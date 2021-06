Realme GT review: flitsende kleur, prijs én prestaties

De Realme GT is de nieuwste high-end smartphone van het Chinese bedrijf en heeft een prijskaartje van 549 euro. Of dat genoeg is om de strijd aan te gaan met de gevestigde orde, lees je in deze Realme GT review.

Lees verder na de advertentie.

Realme GT review: weinig keuze, interessante prijs

De Realme GT is het nieuwe vlaggenschip van de Chinese smartphonemaker en is hier te koop via de eigen webshop of Belsimpel. Het model met 8/128GB geheugen bij Realme zelf kost 449 euro. Op zoek naar de versie met 12/256GB? Dan kun je exclusief terecht bij Belsimpel voor 549 euro. Keuze heb je bij dat model uit één kleur: Racing Yellow, waarbij de achterkant gemaakt is van leder.

Met zo’n prijsstelling gaat Realme de strijd aan met de gevestigde orde zoals Samsung, OnePlus, Xiaomi en Oppo. Het toestel biedt veel waar voor het geld en is op veel vlakken een goede keuze. Hij scoort echter niet op elk gebied de volle punten. Nieuwsgierig geworden naar het hele verhaal? Lees dan snel verder.

Design: flitsend en van leer

Wij zijn aan de slag geweest met de gele variant, voorzien van een lederen achterkant. Een combinatie die je niet al te vaak ziet en wat ons betreft daarom zeker een pluspuntje scoort. Het zwarte onopvallende camera-eiland bevindt zich in de linker bovenhoek en loopt door in een glanzende streep met een klein motiefje. Die is wel wat gevoelig voor vingerafdrukken, maar dit stoort niet heel erg.

Opvallend is het gewicht van het toestel: 186 gram. Op papier lijkt dat heel wat, maar in de praktijk lijkt ‘ie veel minder te wegen. De zijkanten zijn van plastic en zilverkleurig, wat iets afdoet aan het design en bouwkwaliteit. Draai je het toestel om, dan zie je het amoled-scherm (waarover later meer) met een klein gaatje in de linker bovenhoek. In de rand bovenaan het toestel is ook één van de twee speakers te vinden.

De rechterkant biedt plaats aan de aan/uit-knop en links vind je de volumeknoppen en het simkaartslot. Die laatste is wat fragiel, dus let even op met de simkaarten en het erin schuiven ervan. Aan de onderkant zijn tot slot de usb-c-poort, koptelefoonaansluiting en tweede speaker te vinden. Om kosten te besparen zijn zaken zoals een IP68-certificering en draadloos opladen niet van de partij, wat we een begrijpelijke keuze vinden.

Scherm en hardware: beide lekker soepel

Het amoled-scherm is 6,43 inch groot, waardoor kleuren er vanaf spatten. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en het ververst maximaal 120 keer, waardoor alles lekker soepel aanvoelt. Scrollen door social media of het spelen van een geoptimaliseerde game zijn dan ook erg fijn, maar het kost wel net iets meer stroom.

Je kunt kiezen voor een automatische ververssnelheid die zich aanpast aan de content op je scherm en dan 60 of 120 keer per seconde ververst. Ook heb je een vaste 60Hz-modus of 120Hz-stand. Schermen van bijvoorbeeld de duurdere OnePlus 9 Pro of Oppo Find X3 Pro zijn net iets anders. De verversfrequentie wordt daar namelijk aangepast tussen de 1 en 120Hz en alles daar tussenin, ook afhankelijk van de content. De maximale helderheid laat overigens te wensen over, dus in de volle zon is het scherm niet goed af te lezen.

Onder het scherm zit een optische vingerafdrukscanner. Problemen hebben we daar niet mee gehad en scannen gaat relatief snel. Een ultrasonische versie, bijvoorbeeld van de Galaxy S21-serie, is nog wel iets sneller en secuurder, maar dat merk je alleen als je beide toestellen naast elkaar legt.

Wat er ook voor zorgt dat alles lekker soepel aanvoelt, is de interne hardware. Onder de motorkap zit de snelle Snapdragon 888-chip van Qualcomm en 12GB RAM. Deze combinatie hebben we de afgelopen maanden al vaker getest en zorgt ervoor dat alles snel geopend wordt, multitasken geen enkel probleem is en je gewoon een heel snel toestel in handen hebt. Het standaardmodel beschikt over dezelfde snelle chip, maar 8GB werkgeheugen.

Software: eigen schil, maar weinig aanpassingen

Realme levert het toestel met Android 11 en daar overheen ligt de Realme UI, oftewel een eigen schil. Een fijn gegeven is dat de aanpassingen daarvan op een hand te tellen zijn. Zo is er visueel niet veel aangepast en lijk je grotendeels te werken met stock-Android.

Ook de hoeveelheid eigen apps of bloatware valt mee, waardoor je al met al een kale ervaring krijgt voorgeschoteld. Voorgeïnstalleerde apps als Agoda, HeyFun, SoLoop of WPS Office zijn ook direct te verwijderen. Dat siert de fabrikant en is anders dan bij onder andere Samsung, Oppo of Xiaomi, waarbij de schil (te)veel aanpassingen kent.

In een reactie op onze vraag over het precieze updatebeleid van het toestel liet Realme het volgende weten. Ze leveren twee jaar plus één jaar extra Android-upgrades. Qua beveiligingspatches krijg je het eerste half jaar maandelijks een update, daarna gaat de frequentie naar eens per twee maanden.

Dit is echter een nogal warrige uitleg en dus hebben we wedervragen gesteld. Hoeveel updates voor Android gaan we precies zien in dit geval? Huidige Realme-toestellen krijgen er namelijk twee, en niet drie. Of deze reactie ook betekent dat we ook drie jaar beveiligingspatches gaan zien is eveneens de vraag. Als we hierop antwoord krijgen, werken we deze review bij.

Camera’s: leuk voor een snel kiekje, geen hoogvliegers

Selfies schiet je in maximaal 16 megapixel en op de achterkant zitten ‘slechts’ drie camera’s. Dat is anno 2021 relatief weinig, want zelfs goedkopere toestellen hebben er vaak meer aan boord. Het gaat om drie camera’s van respectievelijk 64, 8 en 2 megapixel.

De primaire camera van de Realme GT heeft een resolutie van 64 megapixel, maar pixels worden samengesmolten bij het maken van foto’s. Hierdoor rollen er kiekjes uit van 16 megapixel en met genoeg daglicht zijn die doorgaans prima. Kleuren worden natuurlijk vastgelegd, details zijn goed te zien, maar een grijze lucht is dan weer vaak te uitgebeten.

Wil je meer vastleggen van de natuur, architectuur of een groep mensen fotograferen? Dan gebruik je de 8 megapixel-groothoeklens. Een leuke bijkomstigheid, maar door de resolutie verlies je wat details. Tevens verschillen de kleuren flink van de primaire camera en zijn de kiekjes met de wijdere lens te kleurrijk in vergelijking met de realiteit.

De macrocamera is voor close-ups, maar door de magere resolutie van 2 megapixel hoef je daar niet veel van te verwachten. In onderstaande voorbeelden is duidelijk te zien dat er te weinig details worden vastgelegd. Al met al zijn de camera’s het zwakste punt van het toestel.

Accuduur: snelladen is fijn, lange adem mist

Het toestel heeft een accu aan boord van 4500 mAh en die bestaat uit twee gedeeltes. Daardoor gaat het opladen razendsnel met de bijgeleverde lader. De snellaadtechniek van Realme heet SuperDart en laadt de smartphone op met maximaal 65 Watt. Helemaal opladen van 0 tot 100 procent gaat in 35 minuten en dat is heel fijn. Wil je een toestel draadloos kunnen opladen? Dan is de Realme GT niks voor jou, want ondersteuning hiervoor ontbreekt.

In de praktijk is de accuduur veelal hetzelfde als die van de OnePlus 9, die veel specificaties deelt met de Realme GT. Dat komt neer op een dagje accuduur met gemiddeld gebruik. Ga je intensief gamen, navigeren, multitasken of blijf je maar foto’s en filmpjes maken, dan loopt de batterij rapper leeg en moet je even bijladen in de vooravond.

Conclusie Realme GT review

In vergelijking met de adviesprijzen van andere high-end toestellen is die van de GT erg schappelijk. De strijd aangaan met de gevestigde orde doet Realme zeker met dit toestel, maar niet elke slag wordt gewonnen. Qua camera’s, bouwkwaliteit en accuduur is de GT namelijk geen hoogvlieger. Ook verschillende luxe features ontbreken. Zo is het toestel niet stof- en waterdicht en ontbreekt draadloos opladen. Kun je daar echter mee leven, houd je wel van het opvallende uiterlijk en ben je op zoek naar snelheid, pure kracht en vrij schone software? Dan is de Realme GT een prima aankoop, waarbij je ook nog eens geld in je portemonnee houdt.

Realme GT kopen

Als gezegd ligt het aan het precieze model wat je wil aanschaffen, waar je moet aankloppen. De meest betaalbare versie vind je op de site van de producent zelf. Daar koop je voor 449 euro het model met 8/128GB geheugen.

Via webwinkel Belsimpel koop je het topmodel met 12GB RAM en 256GB interne opslag voor 549 euro. Natuurlijk kun je daar de Realme GT ook combineren met een abonnement.

Lees meer over Realme op Android Planet: