 13 en misschien zelfs 14 verwachten.

Camera’s: geen hoogvliegers

De camera’s van de GT Master Edition zijn hetzelfde als de camera’s van zijn duurdere broer, de Realme GT. De primaire camera heeft een resolutie van 64 megapixel, maar pixels worden samengesmolten bij het maken van foto’s. Hierdoor rollen er afbeeldingen uit van 16 megapixel en met genoeg daglicht zijn die prima.

Voor landschappen of spannende perspectieven gebruik je de 8 megapixel-groothoeklens. Een leuke bijkomstigheid, maar door de resolutie verlies je helaas behoorlijk veel details in je foto’s. Kleuren worden bij alle lenzen behoorlijk aangedikt, waardoor het bijna lijkt alsof de foto’s al bewerkt zijn. Dat is niet in alle situaties wenselijk.

Groothoeklens

Hoofdlens (2x zoom)

Hoofdlens

Ook beschikt het toestel over een 2-megapixel-macrolens. Deze kan je beter links laten liggen. De resolutie is zo laag dat de foto’s regelrecht uit 2007 lijken te komen. Het idee van macrofotografie is leuk – maar deze uitvoering is wat ons betreft enkel zonde van de moeite.

De teleurstellende macrolens in actie

De selfiecamera van de GT Master Edition is in vergelijking met de duurdere GT wél anders. Hoewel de prijs van de Master Edition lager is, is de resolutie van de selfiecamera juist hoger. In plaats van de 16 megpixel-camera van de GT heeft de Master Edition een selfie-schieter met 32 megapixels.

Verwacht van deze lens echter ook niet al te veel – de camera maakt je gezicht relatief bol en de kleuren zijn wat flets. Wel is de hoek erg groot, waardoor ook al je vrienden in beeld passen. Werkt altijd goed op feestjes.

Accuduur: snelladen is levensredder

De GT Master Edition heeft een accu die iéts kleiner is ten opzichte van de standaard GT. Met 4300mAh is de accu evengoed nog flink en houdt de telefoon het gewoon een dag vol bij normaal gebruik. De accuduur had ons betreft wel wat beter gekund, want langer dan een dag gaat de Master Edition het niet overleven.

Krijg je de acuu leeg voor het einde van de dag? Geen nood. De smartphone wordt geleverd met een snellader van maar liefst 65 Watt. Hiermee laadt de GT Master Edition in ongeveer een half uur op van 0 tot 100 procent. Dat is een echte life-saver, als je het ons vraagt.

Conclusie Realme GT Master Edition

De Realme Master Edition is helaas geen échte Master. Het toestel blinkt op geen enkel gebied heel erg uit. De hardware is echter degelijk en voor een relatief lage prijs heb je een GT Master Edition in handen. De smartphone is snel, het scherm is mooi en de software werkt prettig. Wat ons betreft is lever je ten opzichte van de standaard GT bijna niets in, terwijl je wel fors minder betaalt. Verschillende luxe features ontbreken. Zo is het toestel niet stof- en waterdicht en ontbreekt draadloos opladen. De camera’s zijn prima, maar niet geweldig. Kun je daarmee leven en ben je op zoek naar snelheid en vrij schone Android-software? Dan is de Realme GT Master Edition zeker een goede aankoop.

Realme GT Master Edition kopen

De Realme GT Master Edition is in Nederland verkrijgbaar via webwinkel Belsimpel. Het toestel kost hier 349 euro. Voor dat geld krijg je 128 gigabyte aan opslagruimte en 6 gigabyte werkgeheugen. Er is ook een variant van het toestel met 256 gigabyte opslagruimte en 8 gigabyte werkgeheugen. Hiervoor leg je 399 euro neer.

