De Galaxy A31 is één van de goedkoopste smartphones die Samsung dit jaar uitbrengt. Het is een voor zijn prijs degelijk toestel, met één duidelijke handicap. In deze review lees je er alles over.

Samsung heeft dit jaar al flink wat smartphones uitgebracht in de A-serie. Denk aan de A21s, compacte A41, populaire A51 en duurdere A71. De A31 is één van de goedkopere telefoons die de Zuid-Koreaanse fabrikant in 2020 aanbiedt.

Ondanks het bescheiden prijskaartje beschikt de A31 over een mooi oled-scherm. Benieuwd wat we van de rest van het toestel vinden? Lees dan snel verder.

Plastic behuizing verzamelt vingerafdrukken

De Galaxy A31 ziet eruit als een typische Samsung-telefoon uit het middensegment. Net als bij de A41 en A51 is de behuizing gemaakt van plastic. Dat vinden we voor een relatief goedkoop toestel als dit een prima keuze. De A31 geeft bovendien nauwelijks mee en ligt goed in de hand. Wel is de achterkant, waar Samsung een onderscheidend patroontje in heeft aangebracht, erg gevoelig voor vingerafdrukken.

De telefoon is iets kleiner dan de Galaxy A21s, maar een stuk groter dan de A41. De Galaxy A31 meet 159,3 bij 73,1 bij 8,6 millimeter en heeft een gewicht van 185 gram. Daarmee is het een naar hedendaagse normen vrij gemiddeld toestel. Je hebt nooit het gevoel een enorme smartphone vast te houden, maar de A31 is zeker groot genoeg om Netflix op te kijken. Een prima formaat dus.

De A31 beschikt verder over bluetooth, nfc voor contactloze betalingen en heeft ook een ‘ouderwetse’ koptelefoonaansluiting aan boord. De luidspreker kan behoorlijk hard, maar geeft weinig detail weer.

Fraai scherm overstijgt zijn prijsklasse

In tegenstelling tot de A21s heeft de Galaxy A31 wél een oled-scherm. Daarmee neemt het toestel direct een flinke voorsprong op zijn goedkopere broertje. Het scherm van de A31 is 6,4 inch groot en ziet er prachtig uit, met diepe zwartwaardes en het hoge contrast dat je van oled mag verwachten.

Ook de resolutie is met 2400 bij 1080 pixels prima in orde. Bovendien zijn de kleuren zoals vaak bij Samsung lekker fel, waardoor het scherm meer indruk maakt dan dat van bijvoorbeeld de duurdere OnePlus Nord.

Het scherm van de A31 is ook bij zonlicht goed af te lezen en heeft redelijk kleine randen, op een flinke ‘kin’ aan de onderkant na. De verversingssnelheid van het scherm is 60Hz. Dat is normaal in deze prijsklasse, al stopt Xiaomi een 120Hz-scherm in de ongeveer even dure Poco X3 NFC. Zo’n scherm ziet er veel vloeiender uit, omdat het 120 keer per seconde wordt ververst.

Opvallend is verder dat de A31 een ‘ouderwetse’ druppelvormige notch heeft. De goedkopere A21s heeft in de hoek een klein gaatje voor de selfiecamera. Dat ziet er net iets moderner uit.

Hardware: te traag voor wie niet kan wachten

In veel opzichten voelt de Samsung A31 aan als een degelijke middenklasser. Het toestel verraadt zijn prijs echter wanneer het op de prestaties aankomt. De A31 draait op de MediaTek Helio P65. De chip wordt bijgestaan door 4GB werkgeheugen en 64 of 128 GB opslagruimte.

De MediaTek is sneller dan de Exynos 850-processor in de Galaxy A21s, maar heel rap kun je de A31 niet noemen. Het opstarten van apps heeft vaak wat tijd nodig en als je wilt multitasken, begint het toestel flink te steigeren. Animaties haperen bovendien regelmatig, wat je het gevoel geeft een trage telefoon in handen te hebben. Er valt best mee te werken, maar wie een hekel heeft aan wachten, moet niet bij de A31 zijn. Wie graag wil gamen op zijn smartphone ook niet trouwens.

De vingerafdrukscanner van de A31 zit onder het scherm en is erg traag. Een scanner op de achterkant of in de aan-uitknop lijkt misschien minder modern, maar werkt vaak een stuk beter en sneller.

Prima software met gegarandeerde updates

De Galaxy A31 draait op Android 10, met daaroverheen de One UI-skin van Samsung zelf. In het verleden was er nog wel eens kritiek op de softwareschillen van Samsung, maar One UI is inmiddels volwassen en steekt logisch in elkaar.

Daarnaast heeft Samsung een prima updatebeleid. Galaxy A-telefoons krijgen twee jaar lang ieder kwartaal een beveiligingsupdate. In dit geval kun je die tot de zomer van 2022 verwachten. Daarnaast krijgt het toestel hoogstwaarschijnlijk twee Android-updates. Het toestel zal dus worden bijgewerkt naar Android 11 en Android 12.

Vier camera’s op de achterkant

De Samsung Galaxy A31 heeft vier camera’s achterop. Eéntje daarvan kun je onmiddellijk weer vergeten. De 5 megapixel-dieptesensor assisteert de primaire camera alleen bij het maken van portretten. Je kunt er dus geen foto’s mee maken.

De 5 megapixel-macrocamera werkt aardig, maar heeft een beperkt nut. Je kunt ‘m alleen gebruiken om bijvoorbeeld bloemen en planten van zeer dichtbij te fotograferen.

Normale camera

Groothoeklens

Macro

Dan blijven de primaire camera, met een resolutie van 48 megapixel, en de 8 megapixel-groothoeklens nog over. Bij daglicht maken beide camera’s acceptabele plaatjes, hoewel de foto’s soms erg agressief worden verscherpt. Helaas ontbreekt een nachtmodus, zodat de kwaliteit bij het vallen van de schemering erg snel achteruit gaat.

Opvallend is verder het grote kleurverschil tussen de primaire camera en de groothoek. Bij dezelfde instellingen levert de groothoekcamera veel verzadigdere foto’s op dan de normale camera. Ook hebben groothoekfoto’s zichtbaar minder detail. Dit is een beetje jammer, maar de groothoeklens is wel een erg handige feature om te hebben.

Een accu met lange adem

Over de accuduur van de Samsung Galaxy A31 kunnen we kort zijn: die is uitstekend. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh. Gecombineerd met een niet al te hongerige processor resulteert dat in een telefoon die met gemak een dag meegaat. Ben je een lichte gebruiker? Dan is ook twee dagen zeker mogelijk.

Er zit een 15 Watt-snellader bij de A31. Die doet er dik twee uur over om de batterij helemaal op te laden. Dat is niet erg rap, maar in de praktijk zul je deze smartphone vanwege de goede accuduur vrijwel altijd ‘s nachts opladen. Geen probleem dus dat het wat langer duurt.

Alternatieven

De Samsung Galaxy A31 is verkrijgbaar voor ongeveer 225 euro. In die prijsklasse is er momenteel één telefoon die het de concurrentie erg lastig maakt. We hebben ‘m al even genoemd: de Xiaomi Poco X3 NFC.

De Xiaomi heeft weliswaar geen oled-scherm, maar wel een prima lcd-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Belangrijker is dat de processor in de Poco X3 veel krachtiger is. De Snapdragon 732 is een prima chip die meer geschikt is voor bijvoorbeeld multitasken dan de MediaTek Helio P65.

Ook de camera’s van de Xiaomi zijn beter en de accuduur is minstens zo goed. Houd er wel rekening mee dat de Xiaomi Poco X3 een scherm van 6,67 inch heeft en dus een stuk groter is dan de Samsung A31.

Conclusie Samsung Galaxy A31 review

De Samsung Galaxy A31 doet behoorlijk veel goed. De smartphone heeft een prachtig oled-scherm, een grote accu en over de camera’s kunnen we voor deze prijs ook niet klagen. Wie dat belangrijke aspecten van een telefoon vindt, heeft aan de A31 op zich een redelijke koop.

Het belangrijkste minpunt is de processor. Als je veel tijd op je smartphone doorbrengt, wil je een toestel dat je niet laat wachten. Dat doet de A31 wel. Omdat er snellere telefoons zijn in deze prijsklasse is het moeilijk om echt enthousiast te worden van de Samsung Galaxy A31.

Samsung Galaxy A31 kopen?

Ben je van plan om de Samsung Galaxy A31 in huis te halen? In onze prijsvergelijker check je de beste deals voor een losse Samsung Galaxy A31. De smartphone heeft een adviesprijs van 299 euro, maar haal je bij bijvoorbeeld Belsimpel al voor veel minder in huis.

In combinatie met een sim only-abonnement heb je bovendien alle flexibiliteit qua providers, aantal belminuten/internet en contractduur. Ook kun je de Samsung A31 met een abonnement in huis halen.