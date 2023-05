Review-update: heeft de Nothing Phone (1) zich na maanden herpakt?

De Nothing Phone (1) kwam met veel hype, maar werd bij de lancering niet door iedereen met open armen ontvangen. Heeft Nothing in de afgelopen 10 maanden het tij kunnen keren? Je leest het in deze review-update.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Nothing Phone (1) was waarschijnlijk de meest gehypte smartphone van 2022. Niet vanwege een revolutionaire chip of super uitgebreide set camera’s, maar door de lichtgevende led-strips op de achterkant van het toestel. Iets wat bij veel reviewers niet voldoende was om de adviesprijs van 469 euro te permitteren.

Is de smartphone nu – bijna een jaar later – wel de moeite waard? Wij gebruikten de Phone (1) dit jaar als daily driver en doen er ons oordeel over. Je leest het in deze review-update op Android Planet

Opvallende behuizing voegt in praktijk weinig toe

‘Wow, wat is dat?’, ‘Is dat je hoesje of je telefoon?’ en ‘Is dat een iPhone?’ zijn denk ik de drie uitspraken die ik het afgelopen jaar het meest heb gehoord over de Phone (1). Het ontwerp is en blijft erg opvallend, zeker in de originele, witte kleur. Toch neemt Nothing naast de lichtinstallatie geen risico’s en maakten ze een smartphone die ontzettend op de populaire Apple iPhone 12 lijkt.

Dat betekent dat ‘ie vlakke zijkanten heeft en een vlak scherm. Dat ligt lekker in de hand. De smartphone voelt vanwege de transparante achterkant niet super premium aan, maar heeft wel een fijn gewicht. De lichtinstallatie voegt overigens weinig toe aan de smartphone. Ook zijn er het afgelopen jaar weinig functionaliteiten voor het zogeheten Glyph-systeem bijgekomen.

Leg je de smartphone op zijn buik, dan activeert het Glyph-systeem. De ledjes gaan dan knipperen als je een melding krijgt. Doe je de smartphone aan de lader, dan toont een ledje hoeveel hij opgeladen is. Maak je een foto, dan kun je de ledjes gebruiken in plaats van je flits voor een egalere, maar minder felle belichting. Het zijn helaas stuk voor stuk dingen die geen functionaliteiten toevoegen, maar eerder uitbreiden.

Top hardware voor gemiddelde gebruiker

De Nothing Phone (1) is uitgerust met een Snapdragon 778G Plus-chip met 5G. Deze processor levert in samenwerking met het 90Hz-scherm een soepele gebruikservaring. Het laden van apps gaat vlot, stotteren gebeurt zelden en zelfs 3D-games zijn goed te spelen. Ben je geen grootgebruiker, dan is de smartphone zeker meer dan genoeg.

Het scherm op de Nothing Phone (1) is een oled-scherm van 6,55 inch. Zoals gezegd heeft deze een hogere ververssnelheid en ook kleuren zien er helder en gebalanceerd uit. Wat ons wel opvalt is dat het oled-paneel bij een lage helderheid paarse strepen vertoont. Dit probleem komt vaker voor bij oled-schermen en is geen deal breaker.

De 8/12GB aan werkgeheugen en 256GB aan RAM aan boord zijn meer dan genoeg om de komende jaren mee door te komen. Verder is de vingerafdrukscanner onder het scherm lekker vlot, zeker na wat software-updates. Ook de speakers klinken goed en luid.

De batterij van 4500 mAh was voor ons dagelijks genoeg om de dag door te komen. Rond de avond had ik vaak nog zo’n 15 procent over. Opladen gaat met maximaal 33 Watt. In de praktijk is de smartphone binnen anderhalf uur weer helemaal vol. Ook draadloos (omgekeerd) laden is mogelijk, maar dat gaat een stukje trager.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Software keer op keer verfijnd

Net als het fysieke uiterlijk van de smartphone, is ook de software vormgegeven in een retro-achtige stijl. Dat zie je terug in klok, widgets en zelfs de weer-app met het puntjes-lettertype. Het verschilt natuurlijk per persoon hoe mooi je dit vindt. Wij raakten er snel aan gewend.

Verder draait de Nothing Phone (1) momenteel op Android 13. De smartphone kwam uit met Android 12 en die software was nog niet helemaal geoptimaliseerd. Nothing heeft door middel van verschillende software-updates de smartphone sneller doen aanvoelen en bugs kom je nauwelijks meer tegen.

Dat maakt dat de Android-ervaring (op de lettertypes na) erg neutraal en overzichtelijk is. Daardoor is de smartphone gemakkelijk te gebruiken, zitten er geen vreemde functionaliteiten in verwerkt en zijn is vrijwel geen bloatware (vooraf geïnstalleerde apps) aanwezig.

Camera’s niet speciaal

De Phone (1) is uitgerust met twee camera’s achterop. Dit zijn een hoofdcamera en groothoeklens van beide 50 megapixel. De camera’s maken beide gebruik van pixel binning voor optimale belichting en scherpte. Wat ons vooral opviel was de hoeveelheid bokeh dat de hoofdcamera uit zichzelf creëert. Dat betekent dat de achtergrond waziger is dan de voorgrond. Dat ziet er snel mooi uit.

De autofocus en stabilisatie zijn ook een stuk beter geworden na software-updates. Eerder had de smartphone er moeite mee om scherpe en soepele beelden te schieten. De camera’s presteren nu echt een stuk beter. Helaas zijn foto’s over het algemeen niet enorm scherp. Zo zijn randjes en lijnen niet strak, maar een beetje wazig. Dit valt nog meer op bij foto’s in het donker.

De nabewerking die de Nothing Phone (1) automatisch aan foto’s toevoegt is overigens wel prima. Belichting wordt snel gelijk getrokken, wat resulteert in egaal belichte plaatjes. Een videootje schieten is ook geen probleem. Beelden zijn vloeiend en scherp, zonder al te veel wazigheid.

Beter in middensegment door prijsdaling

Waar we in onze originele review van de Nothing Phone (1) helemaal niet over te spreken waren, was de prijs. Deze was namelijk 469 euro, terwijl de specificaties van de Phone (1) op papier meer overeenkwamen met smartphones van onder de 400 euro. Je betaalde dus flink extra voor de lichtinstallatie.

Nu – tien maanden later – is de prijs al een stuk gedaald. Je vindt de Nothing Phone (1) al voor € 379,-, waardoor hij een stuk dichter bij de concurrentie ligt. Naar onze mening maakt dit de smartphone een stuk aantrekkelijker.

Conclusie Nothing Phone (1) review-update

De Nothing Phone (1) is een opvallende smartphone met een eigenaardige functie. De Glyph-interface voegt vrijwel niets toe aan de smartphone, maar is wel tof als je van een uniek toestel met een uitdagend ontwerp houdt. We zouden de Nothing Phone (1) echter niet om enkel zijn lichtjes aanraden. We raden de smartphone juist aan vanwege de prima chip, degelijke camera’s, flinke batterij en het heldere en vloeiende scherm. De Nothing Phone (1) biedt een gebruikservaring met weinig kwaaltjes, zeker nu de software up-to-date is. Neem daarbij dat de telefoon eindelijk voor een redelijke prijs te koop is en je hebt een prima toestel voor alledaagse taken.

Nothing Phone (1) kopen

Ben jij geïnteresseerd in de Nothing Phone (1)? Check dan de Android Planet-prijsvergelijker. Daar vind je de beste prijs bij een hoop aanbieders.

Nothing Phone (1) prijzen vergelijken Met abonnement € 20,- p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 379,- Bekijk beste prijs