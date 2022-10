Review round-up: dit vinden wij van de nieuwste Fitbit-wearables

We zijn druk bezig geweest met de nieuwste wearables van Fitbit. Redacteur Erwin heeft ze uitgebreid getest en alle reviews zijn inmiddels verschenen op Android Planet. In deze round-up zetten we alles nog even voor je op een rij.

Reviews: Fitbit-wearables van 2022

Eind augustus presenteerde Fitbit drie nieuwe wearables in verschillende prijsklassen. Zo kan iedereen die wil sporten of zijn lichaam en activiteiten bij wil houden terecht bij de bekende fabrikant. De twee smartwatches en fitnesstracker hebben niet alleen een andere prijsklasse, maar ook functies en doelgroep.

De afgelopen weken heeft Android Planet de apparaten uitgebreid getest en misschien heb je de reviews al gelezen. In deze round-up zetten we alle conclusies nog even bij elkaar.

Inspire 3: de beste budget fitnesstracker die je nu kunt kopen

In de Fitbit Inspire 3 review vertellen we je alles over de meest betaalbare nieuwe wearables van het bedrijf. Hij is te verkrijgen in meerdere kleuren, heeft een prijs van 99,95 euro en beviel Erwin erg goed. Hij beoordeelde de Inspire 3 dan ook met een dikke 8,5. De conclusie van zijn ervaringen vind je hieronder:

Als je een fitnesstracker wil kopen, maar niet meer wil uitgeven dan honderd euro of geen lomp apparaat om je arm wil, dan is de Fitbit Inspire 3 het beste wat je nu kunt aanschaffen. Het is een fijne tracker die een hoop meet en je onopgemerkt om je pols kunt laten, omdat je de Inspire 3 nauwelijks voelt zitten en het apparaatje zelden aan de oplader moet.

Fitbit Versa 4: prima sporthorloge, maar niet veel meer

De Fitbit Versa 4 is een echte sportwatch en heeft een lagere instapprijs dan de Sense 2. Dat komt voornamelijk door het ontbreken van enkele specifieke sensoren. Gebruik je die niet, dan is de Versa 4 een goed alternatief. Wel scoort die niet het hoogste cijfer in deze round-up; Erwin beoordeelde hem met een prima 7. Hieronder alvast ons eindoordeel. Benieuwd naar het hele verhaal? Lees dan de Fitbit Versa 4 review.

De Versa 4 van Fitbit is een prima sportsmartwatch die een aantal euvels van zijn voorganger heeft opgelost. Toch is het een lastige wearable om echt aan te raden. Niet alleen omdat je met het gemis van de Google Assistent en muziekbesturing minder opties krijgt dan de voorganger. Als je het om het sporten te doen is, is de Fitbit Charge 5 een goedkopere, kleinere en net zo complete wearable. Zeker omdat je met de Versa 4 het grotere scherm toch niet kunt gebruiken voor apps van derde partijen. Wil je een goede smartwatch met een focus op gezondheid? Dan kun je beter iets meer investeren in een Sense 2.

Fitbit Sense 2: extreem uitgebreid, maar toch beperkt

De Fitbit Sense 2 is de meest uitgebreide van het trio, maar heeft daardoor ook de hoogste adviesprijs: 299,95 euro. Daarvoor krijg je een sporthorloge waarbij enkele beperkingen van zijn voorganger zijn opgelost.

Gaat het echt om het monitoren van je gezondheid, dan is de Sense 2 de keuze, maar er zijn ook enkele beperkingen waar je eventueel rekening mee moet houden. Check de Fitbit Sense 2 review voor het hele verhaal. Het eindoordeel? Een dikke 8,5 met de volgende conclusie:

Fitbit heeft de grootste kritieken op de eerste Sense-smartwatch aangepakt. Dat resulteert niet alleen in de meest complete smartwatch op de markt als het gaat om het meten van je fysieke en mentale gezondheid, maar het maakt van de Sense 2 ook een smartwatch die daadwerkelijk fijn is om te gebruiken.

Dit is wel een smartwatch die alleen aan te raden is als je puur je gezondheid wil bijhouden. Je kunt er namelijk geen muziek mee besturen of andere apps op gebruiken. Dat maakt van de Sense 2 zowel een uitgebreide, maar ook een beperkte smartwatch voor een specifieke doelgroep.

