Samsung Galaxy A18 review: budgettelefoon met opstartproblemen

De Galaxy A18 is het nieuwste instaptoestel van Samsung, maar de adviesprijs van 269 euro is aan de hoge kant. Wat krijg je voor dat bedrag, en is het genoeg? Je leest het in deze review.

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Tijd voor de Samsung Galaxy A18 review

We hebben dit jaar al veel Samsung-telefoons getest op Android Planet. Nu is het tijd voor het absolute instaptoestel van de fabrikant: de Galaxy A18. De telefoon is onlangs stilletjes uitgebracht en volgt de A17 van vorig jaar op. Het toestel is uitgerust met een aantal verbeteringen, maar is ook duurder geworden. Dat hebben we dit jaar helaas vaker gezien.

Het goedkoopste toestel van Samsung kost nu 269 euro. Je hoeft dus niet heel diep in de buidel te tasten, maar het toestel kost toch weer een aantal tientjes meer dan zijn voorganger. Tijd om te kijken wat de Galaxy A18 te bieden heeft en wat er vernieuwd is!

Het reviewexemplaar van de Galaxy A18 is beschikbaar gesteld door Samsung.

Camera’s

Je haalt natuurlijk geen budgetsmartphone in huis om de beste foto’s te maken, maar je wil wel gewoon een fatsoenlijk kiekje kunnen schieten. Dat lukt met de 50 megapixel-hoofdcamera van de Samsung Galaxy A18 gelukkig wel aardig.

Je moet geen wonderen verwachten, maar met genoeg daglicht zien plaatjes er nog best scherp uit. Kleuren worden niet overdreven aangezet, waardoor foto’s redelijk realistisch blijven. Bij minder licht dendert de kwaliteit achteruit en dat komt door de kleine sensor van de hoofdcamera.

Het is leuk dat er een 5 megapixel-groothoeklens op de Galaxy A18 zit, maar door die lage resolutie zijn foto’s niet al te best. Alles oogt een beetje flets en mist simpelweg details. Dat geldt al helemaal voor de 2 megapixel-macrocamera, die veel te beperkt is om een mooie close-up te kunnen maken. Die camera mag Samsung de volgende keer weglaten.

Ontwerp is nu volledig stofdicht

De Samsung Galaxy A18 ziet er degelijk en misschien een beetje saai uit, maar dat hoeft geen nadeel te zijn. De telefoon voelt stevig aan en is bovendien uitgerust met een IP64-certificatie. Dat wil zeggen dat het toestel – in tegenstelling tot zijn voorganger – volledig stofdicht is. Waterdicht is ‘ie niet, maar een lichte regenbui overleeft de A18 wel.

Met een gewicht van 196 gram is de Galaxy A18 niet héél zwaar en met 7,7 millimeter relatief dun. Handzaam willen we de smartphone echter niet noemen, want je hebt toch twee handen nodig om ‘m goed vast te houden. Zeker omdat de achterkant nogal glad is. Ook zie je – zeker op de zwarte versie die wij hebben getest – vrij snel vingervlekken. Dit los je natuurlijk allemaal makkelijk op met een hoesje.

Opvallend is dat het scherm van de Samsung A18 minder goed wordt beschermd. Waar de Galaxy A17 nog een laagje Gorilla Glass Victus Plus had, moet de nieuwste Galaxy A het doen met Gorilla Glass 3. Dit is veel ouder en minder goed tegen vallen en krasjes. Het is dus opnieuw slim om een hoesje te gebruiken.

Scherm is weinig bijzonders

De nieuwste Galaxy A-telefoon is uitgerust met een 6,7 inch-amoled-scherm, net als zijn voorganger. Het display heeft verder een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en een maximale ververssnelheid van 90Hz. Behoorlijk basic dus, al oogt het beeld zeker niet slecht.

Het scherm is lekker kleurrijk, scherp en kijkt daarmee lekker weg. Alleen de maximale helderheid is niet geweldig; bij fel zonlicht kan het lastig zijn om het beeld goed af te lezen. Daarnaast zorgt het display ervoor dat de A18 een beetje ouderwets oogt.

Waarom? Bovenaan zien we nog een ouderwetse druppel-notch, waar de 13 megapixel-selfiecamera in zit. Ook is er een dikke ‘kin’ (de rand aan de onderkant) aanwezig en de randen aan de zijkanten vallen ook niet mee. Je ziet dus duidelijk dat dit een goedkopere Samsung-smartphone is.

Het scherm heeft een maximale ververssnelheid van 90Hz, maar dat haalt de telefoon lang niet altijd. Dat komt door de tragere hardware onder de motorkap. Laten we het daar maar meteen even over hebben.

Nieuwe chip zorgt niet voor wonderen

De Samsung Galaxy A18 is uitgerust met een nieuwe processor. Het gaat om de Exynos 1610-chip en die hebben we nog niet eerder gezien in Samsung-telefoons. Hij vervangt de MediaTek Helio G99-processor van de Galaxy A17 en zou sneller moeten zijn. Dat valt in de praktijk helaas vies tegen.

De Galaxy A18 is simpelweg niet zo’n vlotte telefoon. Het toestel hapert regelmatig, heeft moeite als je meerdere apps tegelijk of naast elkaar gebruikt en kan je lang niet altijd bijhouden. Het helpt ook niet dat er maar 4GB werkgeheugen in de A18 zit. Dat is anno 2026 maar nét genoeg om Android redelijk vloeiend te draaien.

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Voor de lichte smartphonegebruiker is de snelheid van de hardware natuurlijk minder belangrijk. Standaardapps als WhatsApp, Instagram, Gmail en Google Maps draaien bijvoorbeeld aardig op de A18. Houd er echter rekening mee dat er voor 269 euro – wat de Samsung officieel kost – veel toestellen verkrijgbaar zijn die stukken sneller zijn.

Met 128GB is er voldoende opslagruimte aanwezig en er is de optie om dit uit te breiden met een micro-sd-kaartje. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop aan de rechterzijkant en werkt prima. Wel komt het af en toe voor dat de scanner meerdere pogingen nodig heeft om je vinger goed te registreren, of dat je de scanner even ’schoon’ moet vegen.

Waar de hardware van de Galaxy A18 dus niet in positieve zin opvalt, doet de software dat wél. De software willen we zelfs het grootste pluspunt van dit toestel noemen. De telefoon draait uit de doos op het nieuwe Android 17 met de One UI 9-software van Samsung.

Het gaat wel om een afgeslankte versie van de Samsung-skin, waarschijnlijk om de interne hardware te sparen. Zo ontbreken alle Galaxy AI-functies, al vinden dat we niet zo’n probleem en eigenlijk wel prettig. Wel kun je natuurlijk Gemini (of ChatGPT) gebruiken als AI-hulpje en Circle to Search activeren om naar zaken op het scherm te zoeken.

Het updatebeleid van Samsung voor de A17 is erg netjes. De instaptelefoon krijgt de komende zes jaar Android-upgrades en beveiligingspatches, wat betekent dat je tot eind oktober 2032 geen belangrijke updates misloopt. Beveiligingspatches rollen overigens niet maandelijks, maar ieder kwartaal uit.

Dat goede updatebeleid is natuurlijk fijn, maar we vragen ons wel af hoe prettig de A18 dan nog in gebruik is. Het toestel is nu al niet zo snel, laat staan als je een paar jaar verder bent en de telefoon al die tijd hebt gebruikt. Dat is nog wel een dingetje.

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Accuduur is prima

De accuduur van Samsungs Galaxy A-telefoons stelt nooit écht teleur en ook bij de A18 doet de batterij het niet slecht. De telefoon heeft een rechttoe-rechtaan 5000 mAh-accu en die gaat bij normaal gebruik een dag mee. Heel veel langer houdt het toestel het niet vol, dus houd daar rekening mee. Ben je een lichte smartphonegebruiker, dan moet het ook lukken om anderhalve dag uit de telefoon te trekken.

De oplaadsnelheid is niet bijzonder. De Galaxy A18 laadt op met maximaal 25 watt, waardoor je wel even moet wachten tot de batterij helemaal vol zit. Echt heel traag is het toestel ook weer niet: van 0 naar 100 procent laden neemt anderhalf uur in beslag. Na 30 minuten staat het accupercentage weer op 50 procent.

Goed om te weten: in het doosje van de A18 zit alleen een usb-c-kabel. Wil je zo snel mogelijk laden, dan moet je zelf voor een juiste 25 watt-adapter zorgen.

Conclusie Samsung Galaxy A18 review

De allergoedkoopste Galaxy A’s van Samsung zijn doorgaans geen echte aanraders en dat geldt helaas ook voor de Galaxy A18. Het toestel is niet per se slecht, maar met 269 euro simpelweg te duur. De smartphone is erg traag, heeft geen uitmuntende accuduur en is verder behoorlijk basic. Het is echter vooral de langzame hardware die roet in het eten gooit.

De A18 wordt interessanter als de prijs onder de 200 euro daalt. Dan krijg je een betaalbare smartphone met een prima scherm, stevige behuizing en vooral een uitstekend updatebeleid. Tot die tijd kun je beter een paar tientjes meer uitgeven voor een completer toestel en deze A18 links laten liggen.

Samsung Galaxy A18 kopen en prijzen

Op zoek naar een betaalbare Samsung-smartphone? Dan is de Galaxy A18 mogelijk het overwegen waard. Het toestel heeft een adviesprijs van 269 euro, maar zakt waarschijnlijk snel in prijs.

De laagste prijzen check je via de vergelijker hieronder. De A18 is verkrijgbaar in drie kleuren: lichtblauw, zwart en zilver. Uiteraard kun je ‘m ook in combinatie met een abonnement in huis halen.

Alternatieven

De Samsung Galaxy A18 is een beetje gek geprijsd, waardoor er veel interessante smartphones zijn om je geld aan uit te geven. We zetten er hieronder drie voor je op een rijtje.

Motorola Edge 70 Fusion

Een interessant alternatief voor de Samsung Galaxy A18 is de Motorola Edge 70 Fusion. De telefoon is met 310,90 euro een paar tientjes duurder, maar je krijgt er ook veel voor terug. Zo heeft de Fusion een moderner ontwerp, veel betere camera’s, een goed scherm en hij laadt lekker vlot op. Dat maakt de smartphone een prima deal, al is het updatebeleid van Samsung wel een stuk beter.

Motorola Edge 70 Fusion

Samsung Galaxy A37

Ga je toch liever voor een Samsung? Dan is de Galaxy A37 een goede optie. Ook deze smartphone is een paar tientjes duurder en op veel punten beter dan de A18. Denk aan een snellere chip, betere camera’s en een behuizing die luxer is ontworpen. Het toestel kan ook sneller opladen en ziet er moderner uit. Interesse? De A37 kost op dit moment 289,90 euro.

Xiaomi Redmi Note 17

De Xiaomi Redmi Note 17 is nog relatief nieuw en valt vooral op door de gigantische batterij. Het budgettoestel heeft een heuse 7700 mAh, die het volgens Xiaomi ruim twee dagen volhoudt op een lading. De processor is niet de snelste en het scherm van 6,99 inch is erg groot, maar misschien vind jij dat juist wel prettig. De Redmi Note 17 haal je nu voor 194,83 euro in huis.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

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