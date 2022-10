Review Oppo Pad Air vs Xiaomi Redmi Pad: wat is de beste budgettablet?

Ben je op zoek naar een tablet rond de 300 euro? Dan zijn er recent twee interessante opties bijgekomen. In deze review zetten we ze tegenover elkaar: de Oppo Pad Air vs Xiaomi Redmi Pad.

Review Oppo Pad Air vs Xiaomi Redmi Pad

De markt voor Android-tablets lijkt de laatste tijd weer een beetje op gang te komen. In het hogere segment vinden we bijvoorbeeld de Samsung Tab S8-serie. Maar ook als je minder uit wil geven, zijn er momenteel voldoende opties.

In deze review kijken we naar twee vergelijkbare tablets: de Oppo Pad Air met 64GB RAM heeft een adviesprijs van 279 euro, die met 128GB opslag kost 329 euro. De Xiaomi Redmi Pad is momenteel alleen verkrijgbaar met 128GB opslag. Daarvoor betaal je eveneens 329 euro. Welke komt het beste uit de bus?

Modern ontwerp voor een zachte prijs

De tijd van dikke randen rond het scherm is ook in het budgetsegment verleden tijd. De Oppo Pad Air en Xiaomi Redmi Pad hebben een modern ontwerp met dunne bezels. De Xiaomi heeft een 10,61-scherm en is daardoor marginaal groter dan de Oppo, die over een 10,36 inch-display beschikt. Verder lijken de tablets sterk op elkaar. Ze hebben ook allebei een selfiecamera aan de lange zijde, net als de nieuwe (maar veel duurdere) iPad 2022.

De achterkant van de tablets is van fraai aluminium, wat voor een luxe uitstraling zorgt. Oppo onderscheidt zich hier door een strook gegolfd plastic ter hoogte van de camera. Daardoor moet je het apparaat gemakkelijker vast kunnen houden en het ziet er ook nog eens leuk uit. Pluspunten voor Oppo dus.

Kijken we naar de lcd-schermen zelf, dan gaat Xiaomi er duidelijk met de winst vandoor. Het display heeft meer contrast, kan net iets feller en is qua kleuren neutraler dan de tablet van Oppo. De Pad Air blijft bovendien op een verversingssnelheid van 60Hz steken, terwijl Xiaomi een 90Hz-display in de Redmi Pad stopt. Dat wil zeggen dat de pixels 90 in plaats van 60 keer per seconde verversen.

De Xiaomi oogt daardoor een stuk vloeiender, al zagen we op beide tablets regelmatig stotteringen en zijn de kijkhoeken vrij matig. Het blijven budgetapparaten.

De Xiaomi is sneller dan de Oppo

De haperingen zijn natuurlijk te wijten aan de bescheiden hardware in deze tablets. De Oppo Pad Air draait op een Snapdragon 680-processor, die ook in goedkope smartphones als de Motorola Moto G42 en Redmi Note 11 zit. In de Xiaomi Redmi Pad vinden we een nieuwere MediaTek Helio G99-chip, die we dan weer kennen van de Poco M5 en Motorola Moto G72.

Dat zijn allebei geen hoogvliegers, maar de Xiaomi-tablet voelt wel iets sneller aan. Dat wordt bevestigd door een test in de app Geekbench 5, die de prestaties van smartphones en tablets meet. De Xiaomi scoort hier ruim 30 procent hoger dan de Oppo. Simpele games als Candy Crash lopen prima op deze tablet, terwijl de Oppo ook hier af en toe wat kleine haperingen laat zien. Het mag duidelijk zijn dat je met geen van deze apparaten echt zware games kunt spelen.

Xiaomi stopt 4GB werkgeheugen in de tablet en 64 of 128GB opslagruimte. Alleen die laatste variant is momenteel in Nederland te koop. Oppo kiest ook voor 4GB werkgeheugen en 64 of 128GB opslag. Die kun je op beide tablets overigens eenvoudig uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Goed geluid, slechte camera’s

De luidsprekers zijn op een tablet misschien nog wel belangrijker dan op een smartphone. Dikke kans immers dat je lekker op de bank of in bed een serietje wil kijken zonder externe speakers of een koptelefoon.

Oppo en Xiaomi schermen allebei met een Dolby Atmos-certificering voor hun tablet. Zoals wel vaker is dat pure marketingtaal, want ruimtelijk Atmos-geluid hoef je echt niet te verwachten. Daarmee hebben we het slechte nieuws wel gehad, want deze tablets klinken verder prima voor hun prijs. Ze hebben stereospeakers die behoorlijk hard kunnen en zelfs wat lage tonen produceren.

Oppo Xiaomi

Zo goed als de luidsprekers zijn, zo belabberd zijn de camera’s. De 8 megapixel-lenzen op de achterkant van beide apparaten kun je gebruiken om een document in te scannen, maar daar houdt het wel mee op. De foto’s hierboven missen elke vorm van detail.

De camera’s op de voorkant gebruik je niet alleen voor selfies, maar ook voor gezichtsontgrendeling. Er is namelijk geen vingerafdrukscanner aanwezig op deze apparaten. Het werkt bij goed licht prima, maar als de avond valt krijgen de camera’s het moeilijk. Dan ben je dus aangewezen op het invoeren van je toegangscode. Dat is ook veiliger, want de camera’s kun je mogelijk voor de gek houden met een goede foto van je gezicht.

Xiaomi Redmi Pad gaat langer mee

De Oppo Pad Air heeft een accucapaciteit van 7100 mAh, terwijl Xiaomi een batterij van 8000 mAh in de Redmi Pad stopt. Beide tablets laad je op met maximaal 18 Watt en de lader zit gelukkig gewoon in de doos.

De Xiaomi Redmi Pad heeft een uitstekende batterijduur. Het is ons tijdens het reviewen niet gelukt om ‘m binnen twee dagen leeg te krijgen, al is dat vast wel mogelijk als je veel zware games speelt. Ook de Oppo Pad Air doet het zeker niet slecht, maar daar zagen we de procenten er toch wat sneller van af vliegen.

Dat werd bevestigd door een batterijtest. We speelden een video van twee uur af met het scherm op de maximale helderheid. Beide tablets waren van tevoren volledig opgeladen. Na afloop had de Redmi Pad nog 84 procent accu over. Bij de Pad Air was dat 76 procent. Ook die laatste score is niet slecht, maar Xiaomi doet het duidelijk iets beter.

Software met eigen sausje

Deze tablets draaien uit de doos allebei op Android 12, maar de software ziet er wel anders uit. Xiaomi legt zijn MIUI-schil over Android heen, Oppo doet hetzelfde met zijn ColorOS-skin. Die laatste, de naam zegt het al, is wat kleurrijker en daardoor ook drukker.

We vinden Xiaomi’s software net iets fijner werken, maar dat blijft een kwestie van smaak. Beide schillen voegen extra opties aan Android, vooral om je tablet te kunnen personaliseren.

Oppo Xiaomi



Xiaomi geeft de Redmi Pad twee Android-upgrades, naar Android 13 en 14. Verder mag je drie jaar lang, tot eind 2025, beveiligingspatches verwachten. Dat vinden we voor deze prijs acceptabel, al doet Apple het ook voor de goedkope iPads nog altijd beter. Hoelang Oppo de Pad Air ondersteunt konden we helaas niet achterhalen.

Conclusie Oppo Pad Air vs Xiaomi Redmi Pad

De goedkoopste versie van de Xiaomi Redmi Pad is op het moment van schrijven zo’n 50 euro duurder dan de Oppo Pad Air. Dat is bij een aanschaf rond de 300 euro geen onaanzienlijk verschil. Maar daarvoor krijg je wel een tablet met een beter scherm, meer opslag, een vlottere processor en langere accuduur. Vier factoren die van groot belang zijn in het dagelijks gebruik.

Is de Oppo Pad Air dan een slecht product? Voor de prijs niet, maar hij voelt wel echt aan als een budgettablet. De kleine pluspunten van zijn concurrent tillen die naar een net wat hoger niveau. Als je 50 euro extra kunt missen, zouden we daarom voor de Xiaomi Redmi Pad gaan.

Kopen

Wil je na het lezen van deze review een Oppo Pad Air kopen? Voor de versie met 4GB RAM en 64GB opslagruimte betaal je 279 euro. Voor 329 euro krijg je de variant met 128GB opslag. Ga je liever voor de Xiaomi Redmi Pad? Die is voorlopig slechts in één variant verkrijgbaar met 4GB RAM en 128GB opslag. Die kost eveneens 329 euro.